Анна Бочарова: «Надеюсь, наша стратегия продвижения «Мальчика и птицы» будет признана блестящей и новаторской»

7 декабря в российский прокат вышла долгожданная новая работа Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА. Эту картину маэстро весь мир ждал без малого десять лет. В Японии мультфильм стал одним из самых кассовых проектов студии Ghibli, а в России МАЛЬЧИК И ПТИЦА уже установил новый рекорд среди стартов аниме в отечественном прокате. В стремлении охватить различные сегменты аудиторий компания «Русский Репортаж» подготовила сразу две версии кинотеатрального дубляжа – для семейной и для молодежной публики. БК поговорил с директором по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж» Анной Бочаровой о магии творчества Миядзаки, рекламной кампании релиза и сложностях маркетинга в текущих условиях.

Расскажите, пожалуйста, как в пакет «Русского Репортажа» попал новый фильм Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА? Почти все прошлые его картины выпускал «Централ Партнершип», а их перевыпуском занимался «Пионер». Как вам удалось обойти коллег?

Долгое время «Русский Репортаж» обладал правами на библиотеку студии Ghibli и получил большой опыт работы с анимационными фильмами Хаяо Миядзаки. Взаимоотношения с партнерами были длительными и очень хорошими, поэтому получение прав на новый фильм не стало для нас сюрпризом.

Чего ждать зрителям от нового фильма Миядзаки? Какие там есть знаковые мотивы его творчества, а что появилось нового, на ваш взгляд?

Скажу как восторженный зритель: с моей точки зрения это кульминация всех предыдущих работ Хаяо Миядзаки. Если говорить о самой анимации, то это феноменально, шедевр мастера. События в картине происходят быстро и полностью захватывают внимание. Визуал и очень красивая музыка завораживают зрителя. В фильме множество визуальных приемов – как переданы огонь, полет птиц, присутствует невероятная фантазия с точки зрения изображения волшебного мира, природы, сказочных существ. Эти существа все очень разные и интересные. Действительно, есть отсылки ко многим предыдущим картинам Миядзаки, ты узнаешь руку мастера, но эта работа в целом настолько новаторская, что воспринимается как достижение вершины Эвереста. Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки часто сравнивают с картинами студий-мейджоров, в том числе с Disney. Стивен Спилберг, большой фанат Миядзаки, однажды сказал, что его восхищают миры, созданные режиссером, его вкус и способности рассказчика. Он считает УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ величайшей анимационной лентой всех времен и народов, превосходящей любой диснеевский фильм.

Вы ездили на студию Ghibli и общались там с продюсерами фильма. Что вам показалось наиболее интересным по итогам этой встречи? Какие факты о картине оказались наиболее любопытными?

Самое главное, что движет студией Ghibli и Хаяо Миядзаки – стремление создавать такие картины, чтобы они становились хитами своего времени. Хитами во всех смыслах. Это очень важно и трепетно. Главный аниматор Такеши Хондо рассказывал, как много ручного труда было вложено в картину. Это впечатляет. Самым сложным было работать над серой цаплей, потому что аниматоры категорически отказывались привлекать любые технологии. Было необходимо максимально близко к реальности вручную передать взмах крыла цапли, ее передвижения. Такое качество анимации поражает воображение. Когда смотришь, то погружаешься в мир Миядзаки, и эти два часа четыре минуты пролетают незаметно. А потом мурашки пробегают от того, что понимаешь: все это нарисовано вручную. После нашей встречи с Тосио Судзуки французские коллеги тут же опубликовали новость о том, что Миядзаки уже работает над новым фильмом. Скажу так: он пока действительно обдумывает идею следующей картины. По словам Судзуки, Миядзаки говорит, что пока живет, он должен работать. Ему очень важно творить. Это первый фильм за десять лет, он разрабатывал его семь лет. Ему 82 года. Эта работа воспринимается как некое завещание, изначально с такой идеей она и создавалась. Как завещание поколению, завещанию его внуку, сыну Горо Миядзаки. Горо рассказал на встрече, что его сын-подросток посмотрел картину и сказал, что она крутая, и его друзья тоже остались в восторге. Поэтому мы решили сделать разные варианта дубляжа, чтобы разные аудитории могли правильно воспринять и получить удовольствие от просмотра МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ. Чтобы и родители с детьми, и молодежь, и более взрослые зрители после просмотра могли сказать каждый на своем поколенческом языке, что это круто.

В некоторых фильмах Миядзаки есть сюжеты со сложными событиями, которые переживают дети в достаточно юном возрасте. Мы спрашивали у Судзуки, почему в его фильмах поднимаются нетипичные для этого возраста темы. Ведь все привыкли видеть на экранах голливудские картины с розовыми замками и мыльными пузырями. А Миядзаки уже школьникам предпочитает рассказывать о настоящей жизни мягким, но реалистичным языком искусства. Сам он вырос в непростое время и привержен идее, что дети должны понимать, как устроен мир. Не смотреть на жизнь через фильтры, чтобы потом оказаться не готовым к ее урокам, а разумно, трезво оценивать и понимать, как устроен мир. И самое важное – при этом сохранять свои ценности, заботясь о них. Растить и приумножать свою человечность и быть достойными представителями нашего мира.

Вы называете целевой аудиторией проекта родителей с детьми. Значит, история в этом мультфильме рассчитана больше не на взрослых, как в ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ, а все же на детей, как в УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ и МОЙ СОСЕД ТОТОРО?

Все мультфильмы Хаяо Миядзаки сложно назвать стопроцентно детскими. Его мультфильмы смотрят и дети, и взрослые. Пятилетний сын моей подруги пересмотрел почти все мультфильмы Миядзаки, цитирует их и с восторгом говорит о персонажах и сюжетных поворотах. Когда же взрослые смотрят некоторые анимационные фильмы мастера, то думают, что они совсем не детские. Это зависит от жизненного опыта, восприятия, событий нашей жизни, которые мы можем проанализировать. Провести аналогии и понять высказывание Миядзаки, что именно он хотел сказать, какие напутствия осуществить. Сложно дать маркер, для какой именно возрастной категории рекомендовано данное произведение. В целом МАЛЬЧИК И ПТИЦА рассчитан на довольно широкую аудиторию. Каждый на своем жизненном этапе может что-то понять, а потом пересмотреть чуть позже и осознать другие вещи, прийти к каким-то другим выводам.

Картина вышла в прокат в двух версиях дубляжа – классическом и современном. Чем они отличаются? Какую задачу вы решаете подобным ходом?

Несмотря на то, что МАЛЬЧИК И ПТИЦА – очень ожидаемый релиз и «сарафанное радио» запустилось с момента премьеры фильма в Японии, при работе с картиной такого масштаба необходимо относиться к ней по-особенному. Поэтому мы изначально хотели действовать нестандартно. Хаяо Миядзаки знают и ждут практически все в России, при работе с релизом его нужно таргетировать на несколько аудиторий. Основная целевая аудитория фильма – в самом деле родители с детьми. По многочисленным фокус-группам мы заметили, что режиссура дубляжа значительно воздействует на восприятие детей помладше. Голоса, построение предложений, стилистические приемы в озвучании влияют на глубину вовлеченности в историю и последующее впечатление, остающееся после просмотра. Широкая целевая аудитория будет более удовлетворена просмотром, если увидит первый вариант дубляжа. Вторая, достаточно большая категория зрителей – фанатская. Для нее мы подготовили современный вариант озвучки, который более близок ей по восприятию и пониманию данного вида контента, последующему послевкусию и готовности пересмотреть картину еще раз на большом экране. Все-таки этот шедевр необходимо смотреть в первую очередь на большом экране и, по возможности, не один раз. Это такой анимационный Кристофер Нолан, работы которого можно смотреть несколько раз и приходить к каким-то открытиям вновь и вновь, к каким-то идеям, вложенным Миядзаки в работу.

Мы посчитали, что два варианта дубляжа будут эффективны для восприятия аудитории и станут дополнительной и интересной мотивацией для кинотеатров – поставить более широкую роспись, разные сеансы, разные дубляжи. По большому счету, в прокате будут три варианта картины, так как она также выйдет в оригинале с субтитрами. Мы приняли такое нестандартное решение, чтобы зрители – родители с детьми, фанаты – понимали, где какой дубляж, и сделали свой выбор.

Верно ли, что классический вариант дубляжа предназначен для семейной аудитории, а современный – для взрослых фанатов?

Современный – скорее для молодежи, аудитории от 14-ти до 35 лет. Конечно, мы рассчитываем и на 9–13-летних. Безусловно, здесь комбинация и работы с публикой, и оригинальная маркетинговая стратегия, которой мы гордимся, и желание показать картину по-разному. Все же голосовое восприятие – это важно. В переводе некоторые слова можно воспроизвести по-разному и они воспринимаются по-разному. Толстовку можно назвать свитшотом, худи или кофтой – как мы назовем этот элемент гардероба, он будет чуть-чуть по-разному восприниматься, рисоваться в воображении. Также перевод слов, тон интонации в сочетании с визуальным рядом дают разное впечатление.

Кстати, в трейлере сразу привлекает внимание, что в классической версии мама называется мамой, а в современной – матушкой.

Действие картины происходит в 1943 году, это некая режиссерская авторская отсылка к тому времени, уважительное отношение плюс современная озвучка «Студийной банды». Мы тоже думали, стоит ли использовать такую форму слова, но поняли, что это интересное решение, потому что такого рода обращение к маме в картинах Миядзаки максимально приближено к оригинальному значению слова на японском языке. И так как в современных версиях все же стараются подбирать выражения, которые будут понятны и доступны большинству, мы решили оставить этот вариант. Мы делаем его для определенной категории фанатов и почитателей Миядзаки, привыкших смотреть либо в оригинале, либо в дубляже, максимально приближенном к оригинальной задумке автора. А классический дубляж рассчитан на более широкую аудиторию.

Какую из версий кинотеатры предпочитают брать в репертуар?

Мы сделаем подборку кинотеатров, где будет одна версия, где будет другая версия и где будет комбинация с обеими версиями дубляжа. У каждого кинотеатра есть своя аудитория, предпочитающая те или иные релизы. На основании этого мы в плотном диалоге с кинотеатрами будем делать роспись для того, чтобы закрыть потребности и представителей бизнеса, и наших зрителей. Просто в данном случае у кинотеатров будет больше опций для эффективного планирования сеансов. Они хорошо знают аудиторию и лучше будут понимать, в каких комбинациях и как правильно работать с обеими версиями дубляжа.

Насколько вы рассчитываете на активное участие проекта в «новогодней битве» и на его работу в праздники? Не было ли у вас соблазна поставить дату премьеры еще ближе к Новому году?

Думаю, фильм хорошо себя покажет и на предпоказах, и на первом-втором уикендах. И дальше будет большой шанс уйти в новогодние каникулы. Это, конечно, зависит от решения кинотеатров. Но мы работаем с этим проектом самым неочевидным образом, избегая те шаги, по которым обычно осуществляется релиз подобных картин. Нам кажется, что наша заявка будет вполне громкой и 7 декабря.

У фильма такая роспись, которой у «Русского Репортажа» не было никогда, если не считать ПРОСТО СУПЕР, выпущенного совместно с «НМГ Кинопрокат». Как удалось получить такое количество сеансов? Особенно если учесть, что мультфильм выходит на одной дате с еще одним анимационным проектом, КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ, и ЕЛКАМИ 10?

МАЛЬЧИК И ПТИЦА претендует на широкую роспись, потому что мы верим в релиз. Коллеги ведут переговоры с кинотеатрами, и я вижу большой интерес со стороны показчиков и высокий уровень ожидания картины.

Как в целом вы оцениваете сотрудничество с «НМГ Кинопрокат»? Каковы ваши дальнейшие ожидания от этого партнерства?

Мы работали с НМГ, с «Атмосферой кино». У нас только положительные впечатления от сотрудничества с профессионалами своего дела.

Оригинальное название картины – КАК ПОЖИВАЕТЕ? Как вы выбирали название для локализации? Почему решили отказаться от «цапли» в названии, как в международном варианте?

Когда я в октябре по приглашению студии Ghibli была в командировке в Японии, журналистам из Франции и Англии было интересно, почему в международный прокат фильм выходит с названием THE BOY AND THE HERON, а в Японии и Южной Корее – КАК ПОЖИВАЕТЕ? По словам продюсера Тосио Судзуки, аудитория Японии и азиатских стран отличается от зрителей Запада. Азиаты склонны к рефлексии, размышлению, глубже задумываются о смыслах. Они более вдумчивы и готовы посвящать этому время. На их территориях название КАК ПОЖИВАЕТЕ? работает гораздо эффективнее с точки зрения позиционирования контента. Более простое название THE BOY AND THE HERON воспринимается лучше людьми, живущими по иному сценарию: они по-другому потребляют информацию, контент, относятся к рутине. Такое название более доступно, лучше связано с картиной, легче запоминается и обладает более эффективным маркетинговым потенциалом в международном прокате. В Японии цапля – это священная птица. В Киото я повсюду встречала именно серую цаплю. Первая мысль, которая пришла в голову, когда я увидела ее там впервые: это оригинальный японский постер МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ смотрит на меня! У нас же в стране иной ассоциативный ряд. У русских людей на слуху чаще орел, журавль, синица, воробей, а цапля является неоднозначным символом в национальном фольклоре. Поэтому мы сделали выбор в пользу локализации названия со словом «птица».

Вы сказали, что будет масштабная кампания и вы планируете действовать совершенно нестандартно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как будет проходить промокампания? В чем, например, будет заключаться сотрудничество с Ozon?

Мы вступаем в активную фазу рекламной кампании. Продвижение нестандартное, в том числе и в выборе инфопартнеров. Фильм поддерживают крупнейшая радиостанция «Европа Плюс» и Ozon. Ozon – огромный маркетплейс с сильными диджитальными инструментами и многомиллионной аудиторией. Когда пользователи будут открывать приложение в поиске своих любимых товаров, то встретят информацию об анимационном фильме МАЛЬЧИК И ПТИЦА. Они будут иметь возможность вновь и вновь видеть и наш трейлер, и информацию о выходе фильма в прокат, в том числе при осуществлении заказов в приложении. Также мы планируем использовать и абсолютно стандартный набор инструментов для продвижения – наружная реклама, работа с инфлюенсерами. Одним из альтернативных маркетинговых инструментов для нас уже стал выбор двух дубляжей. Мы получили значительный информационный резонанс и простимулировали интерес к релизу, так как это был непредсказуемый ход в работе над локализацией картины. У нас будет масштабная диджитальная рекламная сеть «Яндекса», мы подключаем рекламные инструменты «ВКонтакте». Премьера трейлера в двух дубляжах уже состоялась в «VK Видео». Мы сотрудничаем с этой платформой по поддержке релиза. Одним из акцентов будет ставка на диджитал-рекламу на всех доступных на текущий момент площадках для продвижения. Их осталось не так много, как раньше, но все еще достаточное количество для эффективной работы.

Для родителей с детьми мультфильмы обычно продвигаются на телеканалах. Будут ли они задействованы?

Мы решили сфокусироваться на озвученных ранее вариантах продвижения.

Что вам кажется наиболее удачным в маркетинге картины? На что вы делаете ставку предварительно?

При работе с крупными релизами я стараюсь не делать ставку на какой-то один инструмент продвижения. Аудитории разные. Рассказывать разным аудиториям необходимо не похожими друг на друга словами, формами и способами, а также подсказывать, напоминать. Это очень долгий, сложный и не прямолинейный процесс. Поэтому я бы сказала, что мы делаем ставку на слаженную и эффективную работу со множеством каналов. Не совсем правильно делать ставку на что-то конкретное, каждую аудиторию необходимо находить по своим параметрам на разных платформах. И заниматься этим надо ежедневно.

МАЛЬЧИК И ПТИЦА потом выходит на «Кинопоиске». Будет ли платформа как-то участвовать в продвижении релиза?

«Кинопоиск» – это экосистема с ведущим новостным порталом о кино, редакция поддерживает выход фильма анонсами, публикациями, новостями о проекте. Также на «Кинопоиске» выйдет эксклюзивный материал с представителями студии Ghibli, где будут рассказаны интересные факты о работе над картиной.

Как в целом изменилась стратегия закупок вашей компании за последние полтора года? Многие прокатчики стали покупать более дорогие проекты. Как вы оцениваете стратегию коллег?

Несмотря на изменившуюся конъюнктуру рынка, мы продолжаем закупать лучшие релизы для проката и платформ – фильмы, сериалы, анимацию. Хотя делать это стало сложнее. Например, в пакете компании появился ДААААААЛИ! Квентина Дюпьё. Мы покупаем прекрасные документалки. Наша компания работает с правильно-селективным контентом, который будет доступен и для широкой аудитории, и в то же время сможет порадовать зрителей, любящих фестивальное кино. Процесс отбора проектов многоступенчатый и прицельный.

Какие ключевые изменения в маркетинге фильмов «Русского Репортажа» произошли с февраля прошлого года? Насколько в целом действенны доступные сейчас в России инструменты, по вашим оценкам? Есть ли там аудитория?

Если говорить о диджитальном продвижении и перформанс-маркетинге в данный момент, то в большей степени мы сосредоточены на Telegram, «ВКонтакте». Также мы задействуем рекламные инструменты «Яндекса». Могу сказать, что рекламные инструменты «ВКонтакте» и в медиасервисах «Яндекса» достаточно эффективны для продвижения. Они удобны в использовании и позволяют дотянуться до целевой аудитории. В данный момент невозможно не пользоваться доступными на рынке диджитальными инструментами.

Как в целом маркетинг анимации отличается от продвижения других релизов?

Маркетинг анимации требует большего внимания к деталям. Здесь аудитория более широкая. И необходимы более глубокое понимание аудитории и более тщательная работа с ней. Если, условно, фильмы смотрят все, то анимацию смотрят все, но не совсем все. Каждый человек может найти свой поджанр анимации, только требуется больше времени и труда, чтобы ему объяснить, какой именно, и почему стоит прийти и что-то конкретное посмотреть. Есть зрители, у которых сформировались предубеждения против анимационных картин, и с этим стоит работать.

По вашему мнению, на текущий момент какие ресурсы наиболее эффективны в продвижении релизов? Кто-то называет телевидение, кто-то говорит о трейлеринге, кинотеатральной рекламе.

В целом в продвижении очень важно понимать, что именно ждет аудитория и где найти своего зрителя. Сегодня для продвижения очень эффективны посевы в соцсетях – «ВКонтакте» и Telegram. Аудитория очень много времени проводит в социальных сетях, и, конечно, когда на глаза не один раз и желательно в разных соцсетях им попадается информация о выходе фильма в том или ином формате, это бывает достаточно эффективно. Понятно, что многое зависит от сторителлинга и подачи материала. Также порой очень эффективна работа с нишевыми микроинфлюенсерами. Мы часто делаем самостоятельные постеры, ки-арты к фильмам. Не локализуем уже имеющиеся, а создаем собственный локальный постер, чтобы выделиться из общего массива стандартных постеров. Мы анализируем аудиторию и рынок, а потом делаем свой вариант.

Сегодня хорошо работают коллаборации, где мы также можем найти аудиторию – продвижение через сети ресторанов, кафе. Потенциальная аудитория приходит для того, чтобы удовлетворить другой свой запрос, но встречает дополнительную информацию, которая может ее заинтересовать. Соответственно, важно выбрать правильный мэтч с точки зрения пересечения целевых аудиторий, когда оба бренда понимают, что их аудитории сочетаются друг с другом. И тогда на выходе получается эффективное партнерство для обоих брендов. И, разумеется, это очень полезно для публики. Я всегда рассматриваю потенциальные коллаборации, но очень важно, чтобы присутствовал креативный подход к партнерству. Условно, предложение «купи одно и получи что-то другое в подарок» – такое не всегда работает. Должен быть низкий порог входа, чтобы потенциальному зрителю было просто и интересно осуществить условия кросс-промо. Сегодня, во время перенасыщения информацией и различного вида активностей перекрестного продвижения, все стараются превзойти друг друга в оригинальности. Комбинация доброго качественного креатива, правильного выбора партнеров для пересечения аудиторий плюс сторителлинг – таким я вижу сегодня наиболее эффективное сочетание инструментов для продвижения релизов.

Какие маркетинговые стратегии коллег за последнее время вам понравились?

После ухода мейджоров довольно сложно отметить ту или иную кампанию. Все реже появляются кейсы, которые хочется сохранить, взять для себя как один из бенчмарков по работе с собственным релизом. Бывают прекрасные кейсы, сегодня они в основном связаны с выходом сериалов. За рубежом чаще встречаются наиболее интересные и креативные кейсы по продвижению, работа непосредственно с аудиторией, но и у нас можно что-то вспомнить, например, от «Кинопоиска» или KION. Пожалуй, можно выделить продвижение сериала «Король и Шут» от «Кинопоиска» и недавний кейс с ПОЕХАВШЕЙ. Я сама очень люблю сайкл, и меня вдохновил коллаб с Crocus Fitness и инициирование масштабных велопробегов. Также мне нравится, что сделала Настя Полякова с продвижением ТАМ, ГДЕ ЦВЕТЕТ ПОЛЫНЬ – с визуализацией, AR. Я просто очень люблю, когда в продвижение привлекаются технологии. Это как-то по-современному. По проекту СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО сделали классную маркетинговую поддержку к выходу. Так как это собственный бренд группы компаний «Рики», они могли использовать персонажей, продавать лицензии на использование, сделали классный мерч с «Тинькофф». И в принципе кампания при подготовке выхода релиза в кинопрокат была многоканальной. Ну и все-таки я упомяну ВЫЗОВ. О фильме рассказывали из каждого утюга, и это широко обсуждали, но рекламная кампания вызвала неоднозначные реакции. Также надеюсь, что и наша стратегия продвижения МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ будет признана блестящей и новаторской.

С аудиторией фестивального кино за последние полтора года возникли проблемы. Согласны ли вы с наблюдением, что она сократилась – из-за текущих событий и возможности посмотреть это кино на стримингах? Что можно сделать, чтобы ее вернуть?

Ничто не заменит опыт просмотра на большом экране. Я долгое время работала в «Двадцатом веке Фокс СНГ» в департаменте Home Entertainment. Десять лет назад, когда мои коллеги прокатывали фильмы в кинотеатрах, мы выпускали картины для легального домашнего просмотра. Тогда еще только-только iTunes и Google Play начинали масштабировать цифровую дистрибуцию по модели EST и VOD, а на рынке набирал популярность онлайн-кинотеатр «Иви», где люди смотрели контент по AVOD. В то время очень сложно было объяснить пользователям, что за легальный контент, который они смотрят дома, необходимо платить. Конъюнктура рынка была иной: люди в первую очередь предпочитали ходить в кино, а уже во вторую – смотреть дома. Сейчас из-за ряда обстоятельств произошли изменения, пусть и не радикальные. Из-за ковида у людей сформировалась привычка смотреть кино дома, и некоторые студии выпускали фильмы исключительно на стримингах, а не в кинотеатрах. Сейчас прокат испытывает определенное влияние внешних факторов, но все равно остается значимый процент аудитории, который понимает, что опыт просмотра фильма на большом экране не сравним с домашним. Даже если у тебя есть кинотеатр в квартире. Это другие впечатления и восприятие задуманных режиссером идей. Фестивальные фильмы в первую очередь создаются для больших экранов. Соответственно, сейчас стоит задача напомнить людям, что опыт просмотра на большом экране совершенно иной, нежели на ноутбуке. Необходимо работать именно над популяризацией просмотра фильмов на большом экране. Это может быть организация спецпоказов, привлечение спикеров и лидеров мнений, чьи мысли люди захотят услышать. Здесь все зависит от планомерной и постоянной работы с аудиторией. Нельзя выпускать фильм и думать, что он сам нормально пройдет в прокате, что люди и так об этом узнают. С каждым тайтлом важно работать и доносить до аудитории те или иные смыслы. Я глубоко убеждена, что если эффективно работать с аудиторией и говорить с ней на ее языке, чтобы она получала полноценный индустриальный и креативный сторителлинг, это развеет любую потенциальную опасность для прокатчиков. Я не думаю, что в этом вопросе нужно привлекать государство. Проще всего перекинуть все на государство и сказать: давайте, создавайте для нас конъюнктуру. Большая работа по продвижению и популяризации контента должна проводиться именно индустриальными игроками.

Фото: пресс-служба компании «Русский Репортаж»