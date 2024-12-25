Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»
БК расспросил представителей кинопрокатных компаний о том, какие впечатления у них остались от мероприятия
По завершении Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались от мероприятия. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо!
Какое впечатление произвел на вас минувший Кинорынок? Что вам понравилось и не понравилось на форуме? Что показалось вам интересным в презентациях и проектах коллег? Какие тенденции в целом вы видите на рынке? Как вы оцениваете сетку релизов на новогодние праздники и на первую половину 2025 года?
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ
Генеральный директор компании «Кинологистика»
Прошедший Кинорынок произвел на меня потрясающее впечатление. Для меня Кинорынок – это всегда праздник. Каждый раз приятно увидеть тех людей, с кем мы уже вместе съели пуд соли, друзей, которые являются одной большой семьей. Плюс надо сказать, что у нашей компании девять месяцев не было презентаций, мы особенно соскучились. В том числе по выступлениям и представлению проектов. Для нас участие в Кинорынке – большая ответственность. Мы любим бросать себе вызовы, чтобы каждый раз сделать чтото новое. Нашу презентацию я оцениваю на твердую четверку. Технически все идеально, но ведущему еще предстоит поработать над собой. У нас была новая «фишка»: мы внедрили в трейлеры фразы представителей кинотеатров, которые продолжали диалоги героев роликов.
Из минусов можно отметить так называемую стандартизацию презентаций. У многих компаний прекрасные пакеты, состоящие из фильмов категории А. Но то, что они представлены в виде «слайд + закадровый голос + трейлер» – это расстраивает. Хотелось бы отметить прекрасных коллег из Russian World Vision. Даша и Аюр с каждым разом придумывают все больше необычных шуток. Мне они нравится (и шутки, и ребята).
Многие люди делают Кинорынок максимально теплым и дружелюбным. Спасибо команде, которая готовила и проводила этот форум. Что касается новогоднего репертуара, то он выглядит как репертуар мечты для кинотеатра с двадцатью залами. А кинотеатрам с двумя, тремя, четырьмя залами очень тяжело все вместить. У нашей компании выходит кино 1 января, и я понимаю, что большого количества малозальных кинотеатров у нас в росписи не будет, и это нормально. Непонятно, почему в росписи не будет нескольких двадцатизальных кинотеатров. Логика некоторых игроков рынка (даже при отсутствии альтернативного контента) неясна.
Неприятно, когда крупные компании наседают на кинотеатры, выдвигая им жесткие требования. Это проявление не силы, а слабости. В этой ситуации показчик должен быть главным. Именно он знает, как лучше составить свою сетку. Новогодний репертуар можно сравнить с праздничным столом, а зритель – это тот, кто сидит за этим столом. И там должен быть максимум выбора, а не только два продукта. Гость сходит в кино не один раз, а может, и не два. Давайте на это надеяться. Всех с наступающим!
ДАРЬЯ РЯЗАНЦЕВА
Директор по кинопрокату компании Russian World Vision
Кинорынок прошел плодотворно и стал местом приятных встреч с коллегами и партнерами. На мой взгляд, программа была сформирована логично: мы успевали и презентации посмотреть, и пообщаться, и деловые мероприятия посетить. По-прежнему можем отметить большое количество российского контента и уменьшение зарубежных проектов. При том, что зритель явно дает понять, голосуя рублем, что в иностранном контенте он нуждается. Российские проекты зачастую повторяют друг друга жанрами, концептами, актерами. По этой причине, я думаю, мы будем наблюдать (уже наблюдаем) каннибализм, когда до широкого зрителя будут добираться лишь некоторые картины. По-прежнему доминируют сказки, военные фильмы и комедии. Мы видим, что продюсеры продолжают вдохновляться советским наследием семейного и детского кино и анимации. Почему-то немного жаль, что оригинальными сценариями рынок не блещет.
«Новогоднюю битву» и сетку на первые несколько месяцев считаем перенасыщенными. Можно порадоваться за кинотеатры – благодаря сильным релизам они определенно будут в плюсе. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы наш проект от режиссера Джонни Деппа и продюсера Константина Елкина МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ стал ярким кинособытием этой зимы. При этом летний период пока опять остается без крупных проектов. Надеемся, что на весеннем Кинорынке мы увидим потенциальные хиты, которые будут заявлены на лето. Да и сами постараемся порадовать кинотеатры.
ИЯ ЛЕБЕДЕВА
Генеральный директор компании «Каро Премьер»
В первую очередь благодарим всех партнеров, кто смог посетить нашу презентацию! По организации все, как всегда, было хорошо, спасибо Кате Бордачевой за труд. Программа была достаточно лайтовая, все спокойно успевалось. По ощущениям, не хватало презентаций некоторых рыночных игроков. Порадовало обилие креативных материалов как на самих презентациях, так и в зоне фойе, все стараются чем-то удивить и сделать представление проектов как можно более ярким, заметным. И это правильно, потому что наши тенденции на ближайшее время – это в том числе выделяться среди обилия ВСЕГО контента, который существует сейчас в России. Собственно, думаю, это было видно и по нашей презентации ЗЛОГО ГОРОДА, в том числе мы сделали в этот раз классную, заметную фотозону с подарками, которая пользовалась у участников рынка огромной популярностью.
«Новогодняя битва» традиционно плотная, мы в этот раз с удовольствием понаблюдаем за ней, не участвуя. Есть ощущение, что январь-февраль слегка перегружены, и достаточно грустно, что нет дополнительных выходных дней в феврале и марте. Все-таки это традиционно высокий сезон кинохождения, и длинные уикенды индустрии не помешали бы. В остальном разнопланового контента достаточно, посмотрим, что будет в этом году с летним сезоном.
ВЕРА ФЕТИЩЕВА
Исполнительный директор компании Capella Film
Кинорынок произвел только положительные впечатления с точки зрения организации (спасибо Екатерине Бордачевой) и возможности увидеться с большим количеством партнеров в конце года, подвести итоги, обменяться мнениями, огласить свои планы на будущее. Кинорынок всегда был очень полезным мероприятием, особенно проводимый в декабре. Главное, что я хотела бы отметить в рамках рынка – общее ощущение уменьшения зарубежного контента, отечественный превалировал в этот раз, большое число разнообразных амбициозных российских картин, радующих глаз. Новогодние праздники традиционно очень перенасыщены контентом, что, естественно, на ком-то скажется в худшую сторону – экранное время не резиновое. Мне самой очень интересно, как сработают проект «Вольги» БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА и ПАРТЕНОПА «Атмосферы кино», выходящие уже на этой неделе в рамках контрпрограмминга. А так у нас в этом году развернется интересная картина, кто же все-таки станет номером один в Новый год. Я свои ставки сделала.
Фото: Freepik / личный архив спикеров