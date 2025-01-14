Эдуард Илоян: «Предлагая выбор, в Новый год вся индустрия работает на зрителя и увеличение кинохождения»

Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White поделился с БК своими впечатлениями по итогам праздничного проката

Второе место в новогоднем чарте заняло фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. На данный момент сборы фильма превысили отметку в 2 млрд рублей, и он стал двенадцатым самым успешным российским проектом. Релиз пока уступает второй и третьей частям франшизы о последнем богатыре, но обогнал сборы первой картины. Фильм с Кириллом Зайцевым, Юлией Пересильд и Еленой Яковлевой стал началом спин-офф-франшизы, сейчас идет работа еще над двумя лентами. Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян поделился своими впечатлениями по итогам праздничного проката и опытом шестилетнего участия в «новогодних битвах».

Поздравляем вас с новогодними результатами фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ! Как вы оцениваете работу картины на праздниках? Сработала ли она в рамках ваших ожиданий?

Спасибо за поздравления! Поздравляю всю индустрию с удачным новогодним прокатом. В целом рано оценивать результаты, но сборами за праздничный период мы вполне довольны. А главное, довольным остался и зритель: расширив сказочную вселенную ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, мы хотели предложить свежий продукт и, как нам кажется, справились. Вместе с режиссером и всей командой нам удалось создать яркую, оригинальную историю с новыми персонажами, восточным колоритом, свежим, что важно, юмором, ну и как же в Новый год без чуда и волшебства.

В этом году в «новогодней битве» столкнулись не просто два крупнобюджетных развлекательных фильма, как в прошлом году, а две большие сказки, рассчитанные на одну аудиторию. Как проекты повлияли друг на друга, по вашему мнению?

У фильмов новогоднего проката никогда не стоит задачи повлиять друг на друга. Вся индустрия работает на зрителя и увеличение кинохождения, предлагая выбор. В этот Новый год в кинотеатрах было разножанровое и разновозрастное предложение. А то, что семейное выигрывает, это вполне закономерно.

Два главных фильма этой «новогодней битвы» практически повторяют сборы прошлогодних флагманов, ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, но уступают им по количеству зрителей. В этом году в целом на праздниках посещаемость была ниже. Чем вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

Прежде всего это вопрос к кинотеатрам и аналитикам. Со своей стороны мы создали качественный продукт с отличным «сарафаном» и большой рекламной кампанией, постарались привлечь аудиторию в кинотеатры. Зритель продолжает идти в кино и сегодня.

Уже понятно, что ФИНИСТ станет самым успешным по сборам фильмом франшизы. Но удастся ли ему набрать привычные для ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ 7 миллионов зрителей?

Рано сравнивать. На 10 января фильм посмотрело почти 5 миллионов зрителей. С ФИНИСТОМ мы планируем работать вдолгую, поэтому цифры в 7 миллионов зрителей кажутся вполне достижимыми.

В следующем году конкуренция за семейную аудиторию на новогодних праздниках продолжится – тогда столкнутся ЧЕБУРАШКА 2 и БУРАТИНО, а в 2027-м – сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и СТАРИК ХОТТАБЫЧ. Продолжаете ли вы считать такой формат выпуска фильмов в прокат оптимальным? Рекомендовали ли бы его коллегам и себе в будущем?

Новогодние праздники – это не только длинный уикенд, но прежде всего время праздника, время веры в чудо и добро, время друзей, время семьи, когда поход в кинотеатры становится доброй традицией. И тут главное – не подвести зрителя и оставить это ощущение на выходе из кинотеатров. Именно об этом мы думаем, когда создаем кино для новогоднего проката. А рекомендовать или отговаривать – слишком ответственное дело.

Что в рекламной кампании ФИНИСТА вы считаете наиболее удачным? Как в целом она выстраивалась? На какие ресурсы вы делали основную ставку?

Рекламная кампания фильма продолжится как минимум до середины февраля. Традиционно одним из главных наших ресурсов является телевидение, и основные партнеры – телеканалы холдингов ВГТРК и НМГ – продолжают работать. У фильма большая поддержка со стороны партнера «ВКонтакте», генеральным партнером выступает «Сбер», а также партнерами стали Ozon, ПИК и другие. И, конечно, сохранится поддержка со стороны кинотеатров и сетей.

Из дополнительного и важного в стратегии можно выделить новогоднюю историю ЧЕБУРАШКИ, которую зрители эксклюзивно могли увидеть перед сеансами ФИНИСТА, и сериал «Последний богатырь. Наследие». В первом случае история ушастика стала дополнительным бонусом для зрителя. Потому что Новый год, как я уже сказал, – время подарков и сюрпризов. И за поддержку новогоднего поздравления Чебурашки спасибо прокатчику и кинотеатрам. Во втором случае выход сериала перед прокатом дал новый импульс вселенной. «Наследие» – самый успешный сериал 2024 года, показавший рекордные цифры на ТВ и на стримингах перед Новым годом.

Какие в целом вы сделали для себя выводы по итогам участия в «новогодней битве»? Какие у вас ожидания от наступившего года?

Мы участвуем в новогоднем прокате уже шесть лет, и каждый год, несомненно, это новый опыт. Нет универсальных формул проката. Каждый опыт не похож на предыдущий. Следующий год с ЧЕБУРАШКОЙ 2 не будет похож на другие, и это хорошо, потому что это и есть развитие. А вывод один – продолжать максимально вкладывать силы и веру в кино для зрителя.

Фото: пресс-служба Yellow, Black and White