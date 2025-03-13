Гавриил Гордеев: «Говоря про отношения отцов и детей, наше поколение не имеет права не вспоминать дедов»

Продюсер «Бати 2. Дед» рассказал БК, как появилась идея продолжения истории, и объяснил, чем картина выделяется на фоне остальных российских комедий

Продюсер БАТИ 2. ДЕД Гавриил Гордеев рассказал БК, как появилась идея продолжения истории, какое значение имеет дед в воспитании нынешнего поколения взрослых, а также поделился подробностями рекламной кампании проекта и объяснил, чем БАТЯ 2 выделяется на фоне остальных российских комедий.

Вы продюсировали первый фильм, будучи в то время креативным директором ТНТ. С тех пор вы перешли на Okko, но при этом остались продюсером картины – в качестве частного лица или с Okko это как-то связано? Чем в целом для вас важен проект?

Я участвую в создании картины как самостоятельная единица. Собственно говоря, и первый фильм в какой-то степени тоже был личным проектом. Идея картины пришла к группе продюсеров Good Story Media, только потом к нам присоединились коллеги из «Газпром-Медиа Холдинга». Этот фильм важен не только мне, но и каждому мужчине в нашей стране. Он поднимает такую тему, на которую очень сложно говорить всерьез и которую не с кем обсудить. У каждого мужчины, особенно в возрасте от 35-ти до 50 лет, имеются какие-то недосказанности в отношениях с отцом. Если, дай бог, жив отец, с ним не решаешься поговорить, с другом – вроде как не принято такие темы обсуждать мужчине с мужчиной, жена тоже может не понять. При этом застрявшие внутри чувства и энергию необходимо выплеснуть. И в какой-то степени БАТЯ позволяет сделать это, оказывая терапевтическое влияние на зрителя. После картины очень многое становится понятно, появляется готовность говорить и с родителями, и с детьми. Посмотрев фильм, мои дети заявили мне, что теперь ясно, почему я такой, а мама даже просила прощения, более того, и я у нее просил. То есть БАТЯ затрагивает всех. Да, изначально казалось, что это скорее мужская история, но она настолько романтична и так говорит о чувствах, что женскую аудиторию тоже сильно цепляет. Более того, многие девчонки воспитывались батей, и у них остались такие же вопросики к нему, как у Макса в первом фильме.

Если рассуждать дальше, а все-таки кинематографисты и продюсеры разговаривают со зрителем через личную боль и каждый имеет какие-то свои мысли и свой опыт с отцами, то в формировании большинства детей нашего поколения важную роль сыграло лето, проведенное в деревне или на даче. Вот я уезжал сразу после школы и возвращался только 31 августа или даже утром 1 сентября. Все еще шутили, что я отправляюсь в исправительно-трудовую колонию бабушки с дедушкой. Но на самом деле это было счастьем. Мне кажется, благодаря летнему воспитанию у бабушки с дедушкой наше поколение сложилось как достаточно трудолюбивое, понимающее какие-то земные вещи и ценность труда.

Соответственно, дед стал огромной частью в воспитании и формировании личности детей. Мне так вообще он фактически заменил отца, для кого-то – стал второй опорой или, наоборот, оказался лучше. Говоря про отношения отцов и детей, наше поколение не имеет права не вспоминать деда, потому что он сыграл важнейшую роль в жизни каждого из нас. Особенно учитывая, что практически у каждого из нашего поколения деды обладали мощным опытом участия в Великой Отечественной войне – либо воевали, либо пережили ее в детстве. На эту тему точно хочется высказаться и показать, конечно же, через призму юмора преемственность поколений. Вот батя Макса оказался брутальным, а увидев деда, зритель поймет, кто тут на самом деле «батя» и почему батя из первого фильма получился такой (смеется).

Чего ждать зрителям в новом фильме? Что сохранится из первой картины, а что вы привнесли нового? Или, может быть, исправили из того, что было в первом БАТЕ?

БАТЯ 2. ДЕД снят в совсем другой тональности и имеет более кинематографичное повествование. Первый фильм изначально собирались создать в форме короткого сериала с эпизодами по две минуты. В какой-то степени это потом даже реализовалось на ТНТ4. Именно под этот формат были придуманы комедийные скетчи-флешбэки про девяностые. Вместе с продюсерами и с авторами мы постепенно двигались от идеи самого короткого сериала к мысли создать мини-сериал из четырех эпизодов, а потом – и полнометражный фильм. В случае со второй частью мы с самого начала знали, что работаем над фильмом, поэтому сиквел написан и снят как полноценное кино. Собственно говоря, поэтому к команде присоединился режиссер Илья Учитель, что оказалось ценным и невероятно удачным решением. Получилась большая и сильная кинематографичная работа, поэтому мы полноценно приглашаем зрителя в кино. Тем более главную роль сыграл Евгений Цыганов, что стало настоящей находкой для картины.

То есть если в первом фильме флешбэки представляли собой комедийные скетчи, то во втором они станут просто отдельной сюжетной линией?

Да, при этом они останутся комедийными. В сиквеле ни в коем случае не будет меньше смешного. Если сравнивать с первым фильмом, то юмор будет более светлый, потому что картина рассказывает о лете в деревне. При этом комедийность и брутальность деда в отношениях с Максимом никуда не делись. Там все по-прежнему весело. Помимо флешбэков в деревню девяностых, будут еще флешбэки в Великую Отечественную войну, без которых нам не понять деда.

Какая сюжетная линия будет занимать больше экранного времени – про лето в деревне или про современность?

А это вы увидите в кино (смеется). Конечно же, больше юмора будет в деревне, и веселее всего будет наблюдать за историей отношений деда и внука. Но нужно же понимать, к чему это привело, поэтому мы показываем наши дни, и почему это началось, для этого – военное прошлое деда.

Судя по трейлеру и фрагментам, Евгений Цыганов с азартом играет деда в картине и получает настоящее удовольствие от роли.

То же самое было и с Володей Вдовиченковым в первом фильме. То есть и Владимир, и Евгений внесли в проект нечто свое и, самое главное, нашли в себе силы показать что-то личное. Есть ощущение, что несмотря на то, что в целом это знакомые многим из нас собирательные образы, каждый показывает там своего батю или своего деда. В этом плане удивительно, что всех мужчин из съемочной команды объединило не просто общее дело создания кино, а именно сама тема фильма, то есть всем хотелось высказаться и было что сказать.

В прокат сейчас выходит множество российских комедий, большинство из них показывает невысокие результаты. Как вы думаете, дело в усталости зрителей от этого жанра или в качестве картин? Как тут выделиться еще одной комедии?

БАТЮ нельзя равнять со всеми российскими комедиями. Первый БАТЯ возник вопреки. И, наверное, первым, кто поверил в проект, увидев ролики-флешбэки, стал Вадим Верещагин, глава «Централ Партнершип». Первая картина стала успешной, а у нас появилась возможность еще более осознанно подойти к производству второй.

Нельзя сказать, что мы пытаемся войти в вереницу российских комедий. Более того, не надо клеймить все российские комедии, потому что никогда не угадаешь, какая из них стопроцентно сработает. Иногда кажется, что качество фильма страдает, а потом по результатам в прокате видишь, что даже эта крайне средняя картина собирает. При этом более сложные и более интеллектуальные ленты в кинотеатрах зарабатывают меньше, но зато потом в онлайне становятся хитами. В прошлом году я приобрел свой опыт с КУЛЬТУРНОЙ КОМЕДИЕЙ и понял, что на больших экранах романтичное кино, легкое, честное, искреннее, в какой-то степени сложное, может и не найти своего зрителя, а вот более провокационное привлекает публику. БАТЯ дает аудитории возможность подключиться, потому что у людей мало способов выразить чувства, касающиеся отцов и дедов. Именно поэтому картина стала абсолютно народной в 2021-м, и я верю, что так же будет с БАТЕЙ 2. В то же время нельзя сказать, что это рядовая российская комедия. Это поколенческое высказывание, просто его невозможно делать без юмора.

То есть вы считаете первого БАТЮ народным кино?

Абсолютно. Во-первых, фильм в прокате собрал столько, сколько на тот момент не ожидали, и заинтересовал около двух миллионов зрителей. И потом еще как минимум по столько же привлек зрителей в онлайнкинотеатрах и в телеэфире. Совокупно охватил очень широкую аудиторию. Не много таких проектов, которые так вирально собирают и объединяют аудиторию за просмотром, а самое интересное – вызывают желание пересматривать по несколько раз. Это тоже показатель народной любви.

Вы называете БАТЮ терапевтичным для мужчин. Но в кино сейчас в основном ходят женщины. Что в картине может привлечь женскую аудиторию, а также подростков и молодежь 18–24 лет?

БАТЯ 2. ДЕД женщинам, наверное, даже больше понравится, потому что в сиквеле рассказана история любви деда. Женскую аудиторию точно так же должен привлечь типаж мужчины, которого сейчас редко встретишь. Ведь что батя, что дед транслируют ценности настоящего мужчины. И мы видим, к чему приводит порыв воспитать из Макса настоящего мужика. Не факт, что нас воспитали как настоящих мужиков – да, что-то в нас заложили, чем-то травмировали, вот мы сейчас и разбираемся с этим. При запуске первого фильма мы транслировали на женскую аудиторию идею, что если у мужчины есть проблемы с отцом, то нужно сводить его на БАТЮ – и ей самой станет лучше, потому что ему будет легче. Слезы сочувствия и очищения при просмотре – тоже важная ценность для женщин: условно говоря, я реву, не понимаю, почему, но радуюсь, что наконец-то все это из меня вышло. При этом, еще раз отмечу, огромное число девчонок точно так же воспитывались таким же отцом или дедом, поэтому это близко целому поколению.

А молодежь заинтересует бытовая часть жизни. В первом БАТЕ вот эти девяностые, которые везде показываются как бандитские, вдруг предстали для наших детей как какое-то фэнтези: такой мир видеокассет и склеенных самолетиков из пластика. Мои дети и дети моих знакомых увлеченно всматриваются в первого БАТЮ. И когда мы сейчас покажем молодежи еще более фэнтезийный мир деревни девяностых, это тоже станет удивительным аттракционом для них и даст представление, как папа и мама проводили лето. Еще мне хочется, чтобы после фильма и родители, и дети снова захотели ездить на дачу вместе.

Так что нет страха и риска, что фильм не зацепит молодых зрителей. Картина рассчитана как минимум на несколько поколений, потому что каждый найдет здесь свое: дети видят аттракцион, взрослые получают чувства, наши родители – свои переживания. Но самое главное, что все мы можем объединиться за просмотром, потому что фильм легкий и понятный, его юмор доступен для всех поколений. Хотя дети точно будут переспрашивать: а что, так было? Какие-то фрагменты я показывал своим детям, и они уточняли у меня и про деревянный туалет, и про карбид, и про многое другое (смеется).

Получилось ли у бати и отца воспитать из Макса настоящего мужчину, как вы думаете?

Что-то у них получилось. Как минимум получилось воспитать детей, которые создали такое кино (смеется).

На фоне массива российских комедий как вы будете сообщать зрителю, что БАТЯ 2 – особенное и качественное кино?

Думаю, российский зритель очень хорошо разбирается в кино. Большинство потенциальных зрителей БАТИ 2, конечно же, знакомы с первым фильмом и представляют себе, что могут увидеть. А новым зрителям мы дали честно попробовать кусочек картины в трейлере. Кого-то привлечет актерская игра Евгения Цыганова и с каким удовольствием он играет деда, кто-то увидит деревню, в которой давно не был, и захочет снова испытать те чувства из детства, кому-то понравится что-то еще. Конечно, бывает, что зритель обманывается по трейлеру и постеру и фильм на самом деле не вызывает тех чувств, которые человек уже себе представил, но мы вкладываем в это кино много искренности, а я вообще приверженец честного маркетинга и никогда не позволяю обманывать аудиторию в ожиданиях. Если кто-то побоится пойти в первый уикенд, то придет во второй по рекомендации посмотревших картину друзей. Когда кино хорошее, людям не нужно объяснять и убеждать их, что фильм отличается от каких-то других проектов. Просто посмотрите трейлер, фрагменты из ленты, не пожалейте денег и сходите. Сначала в одиночестве, а потом приведите батю, приведите деда, детей и внуков. Собственно говоря, на первого БАТЮ многие зрители так и ходили: сначала смотрели на досуге с другом или с подругой, а потом уже водили в кино всех родственников.

Как будет выстраиваться продвижение картины? Когда стартует ее рекламная кампания? Какие ресурсы «Газпром-Медиа» и сторонние ресурсы будут задействованы?

Я крайне благодарен Тине Канделаки за то, что она подключилась к продвижению БАТИ 2 и все ресурсы «Газпром-Медиа» будут задействованы. Объем рекламы даже превосходит промокампанию первого фильма. К релизу второго уже нет никаких сомнений в том, что это бренд. Мы видели картину и понимаем, что точно не разочаруем ни одного зрителя первого БАТИ. Люди так же будут рады, будут смеяться, плакать и останутся даже еще более довольны. То есть если как минимум те, кто посмотрел БАТЮ (не важно, в кино, в онлайне или на телевидении), придут на БАТЮ 2 в кино, то это уже будет успех. Рекламная кампания уже стартовала. Как только фильм был доснят, мы начали его пиарить. Вот только вчера я останавливался на улице и с гордостью фотографировал наружку.

Какие сборы прогнозирует ЦПШ?

Прогнозировать сборы кино – неблагодарное дело, поэтому я стараюсь не называть никаких эстимейтов. При этом я доверяю «Централ Партнершип» и вижу, что они работают над масштабной рекламной кампанией.

Первый фильм вышел в праздничную дату 23 февраля, а сиквел выходит в будничный уикенд 3 апреля. Как вы подбирали дату выхода?

У ЦПШ есть свои планы, БАТЯ 2 – не единственный фильм прокатчика, поэтому нам предложили дату, которую мы приняли. Нам важно, чтобы фильму было уделено время и чтобы прокатное окружение подходило релизу. Опять же, по опыту первой картины, которая достаточно долго работала в прокате и много уикендов привлекала зрителей благодаря хорошему «сарафанному радио», эта дата мне нравится тем, что у проекта будет целый месяц, чтобы остаться в прокате как минимум до 9 мая. Картину ценно посмотреть в этот праздник, тем более – в год 80-летия великой Победы, чтобы с добрым и теплым настроением осознать и принять ту любовь, с которой наши предки боролись за мир. И так получается, что эта война фактически оказала влияние на наше воспитание: она изменила наших дедов, так или иначе они передали это нашим отцам, и такими, какие есть, мы получились неспроста. Именно поэтому мы обладаем силой, чтобы столько всего пережить: и с девяностыми справились, и в нулевые не развалились, и сейчас держимся.

Второй фильм получил удачное развитие сюжета. Есть ли у вас планы расширять франшизу дальше?

Мы с Антоном Зайцевым, автором сценария и продюсером этих фильмов, пришли к выводу, что история закончена. Дальше продолжать куда? Флешбэки в девятнадцатый век? Мы разобрались со всеми мужиками в семье нашего поколения.

А женская линия?

А об этом поговорим потом.

Какие проблемы в киноиндустрии привлекают сейчас ваше внимание?

Мне кажется, сейчас мы находимся в невероятно нужной и важной точке для российской киноиндустрии. И мы долго добирались до нее. Кинематограф, травмированный девяностыми, в нулевые ринулся копировать Голливуд, при этом не до конца еще разбираясь в качестве производства. К десятым годам с качеством производства разобрались, и фильмы и сериалы того времени начали закрывать вопрос сравнения с западным кинематографом. В прокате работали блокбастеры, а сериалы были такого высокого уровня, что давали возможность сравнивать, к примеру, ТНТ с HBO. К двадцатым годам стали появляться большие высокотехнологичные блокбастеры с мощной графикой. Таким образом, с качеством мы справились, и вот сейчас наступил период, когда с каждым годом все сильнее идет конкуренция за смыслы и за ценности, то есть за саму суть кино. Мы стали производить художественные произведения, которые все больше и больше хочется называть искусством. Рано или поздно – и уже скоро – кинематографисты будут соревноваться не просто друг с другом внутри страны по сборам и по аудитории, а начнут конкурировать за смыслы и выходить на мировой уровень. Пройден тридцатилетний период различных болезней киноиндустрии и мы дошли до стадии, когда способны самостоятельно создавать великие произведения, не ориентируясь на референсы. В какой-то степени предвестником этого в том числе стала АНОРА. Если такое кино становится одним из самых обсуждаемых на Западе, то там не все хорошо с кинематографом (смеется). И это значит, что мы ему нужны. А мы уже выберем, кому мы нужны – Западу или Востоку. Мне кажется, мы нужны всем.

В развитии кинематографа мы пришли к уровню российского искусства в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века. Тогда наши театр, литература, живопись стали толчком для развития и источником вдохновения для всего мира. По сути, весь мир впитывал и потреблял культуру России. Именно она стала основой всего, что существовало до конца восьмидесятых годов в европейском и в американском кинематографе. Поэтому в советское время мы любили европейское кино: оно снято как будто бы в одном культурном коде с нами. Фильмы с Адриано Челентано, Жаном-Полем Бельмондо, Луи де Фюнесом как будто бы родные нам. И итальянские, и французские, и немецкие картины, но и голливудские, потому что в какой-то степени они наследуют итальянским, – весь кинематограф основывался на театральных принципах, выведенных еще Станиславским. Даже Роберт де Ниро работал по его методу. Сейчас для русской культуры наступает новая эра, и, кажется, самым мощным двигателем в этом является кинематограф. Дай бог, чтобы нашим творцам хватило сил и мудрости для поиска смыслов, которые будут менять культуру всего мира и даже восстанавливать ее.

Фото: личный архив спикера