Гевонд Андреасян: «На майских праздниках в сегменте детско-семейного кино “Денискины рассказы” будут фильмом номер один»

Продюсер фильма рассказал БК о старте «Денискиных рассказов» в прокате

Лучшей новинкой уикенда стала семейная приключенческая комедия ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ по одноименной книге Виктора Драгунского о летних приключениях Дениса Кораблева. В роли старших членов семьи выступили Александр Пашутин и Ольга Волкова. Режиссером стал Артемий Драгунский, внук знаменитого писателя. Продюсер фильма Гевонд Андреасян рассказал БК о том, что картина стартовала в рамках ожиданий и показала хорошие результаты для первого проекта франшизы.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ? Каковы были ваши ожидания?

Стартовый уикенд прошел в рамках прогнозов: эстимейты составляли от 50 до 60 миллионов рублей. Фильм собрал 58 миллионов, поэтому оправдал наши ожидания и хорошо отработал. Впереди длинные майские праздники. Картина выходила за неделю до них с расчетом сформировать положительный «сарафан». На проект приходит большое количество школьников, в частности, за счет этого фильм получает ожидаемую нами реакцию зрителей. Думаю, с учетом праздников ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ дойдут до итоговой цели сборов в 200–250 миллионов. Таким был наш расчет для первого фильма – и это очень хорошие цифры.

Как вы думаете, почему не удалось повторить результаты какого-нибудь фильма из франшизы о Манюне? Бренд книги Драгунского не такой сильный или причины стоит искать в чем-то другом?

Все-таки ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ не прямо сильно отстают от новогодней МАНЮНИ. МАНЮНЯ действительно была актуальным раскачанным брендом на момент премьеры фильма. Не надо забывать, что к тому времени вышло тридцать эпизодов сериала на Okko и на телеканале «Солнце», которые вкладывали существенные средства в промо проекта. Бренд «Денискиных рассказов» очень популярен, но не ассоциируется с кино. И поэтому нам заново приходится создавать впечатление, что ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ – это не просто книга, но и фильм. Думаю, нам в принципе удалось это сделать.

Какие результаты сериал «Денискины рассказы» показал на платформах? Выходил ли он на телевидении?

На цифровых платформах сериал сработал средне, а вот на канале «Карусель» показал абсолютно рекордные цифры. Все-таки сериал получился более детским. В течение этого года «Карусель» еще много раз будет повторять проект, и за счет этого в том числе повысится популярность бренда. Все же проблемой ДЕНИСКИНЫХ РАССКАЗОВ стало то, что сериал начали показывать только перед релизом фильма и не было долгой раскачки с его помощью. Но со временем все случится. Дорогу осилит идущий.

Отличалось ли чем-то рекламное продвижение ДЕНИСКИНЫХ РАССКАЗОВ от МАНЮНИ? На какие ресурсы делались ставки?

Мы практически повторили рекламную кампанию МАНЮНИ с небольшой разницей: в продвижении МАНЮНИ акцент делался на «Солнце», а все остальные каналы были вспомогательными, в случае с ДЕНИСКИНЫМИ РАССКАЗАМИ ставка была сделана на «Карусель».

Какие у вас ожидания от работы проекта на длинных майских выходных? Как вы думаете, насколько фильму поможет отсутствие теневых релизов? Будете ли вы поддерживать проект рекламой?

На майских праздниках в сегменте детско-семейного кино ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ будут фильмом номер один. Думаю, проект спокойно проработает до конца месяца, а может быть, и дальше, больших конкурентов нет. Не надо забывать, что в 2022 году на этой же дате стартовал АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ даже с более низкими сборами – 35,6 миллиона, а его тотал в итоге превысил 300 миллионов. Пусть конкурентов сейчас больше, но в целом ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ идут неплохо. Отсутствие «пиратки» сыграет фильму в плюс. Все равно неофициальные релизы забирают себе зрителей. Многие пишут в соцсетях, что, условно говоря, отец с сыном пошли на MINECRAFT, а мать с дочерью – на ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Если не будет «пиратки», то вся аудитория выберет российское кино, и тогда отечественные фильмы станут конкурировать между собой. На майских праздниках рекламная кампания продолжится на «Карусели», поэтому, думаю, зрители не остынут к релизу.

Вы говорили о том, что хотели бы создать несколько полнометражных масштабных фильмов по франшизе ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Можете ли вы рассказать подробнее об этих планах?

Мы точно создадим еще две картины. Городскую историю по самым популярным рассказам Виктора Драгунского и новогодний фильм по рассказам про Новый год, которые хорошо ложатся на кинематографическую канву.

Фото: пресс-служба КБА