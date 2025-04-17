Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»

СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ / Директор по закупкам компании «Вольга»

На мой взгляд, говорить о жанровом разнообразии, к сожалению, не приходится. Представлено то, что пользуется спросом у киноходящей публики на сегодняшний день: зарубежные хорроры, отечественное семейное кино, анимация. Фильмы иных, «нерабочих» жанров у большинства дистрибьюторов отсутствуют или появляются спорадически. Наибольшее жанровое разнообразие наблюдается у компаний, специализирующихся на повторных релизах хитов прошлых лет; и здесь мы можем увидеть и драмы (включая исторические эпосы), и системный подход к аниме, и классику 60-х и 70-х. Сложно кого-то осуждать в текущих реалиях за такие жанровые перекосы. Но здоровой ситуацию на рынке в контексте жанрового разнообразия все же назвать сложно.

На своей презентации мы стремились дать максимальное представление о том, как изменилась «Вольга» в реалиях, в которых весь рынок существует в последние три с лишним года. На мой взгляд, за счет того, что мы представили ряд картин, относящихся как к испытанным временем франшизам, так и к потенциальным новым (то есть, с одной стороны, новых СМЕШАРИКОВ и ФИКСИКОВ, а с другой, например, ГРУЗОВИЧКОВ), презентация только усилилась, хоть они и выходят в 2026 и 2027 годах. Ну а про выходящую в следующем году КРАСАВИЦУ мы просто не могли умолчать, настолько силен гуманистический посыл этой картины, которая, я уверен, заинтересует самые разные аудитории и тематически соответствует грядущему вскоре празднованию 80-летия Великой Победы.