Эмиль Никогосян: «“жЫЫЫзнь” – исторический сериал, снятый на бюджет телевизионного ситкома»

БК поговорил с создателем сериала «жЫЫЫзнь» о создании «первобытного ситкома», специфике работы шоураннера и ожиданиях от премьеры на «Пилоте»

В Иваново стартовал VI фестиваль сериалов «Пилот». В основной конкурс смотра вошло пятнадцать новых российских сериалов, отбором которых в этом году занимались сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев. В число конкурсантов среди прочих попали проекты «Чистые» Николая Хомерики, «Эль Русо» Сергея Мокрицкого, а также «жЫЫЫзнь» Эмиля Никогосяна и Александра Бойкова. БК поговорил с Никогосяном о создании «первобытного ситкома», специфике работы шоураннера и ожиданиях от премьеры на «Пилоте».

Расскажите, пожалуйста, о своем проекте «жЫЫЫзнь». Чем он уникален?

Это один из самых глубокомысленных сериалов про первобытных людей в истории телевидения, но если вы вспомните еще два сериала на первобытную тему, наш все равно будет в тройке. Это история одного первобытного племени, которое живет на пасмурном берегу реки, где почти никогда не светит солнце. Со стороны леса нападают хищники, у них постоянно нехватка еды, отсутствует какая-либо медицина, и каждый день они борются за жЫЫЫзнь! У племени есть вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта. Он хочет, чтобы все его любили и при этом были счастливы. Он не обладает навыками хорошего руководителя, но компенсирует это искренней любовью к своему племени. К несчастью, рядом с нашим племенем, на соседнем, очень солнечном берегу реки, живет более развитое племя. А история начинается, когда один из героев, не выдержав всех тягот жизни, переплывает на соседний солнечный берег и, к всеобщему удивлению, ему там дают еду и отличную пещеру. Почти все жители нашего племени, кто хоть что-то умеет, задумываются, а не последовать ли им примеру своего соплеменника.

Для меня это экспериментальный проект. Его можно назвать комедийно-историческим, в нем удивительным образом сочетаются остроумие, глупость, любовь, абсурдность и трогательность. И, как всегда, это история о хороших, добрых людях, пребывающих в поисках любви, понимания и счастья…

Если говорить о настроении сериала, атмосфере, ритме повествования, то «жЫЫЫзнь» – для поклонников таких фильмов, как СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ и РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ, а также сериала «Офис», и если все перечисленное замешать, можно будет понять, из чего состою я.

Какова история возникновения и разработки проекта?

Как всегда, сначала возникает идея – а почему бы не сделать сериал про первобытный мир? Но одной идеи мало, ты всегда находишься в поиске того, про что твоя история. Для меня всегда очень важен персонаж, и когда появился парадоксальный образ вождя, история начала складываться. В первой заявочной сцене вождь танцует перед очень голодным соплеменником и спрашивает у него, как ему его танец. Он правда искренне стремится сделать жизнь своего племени ярче и веселее, хочет, чтобы все были счастливы, но вот решать действительно важные вопросы ему немного скучновато, не хватает ни энергии, ни опыта.

Когда мы сняли и смонтировали пилот, немного посмеялись и решили, что его можно усилить. Хотелось большего – смешнее, ярче, масштабнее. И нам это удалось. У нас было несколько экспедиций, мы провели съемки в Абхазии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. И по итогу у нас вышла невероятная картинка, фантастический кастинг и добрая, смешная, трогательная история.

Как вам работалось со звездами проекта?

Это большая привилегия – работать с такими потрясающими, талантливыми профессионалами. Формирование такого замечательного каста – долгий процесс. Сначала ты пишешь материал, который как минимум должен понравиться хотя бы тебе. Затем отправляешь актерам, сначала хорошим, и нам повезло остаться на этом этапе. Специфика нашего сериала в том, что в большом количестве сцен в кадре одновременно находится до пятнадцати основных персонажей. В главных ролях у нас Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачев, Андрей Федорцов, Филипп Ершов, Петр Скворцов. И каждый из них на протяжении трехминутной сцены может сделать лишь одно действие либо сказать короткую фразу, но без нее в этой сцене никак. И это, конечно, становится настоящим кошмаром для продюсеров, а лично для меня – рождеством. Все актеры существуют в одном ритме, жанре, вселенной, и наблюдать за этим оркестром – одно удовольствие.

И отдельно я хотел бы отметить искреннюю, невероятно точную работу Михаила Галустяна. То, что Миша умеет дарить радость и смех, блистательно делает это на протяжении последних двадцати лет, всем известно. В общем-то, не стоит даже об этом говорить. Но наш сериал доказал, если сказать емко, что Михаил Галустян – замечательный драматический актер!

Вы целенаправленно создавали ваш сериал как проект для ТВ? Будет ли он показан на каком-нибудь стриминговом сервисе?

Изначально наш сериал задумывался и снимался для телеканала ТНТ как ситуационная комедия с хронометражем серий 24 минуты. Мы старались придерживаться этого формата, но скажу по секрету: некоторые серии у нас получились чуть длиннее. Стоит признать, это всегда не очень хорошая новость для сетки вещания канала. Обычно сразу же поступает предложение перемонтировать, сократить материал. И я был приятно удивлен, когда после просмотра было принято решение показать серии в том виде, в котором они изначально задумывались, получились! Здесь, конечно, отдельное спасибо Аркадию Водахову. Наш сериал точно будет показан на платформе Premier, будет ли он показан на других платформах, я пока не знаю, но если да, то это значит, что еще больше людей будут улыбаться, смеяться и станут чуточку счастливее после его просмотра.

Насколько дорог и сложен был проект в производстве? Каков бюджет одной серии?

Я бы сказал, что у нас получился исторический сериал, снятый на бюджет телевизионного ситкома. Съемки сериала «жЫЫЫзнь» действительно в какой-то степени потребовали решения тех же задач, которые обычно встают во время съемок исторического проекта. Несколько экспедиций, большое количество персонажей, оригинальные костюмы, сложные декорации. Если сказать по правде, то я до конца не понимаю, как нам удалось все это снять.

Вы стояли у самых истоков проекта, а сейчас заняты постпродакшном первого сезона. То есть вы выступаете на сериале «жЫЫЫзнь» шоураннером, что сравнительно свежо для нашего рынка. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем конкретно вы занимались при создании проекта?

Шоураннер – человек, который находится в проекте с момента зарождения идеи до премьеры, и зачастую это от двух до трех лет работы над одним тайтлом. На всех этапах подготовки и производства он принимает решения по большинству творческих и технических вопросов. В сериале «жЫЫЫзнь» я также выступаю в качестве сценариста и режиссера. Мой путь с проектом следующий: идея, сценарий пилотной серии, кастинг, подготовка, съемка, монтаж, постпродакшн – ух ты, что-то получилось, значит, пишем сезон, вновь длинный кастинг, подготовка, невероятно длинный, но фантастически интересный съемочный процесс, вновь монтаж и постпродакшн. Правда, бывает и так, что человек написал сценарий, затем посоветовал режиссеру пригласить на пробы какого-то актера, после съездил на разбитие тарелки и стал гордым обладателем титра «шоураннер» либо «креативный продюсер» – да, такое тоже может быть…

Как вы будете проект позиционировать? Кто зритель вашего сериала?

Я знаю лишь, что у нас получился добрый, смешной, красивый, динамичный сериал. Даже боюсь предположить, кому нравится на такое смотреть. Возможно, с моей стороны будет не совсем правильно так говорить, но я старался не думать о том, кто наш зритель. Есть отдельные люди, в чьи обязанности входит подумать об этом еще на стадии анализа сценария и проведения кастинга. В какой-то степени это, конечно же, входит и в обязанности шоураннера. Мой рецепт – для начала нужно сделать так, чтобы конечный материал сильно понравился авторам, актерам, съемочной группе, и если удастся этого достичь, значит, появляются неплохие шансы обрести и дополнительного зрителя. Окончательный ответ, насколько хорош наш сериал и кто наш зритель, к нам придет, пожалуй, после фестиваля «Пилот».

Как вы оцениваете «Пилот» в качестве площадки для продвижения сериалов? Она эффективна?

В первую очередь это уникальная возможность посмотреть, чем сейчас живет сериальная индустрия, обменяться мнениями и получить отзывы от первых зрителей и экспертов. А для режиссеров, сценаристов и актеров – продемонстрировать свои работы. Одновременно с этим это возможность найти новых партнеров. Сейчас многие платформы охотно вступают в коллаборации, думают над совместными проектами – и это прекрасно. Так сложилось, что наш сериал отобрали в основную конкурсную программу фестиваля. И что скрывать: если получим приз – будет приятно.

Расскажите, пожалуйста, о своем творческом пути в комедии.

Все очень просто – вначале были всевозможные скетч-шоу, а затем сериалы: «Идеальная семья» с Павлом Деревянко и Олей Медынич, «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым в главных ролях, а теперь – «жЫЫЫзнь». И каждый из них, так как я зачастую выступаю как сценарист и режиссер собственных проектов, занимал у меня, по меньшей мере, дватри года жизни. Так что со временем становишься чуть более внимательным и избирательным и, по возможности, стремишься заниматься только тем, что по-настоящему нравится.

Считается, что юмор на большом экране, по меньшей мере, в Голливуде, переживает кризис. Этому называется много разных причин. Одни говорят про фрагментированность и отсутствие связи с публикой (публика слишком разная, нет чего-то, что объединяет всех), другие говорят, что современный юмор просто очень быстро устаревает. В то же время принято отмечать, что юмор проникает в другие жанры – драмы, комиксы. С чем из этого вы согласны?

Признаюсь честно: я за этим не слежу. Занимаясь комедией, я лично не чувствую, что с ней что-то не так. Но если вы или кто-то другой это заметили – видимо, в вашей вселенной этот тренд присутствует. Все мы очень разные, и это прекрасно. Каждый из нас в современном мире точно может найти свое кино. Да, жанры смешиваются, наверное, возможна романтическая комедия в стиле киберпанк с элементами хоррора и неонуара, почему нет. Главное здесь, чтобы при просмотре было интересно!

Пространство юмора в России постоянно сужается. Как в текущих условиях развиваться комедии? Стоит ли искать новый эзопов язык? Востребован ли при этом нынешним зрителем более провокационный, смелый юмор?

На протяжении истории человечества были разные периоды, но рецепт прост: можешь – шути, не можешь – не шути. А тебе говорят: но как же шутить, если то-то и то-то? В таком случае – не шути. А тебе отвечают: но я хочу шутить. Тогда шути! Главный, на мой взгляд, посыл – зачем ты хочешь шутить. Чтобы доставить людям удовольствие и сделать их жизнь чуточку ярче и веселее? Шути!

Как вам кажется, что будет с жанром комедии дальше?

Комедия продолжит существовать, и она будет всегда. Совершенно точно никуда не исчезнет. Даже в самые непредсказуемые периоды истории люди хотят одного – быть счастливыми. И комедия в этом помогает. Значит, всегда будут те, кто пишет, шутит и снимает доброе, смешное кино!

Фото: пресс-служба ТНТ