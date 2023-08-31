Сергей Агеев: «Arna Media сможет в перспективе 3-5 лет войти в список компаний-лидеров кинопроизводства»

Новый генеральный директор Arna Media рассказал БК о том, что теперь изменится в деятельности компании и какие планы он строит на новом посту

В июне стало известно, что новым генеральным директором Arna Media назначен Сергей Агеев, ранее занимавший должность директора по производству. В его задачи, помимо прочего, входило развитие направления продюсирования собственных проектов компании. БК поговорил с ним о том, что теперь изменится в деятельности Arna Media и какие планы он строит на новом посту.

Какие цели и задачи вы ставите перед собой, возглавляя Arna Media?

Я очень благодарен Надежде и Араму за доверие. Для меня большая честь принять у них управление Arna Media – одной из самых динамично развивающихся компаний в российском кинобизнесе, и я хотел бы сохранить эти темпы роста. На второе полугодие этого года у нас запланировано к кинотеатральному прокату 11 фильмов и уже больше 20 кинотеатральных, а также 38 цифровых релизов на 2024 год. Параллельно мы ведем переговоры о закупке новых картин и библиотек. Я собираюсь активно развивать направление производства собственных проектов. Учитывая команду, которая сейчас собрана в Arna Media, считаю, что мы сможем в перспективе 3–5 лет войти в список компаний – лидеров кинопроизводства.

Каковы ваши функции на новом посту?

Операционное управление компанией, развитие направления собственного производства, привлечение российских проектов на дистрибуцию.

Планируются ли дальнейшие кадровые перестановки в компании?

Мы и дальше планируем расширяться, ищем в команду еще одного юриста и закупщика в помощь Надежде. Если кто-то хочет к нам присоединиться – пишите. В ближайшее время мы объявим о ряде новых назначений, в том числе возьмем в штат сильного креативного продюсера.

Что происходит с онлайн-релизами Arna Media? Насколько расширилось это направление?

Начиная с мая этого года, Arna Media самостоятельно занимается онлайн- и ТВ-дистрибуцией. На позицию директора по продажам к нам пришла Анастасия Широкова, которая до этого работала на аналогичной должности в российском представительстве Warner Bros. И на данный момент у нас собран прекрасный, хорошо сбалансированный пакет разножанровых новинок на период 2023–2025 годов, среди которых главный хоррор этого года ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, экшн-фильмы ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 и СКАЛОЛАЗ 2, а также более 40 комедий, мелодрам, детективов и семейных фильмов для самой широкой аудитории. Цифровые продажи – важная часть в структуре наших доходов. В прошлом году, когда киносмотрение просело, доходы от онлайн-релизов позволили нам закончить год с существенной прибылью.

Насколько платформы заинтересованы в библиотечных релизах? Какие проекты их интересуют прежде всего?

В связи с уходом мейджоров многие онлайн-кинотеатры были вынуждены убрать библиотеки, что не осталось незамеченным зрителями. Безусловно, сервисы заинтересованы в восполнении этой категории. При этом сейчас немаловажную роль играет «безопасность» контента. Arna Media очень внимательно относится ко всем требованиям законодательства, поэтому в нашем библиотечном каталоге присутствуют фильмы, которые будут не только востребованы аудиторией, но и не создадут сложностей для онлайн-кинотеатров.

Проекты с бюджетом какого уровня вы готовы производить в России?

Мы работаем с разными бюджетами. На текущем этапе нашего развития мы готовы самостоятельно производить проекты с бюджетом 60–150 миллионов рублей. Для более дорогих проектов мы охотно вступаем в копродукцию как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Сейчас у нас в разработке полнометражный фильм с бюджетом свыше 500 миллионов рублей, это копродукция с иностранной кинокомпанией.

Что, на ваш взгляд, происходит с российскими комедиями в современном прокате? Востребованы ли они?

Не знаю, что должно случиться в нашей стране, чтобы комедия перестала быть самым популярным жанром. Особенно сейчас, когда зрителю необходимо отвлечься и переключиться, комедия остается лучшим лекарством. И сборы фильмов этого года – ПОЕХАВШАЯ, БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ – это доказывают. Даже девятая часть ЕЛОК, несмотря на отсутствие главных звезд, все равно собирает почти 600 миллионов рублей. Мы в Arna Media очень любим этот жанр, и половина фильмов, которые у нас сейчас в девелопменте, – это чистые комедии или фильмы других жанров с элементами комедии.

Учитывая популярность семейного развлекательного контента, планируете ли вы снимать картины этого направления?

Да, конечно, мы активно работаем в этом жанре. Несколько дней назад стартовали съемки картины НЕ ОДНА ДОМА, где Arna Media является сопродюсером. Это семейная комедия, где в главных ролях снимаются Милана Хаметова, которая, как оказалось, не только суперпопулярный блогер, но и очень талантливая молодая актриса, а также Равшана Куркова и Алексей Маклаков. Мы будем выпускать этот фильм в прокат к весенним школьным каникулам. Также у нас в разработке есть несколько сериалов в этом жанре.

Чего вам хотелось бы достичь в области кинопроизводства?

Arna Media определила для себя миссию компании – поддерживать таланты. И мне очень нравится, что мы работаем с молодыми авторами и режиссерами, открываем новые имена. Этой осенью мы выпускаем фильм ОСЬМИНОГ режиссера Алексея Степанова. Для меня этот проект – наверное, одно из самых ярких впечатлений года. Потрясающе, как этот очень молодой человек смог сделать такое глубокое психологическое кино о жизни и человеческих отношениях. Сейчас мы с ним разрабатываем его следующий проект и, надеюсь, запустим его в производство в 2024 году.

Многие дистрибьюторы начинают продюсировать кино. Что вы думаете по этому поводу? В чем видите причины этого и какое влияние это окажет на рынок, на ваш взгляд?

Причины понятны – дистрибьютор наиболее близок к зрителю, понимает и чувствует его желания. Плюс с уходом зарубежного студийного кино на нашем рынке образовалась ниша, и занять ее дистрибьютору – наиболее логичное решение. У всех нас перед глазами пример компании A24, когда за несколько лет студия от дистрибьютора пришла к главному собирателю наград киноакадемии и, как говорят многие кинокритики, вообще спасителю мирового кинематографа. Если ты знаешь своего зрителя, умеешь, используя инструменты маркетинга, говорить с ним, ну и в конце концов любишь кино, то успех не заставит себя ждать.

Фото: личный архив Сергея Агеева