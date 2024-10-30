Федор Попов: «Мы не стали снимать военную драму, так как сложно рассказывать о таком с дивана»

БК поговорил к режиссером драмеди «Паромщик» о том, как идет работа над созданием картины и насколько сложно снимать проект на столь актуальную тему

В Ростовской области завершились съемки драмеди ПАРОМЩИК Федора Попова, режиссера фильмов КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ, СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ, ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА и продюсера картин БЫК, АДА, КЭТ, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. Его новый режиссерский проект рассказывает о современных мирных жителях юга Запорожья, по-разному реагирующих на происходящие там сейчас события. В актерском составе задействованы Артем Алексеев, Наталья Бергер, Анна Уколова, Александр Обласов, Эдуард Раздюкевич, Наталья Медведева, Светлана Пермякова, Наталья Попова, Александр Марин. Релиз ленты запланирован на весну следующего года. После весеннего питчинга в Фонде кино фильм получил самую большую поддержку – 260 млн рублей. Как идет работа над созданием картины и насколько сложно снимать проект на столь актуальную тему, Федор Попов рассказал БК.

Расскажите, пожалуйста, об истории создания фильма ПАРОМЩИК. Чем вас привлек этот сюжет?

Фильм создается под эгидой негосударственного института развития «Иннопрактика». Мы уже сотрудничали с ним ранее: в этом году в четвертый раз проводили вместе Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности» в Севастополе, в Сочи участвовали в фестивале молодежи и студентов и во множестве других активностей, связанных с воспитанием молодежи, культурой и кино. Было высказано предложение подумать о создании фильма по событиям последних двух лет, происходящих на юге нашей страны, в частности, на юге Запорожья и Донецкой области. При этом не военной драмы и не боевика, а картины про людей в более доходчивой для зрителя форме. Отправной точкой и творческим ориентиром для нас был фильм ЖИЗНЬ КАК ЧУДО Эмира Кустурицы. Понятно, что это другой проект, материал и люди отличаются, но это хороший пример.

Далее в те края отправилась команда сценаристов, документалистов, операторов. Они отсняли большое количество материалов, записали интервью с местными жителями. Целью поездки было написать несколько заявок, из них отобрали одну, которая и легла в основу сценария ПАРОМЩИКА. Первый драфт был создан в конце прошлого года, окончательный был готов к февралю текущего. Затем картину поддержал Фонд кино. И 14 августа мы приступили к съемкам проекта, которые из-за сложностей с природой завершились с опозданием на десять дней. 30 сентября я уже вернулся в Москву.

О чем, на ваш взгляд, рассказывает фильм?

О людях и об их отношениях между собой, происходящих на фоне текущих событий. Фильм рассказывает о любви, и не только между мужчиной и женщиной, но и о любви в широком смысле – к детям, семье, родине. Говорит о верности себе и людям, делу, которым занимаешься. По сути, любой фильм должен затрагивать эти понятия, если не впрямую о них рассказывать. Несмотря на, казалось бы, непростую тему, не очень зрелищную и не очень зрительскую, поскольку люди любят комедии и мелодрамы, в картине нет ничего жесткого и жестокого. Все-таки мы снимали драмеди, и хочется верить, что люди будут хотя бы улыбаться, да и для добрых слез найдется место.

Так как в центре истории – люди и отношения между ними, расскажите, пожалуйста, о главных героях картины. Какие они? Почему именно паромщик стал главным героем?

В центре истории – паромщик Константиныч, грек по отцу и потомок тамбовских духоборов по матери. Тот человек, который берет на себя ответственность за все происходящее вокруг него на малой родине. После развала Союза, когда соединяющий два берега старый мост был разрушен и разобран на металлолом, герой принялся перевозить людей с разных берегов на пароме, таким образом соединяя их. Это важный для нас образ. Кто-то находит в нем даже библейские мотивы. Героями фильма стали простые жители одного из сел на берегу лимана на юге Запорожской области. Там живут самые разные люди, с разным отношением к происходящему, но фильм по-доброму рассказывает обо всех них. Все по-разному воспринимают уход старой и приход новой власти. Скажем, как только появилась возможность, жена главного героя сразу уехала с дочкой в Европу, потому что там хорошее пособие выдают и, как она считает, есть перспективы. Константиныч за ней не последовал, а дочка потом вернулась. Люди по-разному проявляют себя в такой сложной ситуации. Понятно, что фильм предлагает свое решение и имеет свою позицию – гражданскую и патриотическую.

Главный герой параллельно основной истории строит машину времени, чтобы отправиться в прошлое и спасти второй том романа «Мертвые души» Гоголя. Что символизирует эта сюжетная линия?

По жанру фильм можно определить как драмеди с элементами фантастики, как, собственно, и произведение Гоголя. Наш герой – такой чудак, у себя в сарае собирающий машину времени по собственным чертежам, чтобы воплотить свою мечту: перенестись в 1852 год и уговорить Николая Васильевича Гоголя не сжигать второй том «Мертвых душ». Жители села относятся к этому с интересом, но и с недоверием. Константиныча поддерживает только друг Аркадий, сборщик металлолома. Также ему помогает командир российский части, который достает ему запчасти от трофейного танка, разобранного на секретном заводе. В фильме имеется некоторое количество таких чудес. Еще один интересный персонаж, дед Иван, верит, что украинская власть ему поможет и что-то ему прилетит с неба из Киева. Нездоровый человек, раньше он искал инопланетян и занимался уфологией.

Все происходящее сейчас начиналось не сегодня. Чтобы узнать настоящее и даже будущее, надо очень хорошо разбираться в прошлом. В исторических событиях десятилетней или столетней давности можно найти много схожего. Конечно, в истории нет сослагательного наклонения. Тем не менее мы же иногда понимаем, что то, что не нравилось нам в моменте, через какое-то время обретало иное значение и даже казалось полезным. И потом, в произведениях Николая Васильевича Гоголя много его собственной философии. Но я бы не хотел говорить об этом подробно, пусть люди сами открывают для себя картину. Кто-то обнаружит более глубокие смыслы, кто-то – только поверхностные, кто-то будет просто смеяться или с интересом следить за развитием отношений героев. Свои отношения в картине имеются даже у животных: в кадре постоянно присутствуют кошки и собаки, корова рожает на пароме, свинья становится чемпионом по бегу на сто метров и попадает в Книгу рекордов Гиннесса. В фильме много таких забавных вещей, но за ними скрываются какие-то аллегории и сравнения.

Есть ли у героев фильма реальные прототипы среди жителей тех мест? Или это некие собирательные образы?

Разумеется, там нет никаких изобретателей машины времени, коровы не рожают на паромах и свиньи не бегают на время с секундомером. В картине есть вымысел и герои придуманы, но все основано на реальных рассказах людей и их взаимоотношениях. Все это достаточно точно, правдиво и достоверно показано.

Вы назвали творческим ориентиром ЖИЗНЬ КАК ЧУДО. В каком аспекте фильмы похожи?

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО – скорее не ориентир, а отправная точка, берег, с которого началось наше плавание. В Югославии происходили похожие на текущие в нашей стране события. Это тоже было многонациональное государство со схожими проблемами. В этих проблемах много общего, но это разное общее, поскольку задействованы другие национальности, другие религии и несколько другие условия. Но нам показался интересным подход Эмира Кустурицы, замечательного художника и режиссера. Более того, в этом году он будет председателем жюри Международного студенческого фестиваля ВГИКа. И вообще он уже приезжал во ВГИК, мы с ним давно знакомы, это потрясающе интересная личность. Мы разделяем его гражданскую позицию, и это наш человек.

Интересно было оттолкнуться именно от этого фильма, а далее мы ушли в свой материал и довольно далеко отошли от ориентира. Ведь, как говорил другой великий мастер, кино становится в первый раз, когда пишешь сценарий, второй – когда снимаешь, третий – когда монтируешь. Писали мы одно, снимали уже не совсем то, что писали, потому что, приехав в те края, в Таганрогский район, не доезжая ста километров до Мариуполя, столкнулись с иными людьми и обстоятельствами, нежели были в бывшей Югославии. И сейчас, на этапе монтажа, кино тоже меняется.

Что было самое сложное в съемках?

Самым сложным всегда становится самое неожиданное. Мы неожиданно столкнулись с капризной погодой. Подул сильный ветер, поднял много пыли и унес всю воду из лимана. Весь залив обмелел, и наш паром оказался на мели. Пришлось резко менять график и снимать то, что можно было снять без парома. После 20 сентября вода стала возвращаться по утрам, а днем ее снова выдувало, поэтому мы старались ухватить эти утренние часы. Изменился график съемок актеров, они приезжали заново. Мы планировали закончить снимать 23 сентября, но в итоге работали до 30-го. Однако нам удалось отснять много красивых кадров в тех местах. Работали две камеры, снимала большая команда.

Когда мы приехали туда в августе, там было жутко жарко, и солнце стояло в зените. Снимать было тяжело, поэтому мы сделали специальные огромные экраны и накрывали ими сцену. Как ни странно, чтобы компенсировать солнечный свет, приходилось задействовать много света при массовых съемках в интерьере. Большую проблему составляла логистика. Поезда в те места идут почти сутки. Билетов нет, если не покупать заранее за два месяца. Если что-то срочное, добраться можно только на машине, а это занимает как минимум 12 часов.

На питчинге вы еще называли референсами проекта ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ и КАЛИНУ КРАСНУЮ. Что было источником вдохновения в этих картинах?

Фильм ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ нам был интересен образом главного героя в исполнении замечательного артиста Александра Яковлевича Михайлова. Герой Шукшина в КАЛИНЕ КРАСНОЙ тоже был близок как прообраз паромщика. Но в итоге исполнитель главной роли Артем Алексеев привнес в роль нечто свое, причем, наверное, даже ближе к Шукшину. Картина ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ была источником вдохновения еще и по стилистике. В фильме имеется некая условность, нереальность происходящего, что созвучно с моим подходом к ПАРОМЩИКУ. В КАЛИНЕ КРАСНОЙ герои интереснее и драма более жесткая и реалистичная, но есть место и юмору, некоторые эпизоды вызывают улыбку и даже смех. В ПАРОМЩИКЕ же не такая жесткая история, фильм все-таки ближе к мелодраме. В картине есть элемент эксцентрики, даже гротеска, условность и повод для смеха.

По итогам майского питчинга нелидеров в Фонде кино ПАРОМЩИК получил максимальную поддержку – 260 миллионов рублей. Если это 70 процентов от бюджета производства, значит, он составляет 372 миллиона?

Боюсь, бюджет будет даже больше. В силу проблем, с которыми мы столкнулись, мы будем подавать заявку на дополнительное финансирование. Более того, в картине предусмотрен большой объем графики. В том числе какие-то вещи, которые не удалось снять, будем рисовать в CGI. К примеру, в финале должны всплыть листы второго тома «Мертвых душ», технически это было сложно снять. Придется воспроизводить в графике свинью, потому что вживую она не бегала, как того требовалось. Есть жесткий боевой момент, когда ракета попадает в дамбу, хотя это происходит за кадром, но результат мы видим. Разрушение дамбы, прорыв воды надо будет рисовать в CGI.

При таком высоком бюджете насколько это будет сложнопостановочный фильм? Будут ли там экшн-сцены?

Сам паром предполагает сложнопостановочные съемки. Есть роковая сцена, где актриса падает в воду и чуть не тонет. Непростыми были ночные съемки в порту, где перемещали груз с одного корабля на другой. Построили несколько декораций, вписав их в натуру: дом смотрителя дамбы, дом главного героя, мост, причал, разрушенный мост. Сцена со взрывом парома, когда машина времени взрывается там и паром идет ко дну.

Дистрибьютором фильма стала компания «НМГ Кинопрокат». Как удалось привлечь ее к проекту?

Проект понравился компании «НМГ Кинопрокат». Думаю, внимание Вадима Смирнова также привлекло представление ПАРОМЩИКА на питчинге и полученные там результаты – фильм удостоился довольно высокой оценки экспертного совета, войдя в первую пятерку проектов.

На питчинге вы говорили, что ожидаете бокс-офис в размере 960 миллионов рублей. За счет чего планируется добиться такой суммы?

Разумеется, бокс-офис зависит от множества элементов: даты выхода, конкурентного окружения, стратегии рекламного продвижения и размеров маркетингового бюджета. Ну и первым делом это зависит от того, какой будет картина. Я сейчас занимаюсь последним, работая над монтажом фильма. Хотя одновременно побывал и на «Кино Экспо», представив там проект. Сейчас мы делаем все, чтобы картина оправдала ожидания всех участников кинопрокатного рынка. Дальше уже в зависимости от того, какой она получится, будем стараться ее раскручивать, обеспечив хорошей рекламой и продвижением. Надеюсь, вместе с Вадимом мы сможем ее удачно расписать, выбрав наиболее подходящую дату. Тогда есть шанс собрать хорошую кассу. Скажу откровенно: чем больше бюджет, тем выше ответственность, поэтому хотелось бы, чтобы картина оправдала ожидания всех, кто на нее поставил. В проекте имеется немалый внебюджетный источник финансирования в размере 130 миллионов рублей. Причем это финансирование появилось еще до получения поддержки Фонда кино. Именно этот партнер обеспечил нам возможность отправить группу в экспедицию до написания сценария.

Этим партнером стала «Иннопрактика»?

«Иннопрактика» поддержала картину не финансово. Так как она занимается проектами, связанными с молодежью, культурой, наукой и инновациями, то выступила нашим общественным партнером и оказала организационную поддержку.

Какой аудитории будет интересна картина?

В фильме есть молодые персонажи: дочка Константиныча и украинский солдат, который попал в плен после ранения и потом влюбился в нее. В картине также много музыки. Хотелось бы, чтобы сработали составляющие, влияющие на интерес зрителей. И, в частности, чтобы молодежная аудитория не осталась равнодушной к нашей ленте, так как основной костяк киноходящей публики составляют молодые. На платформах и телеканалах целевая аудитория картины будет шире.

Вы снимаете фильм на крайне свежем и сложном материале. Как вам кажется, можно ли адекватно работать с ним с такой близкой дистанции, когда прошло очень мало времени с описываемых событий?

Очень сложно. Именно поэтому мы не стали снимать военную драму, так как это связано с вещами, от которых мы слишком далеки, и с дивана рассказывать о них сложно. Поэтому организовали экспедицию по этому краю, чтобы познакомиться с местными жителями и сделать картину о мирной жизни в тех условиях. В фильме нет никакой войны, нет активных боевых действий, только какие-то отголоски: ушли украинские солдаты и пришли российские. Думаю, о мирных людях мы можем снимать, это нам ближе и понятнее. Во время съемок мы также познакомились со множеством местных, и я убедился, что фильм не ушел в сторону от правды и реальности и остался близок к жизни. Там живут очень хорошие, доброжелательные и отзывчивые люди, которые с большим интересом и любовью относились к нам. В Таганроге я даже проводил творческие встречи, куда приходили и взрослые, и дети, и пожилые люди.

Что в целом вы думаете о зрительском интересе к фильмам о СВО? Два проекта на эту тему показали невысокие результаты в прокате: ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» заработал 131 миллион рублей, а военная драма СВИДЕТЕЛЬ – 14 миллионов.

К сожалению, я не видел этих фильмов и не могу оценить, что там и как показано. Мне кажется, нужно чтобы прошло какое-то время. У меня был подобный опыт: я снимал свою первую картину КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА в то время, когда еще шла чеченская война, имея в распоряжении много материалов о ней. Я считаю, что картина была успешной, и не только я – она была показана в Берлине. Но это была другая история и другая война, тогда все было по-другому. Сегодня я не прикоснулся бы к подобной теме. Это большая ответственность. А делать агитационную продукцию не хочется, потому что это далеко от творчества. Люди должны пройти какой-то путь, чтобы прийти к какой-то истине или к какой-то правде. А если все раскрасить в черно-белые тона, то пути никакого нет, на мой взгляд.

Драма ЛАСТОЧКА Малики Мухамеджан получила специальный приз жюри за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию на фестивале «Окно в Европу». Есть ли у картины прокатчик? Каковы ваши ожидания от ее релиза? На защите в министерстве культуры вы очень тепло отзывались о режиссере с хорошими ожиданиями по поводу ее дебюта. Оправдались ли они?

Творчески абсолютно оправдались. Это совершенно авторское кино, а такие картины точно не выходят в широкий прокат, только в ограниченный. Поэтому при создании фильма приходится выбирать: либо делать авторское кино со своими киноязыком, содержанием, великолепной формой, как в этом проекте, либо прокатное, более простое кино, чтобы зрителям было легче воспринимать картину. А у прокатчиков простая задача – ставить кино, привлекающее массового зрителя. ЛАСТОЧКА же – фильм не для массовой аудитории. Если бы не санкции, то он точно участвовал бы в каком-нибудь европейском фестивале класса A, как считает итальянский сопродюсер картины Паоло Мария Спина. Он пытался подавать заявки на участие в смотрах, но вопрос был в том, чтобы убрать из титров министерство культуры и с какой-то фигой в кармане показать картину, прикинувшись, что мы там не при чем. Я не стал этого делать, а оставил все как есть. Картина снята при поддержке министерства культуры. Такова жизнь. Европа запрещает нашу культуру, не допускает ее. Надеюсь, когда люди образумятся, это пройдет. Могу сказать, что простые люди не теряли разум и все прекрасно понимают, в отличие от правительств государств. В частности, Паоло с большим сожалением относится к этой ситуации. Есть хорошие люди, чьи ценностные ориентиры не сместились.

Но картина замечательная и была оценена по достоинству. ЛАСТОЧКА получила приз на фестивале российского кино в Выборге. Она не попала в Европу, но была показана в Шанхае, на замечательном фестивале в огромном городе, что совсем не плохо.

Как удалось договориться о партнерстве с итальянскими продюсерами в нынешние времена?

Паоло – выдающийся итальянский продюсер, мы дружим уже не один год. Он бывал на Международном студенческом фестивале ВГИКа и приедет в этот раз. Картина ему понравилась. Он видел короткометражные фильмы Малики «Над городом» и «Друзья», высоко ценит способности и талант режиссера.

Недавно в прокат вышел еще один ваш продюсерский проект дебютанта, драмеди ХУЖЕ ВСЕХ. Как вы оцениваете его результаты?

Фильм показал скромные результаты, выйдя в прокат на 150 копиях. При такой росписи невозможно получить хорошие сборы. Здесь все просто: все дебютные проекты недорогие в производстве и скромные по возможностям. Они не могут конкурировать с картинами, созданными при поддержке Фонда кино, и тем с более – с зарубежными. Мой вклад в развитие дебютного кино – открытие новых режиссеров. А дальше они уже найдут свой путь в индустрии и точно не пропадут. Боря Акопов в свое время снял БЫКА, а теперь прекрасно создает для платформ довольно неплохие картины. Так же как и Саша Хант после фильма КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ работал уже над двумя проектами. Как и Рустам Ильясов, с которым мы сотрудничали на его дебюте ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА. И, конечно, в этом же ряду Малика Мухамеджан, Стас Светлов, снявший невероятно художественную АДУ, а теперь в прокат вышла его комедия ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ. Сейчас мы с ним работаем над новым проектом.

Кроме БОЛЬНИЦЫ, это все непрокатное кино, чистое искусство, высокохудожественное и крайне содержательное. Такие картины нужны, потому что на них учатся, на них строится развитие кино как искусства. А чтобы они имели другую судьбу в прокате, необходимо содействие тех, кто занимается выпуском картин на большие экраны и от кого зависит прокат. Конечно, нужно менять отношение к дебютному кино в области кинопоказа, чтобы картины, снятые при господдержке, не терялись и имели бы свой, альтернативный прокат. Пусть это будут какие-то специальные кинотеатры для авторского кино или специальные залы в многозальниках, где показывали бы такие картины. Это же вопрос репертуарной политики. Скажем, в СССР она была очень хорошо развита, а у нас совсем не развита, на мой взгляд, потому что кинотеатры находятся в частных руках.

Вы много говорили о том, что недостаточно финансируют дебютное кино, и в итоге его стали финансировать на сто процентов. Есть ли вероятность решения описанной выше проблемы?

Ну а как иначе? Если ты финансируешь производство, то должен финансировать и поддерживать сбыт. Иначе складывается странная ситуация, когда государство вкладывает, условно, полмиллиарда рублей в создание дебютов, а дальше они пропадают. Понятно, что все равно тут имеются свои выгоды, потому как открываются новые режиссеры, которых захватывают уже крупные производители, снимающие с ними потом какие-то большие проекты, в частности, на платформах эти ребята очень востребованы. Но было бы логично получившим финансирование Минкультуры картинам иметь поддержку в прокате. И это касается не только дебютного кино, но и авторских, детских фильмов с авторским налетом, за исключением блокбастеров для всей семьи вроде ЧЕБУРАШКИ. То есть должны быть какие-то обязательства, может быть, киносетей или государству необходимо выделять какие-то средства на продвижение картин в прокате. Но с условием для кинотеатров предоставлять хорошую роспись. Должна быть какая-то репертуарная политика. Не может кинотеатр показывать только картины с высоким бюджетом или западные фильмы. Должно быть место еще и для других российских картин – авторских, детских, дебютных.

Вы сказали, что дебютное кино показывает невысокие результаты в прокате. Впоследствии, при продаже на платформы, они получают суммы, замещающие сборы в кинотеатрах?

По-разному. Если картина вышла в прокат и хорошо собрала, то получила определенное продвижение. То есть выход фильма в кинотеатрах – это в первую очередь реклама, а не только сборы. Проект за два-три уикенда уходит из расписаний кинотеатров, и люди, которые не успели его посмотреть, спокойно открывают его на платформе в компьютере или на телевизоре. Поэтому все связано – кинотеатры, платформы и телевизор.

Известно ли вам, сколько стоят дебютные фильмы для платформ?

В диапазоне от нуля, когда ноль – это получение роялти, и до десятков миллионов рублей. Сколько десятков – зависит от картины и от задействованных в актерском составе звезд. Когда имеешь дело с платформами, часто можно услышать фразу: как продавать эту картину с этими актерами. Когда снимаешь дебютное кино, можно позволить себе какую-то звезду только при условии, что она будет сниматься бесплатно или за маленькие деньги. Вот как Алексей Серебряков снимался у дебютанта Александра Ханта в фильме ВИТЬКА ЧЕСНОК. Ему понравился сценарий Алексея Бородачева, и он по моей просьбе согласился работать бесплатно. Картина и ее дальнейший успех зависят от нескольких важных вещей, главные из которых – сценарий и актеры.

Вы сказали, что Эмир Кустурица возглавит жюри Международного студенческого фестиваля ВГИКа в этом году. Расскажите, пожалуйста, подробнее о смотре. Какие у вас ожидания перед его проведением?

Фестиваль начинается в октябре и проходит в три этапа. Первый этап – смотр мастерских, то есть все мастерские и факультеты ВГИКа показывают работы своих студентов за год. Одновременно отборочная комиссия будет выбирать фильмы для российского этапа фестиваля, который состоится с 23 по 25 октября. После этого будут определены победители в номинациях «лучшая игровая картина», «лучшая неигровая картина», «лучший анимационный фильм» и «лучший телефильм». Затем они будут участвовать в международной части в ноябре. Обычно в фестивале принимает участие более сорока государств. В прошлом году было 48 стран, а заявок поступило чуть ли не от шестидесяти.

Какие жанровые тенденции вы видите среди участников конкурсной программы?

Поскольку в конкурсе участвует множество проектов, выделить какие-то тенденции сложно. Это все разные континенты, разные страны, разные культуры, разные национальности, разные религии, разные кинокультуры: Китай, Иран, Сенегал, Латинская Америка, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. В фильмах поднимаются во многом схожие проблемы: семейные сложности, бытовые и социальные вопросы, любовь, отношения между людьми. Но решаются они по-разному, в зависимости от обстоятельств жизни конкретного автора на конкретном этапе его развития или развития его страны. Пестроты и многоцветия в эту картинку добавляет использование различных жанров – анимация, игровое и неигровое кино.

А со стороны вгиковцев вы видите какие-то тенденции?

Со стороны вгиковцев есть тенденции, связанные с мастерскими, где они учились. Что такое мастерская? Это в первую очередь отбор студентов мастером в зависимости от того, что он в них увидел исходя из своей системы координат. Дальше каждый мастер дает чтото свое ученикам. Скажем, у Михаила Ромма учились и Шукшин, и Соловьев, и Михалков – совершенно разные авторы. Что их объединяет? То, что они учились у великого Ромма. То же самое я могу сказать о студентах мастерских Соловьева, Абдрашитова, Меньшова, Шахназарова и других. Мастер объединяет разных людей, и, может быть, в них, даже после его ухода, останется какая-то порядочность и человечность, и они будут снимать, основываясь на каких-то привитых им морально-этических и художественных ценностях.

Фото: пресс-служба компании «Стелла»