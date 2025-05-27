Владимир Пермяков: «Зритель хочет чего-то нового, но чтобы это новое напоминало что-то старое и хорошо знакомое»

Ассоциированный продюсер фильма «Соловей против Муромца» рассказал БК о стратегии выпуска проекта и о том, будет ли у истории продолжение

Фэнтези-приключение Карена Оганесяна СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА с Никитой Ефремовым и Владимиром Любимцевым в титульных ролях возглавило российский прокат. Ассоциированный продюсер картины Владимир Пермяков рассказал БК о стратегии выпуска проекта, о сложностях позиционирования детского кино в фантастическом жанре, о подробностях продвижения и о том, будет ли у истории продолжение.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА? Ожидания по проекту у вас были высокими. Полученные цифры – достаточно хороший результат или все же вы ждали большего?

Мы считаем результат первого уикенда достаточно хорошим и, главное, отвечающим стратегии выпуска, предложенной нашим дистрибьютором «Атмосферой кино». СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА стал лидером уикенда, что с проектами независимых производителей – не мейджоров или без холдингового участия – в индустрии пока случается редко. Большое спасибо Фонду кино за поддержку таких компаний, как «Карго», которые стремятся делать большие качественные проекты и при этом экономически могут рассчитывать только на свои силы.

Не скрываю, мы рассчитывали на цифры немного бόльшие, сравнимые как раз с прогнозом БК. Но отдавали себе отчет в том, что СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА – это в первую очередь детское кино. Это кино не ПРО детей и подростков, а ДЛЯ детей и подростков, преимущественно рассчитанное на аудиторию 6–14 лет с родителями. То есть то кино, которого в России пока выпускается и производится очень мало. Из кинофраншиз могу упомянуть МАНЮНЮ, из сериалов – «Любопытную Варвару» нашей кинокомпании. При этом уровень продакшна СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА сопоставим с самыми масштабными сказками, которые выходят в праздничные даты при поддержке главных медиахолдингов страны. Запрос на такой контент однозначно наблюдается. Но как создавать и выпускать его для современных детей, как попасть в их ожидания, понравиться, и вместе с тем не отпугнуть родителей – задача со звездочкой. Тем более эта аудитория идет в кинотеатры долго, внимательно читает отзывы, родители советуются друг с другом, что понятно при таком росте цен на кинобилеты, который случился в последний год, и кинопоход стал достаточно дорогим для семьи из трех-четырех человек.

Карен Оганесян – настоящий визионер и первопроходец. Он не делает однотипных картин, всегда ищет новые сюжеты, концепты, киноязык, нарратив. Он не побоялся скрестить в одной картине богатырей и роботов и сделать большое детское кино в фантастическом жанре. Как продюсеру мне хочется поддерживать и помогать именно таким творцам. Когда мы получили первую реакцию российских зрителей на визуал фильма с роботами, то поняли, что тотальное недоверие людей к отечественным проектам в фантастическом жанре никуда не ушло. Вместе с коллегами из «Атмосферы кино» мы наблюдали прекрасные результаты СОЛОВЬЯ на фокус-группах и отчетливо понимали, что ждем хорошего «сарафана». Но чтобы «сарафан» сформировался, его нужно запустить, создать воронку из самых нетерпеливых зрителей, желательно в спокойные выходные. Не факт, что нам удалось бы преодолеть недоверие к жанру за несколько стартовых дней в разгар каникул. Поэтому мы и приняли решение выходить 22 мая – на предканикулярной дате. Где есть и последние звонки, и групповые походы школьников еще не достигли своего пика, но вместе с тем часть маленьких зрителей уже свободна от занятий и готова к новым киноприключениям. Еще и погода порадовала со знаком минус. Аномальная жара пришлась именно на наш старт.

Если хотите, первый уикенд, несмотря на широкую рекламную кампанию и огромную качественную представленность в кинотеатрах, мы для себя считаем в большей степени превью и делаем ставки на второй уикенд, когда «сарафан» фильма уже раскачается, каникулы полноценно начнутся, «Пушкинская карта» заработает, а День защиты детей привлечет ту аудиторию, которая видела массированную рекламу и хорошие отзывы, но не дошла в первые дни в кино. В стартовый уикенд наш СОЛОВЕЙ сгенерировал кинотеатрам треть от всех пришедших зрителей. А ведь именно детские походы создают основную выручку кинобара, знаю об этом как сотрудник кинотеатра в прошлом. Цифры продаж билетов СОЛОВЬЯ на будни и вторые выходные позволяют осторожно предположить, что «сарафан» работает и поток зрителей на нашу картину не спадает. Для меня как для продюсера кейс этого проекта, исходя из вышеперечисленного, – один из самых сложных в жизни. Мы вместе с генеральными продюсерами картины Кареном Оганесяном и Полиной Ивановой очень рады, что «Атмосфера кино» нас поддерживает, и готовимся работать фильмом в длину.

Чем проект привлекает зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Я прочитал практически все отзывы и рецензии и вижу, что за год фильм совершил гигантский скачок в восприятии зрителей. От «вы пересняли Голливуд с трансформерами» и «в России не умеют снимать фантастику» после выпуска стартовых материалов – до «Карен Оганесян снял хорошее детское кино», «рекомендуем сходить с семьей», «это необычно, поединки роботов классно сделаны, кто бы мог подумать!» после релиза. Особое удивление зрителей вызывает тот факт, что роботы настоящие, а не нарисованные на компьютере. Карен Оганесян, Александр Стеценко и их команда совершили настоящую техническую революцию в российском кино, и за это коллегам можно только аплодировать.

Собственно, боевая часть картины, сражения на «Робоарене» уже в контексте фильма, внутри, оказались, судя по отзывам, самой сильной частью, несмотря на изначальный хейт в интернете в стиле «не смотрел, но осуждаю». На премьере картины в кинотеатре «Октябрь» зал был полон детей. Весь фильм они смеялись, хлопали, улюлюкали, болели за Муромца и сыновей профессора Киселева, противостоящим интригам Соловья. Из отзывов мы видим, что кино очень нравится детям. Их привлекают красочность и масштаб, отношения между братьями и классные поединки «железных героев». Достаточно простой, но при этом наполненный событиями и добрыми мыслями сюжет, а также интонация большой красивой сказки. А когда счастливы дети, счастливы и родители. Мы надеемся, что этим летом как можно больше российских семей с детьми сходит на СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА и выйдет из кинотеатров в отличном настроении.

Вы говорили о том, что конец мая – это период, когда годами прекрасно работали голливудские семейные блокбастеры, поэтому аудитория имеется, и ее можно вытащить в кино при наличии качественного и масштабного предложения. Как вы думаете, что тут не сработало?

Мы считаем, что основная битва в сегменте детско-семейной аудитории развернется именно в июне. Мы сделали максимум, чтобы зайти в эту битву с прекрасным «сарафаном», и пока конкуренты раскачиваются, вовсю вырабатывать свой потенциал. Дальше решит зритель. Могу сказать, что сейчас стало очень сложно запускать для зрителя любой новый кинобренд. Ранее в конце мая отлично стартовали продолжения успешных франшиз – МАЙОР ГРОМ и МАНЮНЯ. Наш фильм – это оригинальная история, фанатcкую базу необходимо собирать и накапливать с нуля. Это архисложная задача для независимых кинематографистов в век продолжений и франшиз. Тем не менее мы решили открыть нашей картиной летний период, а не идти в толкучку на праздничные даты, отбирая зрителей друг у друга. В индустрии на самых высоких уровнях много говорят о том, что нужно «прокачивать» лето, предлагают рисковать, выпускать большие релизы, поддерживать кинотеатры. Мы это делаем, выступаем в авангарде развития коммерческого сегмента нашего кино и надеемся, что эта благородная миссия приведет и нашу кинокомпанию, и в целом киноиндустрию к росту. Важно, чтобы эти инициативы поддерживались системно, государство и дальше выделяло деньги на производство больших летних релизов. Тогда таких компаний, как «Карго», станет гораздо больше.

Как вы планируете выработать потенциал фильма в длину? Как будете поддерживать рекламой дальше?

«Атмосфера кино» активно поддерживает рекламную кампанию в необходимом объеме, рекламой продолжают работать наши крупные партнеры, такие как «Кинопоиск» и VK. Кроме того, фильм с сегодняшнего дня включен в программу «Пушкинская карта» – по техническим причинам в первые дни не удалось ее запустить. А на примерах результатов крупных проектов, таких как КРАКЕН, мы видим, что эта программа, даже если «пушки» не было в первые дни, дает прирост на втором-четвертом уикендах и позволяет вырабатывать потенциал российских картин в длину.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Самым удачным я считаю то, что вместе с командой «Атмосферы кино» – Николаем Борунковым, Марией Счастливой, Алексеем Синькевичем, Марией Титовой, Дарьей Поспеловой, Елизаветой Фроловой – нам удалось сломить «робохейт» и недоверие к российской фантастике, что вылилось в отличные отзывы и, как мы надеемся, поможет работе фильма в длину. Этому очень способствовало удачное, на наш взгляд, перепозиционирование проекта из СТАЛЬНОГО СЕРДЦА и стилистики голливудской фантастики в СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА и более привычный для нашего культурного кода сеттинг. У картины появился шанс быть замеченной широкой аудиторией родителей с детьми. Сейчас наш фильм отправился в свободное плавание, а нам остается только следить за его успехами и, если необходимо, по-родительски чуть корректировать маршрут.

Как вы работали над привлечением мужской аудитории, количество которой в кинотеатрах сильно сократилось?

Знаете, как раз насчет мужской аудитории у нас сомнений не было с учетом того, что СОЛОВЕЙ сделан про сражения героев в костюмах гигантских роботов (смеется). Более сложной задачей было привлечь или хотя бы не отпугнуть аудиторию женскую. Поэтому в промоматериалах фильма мы, кроме роботов, делали акцент на «богатырскую» тематику, Жар-птицу, отношения подростков между собой и с родителями, на искрометный юмор бабушки в исполнении Елены Валюшкиной.

Как вы оцениваете реакцию зрителей на картину? Что думаете по поводу того, что фильм в первую очередь упрекают в том, что он слишком похож сюжетом на ЖИВУЮ СТАЛЬ и РАЗРУШИТЕЛЯ, а элементами – на блокбастеры Marvel?

Мы как раз видим, что большинство этих упреков приходилось на период до выпуска фильма. А после выхода СОЛОВЬЯ в кино тональность изменилась. Но в целом позволю себе глобальный комментарий о том, что в данный момент такое явление, как хонтология («ностальгия по прошлому, которого никогда не было» или «тоска по будущему, которое никогда не наступит»), пронизало всю массовую культуру и, конечно, кинематограф. Творцы переносят на экраны то, на чем росли сами, и переосмысливают это в новых формах, а зритель ищет разнообразные отсылки как ориентиры, которые говорят ему о безопасности и напоминают о лучших моментах жизни. Это глобальный тренд. Зритель хочет чего-то нового, но чтобы это новое напоминало что-то старое и хорошо знакомое. СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, на мой взгляд, является оригинальной картиной и при этом соответствует трендам мейнстрима.

Какие итоговые сборы вы ожидаете от проекта?

Мы видим, что детское кино, если говорить о крупных релизах топовых прокатчиков, работает в вилке от 270 миллионов рублей первых частей МАНЮНИ до свыше 600 миллионов проекта БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. Детская аудитория максимально непредсказуема, здесь работает множество факторов. Например, дети сами не покупают билеты, поэтому сложно ориентироваться на предпродажи заранее. А родителям часто хочется дождаться третьего-пятого уикендов, когда кинобилеты будут дешевле, чем на старте. Вопрос времени тоже важен. По себе знаю, как непросто спланировать поход в кино с детьми. Это целый квест. Поэтому будем наблюдать и надеяться, что все факторы максимально сложатся в нашу пользу.

Будет ли у фильма продолжение? Когда проект будет сниматься? О чем расскажет история?

Нам очень хочется снять продолжение. Карен рассказал, что планируется в потенциальном сиквеле, и от этого дух захватывает. Надеемся, что за наши сборы и в целом за все, что делает кинокомпания «Карго» для создания современного детского контента, нам воздастся, и мы сможем снять продолжение.

Так как серьезных конкурентов у фильма среди российских проектов в ближайшее время не будет, конкурировать придется с пиратскими релизами. Что вы думаете по этому поводу? Как здесь оцениваете потенциал фильма?

Вместе с коллегами из «Атмосферы кино» мы анализируем рынок в ежедневном режиме, и есть ощущение, что аудитории российских фильмов и пиратских релизов пересекаются минимально. Поэтому мы нацелены на то, чтобы этим летом максимально выработать потенциал СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА. А хорошее кино, судя по отзывам, у нас уже получилось.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Карго»