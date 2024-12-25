Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Генеральный директор компании «Кинологистика»

Прошедший Кинорынок произвел на меня потрясающее впечатление. Для меня Кинорынок – это всегда праздник. Каждый раз приятно увидеть тех людей, с кем мы уже вместе съели пуд соли, друзей, которые являются одной большой семьей. Плюс надо сказать, что у нашей компании девять месяцев не было презентаций, мы особенно соскучились. В том числе по выступлениям и представлению проектов. Для нас участие в Кинорынке – большая ответственность. Мы любим бросать себе вызовы, чтобы каждый раз сделать чтото новое. Нашу презентацию я оцениваю на твердую четверку. Технически все идеально, но ведущему еще предстоит поработать над собой. У нас была новая «фишка»: мы внедрили в трейлеры фразы представителей кинотеатров, которые продолжали диалоги героев роликов.

Из минусов можно отметить так называемую стандартизацию презентаций. У многих компаний прекрасные пакеты, состоящие из фильмов категории А. Но то, что они представлены в виде «слайд + закадровый голос + трейлер» – это расстраивает. Хотелось бы отметить прекрасных коллег из Russian World Vision. Даша и Аюр с каждым разом придумывают все больше необычных шуток. Мне они нравится (и шутки, и ребята).

Многие люди делают Кинорынок максимально теплым и дружелюбным. Спасибо команде, которая готовила и проводила этот форум. Что касается новогоднего репертуара, то он выглядит как репертуар мечты для кинотеатра с двадцатью залами. А кинотеатрам с двумя, тремя, четырьмя залами очень тяжело все вместить. У нашей компании выходит кино 1 января, и я понимаю, что большого количества малозальных кинотеатров у нас в росписи не будет, и это нормально. Непонятно, почему в росписи не будет нескольких двадцатизальных кинотеатров. Логика некоторых игроков рынка (даже при отсутствии альтернативного контента) неясна.

Неприятно, когда крупные компании наседают на кинотеатры, выдвигая им жесткие требования. Это проявление не силы, а слабости. В этой ситуации показчик должен быть главным. Именно он знает, как лучше составить свою сетку. Новогодний репертуар можно сравнить с праздничным столом, а зритель – это тот, кто сидит за этим столом. И там должен быть максимум выбора, а не только два продукта. Гость сходит в кино не один раз, а может, и не два. Давайте на это надеяться. Всех с наступающим!