Макар Кожухов: «Зрители вскоре привыкнут, что Израиль, Корея, Турция снимают классный контент, а якутское кино может держать в напряжении покруче голливудского»

Заместитель генерального директора Premier — о проектах платформы, об итогах прошлого года и о перспективах онлайн-кинотеатров в новых условиях.

По итогам 2022 года количество подписчиков видеосервиса Premier выросло до 3,6 млн человек, а выручка увеличилась на 22%. По данным Telecom Daily, доля компании на рынке составляет 3,4%. В 2022 году платформа выпустила тридцать проектов, еще столько же заявлено на нынешний год. На 4 мая запланирована премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Также зрителей ждут криминальная драма «Убить Риту» Марии Агранович, драма «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским, исторический детектив «Цербер», комедийное роуд-муви «Пять копеек», мистический детектив «Сны Алисы», экшн-комедия «Красный 5». Кроме того, в нынешнем году Premier выпустит более двадцати новых документальных проектов. Премьера одного из них, картины об истории российского кинематографа КИНО 3.0, прошла на этой неделе на ММКФ. Заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов рассказал БК о проектах платформы, об итогах прошлого года и о перспективах онлайн-кинотеатров в новых условиях.

Premier представил на ММКФ документальный фильм КИНО 3.0. Как прошла премьера? Какие у вас ожидания от релиза фильма на платформе? Выйдет ли он в прокат?

Фильм КИНО 3.0 создавался с идеей сделать некое учебное пособие по истории и развитию современного российского кинематографа. В этом уникальном проекте в хронологическом порядке рассказывается о том, как создавалась и развивалась российская киноиндустрия с 1992 года, когда впервые вышел фильм, где в титрах указывался не СССР, а Российская Федерация. КИНО 3.0 показывает, как индустрия формировалась в контексте истории страны и как происходящие в России события отражались в искусстве кино.

Ценность картины вряд ли можно измерить стандартными показателями вроде количества просмотров, а скорее — вовлечением людей. Хочется, чтобы это стало прикладным пособием, своего рода научным трудом. Возможность выхода в кинотеатральный прокат мы обсуждаем.

Premier активно производит документальное кино. Как показывает себя это направление на платформе?

Мы определили оптимальную на данный момент частоту выхода документальных проектов — одна премьера в две недели. Уже фиксируем достаточно высокий рейтинг ожидания новых картин. Мы считаем такую форму образования важной частью нашей работы, тем более обучение в формате развлечения стало чертой современного мира. Есть категория зрителей, которая хочет не просто увидеть классный сюжет и аттракционы, а провести время у экрана, познавая что-то новое. Если содержательную образовательную часть дополнить красивой картинкой, динамикой, драматургией, наглядностью, то у такого контента будет успех. Именно для этого мы и развиваем документальный жанр, при этом не стесняясь экспериментировать и выбирать нестандартные темы. Например, недавний проект МАНДАРИНЫ раскрывает совершенно неочевидную тему и рассказывает историю людей, выращивающих мандарины и доставляющих их до наших новогодних столов. Также мы работаем в жанре спортивной документалистики и пытаемся сделать из этого нечто зрелищное. Цикл фильмов о Камчатке КАМЧАТКА: НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ рассказывает о локальном сноубординге, серфинге и вейкбординге.

А таких зрителей, желающих не только развлекаться, но и обучаться, на платформе много?

Бесполезно выпустить один документальный фильм и ждать каких-то результатов. Очень важно быть последовательным в создании контента. Людей нужно приучать, вырабатывать паттерн потребления такого типа контента. Поэтому со временем их количество растет. Я считаю, мы двигаемся в правильном направлении.

Раз в две недели — это должно быть очень много документальных проектов?

Да, в какой-то момент мы заявляли амбицию стать самым крупным производителем документального кино, но, посчитав количество проектов, поняли, что это уже произошло.

Вы говорили о том, что пришли к определенной сетке выхода проектов. Можете ли вы рассказать о ней подробнее?

Любой контент должен решать две задачи: привлекать новых пользователей и удерживать старых. Аудитория должна перетекать с контента на контент и, как следствие, продлевать подписку. Мы развиваем систему работы с данными и уделяем большое внимание технологичности, в том числе для подсчета, анализа цифр и изучения нашего зрителя. Исходя из этой информации планируется сетка.

Как для Premier прошел 2022 год? Какие итоги вы можете подвести?

По итогам прошлого года количество подписчиков Premier приросло на 45 процентов, до 3,6 миллионов, а выручка увеличилась на 22 процента, что значительно выше прогнозов аналитиков. Мы довольны этим ростом, но знаем, что можем больше, и развиваемся в этом направлении.

За счет чего Premier удалось добиться увеличения подписчиков платформы и выручки?

В первую очередь благодаря результатам оригинальных проектов платформы, их успехам и популярности у зрителей. В прошлом году мы выпустили такие нашумевшие тайтлы, как «ЮЗЗЗ», «Капельник», вторые сезоны «Эпидемии» и «Игры на выживание». Очень хорошо отработали проекты, которые мы получаем и производим совместно с каналами «Газпром-Медиа Холдинга», в частности, шоу «Пацанки». Успех складывался по кирпичикам. Некоторые тайтлы вызвали мощный толчок для роста и показали очень высокие цифры — «Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Художник», «Зверобой». Например, «Ресторан по понятиям» собрал более 800 тысяч просмотров за первую неделю, хотя никто этого не ожидал. По факту он стал одним из самых пиратируемых тайтлов, что подтверждает его востребованность, но, к сожалению, это не играет нам на руку. Российские проекты обладают огромным потенциалом и демонстрируют рост зрительского интереса, поэтому тактика работы с оригинальным контентом оправдывает себя.

Кем оказались новые подписчики? Каков в целом сейчас портрет аудитории платформы?

Мы позиционируем Premier как максимально народный всероссийский видеосервис, поэтому аудитория самая разная со всех уголков России. Среди зрителей больше семейной аудитории 24–45 лет. Для совсем маленьких можно оформить детский профиль,где доступно большое количество детского контента в безопасном для ребенка и родителя поле.

Насколько вас затронул происходящий в стране кризис? Какие меры пришлось предпринять?

В целом уже можно сказать, что почти не затронул. Год назад возникли технические проблемы с мобильными оплатами внутри сервиса, и, к сожалению, Premier сейчас недоступен на одной из мобильных платформ. Но команда постоянно работает над тем, чтобы сделать опыт пользования сервисом гораздо более удобным. Многие говорят об уходе части иностранного контента, и тут важно отметить, что, по сути дела, речь идет о пяти-шести крупнейших кинопроизводителях, а не обо всем иностранном контенте. На Premier количество иностранного контента за прошлый год не просто не упало, а даже подросло. И это не за счет Турции, Китая или Индии, а вполне себе благодаря проектам из всех стран мира.

Так как Premier является одним из лидеров по запускам ориджиналс, пришлось ли вам как-то скорректировать стратегию запуска оригинального контента? Были ли закрыты какие-то проекты из-за ужесточения законов?

Нет, мы не заметили глобальных проблем в связи с новыми законами. На запуски Premier кризис в целом совершенно не повлиял.

Какие в целом вы видите тренды в кинопроизводстве платформ?

Прежние тренды не изменились, но появились дополнительные возможности в лице Института развития Интернета, мощного инструмента помощи с финансированием. Я вижу, что все больше и больше платформ обращают внимание на семейный, детско-юношеский, в том числе сериальный контент. Некоторые уже его выпускают и, судя по всему, имеют какой-то успех. До конца мы в этом не можем быть уверены, потому что платформы не раскрывают свои данные, но, кажется, тренд на семейный контент развивается.

Вы согласны с мнением, что проекты платформ будут все больше становиться похожими на телевизионные, чтобы иметь возможность быть показанными на ТВ и таким образом тоже приносить доход правообладателям?

На данный момент пропала возможность международной дистрибуции, а значит, получения дополнительного финансирования. Будучи функционирующим бизнесом, коими может стать продажа на телевидение. Поэтому если мы понимаем, что у проекта есть потенциал для продажи на телеканалы, то, конечно, стараемся максимально реализовать эту возможность для возврата части инвестиций. Но мне не кажется, что проекты платформ будут похожи на телевизионный контент. Скорее какие-то из них станут чуть более универсальными. А какие-то никогда не были предназначены для телевидения. И скорее телевидение может рассматривать их в качестве эксперимента.

Если деятельность ИРИ направлена на помощь платформам, не станет ли проблемой то, что крупнейшим заказчиком на рынке становится государство?

Не заказчик, а партнер. Но, кажется, такой вопрос не стоит, когда мы говорим о выпуске самых больших блокбастеров в кинопрокате. И здесь этого нет.

В прошлом году Premier запустил тридцать проектов. Довольны ли вы их результатами? Какие проекты стали драйверами подписки и оказались наиболее успешными среди зрителей?

«Эпидемия», «Игра на выживание» привлекли наибольшее число подписчиков. Также драйверами интереса зрителей стали «Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «ЮЗЗЗ», «Художник», «Капельник», «Жуки».

Действительно ли в этом году вы планируете выпуск еще тридцати проектов? На какие проекты делаете ставку?

Premier действительно выпускает в этом году множество проектов. Мы ожидаем феноменального успеха от флагманского проекта Premier и моего самого любимого, третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». С успехом показывают себя на платформе совместные с телеканалом ТНТ сериалы — пятый сезон «Ольги», «Кафе «Куба» и шестой сезон приобретенного у НТВ «Невского». В самом начале года прошла премьера «Территории». В дальнейшем мы еще выпустим большое количество проектов, которые сейчас находятся в производстве и о которых мы пока не готовы говорить. В том числе второй сезон «Контакта».

Мелодраму «Постучись в мою дверь» называют самым популярным сериалом года. Как он показал себя на Premier?

Прекрасно. Сериал держится в топе по просмотрам уже больше года. Это очень популярный долгоиграющий проект, к которому зрители возвращаются. Тут надо понимать, что большое количество серий, а там их 161, кумулятивно дают большое число просмотров. Ни у одного российского сериала на нашей платформе нет такого количества эпизодов.

В чем вы видите секрет такой популярности проекта?

Не возьмусь препарировать его успех. Кажется, сыграла совокупность факторов.

Что сейчас происходит с российской адаптацией проекта?

Она находится в работе. Для нас это абсолютно универсальная история с большим потенциалом. Производством занимается компания «Медиаслово», чьему профессионализму мы доверяем. Уверен, это тоже один из наших будущих успехов. Могу сказать, что мы не ищем копию актера Серкана Болата, а скорее работаем с форматом.

Но ведь Серкан Болат — во многом один из факторов успеха наряду с его «химией» с героиней?

Мне скорее кажется, что дело в универсальности истории. И, безусловно, в «химии». Ну что, мы не найдем в России Серкана Болата? Думаю, найдем.

Учитывая популярность оригинального проекта среди российских зрителей, почему вы решили заняться его адаптацией? Будет ли он конкурентоспособен оригиналу, на ваш взгляд?

Это достаточно простая история любви, история Золушки, успеха и отношений. В сериале раскрывается универсальная тема, и мелодрама может быть адаптирована под любую страну. Здесь есть очень удачный формат. Так как нам хочется быть на передовой кинопроизводства, и «Газпром-Медиа Холдинг» является одним из крупнейших производителей контента, мы просто не могли упустить такую возможность. Уверен, российская адаптация будет конкурентоспособна оригиналу. Для нас это эксперимент, но, кажется, попробовать точно стоит.

Производством проекта занимаются Premier и Okko. Какие дает преимущества сотрудничество в производстве на рынке? Не лишает ли смысла в создании ориджиналс?

Все-таки этот проект первично делается для «Газпром-Медиа Холдинга», а две платформы лицензируют права. Это такое единство, где трое участников финансируют производство, а снимает компания «Медиаслово». Коэксклюзивы на рынке стали вполне себе рабочей моделью. Собственно, кино так и выходит сейчас: премьеры больших фильмов проходят на нескольких платформах и показывают прекрасные результаты.

В каких еще формах может складываться партнерство с другими игроками?

Мы видим кейсы, когда платформы лицензируют друг другу свои оригинальные проекты и таким образом возвращают инвестиции.

Как это лицензирование повлияет на рынок, на ваш взгляд?

При правильном управлении окнами релизов — по большому счету никак. Если не продавать день в день, а лицензировать с каким-то окном, то эта практика показывает неплохие результаты для партнеров.

Вместе с тем входящий в «Газпром-Медиа» телеканал НТВ будет производить сериалы с «Иви». Почему не с Premier?

Premier активно взаимодействует с каналом. Мы в большом количестве производим сериалы совместно с НТВ, просто, к сожалению, не можем реализовать весь объем необходимых каналу проектов. И по обоюдной договоренности НТВ заключил сделку с «Иви». Мы выбрали часть тайтлов, где участвуем в производстве, а у коллег появилась возможность выйти в рынок. На платформе прекрасно работает контент НТВ — «Невский», «Пес», «Абсурд». «Зверобой» производился совместно с НТВ. Даже «ЮЗЗЗ» был запущен с НТВ, но потом стал более интересен каналу ТНТ.

По поводу больших фильмов на нескольких платформах. Самые кассовые проекты недавнего времени — ЧЕБУРАШКА, ПОЕХАВШАЯ, БЫВШИЕ. HAPPY END, СЕРДЦЕ ПАРМЫ, ПРАВЕДНИК — после кинотеатрального проката оказались не на лидирующей по доле рынка платформе «Кинопоиск», а попали в лайнап других видеосервисов, в том числе Premier. Можно ли назвать это объединением против лидера?

Нет, мы не ставим условие, что купим фильм, только если «Кинопоиск» его не приобретет. Все-таки мы находимся в рыночных условиях, и если «Кинопоиск» не покупает, то не потому, что мы этого не хотим. Только «Кинопоиск» может ответить, почему там не появился тот или иной фильм. Опять же, лидер постоянно меняется — сейчас это «Кинопоиск», а до этого был «Иви», и все сотрудничали с «Иви» и «Кинопоиском». «Кинопоиск» обладает серьезным преимуществом в виде подписки «Яндекс Плюс». Но здесь нет какого-то коварного умысла, скорее дело в экспертной оценке того или иного проекта. По таким большим проектам мы занимаемся пресейлом и приобретаем права задолго до кинопроката. Поэтому мы можем предположить, какими будут сборы, но такой успех ПОЕХАВШЕЙ мало кто мог себе представить.

В этом году Premier исполнится пять лет. Какие задачи стояли перед платформой при запуске и насколько их удалось реализовать?

Premier стоит у истоков производства оригинального контента на рынке. За пять лет во многом благодаря Premier вырос мощный конкурентоспособный рынок производства ориджиналс. И даже от появления Netflix никто особо не пострадал, так как мы были вполне себе конкурентоспособны. Premier увеличивал качество оригинальных сериалов и быстро нарастил достаточно большое количество подписчиков. Мы не стоим на месте технически и постоянно развиваемся, работаем над рекомендательной системой, над кросс-платформенностью, над удобством пользовательского опыта. Для цифрового мира пять лет — с одной стороны, большой срок, с другой — малый, потому что технологически рынок все время меняется и предлагает все новые и новые возможности. С существующим объемом собственного и совместного с «Газпром-Медиа Холдингом» контента, с нашим объемом лицензирования мы совершенно точно за пять лет стали очень заметным игроком, постоянно входящим в пятерку лидеров рынка.

Какие задачи стоят перед вами в текущем году?

В этом году мы сфокусировались на развитии технологий и продукта. Нам очень важно идти в ногу со временем, не только создавая контент, но и удобно упаковывая его, предоставляя пользователю комфортную платформу для его потребления. Особенно усиленно мы работаем над рекомендательной системой сервиса. Мы видим, что после просмотра последней серии пользователь немного теряется и не понимает, что смотреть дальше. Но знает, что ему хотелось бы увидеть что-то похожее на то, что он только что смотрел: романтическую историю после «Постучись в мою дверь», динамичный триллер после «Игры на выживание». Наша задача состоит в том, чтобы помочь пользователю, посоветовать ему следующий проект, чтобы он остался на сервисе, раскрыть ему всю глубину библиотеки платформы, которая состоит не только из оригинального контента, но и из всех новинок, выходящих в кинопрокат и появляющихся на нашей территории, а также из золотой коллекции лучших фильмов российского и мирового кино. Мы верим, что рекомендательная система экономит ресурсы зрителя, оставляет ему больше времени на просмотр, а не на поиск и попытки понять, что же ему подойдет. Мы усиливаем наши технологические команды и команды продукта. Уверены, что по результатам этого года будем в лидерах не только по производимому, покупаемому и показываемому контенту, но и по развитию технологии и продукта.

То есть к концу этого года будет запущена рекомендательная система?

Думаю, даже раньше.

По итогам прошлого года доля Premier на рынке выросла до 3,4 процента. Учитывая, что платформа входит в холдинг «Газпром-Медиа», в составе которого находятся крупнейшие продакшны и телеканалы, это достаточный результат? Есть ли задача расширить долю?

Безусловно, такая задача есть. Важно отметить, что изначально лидерами рынка стали онлайн-кинотеатры, которые массово закупали контент, а не производили его сами. Те же, кто ориентировался на собственное производство как ключевое преимущество, действительно имеют меньшую долю на рынке. Premier — не гипермаркет всеобщего предложения, а скорее магазин штучного товара, предлагающий контент собственного производства. При этом мы расширяем лицензионные проекты и работу с библиотекой, а за счет того, что зритель точно знает, что мы постоянно выдаем качественный оригинальный эксклюзивный контент, наша аудитория максимально лояльна и преданна.

Как отразится на онлайн-кинотеатрах уход Голливуда с платформ, по вашему мнению? Сможет ли его заместить оригинальный контент?

На Premier — никак, потому что на платформе не было ушедших с рынка пяти производителей. В нашем каталоге остались зарубежные фильмы, которые были в доступе через независимых дистрибьюторов, а зрителю по большому счету все равно, кто стоит за производством. Пользователю может нравиться зарубежный проект, но он не различает, произведен ли он мейджором. Ведь никто не назовет проекты уровня ДЖОНА УИКА, ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА» или МОЕЙ ПИРАТСКОЙ СВАДЬБЫ неголливудскими. Внимание зрителей можно и нужно захватывать оригинальным контентом. Собственно, это конкурентное преимущество онлайн-кинотеатра Premier.

Что вы думаете по поводу недавно опубликованных исследований рынка TelecomDaily и «ТМТ Консалтинг»? Что показалось вам интересным? Натолкнуло вас на какие-то инсайты?

Если честно, я очень настороженно отношусь к исследованиям рынка, потому что все раскрываемые показатели весьма субъективны. Не существует какого-то единого измерителя, не существует закона, который унифицировал бы эти показатели. Эти данные можно оценивать лишь экспертно. Принципиально ничего нового я там не увидел, а какие-то вопросы и непонимание появляются из раза в раз.

Каковы ваши прогнозы развития онлайн-рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективах?

В нынешних условиях тяжело говорить о прогнозах. Горизонт планирования даже бытовой жизни схлопнулся на уровень недели-месяца. По сути дела, в бизнесе — то же самое. Какие-то долгосрочные прогнозы сродни гаданию. Никто из аналитиков не мог предсказать, что после всех санкций, отказа ряда западных студий от сотрудничества и прекращения лицензий онлайн-кинотеатры нарастят выручку и абонентскую базу. Новый контент — азиатский, ближневосточный, индийский, китайский — очевидно продолжит экспансию на наш рынок. Зрители вскоре поймут и привыкнут, что Израиль, Корея, Турция и даже на самом деле Иран снимают классные сериалы и кино. А якутское кино может держать в напряжении покруче голливудского блокбастера и показывать как высокие сборы в кинопрокате, так и хорошие цифры в онлайн-кинотеатрах. Мне кажется, онлайн-кинотеатры глобально расширяют горизонты зрителей, они будут искать на новых рынках талантливых кинематографистов, а может быть, даже чему-то научатся у них как индустрия. Совершенно точно российская киноотрасль не будет стоять на месте и станет развиваться дальше.

Новый азиатский, южнокорейский, даже якутский контент нужно активно продвигать, чтобы зритель узнал и принял его. В плане маркетинга у вас что-то изменилось в продвижении проектов?

По мере возможностей бюджета и инструментов мы поддерживаем проекты для того, чтобы максимальное количество зрителей узнавало о них. С точки зрения приучения аудитории к новым производителям мы ведем образовательную миссию с различными пиар-коммуникациями для того, чтобы рассказывать все больше и больше о новом контенте, который появляется у нас. Premier запустил в этом году лекторий и проводит премьеры в рамках проекта «Смотровая».

Какие задачи вы ставите перед собой при реализации этих проектов?

«Смотровая» — это нашапопытка каким-то образом объединить рынок. В проекте могут участвовать проекты как Premier, так и других онлайн-платформ. Нам хочется выходить за рамки простого показа контента. Мы хотим обсуждать его с единомышленниками, знать больше о внутренней кухне производства. Как и лекторий, это части образовательного проекта Premier. На лекции экспертов рынка приходят сотни человек. Мы считаем, здорово давать им такую возможность — и бесплатно. Мы верим, что чем более сплоченной будет индустрия, тем мощнее мы будем развиваться.