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Екатерина Бордачева: «Показы полного метра на зимнем Кинорынке часто определяют лояльность букеров и управляющих кинотеатров, реально влияют на качество росписи»

Автор: Максим Острый

26 декабря 2024

БК обсудил итоги минувшего кинорынка и форума «Российский кинобизнес» с его генеральным директором и креативным продюсером

В столице завершился очередной Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес». По традиции, БК встретился с его генеральным директором и креативным продюсером Екатериной Бордачевой, чтобы обсудить итоги прошедшего мероприятия, расстановку сил в новогоднем прокате и возможные пути развития отрасли в 2025 году.

Как для вас прошел минувший Кинорынок? Можете ли вы озвучить, сколько участников его посетило, какова динамика этой цифры по сравнению с  весенним форумом?

Мы снова зафиксировали небольшой прирост и  среди общего числа участников, и  среди представителей кинотеатров. Если сравнивать с  прошлым зимним Кинорынком – на 12 процентов выше от общего числа проданных аккредитаций, если с  мартовским – количество бейджей примерно то же, но несколько изменился качественный состав участников. Если весной мы отметили увеличение числа делегатов за счет продюсерских компаний и  более широкого представительства стримингов, то в декабре заметен рост благодаря представителям кинотеатров и  отделов управления контента телеканалов, от федеральных до цифровых. Закупщики телеканалов у  нас были практически все: Первый канал, ТНТ, НТВ, Пятый и  другие. Причем по два, по три специалиста разных направлений: управление контентом, лицензирование, партнерские проекты и  тому подобное. Это связано, по словам коллег, с  тем, что в  сетке, помимо контента собственного производства, есть окна, которые каналы хотели бы заполнять зарубежным кино. Потому что его реально не хватает. Активно обсуждались стратегии, когда телеканал дает промоподдержку перед кинопрокатом.

В  целом уже в  декабре прошлого года мы приблизились к показателям 2019-го. Рада отметить, что на нашу площадку вернулись кинопоказчики из регионов и СНГ, которые не принимали участие с  2022 и  2019  года. В итоге за три дня форум посетило 2099 делегатов.

Как на программе сказалось то, что форум прошел не в конце ноября – начале декабря, как обычно, а фактически в середине декабря? Не выпала ли из-за этого из фокуса предстоящая «новогодняя битва», роспись которой формируется, как правило, раньше?

Во многом это решение было принято, основываясь на пожеланиях дистрибьюторов. Поскольку питерский форум продолжает смещаться все ближе к нашим датам, разрыв, необходимый для подготовки презентаций, сокращается. Это ведь гигантский труд и  для кинопрокатчиков (сбор материалов, маркетинг, креативы, гости и так далее), и для нас. Также важным аспектом остается вопрос готовности фильмов «новогодней битвы». Если мы оглянемся на опыт прошлых лет, то увидим, что Кинорынки, которые мы проводили в первой декаде декабря, предлагали больше премьер и показов фильмов, чем ноябрьские. А  показы полного метра часто определяют лояльность букеров и  управляющих кинотеатров, реально влияют на качество росписи. Одни и  те же шесть сеансов могут быть качественно разными.

Так что первая декада декабря хороша с точки зрения готовности фильмов. Да, вероятно, кинотеатры уже частично согласовали к  этому моменту объемы росписи, но есть качество сеансов, и  можно манипулировать этими статистическими потоками. И,  разумеется, фильмы, которые понравились после просмотра, букеры ставят выгоднее. Я горжусь, что мы показали проект БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА, потому что, на мой взгляд, это один из лидеров для взрослой аудитории после комедий. Понятно, что главенствовать в  праздники будет семейный контент, затем  – комедии (ЕЛКИ 11 как проверенный вариант и ПОСТУЧИСЬ В  МОЮ ТВЕРЬ как контрпрограмминг и  фильм не про зиму). Но свою нишу займут и МЕГАЛОПОЛИС, и РОББИ УИЛЬЯМС. Все, кто его увидел, не сомневаются в  том, что это то кино, которое можно смотреть на свидании, в компании и так далее. Это очень классная, драйвовая картина.

В  этом году «Российский кинобизнес» прошел после московского фестиваля «Зимний». Влияет ли как-то на сроки проведения форумов фестивальный график?

Сейчас – нет. Я, конечно, слежу за графиком основных смотров, но, хотя целевая аудитория частично с  ними пересекается, целеполагание у  нас в  корне разное. Фестиваль – это некая работа в  плане B2C, это пресса, которую получает проект, отзывы и тому подобное. В  то время как для Кинорынка пресса, кроме отраслевых СМИ, – это приятный бонус. Она не дает нашим внутренним коммерческим процессам существенной подпитки. Да, мне очень важно с  точки зрения имиджа, чтобы ТАСС нас упоминал, «Ведомости», кто-то еще. Но внутренние процессы, определяющие коммерческую судьбу проектов, во внешних, неспециализированных СМИ почти не проявляются.

Что вы в  целом думаете о  надвигающейся «новогодней битве», как оцениваете сложившуюся конфигурацию релизов на праздники и на постпраздничный период?

Репертуар предстоящих новогодних каникул даже больше, чем в прошлом году, обращен к семейной аудитории, и эти проекты соберут основную кассу. При этом, кроме очевидных лидеров ФИНИСТА и  ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, за зрителя поборются с заметным результатом и ДОМОВЕНОК КУЗЯ, и народный анимационный блокбастер ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, и  ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. В  кинотеатрах-мегазальниках сохранится минимальным форматом БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. В мегазальниках и на нишевых репертуарных площадках найдет себе место и зарубежная анимация независимых дистрибьюторов для самых маленьких РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН кинокомпании «Пионер» и  НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ ЗВЕРУШЕК от «Иноекино». У  них комфортный хронометраж, как и  у  ЦАРЕВИЧА и  ТРЕХ КОТОВ, что позволит кинотеатрам оптимально составить расписание в  утренние часы и  плюс-минус час отдать в 15-16 часов, когда просыпаются малыши.

Предстоящие праздники отличает жанровое предложение для взрослой аудитории и,  надеюсь, молодежи: российские комедии ЕЛКИ 11, ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ, музыкальный байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА, экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, фантастика Копполы МЕГАЛОПОЛИС, ужасы СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ. Но явного локомотива или лидера среди зарубежных фильмов нет, здесь сыграют роль «сарафан», маркетинг, подход к букингу и объем сеансов.

Насколько активным было участие стран СНГ в нынешнем Кинорынке? Что их сейчас привлекает и интересует в российской отрасли в первую очередь?

Снижение участия стран СНГ связано исключительно с  отсутствием на рынке голливудского мейджорского контента. Все страны СНГ показывают сейчас четыре вида контента: голливудский, национальный, турецкий (этот пункт касается Азербайджана и, в меньшей степени, Казахстана) и европейский.

Страны СНГ за последние годы произвели внушительный объем контента, и поскольку у соседей теперь вот такой репертуар, нет острой бизнес-потребности в регулярных встречах. Универсальное российское кино и  так до них доходит благодаря посредникам-представительствам («Меломан», Sulpak). Они берут минимальный пакет. Так что к  нам из СНГ вернулись единицы гостей, как правило, из регионов, которые ближе к нашим границам и где остается русскоязычная аудитория. Но в целом представителям СНГ, за исключением Беларуси, сейчас логичнее ехать на форум в Казахстан.

Какие тенденции можно выделить в  современном российском кинопрокате?

Иначе стал работать классический маркетинг. Я  имею в  виду ТВ, наружную рекламу, к  примеру. Сейчас открываешь «ВКонтакте» или какой-то другой «новый» ресурс, а  там число просмотров трейлера фильма  – четыреста, пятьсот, полторы тысячи. И когда ты вспоминаешь миллионы просмотров на YouTube, тебе становится нехорошо. Но этот ресурс отвалился, как и многое из привычного и  популярного. Большая удача, что многие представители дистрибьюторов и  кинотеатров развивали собственные страницы во «ВКонтакте», еще где-то, и можно было быстро переключиться.

В  то же время, когда рынок начал перестраиваться, кинотеатры стали предлагать дистрибьюторам в  качестве инструмента маркетинга себя самих, свои поверхности, инструменты, свои соцсети, группы внутри городов. Я очень хочу в будущем (уже в марте) это обсудить – как все-таки внутри площадок происходит этот процесс, как строятся взаимодействие, сроки, условия, результаты.

Если оценить репертуарную политику дистрибьюторов, стратегии закупок, по зарубежным фильмам ставки по-прежнему делаются на каст, продюсерский состав с историей успеха в конкретном жанре, фильмы-события, мировую прессу. В российском кино – на актерский и творческий состав, тему, даты и события.

В прошлом году на форуме провели презентации пятнадцать компаний. В этом году – десять, то есть расписание презентаций в этот раз было как будто бы более разреженным. С чем это связано? Как вам кажется, это идет на пользу рынку или все же жаль, что не совсем все ключевые компании решили представить свои пакеты? Или, наоборот, можно говорить о том, что десять презентаций – оптимальное число для форума?

В  прошлом году с  точки зрения количества презентаций рынок был более насыщенный, это правда. Но в этот раз было показано больше полных метров. При этом нас неправильно сравнивать с  Питером, потому что мы делаем два-три мероприятия в  год, и  объем контента у прокатчиков в рамках этих больших циклов меняется кардинально. В  какой-то момент они больше закупили, и им есть что презентовать. На следующий рынок у  них меньше контента, но есть проекты-локомотивы, предварительные договоренности или больше материалов по уже заявленным фильмам. Все требует осмысления и  проработки. С  рядом компаний, например, с  «Атмосферой кино», Global Film, «НМГ Кинопрокат», «Вольга», Capella Film, мы обсуждаем сотрудничество стратегически на год вперед. С другой частью партнеров – от Кинорынка к Кинорынку. Что-то меняется постоянно. Может вернуться важность стендов-офисов как некоего пространства для общения. Особенно это касается тех компаний, которые проводят презентации в записи или завоевывают доверие рынка. После показа блока проектов, так сказать, обезличенно, неплохо было бы где-то это обсудить, показать какой-то трейлер еще раз в  промопространстве, продемонстрировать дополнительные материалы или провести деловой фуршет, раздать подарки, сделав акценты.

Количество презентаций само по себе меня не расстроило. Скорее беспокоит меньшее число зарубежного кино. Оно становится дороже, и наши прокатчики сами сформировали эти невероятные цены, конкурируя друг с  другом на всех рынках. Французы об этом в  Казахстане рассказывают с  гордостью  – что за их фильмы идет страшная борьба и что ценник даже сомнительного проекта доходит до 150–200 тысяч евро и выше. Разумеется, при такой цене не может быть много фильмов. Риски часто на берегу бывают неоправданными, ведь после покупки прав начинается не менее затратная и большая работа над выпуском картины.

Как в этот раз прошла программа #Поиск? Можете ли вы уже озвучить ее результаты? Как вы планируете ее развивать?

Когда мы делали первый Кинорынок после пандемии, в  апреле 2021  года, у  нас собралась очень солидная программа, порядка тридцати фильмов. Семь из них были якутскими, все они были новые и все разошлись по стримингам и по прокатчикам. Это была крайне эффективная история.

Потом, в 2021 году зимой, мы повторили #Поиск, тогда бόльшую часть фильмов нам заявили из Центральной Азии, Узбекистана, Казахстана. Это были новые картины, и  это тоже сработало. Дальше мы продолжили эту программу, при том что из года в  год она пользуется разным спросом и  фильмы представлены разного уровня. В  этом году многие проекты выходили на #Поиск с  просьбой о  дофинансировании. И  это уже другая ситуация, потому что она содержит в  себе инвестиционную составляющую, а мы не можем гарантировать, найдут эти фильмы себе инвестора или нет. Но на мероприятии присутствовали и представители стримингов, и представители прокатчиков, а также продюсеры. #Поиск дает возможность попасть в поле зрения, найти знакомства.

В  рамках деловой программы мероприятия были крайне разнообразны тематически. Планируете ли вы в  будущем формировать эту программу более монолитно или, наоборот, вам кажется, что залог ее успеха – в разнообразии?

Ряд тем мы предлагаем партнерам, кто-то приходит к  нам с  идеями. Деловая программа активирует бизнес-день. Люди собираются, обозначают какую-то тему, пьют кофе, общаются. И  дальше деловая программа переходит в презентационную часть. Опыт говорит о  том, что это очень правильный ход, потому как параллельная программа у  нас не работает и  в  моменте сама по себе никакие деловые процессы не двигает. Она остается разговором на завтра, получает развитие и тому подобное, но, конечно, рынок должен поддерживать и предлагать разные отраслевые темы и вопросы. Заметную часть деловой программы составляют презентации услуг и  оборудования для кинотеатров. В  марте мы ждем расширение состава спикеров по этому направлению.

Планируется ли в будущем более активно привлекать к деловой программе стриминги?

Мы часто со стримингами планируем что-то, говорим, что обязательно в следующий раз круто что-то сделаем, и на этом их инициатива заканчивается (смеется).

В 2024 году российский кинопрокат, кажется, стабилизировался. Сборы растут за счет роста цены билета и компенсируют тем самым падение посещаемости. Отсюда следуют минимум два вопроса: что, как вам кажется, может оказаться фактором дестабилизации в этом новом равновесии и как кинотеатрам и дистрибьюторам вернуть обратно киноходящую аудиторию в прежнем объеме?

Во-первых, все дорожает и будет дорожать дальше, но невозможно бесконечно поднимать цену билета, чтобы балансировать. Сейчас она еще не на пике: где-то уже говорят, что это предел, но где-то – что мы пока еще можем поднимать, у  нас премиальный формат, у  нас сопутствующие услуги и так далее. Но с учетом доходов населения и  того предложения, которое есть, это путь сомнительный и рассчитанный на очень краткосрочный период.

Дальше нам нужно возвращать те семьсот фильмов в год, которые мы выпускали, причем это должно быть в  том числе зарубежное кино. Нам все равно нужно предложение, нам нужно поддержать кинотеатры. Но если те, в свою очередь, не будут ставить контент прокатчиков, специализирующихся только на зарубежном кино, и  достойно его расписывать, как им развиваться? Независимые дистрибьюторы вырывают для России этот контент, и  если данный сегмент уйдет, то Кинорынки будут не нужны. Останется олигополия, которая будет спокойно договариваться между собой, делать какие-то «дни», разводить премьеры. На этом все закончится, но я  так не хочу, и  дело не только в  моем маленьком бизнесе, который давно стал моей жизнью. Рынок должен саморегулироваться, питаться изнутри, быть конкурентным, подвижным.

Чего вы ждете от отрасли в 2025-м и что хотели бы пожелать ей в новом году?

Чаще встречаться! Чтобы состоялись и весенний, и летний Кинорынки. Мечтаю о том, чтобы мы встречались каждые три месяца! (Смеется.)

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»

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