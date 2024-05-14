Лика Бланк: «Учитывая ограниченный бюджет на продвижение, мы сделали ставку на трейлеринг, диджитал и поддержку партнеров»

Генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии им. М.Горького Лика Бланк рассказала БК об итогах первого уикенда и подробностях промокампании фильма

Лучшая новинка этой недели, комедия Киностудии им. М.Горького КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ Егора Сальникова, рассказывает о том, как кавказские родственники обрусевшего осетина по ошибке похищают вместо его невесты ее маму. Роли в фильме исполнили Грант Тохатян, Мамука Патарава, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Елизавета Кононова, Эвелина Бледанс. Бюджет картины составил 150 млн рублей, 100 млн из них ей выделило министерство культуры как социально значимому проекту. В продвижении участвовали «Афиша КП», «Дорожное радио», Psychologies, «Вокруг света», «Вокруг ТВ». Генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии им. М.Горького Лика Бланк рассказала БК об итогах первого уикенда и подробностях промокампании фильма.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ? Каковы были ваши ожидания изначально?

Продюсеру всегда хочется, чтобы сборы превзошли ожидания. Однако с учетом небольшого маркетингового бюджета лидерство среди релизов недели и третье место по сборам в первый уикенд – это очень хороший старт. Мы это понимаем и считаем, что фильм показал достойный результат. Кстати, он превзошел прогнозы независимых аналитиков.

Чем картина привлекла зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ – добрая и веселая музыкальная комедия в лучших традициях старого советского кино. Все это зритель мог легко считать по трейлеру, ожидая увидеть позитивную историю со счастливым концом. Мне кажется, в этом и есть наше уникальное торговое предложение.

Как вы выбирали дату выхода картины? Почему решили остановиться на уикенде 9 Мая?

Поставить релиз на 9 мая нам рекомендовали специалисты кинопрокатной компании «Атмосфера кино», основываясь на своей профессиональной экспертизе. И они не ошиблись, результат оказался одним из лучших на этой неделе. Мы в продюсерском центре Киностудии Горького высоко оцениваем их работу. Надеемся, что в следующий уикенд фильм соберет, по крайней мере, столько же.

Как вы позиционировали картину? На какую аудиторию делали ставку?

Мы позиционировали картину как веселую комедию о любви и добрых семейных отношениях, в которой много музыки и песен, невероятно красивых горных пейзажей и неожиданных сюжетных поворотов – самый настоящий «кавказский Болливуд». При этом отмечая, что фильм создан с уважением к культуре и традициям региона. Мы рассчитывали на аудиторию в возрасте от 14-ти до 44 лет, делали ставку прежде всего на молодежь. Мы также ожидали, что это будет преимущественно совместное смотрение: в паре, с друзьями, с родителями или другими членами семьи. Причем мы не ориентировались строго на женщин или мужчин. Это именно тот случай, когда люди могут пойти в кино вместе и хорошо провести время.

Как вы выстраивали продвижение картины? Что вам кажется наиболее удачным в ее маркетинге?

Так как у фильма был ограниченный бюджет на продвижение, мы сделали ставку на трейлеринг, емкую диджитальную кампанию и поддержку информационных партнеров. Кроме того, мы работали с режиссером и артистами, которые с удовольствием рассказывали о съемках и принимали активное участие в промо, в том числе в социальных сетях.

Как вы оцениваете «сарафан» проекта? На какие итоговые сборы рассчитываете?

Мы отслеживаем «сарафан» и видим, что отклик в целом позитивный, чему очень рады. Люди отмечают положительные качества фильма, которые выделяют его на фоне других релизов. Это легкое молодежное музыкальное кино, к тому же снятое на фоне фантастических пейзажей Северной Осетии – а лучших декораций и придумать невозможно. Рассчитывая ожидания, приходится учитывать множество факторов. Это кино, снятое молодым коллективом по дебютному сценарию. Не может не повлиять на итоговые сборы ограниченный бюджет на продвижение и общая ситуация на рынке кинопроката. Мы считаем, фильм может собрать около 100 миллионов рублей, это будет для нас хорошим результатом.

Фильм получил финансирование Минкультуры как проект социально значимой тематики. В чем вы видите социальную значимость картины?

Безусловно, в фильме много социально значимых аспектов. Он транслирует позитивные и понятные ценности в лучших традициях отечественного кино. Это дружба народов, уважение к старшим, искренняя дружба, любовь к своей стране и к малой родине.

Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького