Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев: «Индустрии предстоит вернуть походу в кино статус события и важного элемента семейного досуга»

Генеральные продюсеры MEM Cinema Production рассказали БК о ближайших кино- и сериальных проектах студии

Один из создателей франшизы ХОЛОП, компания MEM Cinema Production, в этом году впервые попала в список лидеров российского кинопроизводства. На прошедшем недавно питчинге продакшн представил приключенческий фильм 1001 НОЧЬ, осовремененную версию восточной сказки с бюджетом 950 млн рублей, и криминальную драму с Сергеем Гармашем ПЕС о бывшем киллере. В декабре компания выпустит на большие экраны приключенческую комедию ВОЛЧОК, где в конце XIX века хмурый кулачный боец в исполнении Евгения Ткачука нанимается телохранителем к юному дворянину. Генеральные продюсеры MEM Cinema Production Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев обсудили с БК восьмисерийную драму «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, недавно вышедшую полностью на Okko и два месяца возглавляющую топ самых востребованных сериалов платформы, ближайшие кино- и сериальные проекты студии, а также возможности, которые даст компании получение нового статуса.

Недавно завершившийся сериал «Урок» стал одним из самых успешных оригинальных проектов Okko за последнее время. Как вы считаете, в чем причины его востребованности – в звездном взлете Юры Борисова, в теме, в сеттинге школы? Кто был аудиторией проекта на Okko?

Давид Цаллаев: Не существует конкретной формулы успеха. Можно только приблизиться к цели, следуя неким алгоритмам и схемам, но это всегда какая-то абсолютная магия, синергия разных направлений, цехов и даже даты релиза. Точно нельзя отрицать участие Юры Борисова и Даниила Воробьева, они очень круто взаимодействовали между собой и со всеми артистами.

Таймураз Бадзиев: Шум вокруг Юры Борисова и его номинации на «Оскар» дал толчок интереса и внимание безусловно. Онлайн-кинотеатр Okko обеспечил хороший пиар, подхватив эту историю, а дальше сработала «химия» между главными персонажами и интересная для аудитории тема. Большую роль сыграло качество продукта, а также то, насколько зрители поверили в историю и подключились к ней.

Давид Цаллаев: Еще нельзя не отметить режиссера сериала Сергея Филатова, имеющего собственный свежий подход к съемкам. Он как-то нашел общий язык со всеми, и я еще не встречал такой идиллии на площадке.

Насколько в целом сейчас сложно снимать про подростков? В чем главные подводные камни этого процесса?

Давид Цаллаев: Основная проблема – в попытках предугадать подростков. А это невозможно сделать, так как они все разные. С ними можно работать только в диалоге, вместе обсуждая и придумывая, приглашая их к соучастию в создании героев. К примеру, на съемочной площадке у молодых актеров были замечания по одежде в плане того, что школьники так не одеваются. Но это технический момент: если одеть всех героев-подростков как в реальности, то на 95 процентов они будут выглядеть одинаково, и мы не сможем выделить персонажей и их характер. Приходится идти на такие художественные допущения. Ребята нам помогали, добавляли идеи, переформулировали реплики, задавали вопросы. А Юра и Даниил так вообще сильно содействовали с точки зрения креативного продюсирования, глубоко погрузившись в историю. С Сергеем Филатовым и со всеми молодыми актерами они обсуждали мотивацию персонажей, диалоги, сцены и даже переразводили их согласно развитию героев и не в ущерб истории.

В числе других ваших сериальных проектов в работе – «Избранный», «Находка века», «Радар». Известны ли сроки их выхода? Как вы можете описать уникальность каждого из них?

Таймураз Бадзиев: В ближайшее время мы уже сдадим все проекты Okko, но время их выхода зависит от маркетинга и программирования платформы.

Давид Цаллаев: «Избранный» – первый политический сериал, снятый в реальной Госдуме. Нам стоило огромных усилий провести съемки в настоящем зале заседаний. Но это было необходимо, потому что мы стремились добиться реалистичности и хотели сделать так, чтобы сериал не свалился в карикатуру, а действительно цеплял людей. Наверное, самым сложным в проекте было сохранить баланс – мы хотели показать человеческую природу людей в системе, которая зачастую воспринимается клишированно.

«Находка века» – приключенческая история о вкладе жены Ноя в создание Ноева ковчега и о том, что ее участие оказалось забыто. Действие происходит в современном Ереване, что добавляет напряжения в столкновении главной героини с патриархальной средой. Мы поисследуем и немного поиронизируем над стереотипами, в сериале будет много приключений и юмора, как и в «Избранном». Хотя «Избранный» в основе своей более комедийная история, а «Находка века» – приключенческая.

Таймураз Бадзиев: «Находка века», на мой взгляд, привлечет внимание зрителей прекрасным сеттингом и талантливыми артистами, в том числе зарубежными. Также аудитория должна обратить внимание на южный колорит истории, который всегда нравится аудитории. Что касается «Радара», то мы очень сильно любим этот проект. Это приключенческая фантастика в Советском Союзе. Давно никто не делал что-то в духе советской фантастики, мне кажется, это очень круто, и, надеюсь, зритель будет такого же мнения.

Давид Цаллаев: Да, это жанровый гибрид, одновременно работающий и на ностальгию более старшего поколения, и на молодых, потому что главными героями станут школьники, которые будут противостоять инопланетянам на космических кораблях. Сериал представляет собой сочетание фильмов КОРТИК, НАЗАД В БУДУЩЕЕ и СОЛЯРИС. В основе сюжета лежит научно-фантастическая повесть Александра Мирера «Главный полдень», переработанная нами в духе сериала «Очень странные дела» – по настроению и по целевой аудитории, не по содержанию.

На последнем фестивале «Пилот» в зрительском голосовании победила комедия «Олдскул», в то время как жюри наградило жесткую драму «Дыши». Как вам кажется, насколько сугубо драматичные проекты могут быть интересны аудитории сегодня, в условиях стресса в обычной жизни? И насколько хватит ресурса у комедий, чтобы оставаться популярными?

Давид Цаллаев: Я считаю, зрителю не важен жанр: одни и те же люди смотрят и драмы, и комедии. Запрос существует не конкретно на радость или печаль, а на сильные эмоции и чувства. Люди хотят чувствовать. Сильные эмоции в драме или сильные эмоции в комедии равнозначны. Поэтому эмоция сейчас – валюта, а жанр – всего лишь метод исполнения. Можно хорошо снять и комедию, и драму, можно плохо снять и то, и другое, но главное – насколько сильные эмоции ты сможешь вызывать.

Ваш ближайший полнометражный релиз ВОЛЧОК – приключенческая комедия в сеттинге рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. В России много снимают об этой эпохе. В чем для вас заключается ее притягательность?

Давид Цаллаев: Наверное, это одна из самых ярких вех в истории России и, как кто-то сказал, такой визуальный пир для художников, костюмеров, операторов. Но ВОЛЧОК – это не просто историческое кино, а приключенческое роуд-муви с юмором, экшном, погонями, интригами. Кулачные бои – тоже неотъемлемая часть картины. Все это вместе создает драйвовое настроение. Герои ни секунды не стоят на месте, постоянно происходит какое-то действие. Могу с уверенностью сказать, что фильм получился.

Почему вы сменили название с КУЛАЧНОГО на ВОЛЧОК?

Таймураз Бадзиев: Название КУЛАЧНЫЙ было рабочим, и в какой-то момент мы с командой, прокатчиком «Централ Партнершип», партнером Okko и холдингом ВГТРК пришли к выводу, что название в честь главного героя гораздо понятнее, но при этом оставляет какую-то загадку.

Как в целом будет выстраиваться рекламная кампания проекта?

Таймураз Бадзиев: Рекламную кампанию планируем масштабную, к продвижению проекта подключились партнеры ВГТРК, Okko, «Газпром-Медиа Холдинг» и, конечно же, «Централ Партнершип». Сейчас мы занимаемся активным медиапланированием.

Давид Цаллаев: В маркетинге кино фактически не так много инструментов для продвижения, поэтому основной алгоритм действия понятен. А вот с посылами мы поиграем, разнообразив креатив и содержание.

Как вы думаете, сможет ли фильм составить конкуренцию в «новогодней битве»?

Таймураз Бадзиев: Конечно же, в глубине души мы хотим запрыгнуть туда одной ногой, но все будет зависеть от результатов первых двух уикендов.

Еще один полный метр, который у вас заявлен на 2025 год – комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ. Как вы оцениваете перспективы этого релиза в частности и комедийного жанра в целом, учитывая то, с какой регулярностью его представители выходят в прокат?

Давид Цаллаев: СТАРЫЙ ОРЕЛ – тоже не комедия в чистом виде, а более лиричная, местами очень трогательная история про отношения и смысл жизни. Впервые мы убирали какие-то шутки, потому что они были неуместны в трогательных моментах. Юмор в картине присутствует, но глобально эта история рассказывает о более глубоких темах, о корнях, об отношениях детей с предками, о семейных ценностях. Понемногу фильм стал сложнее, чем изначально задумывалось. Режиссер Мурад Ногмов добавил картине новых смыслов и чуть сдвинул фокус в сторону лирики, нежели комедии.

Таймураз Бадзиев: Как и в ВОЛЧКЕ, в СТАРОМ ОРЛЕ хороший актерский состав. Павел Деревянко замечательно держит свою линию с юмором. При правильном маркетинге и подходящей дате выхода, думаю, фильм должен приятно удивить с точки зрения кассы. Сейчас семейные картины собирают даже летом, как мы видим по результатам БАТИ 2, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, к которому все-таки ближе СТАРЫЙ ОРЕЛ, и еще некоторых проектов.

Стало ли для вас неожиданностью попадание MEM Cinema Production в состав лидеров российского кинопроизводства по версии Фонда кино? Какие у вас ожидания от нового статуса?

Таймураз Бадзиев: С самого первого проекта, который мы начали делать в кино, а не в сериалах, мы, конечно же, преследовали конкретную мечту попасть в список лидеров отечественного производства. Стало ли для нас это неожиданностью? Наверное, нет, учитывая, что это было нашей целью. Стало ли это неожиданностью для всей индустрии? Скорее всего да. Поэтому мы сейчас активно работаем над тем, чтобы не подвести индустрию и соответствовать статусу.

Давид Цаллаев: Новый статус – это не какая-то медаль, а точка входа, чтобы участвовать в чем-то большом. Когда состав лидеров меняется, очевидно, происходит какое-то движение. Если список не менялся десятками лет, то это говорит либо о суперстабильности, либо о стагнации. Поэтому изменения свидетельствуют о том, что индустрия куда-то двигается.

Таймураз Бадзиев: Это не признание заслуг, а новая ответственность. Надо соответствовать новому положению, делать проекты не хуже прежнего и более тщательно изучать конкуренцию. Уже не получится просто так поэкспериментировать, то есть эксперименты должны быть, но четко выверенные.

Как на ваших планах сказалось получение статуса лидера кинопроизводства? Означало ли это автоматический запуск каких-то проектов, которые до этого откладывались?

Таймураз Бадзиев: Нет, мы работаем, как планировали. На самом деле мы не откладываем проекты, потому что не являлись мейджорами. Мы работаем над фильмами, пишем сценарии, каждой картине уделяем внимание. Потом оцениваем тенденции на рынке, так как, конечно же, хотим попадать в потребности зрителя. Тот же ВОЛЧОК – проект с большим бюджетом, созданный при поддержке Фонда кино. То есть даже когда мы еще не были лидерами, в нас верили.

Расскажите, пожалуйста, о проектах, представленных на питчинге Фонда кино.

Давид Цаллаев: Мы представили фильмы 1001 НОЧЬ и ПЕС. Важно отметить, что 1001 НОЧЬ – не сказка в чистом виде в общем тренде сказочного кинопроизводства, а проект с интересным хай-концептом: срез восточного фольклора соединяется и смешивается в картине с элементами современной реальности. В фильме мальчику рассказывают сказки, а он добавляет в них свои фантазии, и это влияет на происходящее в кадре. Ребенок начинает поправлять рассказчика, жалуясь, что разбойники – это скучно и нестрашно, пусть будут биороботы, и дальше сказка модифицируется. Но постепенно и сказка начнет влиять на реальность, что показалось нам интересным приемом. Мы делаем ставку на фантазию, на визуальный аттракцион, а также на небанальность самой истории, пытаемся перехитрить зрителя, насколько это возможно.

Как вам кажется, есть ли угроза перенасыщения рынка сказочными проектами?

Таймураз Бадзиев: Мне кажется, нет. Если их будут грамотно распределять по всему году, а не программировать все в один-единственный слот, то этого риска не будет.

Каких особенностей новых русских сказок вам хотелось бы избежать?

Давид Цаллаев: Предсказуемости. Зрители знакомы со сказками с детства, и при этом многие из них потребляют контент тоннами. Поэтому в кино хочется удивлять, хоть это и очень сложно. Хочется чего-то наворотить, чтобы наша сказка была круче и лучше, чем та, что существует уже сотню лет. ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ выглядит как сказка, которая может стать привлекательной для зарубежных закупщиков из дружественных стран.

Насколько вы учитываете этот фактор при запуске проекта?

Таймураз Бадзиев: Мне кажется, у нее очень хороший потенциал. Я не думал об этом, но с оглядкой на наш опыт с ХОЛОПОМ, еще одним проектом с интересным хай-концептом, можно сказать, что 1001 НОЧЬ может стать очень интересной за рубежом. На мой взгляд, на Кинорынках будут покупать сам формат, чтобы переснимать у себя. В любой стране это может пользоваться спросом. Да и сам оригинал, мне кажется, будет востребован на территории СНГ и в восточных странах. При этом концепт проекта – понятный движок, с понятными ходами, который в каждой отдельной стране будет лучше работать при участии местных звездных артистов.

Как вы оцениваете опыт продажи первого ХОЛОПА как формата?

Таймураз Бадзиев: Прекрасно. Кажется, это первый российский проект, который был продан в такое большое количество стран.

Можете ли вы рассказать подробнее о сюжете и других особенностях ХОЛОПА 3?

Таймураз Бадзиев: Если на первых двух фильмах мы были серьезно погружены в процесс, собственно снимая эти фильмы и работая над сценариями, то на третьем являемся только сопродюсерами, так что буду краток. Проект находится в активной стадии производства, детали, чтобы не навредить проекту и его маркетингу, раскрывать не можем. Мы хотим уделить больше времени своим оригинальным проектам, которые делаем сами как мейджоры.

Эдуард Илоян в интервью «Ведомостям» сообщил, что ХОЛОП 3 выйдет в прокат летом 2026 года. Что вы в целом думаете о потенциале российских проектов в летние месяцы? Могут ли отечественные картины перезапустить «сезон блокбастеров»?

Давид Цаллаев: Большие событийные проекты, конечно, постепенно будут раскачивать летний прокат. Важно не просто заполнять этот период каким-то контентом, а предлагать что-то стόящее. Постепенно и неизбежно зритель начнет ходить в кино летом.

Таймураз Бадзиев: Мне кажется, выпустить ХОЛОПА 3 летом – прекрасный план. Это рискованно, но гораздо менее опасно, чем встать любым другим новым проектом. И тут очень важно будет смотреть на баланс между бизнесом и ожиданиями в этот период. Риск есть, и это очень смелый шаг для всех нас как партнеров, но мы попытаемся раскачать лето. Надеемся, что это будет хорошим примером успеха для всей индустрии.

Каким проектом будет фильм ПЕС?

Давид Цаллаев: Как сказал ранее Таймураз, мы не должны перестать экспериментировать, но необходимо делать это более выверенно. И ПЕС – как раз экспериментальный в плане жанра проект. Это брутальный боевик с рейтингом 18+, с перестрелками и драками, с очень интересным сюжетным движком и с жестким и циничным юмором. Картина рассказывает историю бывшего киллера, который работал на ОПГ и отсидел за это 25–30 лет в тюрьме. Его внучку похитили, и теперь он должен ее спасать вместе с ее молодым человеком. Нюанс в том, что герой страдает провалами в памяти и вынужден все записывать в блокнот. Участие в проекте подтвердил Сергей Гармаш. Также в картине будет сниматься Рузиль Минекаев. Мы внутренне уверены в этом тандеме, так как между героями возникает серьезный поколенческий конфликт. «Химия» между героями перспективна, и мы видим прокатный потенциал как в ней, так и во всем проекте. В общем, прямо сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы сделать из Гармаша нашего Лиама Нисона (смеется). С нами работала топовая, фантастическая команда каскадеров, но она помогала исключительно Рузилю, Гармашу дублеры не требовались (смеется).

Другой ваш фильм, МОЙ ПАРЕНЬ ПРИЗРАК – это масштабный проект или жанровый эксперимент?

Давид Цаллаев: На фильм МОЙ ПАРЕНЬ ПРИЗРАК мы возлагаем большие надежды, но это уникальный проект, даже сложно подобрать референсы. По настроению немного похоже на «Уэнздей». В основе сюжета – российский комикс «Архив ужасов» Марии Конопатовой, с очень классным движком. Фильм будет представлять собой калейдоскоп из юмора и интеллектуального содержания. Это история призрака, прожившего в петербургской библиотеке с 60-х годов и прочитавшего там все книги. И его видит только одна девушка, по возрасту близкая к Уэнздей, которая единственная может помочь ему снять проклятие и освободиться. И это будет обыграно с юмором. Для нас это, разумеется, уже дорогой, флагманский проект.

Как сейчас функционирует программа «Киномолодость», которой занимается MEM Cinema Production?

Таймураз Бадзиев: Преподавателями программы выступают действующие режиссеры, сценаристы, операторы. «Киномолодость» – детский кинолагерь, его можно назвать социальным проектом, так как обучение для детей бесплатное. Дети три месяца учатся у профессионалов киноиндустрии, пишут свои первые сценарии, и наша команда помогает реализовать эти работы в жизнь. Согласитесь, как здесь не заразиться кино, когда ты вместе с папой и мамой проходишь по красной дорожке после трех месяцев работы и видишь, что у твоей короткометражки висит афиша, как у большого кино, а после смотришь ее на большом экране и в онлайн-кинотеатре. В этом смысле мы многих ребят вдохновили на создание кино.

Сейчас ведем переговоры о сотрудничестве с кинофестивалем «Медвежонок», а также с Челябинской областью. Если «Медвежонок» зайдет в проект, то это будет означать, что мы встали на большие рельсы и сможем провести программу в пяти регионах, где проходил фестиваль в этом году. Надеюсь, вскоре нам будет чем похвастаться, рассказать об успехах детей, которые стали нашими коллегами по цеху. Причем многие работы мы подавали на международные конкурсы и действительно получили большое количество наград в своих категориях. Дети довольны, мы – еще больше!

Давид Цаллаев: Отмечу, что программа настроена именно на подростков, то есть на аудиторию 12+, кто уже может что-то снимать в телефоне и уже может немного разобраться в кино. У кураторов, разумеется, нет задачи вбить им в головы шаблоны, как именно правильно писать и снимать. Ровно наоборот – хочется вытащить из них что-нибудь свое. Цель – сделать так, чтобы ребята попробовали разное (режиссуру, операторское ремесло и так далее) и в дальнейшем определились, чем они могут заниматься. У нас были случаи, когда ребята хотели сниматься, быть актерами, а уходили с пониманием, что им нравится, например, быть операторами. Причем это абсолютно некоммерческая история, но она требует много внимания и расходов, если честно. Сейчас ищем себе якорного спонсора, чтобы мы могли продолжать.

Таймураз Бадзиев: Отдельно можно поблагодарить Okko, платформа нам периодически помогает. Как и «Сибур», вместе с нами стоявший у истоков программы. Также спасибо Эдуарду Илояну, благодаря которому работы первого сезона появлялись на Start.

Вы воплотили свою мечту стать мейджором. Появилась ли у вас уже цель на новом творческом этапе?

Давид Цаллаев: Всегда хочется просто быть лучшими, как и в спорте.

Какие в целом вы видите сложности и вызовы, стоящие перед российской киноиндустрией?

Давид Цаллаев: Хочется найти и сохранить баланс между авторским и зрительским кино. Почему-то считается, что массовое не может быть глубоким. Собственно, поэтому мы и хотим сделать 1001 НОЧЬ, чтобы предложить зрителям массовое кино с очень глубокими смыслами.

Таймураз Бадзиев: У Давида творческие вызовы, а у меня – немного другие. С каждым годом, конечно, становится все сложнее делать кино. Производство контента постоянно дорожает. Люди, согласно открытым источникам, ходят в кинотеатры все меньше. Поэтому перед всей индустрией стоит вызов производить такой контент, чтобы люди, которые любят смотреть кино на большом экране, продолжали это делать и могли по достоинству оценить наши старания.

Давид Цаллаев: Мы немного теряем поход в кино как важный ритуал, как некий необходимый коллективный опыт – это постепенно отходит в прошлое. Ответственность за это отчасти можно возложить на локдаун 2020 года, когда зритель стал привыкать к домашнему и одиночному просмотру. И нам, всей индустрии, предстоит вернуть походу в кино статус события и важного элемента семейного досуга.

Фото: пресс-служба MEM Cinema Production