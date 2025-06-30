Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start

«Путешествие на солнце и обратно», «Хутор» и многое другое

Одной из главных новинок июля в онлайн-кинотеатре Start станет драма «Путешествие на солнце и обратно» – погружение в магический реализм 1990-х от режиссера Романа Михайлова. В актерском составе многосерийного фильма задействованы Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Любовь Аксенова, Дарья Екамасова, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Лев Зулькарнаев, Мария Мацель, Анна Завтур и многие другие.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут ретрит-комедия «Хутор» с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко, семейная комедия ПОЛЕ ЧУДЕС, а также новые серии «Двух холмов» и «Высокого сезона».

С 3 июля:

ПОЛЕ ЧУДЕС (семейный, реж. Анна Сичинская)

Лучшие подружки Соня и Даша с компанией ребят проводят каждое лето в стародачном поселке. У детей есть свой скрытый от посторонних глаз штаб и любимая легенда, согласно которой недалеко от их мест спрятан клад с сокровищами княгини, бежавшей от Наполеона. В этот раз долгожданный отдых портят досадные неприятности. Сначала по соседству поселяется Катя, новенькая умудряется рассорить девчонок. А затем и вовсе выясняется, что некий бизнесмен собирается выкупить поле с тайным шалашом под строительный рынок. Друзья отказываются мириться с происходящим и решают бороться за то, что им дорого.

С 10 июля:

«Хутор» (авантюрная комедия, реж. Илья Силаев)

также в Premier

Самопровозглашенный финансовый гуру Артем сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать всё с чистого листа. Но вместо этого Артема находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». Хутором заправляет суровый Батя — бывший бизнесмен, ныне духовный лидер и наставник. Здесь нет ни интернета, ни телефонов, ни единого намека на цивилизацию. Зато есть колхозные порядки, трудотерапия, кнут, пряник… и очень личная причина, по которой заправляющий Батя так всерьёз берётся за перевоспитание Артема.

С 16 июля:

«Путешествие на солнце и обратно» (драма, реж. Роман Михайлов)

Молодые, влюбленные, бесстрашные, потерянные. Они жили в твоем дворе, учились с тобой в одной школе, ходили в секцию по боксу, дружили не с теми ребятами и постепенно исчезали один за другим, так и не повзрослев, — это было недавно и так давно. Они впервые сталкивались со смертью, любовью и панической атакой. Опустошенные, как брошенные заводы на изломе эпохи, и не отличающие, не желающие отделить действительность от фантазии — сколько их сгорело на этом отчаянном пути к солнцу?

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

новые серии – 1, 8, 15, 22, 29 июля

По сюжету действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Высокий сезон» (экшн-драма, реж. Стас Иванов)

новые серии – 3, 10, 17 июля, финал сезона – 24 июля

Молодая пара Миша и Аня проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама. В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, которого Аня считала мертвым, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

С 24 июля:

«Высокий сезон. Фильм о фильме» (документальный)

Восемь серий на трех языках, с артистами из разных стран и международной съемочной группой — это дерзкий эксперимент или отчаянная авантюра? И то, и другое. Продюсеры Артем Васильев и Ирина Сосновая расскажут о том, как поверили в необычный проект, а режиссер Стас Иванов и главные звезды сериала Анна Завтур, Павел Попов и Артур Бесчастный — о том, через что пришлось пройти создателям «Высокого сезона» на съемках во Вьетнаме.

Фото: кадр из сериала «Путешествие на солнце и обратно»