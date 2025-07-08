Надежда Мотина: «Нет плохих дат, есть слабое кино»

Продюсер фильма «Не одна дома 2» и президент компании Arna Media прокомментировала БК успех сиквела

Сиквел семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА по итогам уикенда привлек в кинотеатры наибольшее число зрителей. Роли в проекте режиссера Митрия Семенова-Алейникова (ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА, «Подростки в космосе») исполнили Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин и Ева Смирнова. Второй фильм значительно превзошел стартовые показатели выходившей год назад оригинальной картины: первая часть заработала 42,5 млн рублей и привлекла 140 тысяч зрителей. Продюсер проекта и президент компании Arna Media Надежда Мотина объяснила БК, как удалось добиться такого существенного прироста.

Как вы оцениваете стартовый уикенд семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА 2? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Мы довольны результатами. Я очень рада, что НЕ ОДНА ДОМА 2 стартовала с первого места. Конечно, всегда хочется большего. Но второй фильм опережает первый на 59 процентов в рублях и на 39 процентов в зрителях.

Теперь с сиквелами подобное происходит достаточно редко. За счет чего удалось этого добиться?

Безусловно, это сочетание нескольких факторов. Во-первых, успех первого фильма, позволивший радикально увеличить бюджет второй части. Сработала и его узнаваемость на платформах, где он не раз входил в топы и расширил границы лояльной аудитории. Во-вторых, новые звезды. К актерскому составу присоединилась Ева Смирнова, у нее за многие годы сформировалась своя фанатская аудитория. Увеличилась роль Давида Манукяна, появился Марк-Малик Мурашкин, у него с Миланой случилась настоящая «химия» на экране! Зрелищности картине добавили трюки от лучшей команды каскадеров. Режиссер Митрий Семенов-Алейников смог создать очень трогательный и искренний фильм, который нравится и детям, и их родителям. Также хочу отметить нашу совместную работу с командой «Атмосферы кино», позволившую добиться такого результата. Благодарю коллег за вовлеченность в процесс.

Каким вообще должен быть сиквел, чтобы вызвать больший интерес зрителей, как вы думаете?

Он должен быть лучше первого фильма, а это очень непросто. Он должен удивлять: неожиданными сюжетными поворотами, яркими сценами, музыкой, которая зовет на танцпол, участием любимых героев и появлением новых персонажей.

Второй фильм вышел уже через год после первого – это очень короткий срок для производства кино. Как этого удалось достичь?

Милана быстро растет и меняется. Нам хотелось запечатлеть этот процесс. И, конечно, все причастные к созданию фильма – профессионалы с большой буквы и любят свое дело. Думаю, секрет в этом.

К продвижению удалось привлечь ТНТ. Было ли еще задействовано телевидение? Почему в этот раз вы решили использовать этот ресурс?

Успех первого фильма также позволил увеличить бюджет на продвижение. Реклама на ТНТ идеально попадает в нашу целевую аудиторию. Фильм работает в 2077 кинотеатрах, поэтому мы не могли обойтись без масштабной ТВ-кампании.

Чем еще отличалась рекламная кампания сиквела от первого фильма? Были ли применены какие-то нестандартные методы продвижения?

Рекламная кампания сиквела отличается бóльшим масштабом: это реклама на ТВ, увеличенный в два раза по сравнению с прошлым годом бюджет на диджитал-продвижение. Вместе с партнерами мы организовали серию предпремьерных показов с участием Миланы в Петербурге, Казани, Сочи и завершили тур московской премьерой с невероятным зрительским ажиотажем. Меня восхищает, как креативно Милана и Давид Манукян работают со своей многомиллионной аудиторией. В планах наших звезд еще много активностей, фанатов ждут розыгрыши и неожиданные сюрпризы. Все это удерживает внимание аудитории. Безусловно, это было бы невозможно без поддержки продюсера Анны Ясюкевич-Маковской. Кстати, после успеха первой части кинотеатры верят в проект и часто сами выступают с инициативой, продвигая фильм и своими силами в своих городах.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Я считаю, что это сама Милана. Нам и ее поклонникам невероятно интересно наблюдать за тем, как она развивается и работает со своей аудиторией. А мы ее лишь поддержали с помощью маркетинговых инструментов.

Итоговые сборы первого фильма, очевидно, будут превзойдены, но насколько, как вы думаете?

Мы рассчитываем на сборы более 350 миллионов рублей.

Год назад, комментируя БК старт первой части НЕ ОДНА ДОМА, вы анонсировали продолжение. Можете ли вы сегодня поддержать эту традицию? Будет ли у франшизы триквел?

Не хотела бы заранее спойлерить детали, в ближайшее время ждите новостей.

Уже на следующей неделе выходит еще один большой комедийный релиз «Атмосферы кино» – ПЛАГИАТОР. Будут ли проекты мешать друг другу в плане росписи?

Эти два проекта рассчитаны на разную аудиторию, так что мешать друг другу они не будут. Кинотеатры жалуются на нехватку качественного контента. Мы им его даем.

После выпуска обоих фильмов в июле что вы думаете о летнем релизе картин? Насколько это рискованно и стоит ли того?

31 июля у нас выходит еще одна семейная комедия, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ, так что давайте поговорим в начале августа. В целом мое глубокое убеждение: нет плохих дат, есть слабое кино.

Фото: пресс-служба Arna Media