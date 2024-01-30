Роман Исаев: «Семейная аудитория – самая благодарная, но важно, чтобы зрители понимали, что в кино можно смотреть не только сказки»

Глава компании АВК’PRO и генеральный директор Comscore в России поговорил БК об итогах всего ушедшего года и актуальных рыночных трендах

БК поговорил с главой компании АВК’PRO и генеральным директором Comscore в России Романом Исаевым об итогах «новогодней битвы» и всего ушедшего года, актуальных рыночных трендах, отношении к теневому кинопоказу со стороны профильного министерства, нехватке привлекательного для зрителя контента как главной проблемы кинотеатров и о том, какими путями ее можно преодолеть.

Как вы оцениваете итоги «новогодней битвы»? Какие выводы делаете для себя по прошествии новогодних праздников?

В этот раз «новогодняя битва» отличалась тем, что явных лидеров-миллиардеров было два. В индустрии шли ожесточенные споры, какой же из двух релизов возьмет золото, но в итоге очевидным лидером стал ХОЛОП 2. Многие ставили именно на БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, но зрители решили иначе. Общая сумма по итогам восьми дней праздников вполне укладывается в ожидания рынка, она вполне достойная. Что касается дальнейшей динамики лидеров, то для подобных картин, больших ярких блокбастеров, вышедших в Новый год, но не создавших такую же волну событийности, какую сформировал в прошлом году ЧЕБУРАШКА, имеющиеся цифры падения вполне адекватные. Они соответствуют прогнозам рынка и ожиданиям зрителей.

Уже сейчас наблюдается заметное повторение прошлогоднего паттерна, когда начало и первые месяцы до мая наполнены перспективными фильмами, но потом наступает лето без крупных релизов, и кинотеатрам придется его переживать в ожидании лучших осени-зимы.

В эту «новогоднюю битву» был особенно заметен рост цены билета. Как вы считаете, теперь такой уровень стоимости сохранится?

Цена билета – безусловно, один из главных факторов, обеспечивших в «битву» прирост по кассовым сборам. Мы это обсуждали внутри АВК. Это вынужденная мера в текущих рыночных условиях, но она реализовывалась постепенно. Стоимость билета кинотеатры сдерживали очень долго, фактически на протяжении последних десяти лет, всячески страдая от этого. В сравнении с ростом продуктовой корзины или того же бензина увеличение цены похода в кино было крайне незначительным. Рост кинобилета начался перед прошлой «новогодней битвой», продолжался на протяжении 2023 года и прошел еще один этап накануне последних праздников. Крайне отрадно, что в массе своей мы получили совершенно адекватную и спокойную реакцию на это зрителей. Недовольные, разумеется, тоже были, никто не хочет платить больше, но, как правило, до нас доходили слова понимания и благодарности за то, что на протяжении столь долгого времени кинотеатры держали низкие цены. Это было очень трогательно, с одной стороны, и в то же время показывает, насколько у нас (пока еще) понимающий и адекватный зритель. В целом можно говорить о том, что существенный, но экономически обоснованный рост цены билета наша публика встретила с пониманием.

Как вы объясняете то, что региональные кинотеатры не полностью остались довольны итогами «битвы»?

Я знаю немало демонстраторов, у которых наблюдалось проседание, причем не только по билетам, но и по валу. Причем это хорошие, коммерческие кинотеатры и сети. Вызвано это было в том числе ростом конкуренции, динамикой зрительского спроса и другими факторами. Есть небольшое количество кинотеатров, которые показали прирост в зрителях, но падение по валу. Есть и те, кто полностью уложился в официальную статистику – то есть прирост на 30 процентов по бокс-офису. Но раз есть те, кто просел по кассе, а среднее значение прироста составило 29,6 процента, значит, должны быть площадки, которые приросли на 50 или 60 процентов. Очень интересные кейсы «новогоднего чуда».

Что сегодня происходит с объемом пиратского проката, по вашим оценкам?

По моим наблюдениям, в последние пару месяцев, когда в кинотеатрах активно работали многочисленные российские релизы, объем показов и уровень сборов от теневого сегмента стал столь незначительным, что его доля теперь мало влияет на общие цифры. Боязнь ряда чиновников в отношении этого сегмента я назвал бы сильно перегретой.

Как вы относитесь к тому, что Фонд кино заносит сборы короткометражек из ЕАИС в актив российского кино?

Фонд кино по сути имеет номинальное право так делать, прокатные удостоверения же выданы на российские короткометражки, но это, безусловно, искажает цифры и долю сборов отечественных фильмов.

Ольга Любимова буквально на днях высказалась по поводу штрафов кинотеатрам за показ нелегального контента. Можно ли считать это первым серьезным сигналом того, что эпоха серого проката в России подходит к концу?

Недавние резонансные слова министра культуры активно обсуждались в индустрии. В то же время можно вспомнить, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев говорил диаметрально противоположные вещи, его позиции придерживается ряд сенаторов и депутатов Госдумы, это говорит об отсутствии единства в позиции разных ветвей государственной власти. Раз риторика министерства становится все более радикальной (вероятно, в преддверии выборов), то далее, видимо, следует ожидать ужесточения репрессий и посадок за столь страшные правонарушения, раз судьба кинотеатров профильному министерству настолько безразлична.

Как в целом вы оцениваете прошедший год? Что вас удивило – в положительном и негативном ключе?

В очередной раз приходится отметить мужество и стойкость кинотеатров, которые вот уже четвертый год несут на себе колоссальную операционную нагрузку при падении сборов на 30 процентов по отношению к допандемийному году. Каждый раз кинотеатры держатся до последнего, затянув пояса еще на одно отверстие, и доживают до конца года. Думаю, от всей индустрии необходимо сказать им за это огромное спасибо.

В положительном ключе среди прочего меня порадовали в 2023 году сборы зарубежных релизов – ДЖОНА УИКА 4, ЛЕДИ БАГ, ЖАННЫ ДЮБАРРИ и других успешных проектов. Это доказывает, что интерес к кинохождению в нашей стране не спадает, люди хотят смотреть качественный международный контент, это позитивный сигнал. Часть аудитории кинотеатры, конечно, потеряли, но значительную долю зрителей им удается сохранять. Естественно, приятно видеть успехи российских крупных проектов, не только ЧЕБУРАШКИ, но и ПРАВЕДНИКА, НЮРНБЕРГА, ПОЕХАВШЕЙ. Жаль, что качественных зрительских отечественных картин со сборами в 300–800 миллионов рублей крайне мало, их должно быть несколько десятков. Основными разочарованиями я считаю сборы ВЫЗОВА и ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА.

Также меня порадовало, с какой динамикой развилось фестивальное движение в ушедшем году, в том числе возникновение новых фестивальных площадок. Одной из главных проблем в будущем представляется недостаток талантливых кадров и качественных сценариев. Но появление таких новых смотров, как «Маяк» в Геленджике, дает надежду, что за счет этого будет больше новых имен, режиссеров, актеров. Мы уже знаем на множестве примеров, что качественное зрительское кино снимать у нас в России умеют, но чтобы его становилось больше, требуется быстрее выращивать новые кадры. Понятно, что в силу множества известных причин в последние пару лет часть основного кадрового состава в нашем кинопроизводстве мы потеряли.

Отдельно расстраивает, конечно, состояние оборудования кинотеатров. Трудно с материально-технической базой, трудно с ее ремонтом. Парк кинопроекционного оборудования продолжает сильно изнашиваться. Это, безусловно, становится все более серьезной проблемой.

Видите ли вы какие-нибудь новые тренды на рынке?

Предположу, что определенный тренд задаст один популярный ныне сериал про казанских гопников. По меньшей мере, в отношении раскрутки некоторых имен данный проект точно уже оказал свое влияние. Не исключаю, что на эту тематику будут снимать больше. Но не хотелось бы, чтобы криминальный жанр начал превалировать.

Что касается главного тренда прошлого года – ставки на сказки и семейное кино, то я боюсь, что это направление, если в него сейчас пойдут многие, окажется перегретым. Если в жанре сказок начнут снимать больше некачественного кино, это зрителя оттолкнет. Аудитория на определенный период на семейные фильмы ходить перестанет, а картин впереди будет много. Поэтому хотелось бы более сбалансированного предложения от кинопроизводителей. Семейная аудитория – самая благодарная, но важно, чтобы зрители понимали, что в кино можно смотреть не только сказки, но и романтические комедии, другие жанры. Именно это позволит сохранить каждого зрителя для кинотеатров, включая молодежь, которая сейчас наименее заинтересована с точки зрения кинохождения, а также возрастную публику. В мире взрослый зритель очень активно ходит на серьезные картины, но в нашей стране этот сегмент бывает в кино, к сожалению, раз в год.

Компания АВК’PRO последний релиз выпустила в прокат в октябре прошлого года. Как сейчас обстоят дела у дистрибьютора и каковы его дальнейшие планы?

Компания АВК’PRO пока ушла на зимние каникулы. Мы приняли такое решение и в силу множества индустриальных задач, которые стоят лично передо мной в данный момент, и по причине того, что нам как дистрибьютору хочется выпускать исключительно интересные релизы. Следующим проектом нашей компании станет картина русского режиссера в Голливуде Владислава Козлова НЕМАЯ ЖИЗНЬ. В ней снялись потрясающие актеры – Изабелла Росселлини, Франко Неро, Терри Мур, Шерилин Фенн. Это очень красивая история любви, которая уходит корнями в старый Голливуд 20-х годов и затрагивает фигуру первого секс-символа большого экрана Рудольфа Валентино. Это история его жизни и история того, как он покорил Голливуд. Сегодня нередко в разных странах отменяют русскую культуру и наблюдается общий тренд на культурное разобщение, поэтому мне представляется, что подобная картина крайне важна. Она напоминает, что мировая культура – единый организм, состоящий из ментального кода каждого народа. Да и внешняя история о том, как простой русский парень в 90-е уехал в Голливуд и, сделав карьеру там, в итоге снял фильм со звездами первой величины – сам по себе интересный кейс. Таких картин сейчас вообще не выходит в прокат. Это понятная история любви, которая будет особенно близка женской аудитории. Очень надеюсь, что все женщины России приведут на этот фильм своих мужчин 21 марта, чтобы показать им, как нужно проявлять любовь к своей второй половине. Дальнейшие наши планы пока находятся на стадии обсуждения, и я надеюсь, что мы сможем ими порадовать и удивить коллег по индустрии в ближайшее время.

Вы являетесь одним из сопродюсеров проекта ИЛИЯ МУРОМЕЦ. На какой стадии готовности он находится?

Есть понимание, что необходимо двигаться в сторону производства контента. Кинотеатры продолжают испытывать острую нехватку интересных коммерческих проектов. Первым моим шагом в данном направлении действительно стал проект ИЛИЯ МУРОМЕЦ, который мы разрабатываем в рамках партнерства с медиагруппой «Красный квадрат» и фронтменом этого проекта Егором Пазенко, продюсером, соавтором сценария и актером фильма. Мы участвовали в питчинге Фонда кино, по итогу был сделан вывод по ряду нюансов, которые необходимо подправить, чтобы в следующий раз очная защита была более результативной. Работа над картиной продолжается, но путь еще долгий. К выходу она готовится в 2026 году, на семидесятилетие фильма Александра Птушко. Мы в этот проект очень верим, главный наш референс из современных фильмов – ГЛАДИАТОР, потому что это большое, сложнопостановочное кино.

Расскажите, пожалуйста, как продвигаются ваши дела в АВК и по линии партнерства с медиагруппой «Красный квадрат», другим трекам вашей постоянной работы?

В АВК я являюсь членом совета ассоциации, вхожу в число людей, принимающих решения по тем направлениям деятельности, где ее участие необходимо. И так как АВК’PRO – прокатное подразделение АВК, по факту вопросы, связанные с контентом, проходят через меня. Расширение и усиление контентного предложения для кинотеатров – одна из основных задач для всех демонстраторов. Кстати, пятнадцатая по счету конференция членов АВК пройдет 26 и 27 января в Нижнем Новгороде при поддержке сети «Империя грез». То впечатляющее количество как делегатов, так и вопросов, которые будут ими рассматриваться в эти два дня, дают понять, что людям крайне важно обсудить, как им прожить начавшийся год.

Собственно, как раз «Красный квадрат» и есть наш первый партнер, благодаря которому мы хотим существенно повысить уровень контента в российских кинотеатрах. Медиагруппа крайне заинтересована в интеграции в киноиндустрию и в усилении общения как с кинопоказчиками, так и с дистрибьюторами. У «Красного квадрата» есть огромное желание войти в производство как полнометражных проектов, так и сериалов, а также мультфильмов. В этой работе я принимаю самое непосредственное участие, и, надеюсь, это направление деятельности даст свои первые результаты уже на горизонте этого года.

Как вы оцениваете рост объема кинопроизводства в последнее время? Два года прошло с момента увеличения субсидий. Как вам кажется, готовящихся фильмов хватит кинотеатрам для заработка?

Оцениваю положительно, работа Фонда кино и Минкультуры крайне важна для индустрии. Реализация множества крупных проектов была бы без них невозможной. Тем не менее даже совокупного количества поддержанных проектов и фильмов, снятых на частные деньги, недостаточно, чтобы отрасль могла приблизиться к показателям 2019 года. Наш ориентир – собранные в тот год 55 миллиардов, но с учетом множества экономических факторов (роста цен, зарплат, аренды и прочих составляющих нашей жизни) приходится признать, что комфортным уровнем сборов индустрии сегодня является планка в 60 миллиардов рублей в год. В этом случае кинотеатры будут успевать залатывать все дыры, платить зарплаты, ремонтировать оборудование и посматривать в сторону развития. В прошлом году АВК декларировала стремление к достижению планки в 50 миллиардов, это точка безубыточности, но в итоге, как мы знаем, было собрано 38 миллиардов. Это ставит кинопоказ в серьезную финансовую ситуацию. Для достижения желаемого уровня нам по-прежнему требуется 12–15 фильмов-миллиардеров и несколько десятков проектов со сборами в диапазоне 300–800 миллионов рублей. Эти картины массово исчезли с рынка с уходом Голливуда. То есть нам критически не хватает именно различных жанровых проектов – комедий, мелодрам, анимации и прочих. Над восполнением этой нехватки мы как раз и работаем.

Какие основные задачи стоят перед киноотраслью в наступившем году?

Задача остается прежняя – продолжать держаться в надежде, что в скором времени контента станет больше. Я верю, что у индустрии скоро наступят более светлые дни.

Фото: личный архив спикера