Антон Богданов: «Рибейты становятся значительным подспорьем для кинематографистов, снимающих фильмы с небольшим бюджетом»

Режиссер и продюсер фильма ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД рассказал БК, как проходили съемки проекта в Пермском крае, о нюансах работы с местной кинокомиссией и о сюжете третьей части франшизы.

Фильмом открытия прошедшего в Перми первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» стала приключенческая комедия ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД, продолжение истории известного хулигана и фантазера из Перми. Первая часть проекта, ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, выходила в прокат осенью прошлого года и заработала 144 млн рублей. Сиквел появится на больших экранах ровно год спустя, 12 октября.

ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД стал фильмом открытия первого всероссийского фестиваля детского кино «Медвежонок». Расскажите, пожалуйста, как прошла премьера.

Премьера оставила только положительные впечатления. Самое главное – на показе было очень много детей, а их реакция мне важнее, чем мнение взрослых коллег. Дети во время просмотра сидели с открытыми ртами, переживая за Ивана! На премьере за мной расположилась мама с двумя дочками девяти и двенадцати лет. Весь показ девочки охали, закрывали рты руками и волновались за героев. Это было очень смешно, и их мама с удивлением заметила, что даже не думала, что фильм может так влиять на детей. К сожалению, показ был организован не в кинозале, а в помещении, не предусмотренном для демонстрации фильмов. Киноаппаратура не сильно спасала, потому что звук был непрофессиональный и трудно было разбирать фразы детей. У них всегда речь сложная, а при плохом звуке приходилось напрягаться. Известная своей прямолинейностью Мария Васильевна Шукшина даже отчитала организаторов за такой пренебрежительный подход и показ картины в неподготовленном зале. Полезно было увидеть фильм полностью. На монтаже и постпродакшне видишь кино кусками, поэтому после просмотра я понял, что экспозиция чуть затянута, хотя коллеги и говорили, что это не так. До релиза осталось полгода, поэтому со следующей недели мы возьмемся за небольшой перемонтаж первого акта. Думаю вырезать одну сцену, чтобы картина была динамичнее. Со второго акта действие набирает оборот, все весело и круто, так что я вполне доволен. Зрители оставляют положительные отзывы и СМИ очень много написали о фильме.

Почему вы решили принять участие в фестивале?

Идея этого фестиваля возникла полгода-год назад у Пермской кинокомиссии. Три своих полнометражных фильма я снимал в Перми – НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я и две картины про Ивана Семенова, поэтому мы плотно с ней сотрудничаем. Пермская кинокомиссия попросила поддержать идею проведения фестиваля. Даже были разговоры сделать меня президентом, но это слишком ресурсозатратно в данный момент. В итоге президентом стал Гавриил Гордеев. Фильмом открытия назначили ИВАНА СЕМЕНОВА, решив, что на первом пермском всероссийском фестивале было бы здорово показать снятую именно в Перми картину. К тому же меня позвали стать членом жюри конкурса, поэтому ИВАН СЕМЕНОВ не мог участвовать в основной программе. Некоторые сцены в фильме все-таки еще предстоит доделать с помощью компьютерной графики, так как релиз состоится в октябре, поэтому, надеюсь, зрители с пониманием отнеслись к премьере.

Фестиваль называют следующим этапом развития кинопроизводства в Перми. Как вы оцениваете киноиндустрию в регионе?

Киноиндустрия в Перми очень развилась в последние годы. Особенно эффективно реализовывает себя программа рибейтов. Многие режиссеры приезжают в регион на съемки: Анна Меликян снимала здесь ЧУВСТВА АННЫ, работала Надежда Михалкова, начались съемки сериала Данилы Козловского. В этот раз кинокомиссия рассмотрела пятнадцать полнометражных фильмов и сериалов, которые будут сниматься или уже снимаются в этом году в Перми, для возмещения затрат на кинопроизводство в регионе. Основная причина притяжения для кинематографистов – рибейт. Вторая – потрясающие локации Пермского края. А третья – за эти четыре года в регионе появилась плеяда специалистов несложных профессий второго состава. На месте всегда есть локейшн-менеджер, гаффер, технические специалисты, ребята, занимающиеся сервисом. Наша компания «Проспект Мира» в том числе принимала участие в формировании киносостава. Это, конечно же, сильно облегчает жизнь приезжающим кинематографистам, поскольку им не приходится везти с собой всю команду. Как раз на фестивале обсуждались вопросы кинопроизводства в регионе, состоялся локейшн-тур для продюсеров, прошли открытые столы, паблик-токи, питчинги. Помимо трудовых специалистов и персонала, необходимо техническое оснащение, с которым пока есть трудности. На недавней конференции «Бизнес в Перми» наш товарищ рассказывал о кинобизнесе, призывая бизнесменов покупать кинооборудование, сопроводительное техническое оснащение – вагончики, кинобазы и прочее. Все это можно будет сдавать в аренду кинематографистам, и тем самым кинопроизводство в Перми будет накапливать свою базу.

Получили ли вы рибейты?

Да, дважды.

Так как второй фильм снимался как раз в Пермском крае, как проходили съемки? Как вы оцениваете сотрудничество с Пермской кинокомиссией?

В Перми полюбили кино – не только местные власти и кинопроизводители, но и жители региона. Иногда жители все-таки мешают кинематографистам, а вот в Пермском крае такого не наблюдается. Наоборот, всячески поддерживают, помогают. Если нужны рабочие руки, можно написать объявление и набрать какое-то количество удалых молодцов, которые умеют держать в руках пилу, молоток и помогут строить декорации. В Пермском крае работалось очень хорошо. Было тепло – лето на Урале всегда жаркое, а зима всегда холодная. Съемки проходили на открытых пространствах – в горах, пещерах, на скалах. Будучи сам отцом, я очень переживал за безопасность детей. Они неусидчивые, поэтому приходилось следить, чтобы никто из них не разбил себе голову. Родители нам помогали на самых сложных съемках – особенно в Каменном городе или на горной реке. Если на первом фильме родителей практически не было, они лишь эпизодически приезжали, доверяя нам, то здесь я все-таки попросил их присутствовать. Кроме того, вся съемочная группа, в том числе дети, прошла вакцинацию против клещевого энцефалита.

Фильм получился веселым и ярким. Думаю, он вышел более драйвовым и красивым, чем первая часть. События ШКОЛЬНОГО ПЕРЕПОЛОХА происходили в школе и в городе, здесь же городские сцены занимают буквально 10 минут в начале, все остальное – приключения на природе. На съемках бывали опасные моменты, как в ледяной кунгурской пещере. Мы не смогли бы туда больше добраться и поняли, что необходимо доснять весь материал за один день, поэтому смена продолжалась 16 часов. А в пещере всегда от минус четырех до минус семи градусов, хотя на улице плюс тридцать.

В первом фильме смешное строилось на школьных шалостях. На чем будет выстраиваться смешное во втором?

Во втором фильме события идут в ногу с взрослением героев. В первом фильме были школа и шалости, соответствовавшие возрасту персонажей. Сейчас они стали старше, поэтому перед героями стоит задача не просто классно провести время и похулиганить, а добиться исполнения своих желаний. Для этого ребята идут к шаману через весь Пермский край, отправляются в путешествие без родителей. Это довольно ответственная миссия, здесь уже не до шалостей – нужна рука друга, крепкое плечо рядом. В фильме герои падают в горную реку, и течение начинает их уносить, поэтому им приходится выручать друг друга. Также они вступают в конфронтацию с деревенскими ребятами и побеждают их в честной дуэли, сталкиваются с браконьерами, ездят на тракторах, встречают различные опасности. Сценарий строится на командной истории с посылом не бояться своих желаний и не предавать свою мечту. В художественном плане фильм опирается на приключения подростков. То, чем жили подростки в советское время и чего не хватает современным тинэйджерам.

Ориентировались ли вы на какие-то фильмы о приключениях подростков при создании БОЛЬШОГО ПОХОДА?

С точки зрения сюжета референсов не было. Визуально, возможно, я ориентировался на любимые приключенческие фильмы – ИНДИАНА ДЖОНС, ДЖУМАНДЖИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ, когда все гонятся за каким-нибудь золотым руном и должны успеть найти его до конкретного времени. Нашим героям тоже нужно успеть встретиться с шаманом до полнолуния, но каждый раз на их пути возникают препятствия в виде либо человека, либо каких-то природных обстоятельств. Стилистически я черпал вдохновение в фильмах Эмира Кустурицы, потому что мне хотелось сделать немного балканскую картину в плане какого-то цыганского размаха. Даже музыка написана с балканским колоритом. Композитор сиквела Александр Вартанов, обладатель двух «Золотых Орлов», нашел такую веселую деревенско-водевильно-балканскую структуру, чтобы музыка поддерживала приключения.

В первом фильме были цветные взрывы. Во втором будет что-то такое же визуально изобретательное?

В первом фильме было не обойтись без результатов шалостей. В сиквеле аттракцион выстраивается на приключениях, поэтому здесь не будет компьютерно-химических ярких моментов, а герои будут преодолевать препятствия на своем пути. Как четырем подросткам победить браконьера, взрослого мужика с винтовкой в руках, который ворует лис и мучает животных? Они будут устраивать яркие ловушки в стиле фильма ОДИН ДОМА, чтобы справиться с проблемами. Герои долго идут пешком, устают, а потом находят самодельный автомобиль, сделанный художниками из старого уазика. Причем дети сами управляли им, хотя это было очень сложно. Рулить уазиком и взрослому-то мужику невозможно, а тут почти полфильма на нем ездит тринадцатилетний подросток.

Чем фильм в целом будет интересен взрослым, по вашему мнению?

Фильм поможет вспомнить им, как классно проводить время вне дома. И, может быть, вдохновит отправиться с детьми или без них в какое-то приключение, вырвать себя из лап города. В рамках продвижения картины совместно с Книгой рекордов России мы запускаем всероссийский конкурс, организуем в сентябре большой турслет со всеми школьниками страны. Также мы открыли конкурс лучшей походной фотографии, а победители будут показаны в титрах фильма. Фото могут быть современными, а могут быть советскими. Если подходящей фотографии нет, то можно сходить в поход летом и прислать нам результаты. Мне кажется, детям будет интересно посмотреть в фильме на приключения, о возможности которых они, может быть, даже и не знали в силу того, что сейчас предпочитают проводить время с гаджетами либо заняты учебой и в секциях. Взрослые же смогут вспомнить, что есть такой приключенческий вид отдыха, а не только работа и сидение за компьютером. В этом отношении фильм очень воздушный, яркий и приключенческий, а приключений в нашей жизни, к сожалению, вообще не хватает.

То есть, устраивая такой турслет, вы ставите себе задачу популяризировать этот вид досуга?

В целом сверхзадача – вытянуть взрослых и детей в активный отдых, призвать к любви к своему региону, увлечь краеведением. Туризм старается идти в ногу со временем, столько всего сейчас есть – спортивное и даже компьютерное ориентирование и прочее. Самое главное – чтобы ребенок не сидел дома. А для этого нужно посмотреть фильм, заразиться идеей, собрать рюкзак, взять палатку и отъехать от города хотя бы на 20 километров и классно провести время. Очень надеюсь, что 16 сентября мы установим рекорд – самый массовый турслет за всю историю ведения Книги рекордов России. В организации всероссийского похода нам помогают министерства просвещения и министерства туризма на федеральном и региональном уровнях, поскольку в обязательной программе школьников в сентябре предусмотрены турслеты. Мы будем вести прямой эфир из студии в Москве, где покажем, какое количество детей присоединилось к походу в том или ином регионе. К стриму будут подключаться представители различных школ по всей России.

Вы говорили о том, что предпочитаете не просто комедии ради смеха, а комедии со смыслом – чтобы было над чем задуматься. Над чем заставляет задуматься БОЛЬШОЙ ПОХОД?

Помимо основной идеи выбраться из дома, в фильме есть более глубокая тема. В этой части Иван борется за свою любовь. Начинается все с того, что Танечку увозят в другой город учиться, а Иван никак не может с этим смириться, не хочет ее отпускать. Он уже перепробовал все – в самом начале как раз будут шалости из области фантастики с различными способами, как можно оставить Танечку в Перми, вплоть до того, чтобы выкрасть ее у родителей. В итоге Ивану приснится сон о том, что шаман может исполнить все желания. Друзья не сразу поддерживают героя, но все-таки отправляются с ним. Ребята записывают свои желания и идут за мечтой. В середине фильма из уст шамана звучит очень правильная мысль. Иван спрашивает его в одном из снов: «Если вдруг желание не понравится, можно ли будет его поменять?» На что шаман отвечает: «А ты что, сомневаешься в собственных желаниях? Так зачем же ты идешь?» Я очень хочу, чтобы дети мечтали, чтобы у них были какие-то желания и цели, чтобы они их не боялись и не отступали от них. Если будут какие-то трудности, как у Ивана, то их непременно можно преодолеть – с помощью родителей, друзей или самому. В фильме все приходит к тому, что команда рассыпается по тем или иным причинам, но Иван доходит до шамана с желаниями всех своих друзей.

Очень интересный путь развития героя – тем более в оригинальном сценарии. Насколько удалось ухватить дух книги, на ваш взгляд? Было ли легче или сложнее работать над сценарием без книги?

Идея сиквела родилась сама по себе, когда мы поняли, даже когда первая часть еще не вышла в прокат, что сделали продукт, за который не стыдно. Мы подумали, что было бы здорово продолжить историю, потому что дети скорее всего захотят узнать, что будет происходить дальше с Иваном, Танечкой и всей бандой. В жизни детей есть только школа и досуг, и вот досуг обычно очень скудный. Мы поняли, что необходимо выходить за рамки школы, нужно вырваться на просторы и сделать приключенческую историю в стиле советской комедии, любимой и ценимой зрителями. С Михаилом Шулятьевым мы придумали основную идею, а потом он написал сценарий. С книгой сценарий объединяют герои, дух дружбы, детства, первой любви, какой-то флер советского фильма. Мы сейчас работаем над третьей частью, и вот там попытались вернуться к диалогам в стиле книги Льва Давыдычева.

Можете ли вы рассказать в общих чертах, что будет происходить с героями в третьем фильме?

Наверное, рано говорить про третью часть, все-таки хочется, чтобы вторая хорошо прошла в прокате, и минкульт нас поддержал, потому что без господдержки тяжело снимать детско-юношеский контент. В первых двух фильмах история развивалась летом, а в третьей будет происходить зимой. Так как сюжет всегда идет в ногу с возрастом героев, а им уже по четырнадцать лет, то речь о первых поцелуях. В фильме появляется антагонист, отъявленный хулиган, на которого западет Танечка, и Иван будет возвращать ее из лап этого афериста. Иван стал примерным мальчиком, что бесит его друзей, но нравится Тане. И вдруг в ее жизни появляется хулиган, шестнадцатилетний крутой экстремальщик-спортсмен без переднего зуба, в которого она, сама того не понимая, влюбляется. Ивану нужно срочно стать таким же, чтобы вернуть сердце Танечки. Вся третья часть будет построена на экстремальном спорте. Герои, например, будут сплавляться на каяке и спускаться на нем по снегу с большой горы. Съемки предстоят в разы сложнее и в разы драйвовее. Мы хотим, чтобы зритель, взрослеющий вместе с Иваном, не остался разочарован, чтобы фильм не казался ему детским, а был бы актуальным для него. Переживания героев в продолжении станут более глубокими, а моменты опасности – более серьезными.

Какие у вас вообще ожидания перед выходом второго фильма?

Не скажу, что я суеверный человек, но точно не люблю загадывать. Вижу, что картины в прокате, несмотря на свое качество, выступают слабо, возможно, это связано с наступлением лета. Опять же, мы видим результаты новогоднего уикенда и видим положительные сборы первой части. Могу сказать, что, по нашим ожиданиям, фильм выступит не хуже оригинальной картины. Надеюсь, Иван полюбился молодым зрителям, и проект приобрел свою аудиторию, а также сможет подтянуть новую публику. Большая ставка будет сделана на кросс-промо, на креативное продвижение в виде турслета и конкурса фотографий, чтобы не просто реклама крутилась по телевизору. Надеюсь, людям это понравится.

Сиквел выходит ровно через год после первого фильма. Почему вы решили выдержать такой долгий срок, учитывая, что фильм давно снят?

Мы рассматривали возможность выхода фильма весной, но не успевали завершить компьютерную графику. Фильм заканчивается впечатляющим полетом на воздушных шарах. Не всегда это был воздушный шар, а иногда – люлька, которая поднималась на скайлифте, поэтому сцены было необходимо дорисовывать. К тому же, будучи молодой компанией, мы не имеем больших финансовых ресурсов, чтобы сразу вложиться в быстрый постпродакшн, поэтому старались работать с профессионалами, но с теми, кто делает чуть дольше и дешевле. Мы не торопились с завершением, а как только поняли, что фильм почти готов, то назначили дату релиза. Думали о 1 сентября, но там только одна дата, а потом дети с головой уйдут в учебу. А вот в октябре им уже захочется немного отдохнуть от школы и вспомнить, как прошло лето. В целом девизом фильма можно считать фразу «как я провел это лето». Мы даже думали сделать кросс-промо и провести в школах сочинение на эту тему.

Обычно после успеха первого фильма на сиквел выделяют больший бюджет, и он становится более масштабным. Изменили ли вы что-то в сиквеле после релиза первой картины? Может быть, как-то иначе расставили акценты?

В 2021 году мы сняли первый фильм, и когда он уже был готов, поняли, что история имеет право на продолжение. Если бы мы упустили лето и дождались бы выхода первой части, посмотрели на сборы, сделали какие-то выводы и работу над ошибками, то снимали бы уже этим летом. И тогда мы бы выходили в прокат только в 2024 году, что уже опасно с точки зрения взросления актеров. В этом возрасте они растут, как на дрожжах. Некоторые уже стали под метр семьдесят, если не больше. Парочка актеров меня точно переросла (смеется). Мы решили рискнуть и надеемся, что риск окажется оправданным. По поводу увеличения бюджетов: государственные органы обошли нас поддержкой, хотя мы подавали заявку на финансирование. Поэтому пришлось снимать на частные средства, и мы не стали сильно увеличивать бюджет. Если у первой части он составлял 75 миллионов рублей, то у второй – 89,3 миллиона. Стоимость производства выросла из-за большого количества перемещений по всему Пермскому краю.

Как в целом вы оцениваете результаты первого фильма? Окупился ли он?

По итогам проката мы вышли в ноль, а как раз реализация VOD- и ТВ-прав помогла даже закрыть долги по фильму НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я. Его сборы были не самыми удачными из-за специфичности затронутой темы детей-инвалидов. В целом мы держимся на плаву, хотя вот на постпродакшн второго СЕМЕНОВА едва собираем.

Через две недели после БОЛЬШОГО ПОХОДА выйдет фильм ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Не помешают ли картины друг другу, на ваш взгляд?

Когда я вижу достойных конкурентов, то, конечно, начинаю переживать. Может быть, когда-нибудь это во мне отомрет, и я буду реагировать на соперников с каменным лицом. Судя по рабочим материалам фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, это очень красивая картина. Главную роль там исполнил мой друг Никита Кологривый, который в ИВАНЕ СЕМЕНОВЕ играл браконьера. На съемках СЕМЕНОВА, бывало, он говорил, что в этих же местах снималось ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Слава богу, мы выходим раньше, чем ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, потому что, как оказалось, часть локаций будет просто одна и та же.

Вот это совпадение – первый фильм выходил с СЕРДЦЕМ ПАРМЫ, и там тоже совпадали локации.

Да, вот так вышло. Наверное, это недоработки региональной кинокомиссии. Со временем они набьют руку и станут более профессиональными, но пока регион с точки зрения кинопроизводства молодой, поэтому какие-то нюансы неизбежны. Конечно же, при поиске натуры локейшн-менеджер должен предупреждать, что в каких-то местах уже снимались какие-то фильмы.

Получается, Пермь – востребованный регион для кинематографистов?

Уже, мне кажется, да. Край красивый и разнообразный с точки зрения локаций, удобный для съемок. Если нужны горы, то можно остановиться в Перми, а до гор доехать за два часа утром и начать смену. Если нужна тихая река, то рядом Кама. Также легко можно добраться до горной реки. Но, мне кажется, таких краев в стране предостаточно – каждый по-своему красив и уникален. На мой взгляд, кинематографистов все-таки привлекает рибейт, замечательная программа Министерства культуры РФ. В особенности она помогает молодым кинокомпаниям, предоставляя возможность приехать в какой-то регион, снять фильм и возместить затраты, чтобы, например, запустить их потом в промо. Программа рибейтов в целом выбеливает кинопроизводство и систематизирует кинематографистов отчитываться и правильно распределять бюджеты. Рибейт за первого и за второго СЕМЕНОВА был очень удачным, и даже продюсеры крупных проектов с удивлением спрашивали меня о возвращенных суммах: как нам удалось столько вернуть? Изначально мы сделали большой упор на бухгалтерию и документооборот. Бухгалтеры приехали на съемки, хотя могли остаться в Москве, и подбивали все чеки, финансы, все квартальные расходы. Потом это все легло на стол Министерства культуры Пермского края, которое было приятно удивлено четкостью отчета. И мы, собственно говоря, получили наибольший рибейт.

То есть для кинематографистов возможность получить рибейт имеет решающее значение при выборе локаций для съемок?

Может быть, не решающее, но стимулирующее. Крупные кинокомпании могут быть не сильно заинтересованы в возмещении затрат. К примеру, рибейт СЕРДЦА ПАРМЫ был совершенно небольшим. Они и не сильно этим заморачивались, как я понял. А вот для молодых кинематографистов, снимающих фильмы с небольшим бюджетом, рибейты становятся значительным подспорьем. Условно говоря, какую-то реку, поле, даже горы можно найти и в Московской области, тут есть небольшие горнолыжные курорты, такие как Сорочаны. Но имея возможность компенсировать расходы на съемку, кинематографисты могут обратить внимание на другие регионы. Регионы тоже увидели эффективность этой программы и стали вводить у себя рибейты – такие компенсации запущены в Красноярске, Мурманске, очень красивом месте для съемок. Программа стала давать плоды, и кинематографисты действительно потянулись в регионы, перестав снимать только в Москве и Санкт-Петербурге.

Если вернуться к результатам первого фильма, то как он себя показал на ТНТ и на KION?

Фильм очень хорошо прошел на ТНТ. Не могу сказать ничего конкретного о доле просмотров, потому что с головой ушел в работу над второй частью. В целом ИВАН СЕМЕНОВ имеет очень хороший шлейф. Как режиссеру и продюсеру мне важнее не количество просмотров на платформе, а именно участие в фестивалях. Фестивальная жизнь первого СЕМЕНОВА была очень активной, он получил несколько Гран-при. На «Ноль Плюс» ему дали приз как надежде российского кинематографа, он стал лучшим на фестивале «Кино – детям», участвовал в Arctic Open. Вот это для меня очень важный показатель. Особенно там, где в конкурсное жюри включены дети. Многие детские фестивали вместе со взрослым жюри заводят и детское. Как раз такое жюри очень высоко оценивает картину ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, чему я очень радуюсь и очень благодарен.

В целом проводили ли вы исследования «сарафана» первой части?

Президенты кинофестивалей присылали нам опросники детей по итогам просмотров. В картине НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я сложность темы трогала детей за живое, и 99 процентов отзывов были положительными. СЕМЕНОВ – более развлекательное, коммерческое кино. Здесь появились первые критики. В целом дети реагируют положительно, но добавляют, что чего-то не хватает. В фильме рассказывается о понятных им реалиях, современной школе, и они хотели бы, чтобы шалости были жестче, не такими детскими. Мы это понимали, но осознанно не хотели стимулировать озорство и стать руководством к действию по проделкам, чтобы никому не пришло в голову затопить школу пеной или взорвать ее крышу.

Чем рекламная кампания второго фильма будет отличаться от первого? Как будет выстраиваться стратегия продвижения БОЛЬШОГО ПОХОДА?

Вообще, я очень люблю привлекать людей в кино. Выбор пойти в кинотеатр остается за ними, но я очень много провожу киносмен, кинолагерей, киноуроков, кинонедель, приезжаю на встречи с детьми. И я вижу, как они заинтересованы в кинематографе, как тянутся в эту сферу. Мне хочется, чтобы как можно больше людей увидели себя на экране либо почувствовали себя частью того или иного фильма. Вне зависимости от того, станет ли это их профессией, моя задача – показать им, каким удивительным может быть мир кино. На этом мы строим всю промокампанию второй части, привлекая в кино и за счет фотографий, и непосредственным участием в турслете. Мы, конечно же, задействуем телеканалы и наружную рекламу, но стремились очеловечить продвижение второго фильма, привнести как можно больше живой активности. Не просто увидел билборд – и пошел в кино. А дать возможность зрителю поучаствовать и найти пользу для себя. Именно поэтому на наше предложение хорошо отреагировали Минпросвещения и Минобразования. Мы не просто обратились с просьбой привести школьников в кино, а придумали активность, в которой они могли поучаствовать, получить какие-то хорошие профиты, и уж потом захотели бы пойти в кино. То есть ребята отдохнут в походе с классом и получат возможность попасть в кино в виде фотографии. Мы хотели создать такие активности, чтобы человек сам поднял себя с дивана и что-то сделал.

При выпуске первого фильмы вы говорили о том, что было очень эффективно провести тур по городам с премьерами картины. Планируете ли вы повторить его?

Да, обязательно, люди этого очень ждут. Региональные премьеры – немного забытый формат, которым кинематографисты пренебрегают, думая, что если все завалить рекламой, можно сделать себе сборы. Наверное, можно и так, если есть большие промобюджеты. А если их нет, то продюсеру, режиссеру и актерам стоит поехать в регионы и показать себя лично, рассказать о фильме и пообщаться со зрителями. В Москве все привыкли к красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» и уже даже не заморачиваются с нарядами. А в регионах премьера с участием режиссера и актеров, особенно узнаваемых, становится событием. К тому же я всегда старался совмещать премьеры с какими-то мастер-классами, встречами, обсуждениями. На эти активности приходят студенты института культуры либо дети из художественных центров. Иногда по 500–700 человек собираются пообщаться, получить ответы на вопросы и потом в приподнятом настроении, уже зная, кто такой Антон Богданов, и уже зная немного про Ивана Семенова, пойти в кино и смотреть фильм под другим углом. Так что я считаю региональные премьеры полезной практикой. Конечно, она безумно энергозатратна, потому что непросто быть в перелетах, встречаться с огромным количеством людей, фотографироваться и раздавать автографы, но в этом есть смысл.

Будет ли увеличен бюджет на промо, в прошлый раз составлявший 20 миллионов рублей?

Промобюджет первой части был больше – около 30–32 миллионов рублей. В этом году мы, конечно же, хотим его увеличить, хотя бы на 10 миллионов, как минимум потому, что организация больших мероприятий по всей стране затратна. Ищем средства на продвижение.

Вы планируете принять участие в питчингах министерства культуры?

Мы подадим заявку на финансирование третьего ИВАНА СЕМЕНОВА. И будем претендовать на госпомощь в прокате второго.

Вы говорили о том, что ваша компания «Проспект Мира» разрабатывает еще около пяти фильмов. Расскажите, пожалуйста, о них.

Компания работает над драмой КАЖДАЯ МИНУТА о вечном вопросе отцов и детей. Фильм рассказывает историю подростка четырнадцати-пятнадцати лет, который долго не общался со своим отцом, и вдруг они едут отдыхать на горнолыжный курорт и попадают под лавину. Действие фильма происходит в заваленной снегом машине. В такой напряженной ситуации всплывают старые обиды, вопросы, претензии и любовь. Также мы работаем над двумя большими сериалами – «Школьный переполох» о приключениях в школе и «Взрослый мир» о подростках. Обоими проектами заинтересовались платформы, видимо, у онлайн-кинотеатров имеется такой запрос. Еще мы разрабатываем основанный на реальных событиях большой военный сериал «Мой враг» про нашего разведчика. Проект создается при поддержке внешней службы разведки, которой действительно понравился сценарий. Мы подали заявку в Фонд кино на получение финансирования для производства комедии ОПОЗДАВШИЕ. Фильм расскажет историю двух раздолбаев, которые никак не могут найти себя в жизни, перезанимавшись всем – от автомойки до похоронного агентства. Это проект в духе моего любимого фильма ЖМУРКИ Алексея Балабанова. Мне кажется, такого контента не хватает – не только детям, но и взрослым хочется посмеяться.

Какие из этих проектов будете снимать вы?

Я планирую снимать ОПОЗДАВШИХ. В Фонд кино проект подается под моим именем. Мы писали сценарий вместе с Константином Мурзенко, мастером черной комедии. Также я хотел бы снять «Взрослый мир». Как только мы завершим переговоры по сериалу с платформами, начнем работу над сценарием. Если «Школьный переполох» можно отдать кому-то, с точки зрения сценария он выглядит проще, то «Взрослый мир» более специфичен – герой попадает из детского мира во взрослый, при этом остается ребенком. Очень интересный вызов. Мы еще не до конца понимаем, на кого рассчитан сериал с точки зрения возрастного ценза – на детей или на взрослых. Хочется, чтобы интересно было и тем, и другим.

Вообще сейчас очень много становится детских проектов с детьми в главных ролях. Как вы в целом относитесь к этой тенденции?

Наверное, надо относиться положительно – конкуренция растет, а у детей появляются новые герои. У меня просто есть опасения по этому поводу, потому что ряд кинематографистов, рассматривающих кинопроизводство как бизнес, подхватывает тренд производства семейного контента. А когда они переключаются на это веяние ради выгоды, меня это пугает, поскольку могут появляться фильмы не очень хорошего качества. Да, они будут детско-юношескими и семейными, будут способствовать росту рынка, но эта погоня за темой может сильно ударить по качеству. Я люблю, когда фильм снят не просто для коммерческого успеха, а создан, чтобы остаться в поколениях, чтобы ребенок смог его посмотреть не один раз и потом показать своим детям. И чтобы он извлек из него что-то полезное, а не просто хорошо провел время. Мне бы очень хотелось, чтобы, помимо реанимации старого советского, сильного детского кинематографа, появлялся оригинальный контент, чтобы сценарии писались с нуля, а не просто переделывались некогда успешные фильмы.