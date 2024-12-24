Гевонд Андреасян: «“Домовенок Кузя” – это наш самый дорогой проект с точки зрения выпуска»

БК выяснил у продюсера картины подробности маркетинговой кампании проекта, а также расспросил его о продолжении сказки

ДОМОВЕНОК КУЗЯ стартовал в российском прокате с первого места, заработав за уикенд 222 млн рублей. БК выяснил у продюсера картины Гевонда Андреасяна подробности маркетинговой кампании проекта, а также расспросил его о продолжении сказки, которое выйдет в 2026 году.

Как вы оцениваете стартовый уикенд ДОМОВЕНКА КУЗИ? Насколько первые результаты фильма совпали с вашими ожиданиями?

С учетом сложившейся конкуренции в этом году (а я не припомню такого Нового года, когда 90 процентов контента – семейный и бьет в одну аудиторию), мне кажется, у нас восхитительные результаты. Выиграть в этой конкуренции, и сделать это уверенно, с большим отрывом, – это серьезная победа. Так что огромное спасибо и зрителям, и кинотеатрам, которые поверили в наше кино, и нашему дистрибьютору, компании «Атмосфера кино».

Какой «сарафан» складывается у фильма? Какую аудиторию ему удалось привлечь в первую очередь?

«Сарафан» идеальный. Я с четверга по вечер воскресенья прочитал, наверное, тысячу отзывов, изучал соцсети, все прекрасно. Самое важное – фильм нравится как взрослым, так и детям. Дети подчеркивают его яркость, неперегруженность компьютерной графикой, музыкальность. Я ничего плохого не нашел, если исключить отзывы пары взрослых человек, которые писали про Кузю в озвучке Вицина и про свое советское детство. Но я понимаю, что этим людям далеко за шестьдесят, и скорее всего они просто ждали другого фильма.

Что вам кажется наиболее удачным в рекламной кампании?

Самое удачное в рекламной кампании – это ее масштаб. Это наш самый дорогой проект с точки зрения выпуска. На рекламу потрачено огромное количество денег. У нас были задействованы все каналы, и мы благодарны всем холдингам и вещателям за то, что они работали с нами, не ограничивая нас в рекламе – Первому каналу, ВГТРК, НМГ, «Газпром-Медиа Холдингу» (который у нас в партнерах). Я когда-то на Кинорынке сказал: все, что можно будет купить для ДОМОВЕНКА КУЗИ, мы купим. И мы это сделали. Новым для нас в этой кампании было огромное количество мерчендайза. Что-то чуть раньше начало продаваться, что-то – чуть позже, но все это способствует развитию бренда, и я верю в это направление и верю, что эта продукция углубляет отношения детей с нашим фильмом.

Как вы оцениваете перспективы проекта на новогодних праздниках?

Мы очень верим в то, что на новогодних праздниках будем фильмом номер три после ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ФИНИСТА, по одной банальной причине: мы работаем на две аудитории – как на аудиторию фильмов, так и на аудиторию мультфильмов. В этом году есть только ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, и больше никакой альтернативы в мультипликации не предлагается. Так что мы очень сильно бьем в эту аудиторию, очень много для этого делаем по рекламе и маркетингу, и на новогодних праздниках мы будем чувствовать себя уверенно. Я видел оба фильма, они все немного разнятся по аудитории, и в этом есть особенность и красота этого Нового года.

Как вы будете поддерживать фильм на следующих неделях?

Наружная реклама у нас до 1 января, но в день старта мы приняли решение продлить рекламу на всех каналах и в интернете до конца праздников. Не думаю, что у нас есть проблема с узнаваемостью или недорекламированностью. Все будет хорошо, главное, чтобы кинотеатры знали: проект мы будем рекламировать в полном объеме до окончания новогодних праздников, понимая, что без рекламы просуществовать этот отрезок в прокате невозможно.

Вы заранее объявили сиквел проекта, но затем перенесли его с декабрьской даты на мартовскую. С чем это связано – со сроками готовности или с перегрузкой новогоднего отрезка сказочными и семейными релизами?

Переезд сиквела проекта никак не связан с нынешним релизом. Это зависело от ПРОСТОКВАШИНО. Если мы ПРОСТОКВАШИНО ставим на Новый год, то автоматически ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 уходит на весенние каникулы. Летом мы будем снимать сразу два фильма о Кузе, второй и третий, а уже потом будем делать компьютерную графику. Это связано с тем, что София Петрова, исполнительница главной роли, растет, и мы не можем себе позволить ждать еще один год.

Планируете ли вы и дальше расширять вселенную Кузи?

Права на «Домовенка Кузю» у нас на много лет, и после еще двух фильмов мы подумаем, что его ждет дальше. На первом фильме мы сталкивались с разными техническими проблемами и нюансами, и за счет этого опыта второй и третий будут еще лучше. А дальше, я уверен, мы сможем всё развивать масштабно и широко.

Фото: пресс-служба КБА