Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»
БК расспросил представителей кинопрокатных компаний о том, какие впечатления у них остались от мероприятия
После Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались от мероприятия и какие тренды они фиксируют на рынке. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.
Какие впечатления у вас остались после прошедшего Кинорынка? Как вы оцениваете пакеты конкурентов? Что думаете по поводу жанрового разнообразия в целом по рынку?
ЕВГЕНИЙ КРАС / Cооснователь компании «Иноекино»
Кинорынок прошел отлично и оставил прекрасные впечатления. Нашей компании в этом году исполнилось десять лет, мы смогли собрать хороший пакет фильмов из классики и потенциального хита, боди-хоррора ГАДКАЯ СЕСТРА, провели первую для себя презентацию. Спасибо организаторам за поддержку и замечательное мероприятие.
Пакеты у коллег самые разнообразные, по-своему интересные. На прошедшем рынке многие не проводили презентации и не показывали свои закупки, поэтому мы не можем их оценить. Жанровое разнообразие как будто бы уменьшается, мы все больше видим детского контента и ужастиков, для кинотеатров, не работающих такими проектами, это беда. Но мы все видим сборы, и тенденция эта неудивительна. В пакетах все меньше драм и «умного» кино, но, может быть, именно поэтому МЕЛОЧИ ЖИЗНИ показали такой результат и, возможно, тенденции поменяются.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР / Генеральный директор кинокомпании «Пионер»
Мы были очень рады видеть, что рынок собрал так много коллег. Уже с самого первого утреннего мероприятия в день открытия залы были полными – это говорит о высоком уровне вовлеченности индустрии и о том, что рынок находится в активной фазе. Организация, как всегда, была на высоте, спасибо за это Кате Бордачевой и ее команде! И отличной площадке! «Синема Парк Мосфильм» нам кажется максимально комфортным местом для мероприятия.
Безусловно, на рынке были представлены очень сильные пакеты – как отечественные, так и международные. Нас это искренне радует, потому что высокий уровень конкуренции говорит о стабильном зрительском интересе и не позволяет падать общему трафику в кинотеатрах. Что касается жанров, то общий акцент по-прежнему сохраняется на семейном и жанровом кино, что вполне логично, учитывая спрос аудитории. При этом практически у каждого дистрибьютора в пакете можно найти настоящие жемчужины – проекты нестандартного формата, которые особенно ценно видеть в условиях современного проката.
ЕЛЕНА МИРОНЧИК / Директор по прокату Must see magic film
Как всегда, было приятно увидеть коллег и пообщаться вживую, участников было довольно много, по ощущениям, даже не всем хватало мест на некоторых презентациях. Радует активное участие всех игроков рынка, несмотря на сложное для работы время.
В целом релизов было представлено очень много и совершенно разных по жанрам. Что-то интереснее, какие-то проекты для более узкой работы, но нельзя сказать, что было что-то действительно крупное и кассовое, кино, которое все будут ждать как спасательный круг.
Летом очень ждем встречи с коллегами на АВК в Сочи, чтобы представить наш проект ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ СКИФОВ, очень симпатичное семейное кино, планируем «влюбить» в него коллег.
ПАВЕЛ СМИРНОВ / Генеральный директор компании «Мульт в кино»
Кинорынок прошел весьма плодотворно. Мы остались довольны проведением презентации, увидели высокий интерес партнерских площадок. Зал был полон. И на сегодня мы уже видим результаты, отразившиеся в росписи юбилейного выпуска МУЛЬТ В КИНО (19 апреля) и семейной картины КАРУЗА (24 апреля).
Мы с уважением относимся к нашим конкурентам. Уверены, партнеры выбирают лучшее из возможного, в чем мы всем желаем удачи. Что же касается разнообразия, то можем отметить большое количество картин в жанре хоррора и более чем достаточное число разной анимации. Что ж, увидим, какие предпочтения будут у зрителя.
ТАТЬЯНА ФОКИНА / Директор по маркетингу компании Global Film
Поразило, что было очень много участников. Как я понимаю, приехали даже те, кто давно не посещал подобные мероприятия. Деловая программа тоже была с аншлагами, думаю, в силу остроты поднимаемых вопросов. Рынок меняется так стремительно, что все ловят волну.
Кинорынок лишь подтвердил наметившийся главный тренд – все ринулись в детский и семейный контент, и заметно, что эта ниша сильно перегрета и перенасыщена, соответственно, в будущем будут взаимные недоборы. Работать будут только либо реально сильные проекты с хорошим «сарафаном», либо хорошо рекламируемые. Ну и с хоррорами все как всегда – их тоже слишком много. Радует, что попадаются яркие оригинальные проекты, они и будут привлекать аудиторию при любых раскладах.
В связи с заметным сокращением доли зарубежного кино в общем объеме выпуска в России мы «фильтруем» релизы, выпуская только то, что реально заслуживает большого экрана и интересно аудитории в нашей стране. И, соответственно, прикладываем к этому все свои маркетинговые усилия. Это главный принцип!
АЛЕКСАНДР СЫЧЕВ / Директор кинопрокатного отдела компании «Вольга»
Рынок однозначно был насыщенным. И мы, и наши коллеги презентовали много релизов, нацеленных на разную аудиторию. Хотя по-прежнему в лидерах семейное кино, востребованное у киноходящей аудитории. С одной стороны, радует, что каникулярные периоды дадут зрителям много семейного контента, с другой стороны, недостаток жанрового разнообразия все еще ощутим.
СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ / Директор по закупкам компании «Вольга»
На мой взгляд, говорить о жанровом разнообразии, к сожалению, не приходится. Представлено то, что пользуется спросом у киноходящей публики на сегодняшний день: зарубежные хорроры, отечественное семейное кино, анимация. Фильмы иных, «нерабочих» жанров у большинства дистрибьюторов отсутствуют или появляются спорадически. Наибольшее жанровое разнообразие наблюдается у компаний, специализирующихся на повторных релизах хитов прошлых лет; и здесь мы можем увидеть и драмы (включая исторические эпосы), и системный подход к аниме, и классику 60-х и 70-х. Сложно кого-то осуждать в текущих реалиях за такие жанровые перекосы. Но здоровой ситуацию на рынке в контексте жанрового разнообразия все же назвать сложно.
На своей презентации мы стремились дать максимальное представление о том, как изменилась «Вольга» в реалиях, в которых весь рынок существует в последние три с лишним года. На мой взгляд, за счет того, что мы представили ряд картин, относящихся как к испытанным временем франшизам, так и к потенциальным новым (то есть, с одной стороны, новых СМЕШАРИКОВ и ФИКСИКОВ, а с другой, например, ГРУЗОВИЧКОВ), презентация только усилилась, хоть они и выходят в 2026 и 2027 годах. Ну а про выходящую в следующем году КРАСАВИЦУ мы просто не могли умолчать, настолько силен гуманистический посыл этой картины, которая, я уверен, заинтересует самые разные аудитории и тематически соответствует грядущему вскоре празднованию 80-летия Великой Победы.
АННА БОЧАРОВА / Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»
Кинорынок – важный сезонный индустриальный ивент. За несколько дней можно обменяться с коллегами последними новостями, обсудить события, посмотреть на лайнапы друг друга и получить информацию о будущих новинках для лучшего понимания грядущей конъюнктуры рынка. Весенний Кинорынок был отлично организован, ни разу не возникло каких-либо технических или организационных проблем, презентации коллег разбавили интересными панельными дискуссиями. Я очень люблю такой формат профессиональных мероприятий.
Сейчас наблюдается явный фокус на семейный просмотр, обилие анимации вызывает смешанные чувства. Необходимо будет очень тщательно прорабатывать каждый релиз, чтобы у зрителя не возникло ощущения, что раз за разом дистрибьюторские компании выпускают анимационный АСТРАЛ в прокат. Так как это не ГОЛОВОЛОМКИ и другие релизы студий Pixar, Disney, Universal, а приблизительно похожие проекты независимых студий, то борьба за зрителя будет напряженной. Среди конкурентов мы выделимся релизами ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 2: НЕВИННОСТЬ, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЖИЗНЬ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ, а также И НАСТУПИТ РАССВЕТ. Альтернативный киносмотр – один из инструментов, помогающих и повлиять с культурно-образовательной точки зрения, и отстроиться от похожих друг на друга анимационных релизов. У нас высокие эстимейты на ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ 2: НЕВИННОСТЬ, потому что этот фильм – вершина дилогии ПРИЗРАКОВ и обладает высоким потенциалом для «сарафана» среди new watchers. Фанаты высоко ценят работы Мамору Осии, а также игровой фильм ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ продемонстрировал впечатляющий результат бокс-офиса в 2017 году: жанр, тема и сюжет отвечают запросам киноходящей аудитории.
ДМИТРИЙ БОРТНИКОВ / Директор по рекламе компании «СБ Фильм»
Впечатления крайне положительные. Во-первых, место – «Синема Парк Мосфильм». Трехэтажное здание, способное вместить в себя как всех представителей кинотеатров, так и дистрибьюторов, и любое количество создателей контента, которые захотели посетить индустриальное мероприятие. Кинотеатр удачно расположен и с технической стороны все было в полном порядке. Во-вторых, организаторам, Екатерине Бордачевой и Михаилу Картавкину, удалось собрать потрясающую команду, занимавшуюся обеспечением всех пожеланий участников и соблюдением тайминга. Каждому гостю было уделено внимание, всем были предложены разные варианты по дате и времени презентаций или другого функционала. Поэтому на всех презентациях в зале было много людей и все нашли контент для себя. Все три дня начинались с деловой программы и интересных тем. Хочется верить, что она будет только развиваться и расширяться год от года. Нам удалось провести много встреч, как с уже работающими с нами кинематографистами или с теми, кто только заканчивает свои проекты, так и с кинотеатрами.
У коллег замечательные пакеты. Дистрибьюторы продолжают укреплять свои сильные стороны, давая рынку возможность развиваться, кинотеатрам – зарабатывать, а зрителям – представляя на выбор самый разнообразный контент. Все презентации запомнились, и у каждой компании есть проект, способный привлечь внимание публики. Так же и с жанровым разнообразием, у всех свои сильные стороны, позволяющие выделяться проектам среди других релизов уикенда.
МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ / Управляющий партнер компании «Наше кино»
Впечатления от рынка остались позитивные. Материалы, которые мы сумели подготовить по нашему пакету, на мой взгляд, произвели хорошее впечатление на аудиторию. Все заметили, что мы повышаем и количество, и качество наших проектов. Отсутствие зарубежных релизов на нашей презентации объяснялось тем, что у нас не было новых материалов по этим проектам. А показывать одно и то же нет смысла – все уже есть в сети и в хардлоке к соответствующим фильмам. К сожалению, у меня не было возможности посетить другие презентации, но, судя по отчетам, все компании-дистрибьюторы также стараются не сбавлять обороты.
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