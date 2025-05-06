Максим Рогальский: «Практически каждый наш новый фильм задумывается как потенциальная франшиза»

Продюсер и управляющий партнер «Нашего кино» рассказал БК о прокатном потенциале семейных комедий с CGI-персонажами

Второй лучшей новинкой уикенда стала семейная фэнтези-комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ Александра Бабаева с Никитой Кологривым в роли неудачливого авантюриста, который встречает волшебных гномов, находящих клады в обмен на добрые дела. Производством и выпуском проекта занималась компания «Наше кино». Продюсер картины и управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский рассказал о продвижении фильма и о прокатном потенциале семейных комедий с CGI-персонажами.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма СОКРОВИЩА ГНОМОВ? Какие были у вас ожидания?

Фильм сработал на уикенде в рамках наших ожиданий, что не может не радовать. В таком плотном конкурентном окружении, наверное, сложно было рассчитывать на более высокий результат. Мы рады, что ГНОМЫ оказались лучшим фильмом среди всех семейных новинок и показали лучшую наработку на сеанс. У проекта очень яркие материалы, свежий концепт, популярные актеры-звезды и прикольные CGI-гномы. Этот пакет сработал.

Фильм совсем немного уступил стартовым сборам ЖДУНА, бюджет которого и ожидания по которому у вас наверняка были выше, чем у СОКРОВИЩ. Какие выводы вы сделали для себя по итогам выпуска этих двух картин?

Сложно сравнивать результаты ГНОМОВ со ЖДУНОМ или с ЦАРЕВНОЙ-ЛЯГУШКОЙ. Все-таки там задействованы априори сильные бренды. СОКРОВИЩА ГНОМОВ было сложнее продать аудитории, тут бренд только формируется. Скепсис некоторых кинотеатров можно было понять. Однако основной рекламный удар, который пришелся на первую неделю проката, помог привести массового зрителя на фильм. По сути, мы пошли ва-банк, вложив достаточно внушительные деньги в рекламную кампанию. Мы понимали, что на кону стоял потенциальный успех долгоиграющей франшизы, и, возможно, даже перетратили на рекламу. Хотя, как известно, рекламы много никогда не бывает. Теперь с уверенностью могу сказать, что второй и третьей частям СОКРОВИЩ ГНОМОВ – быть, и СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2 выйдут не позднее 2027 года.

Как выстраивалось продвижение СОКРОВИЩ ГНОМОВ? На какие инструменты вы делали ставку?

Трейлер фильма был прикреплен ко всем нашим семейным картинам, начиная с зимней БАБЫ ЯГИ, и набрал приличный объем просмотров киноходящей аудитории. Кроме того, мы купили подклейку трейлера к БАТЕ 2 и многим другим кассовым проектам. Продвижение строилось через ТВ-рекламу, интернет и наружную рекламу. Просто в этот раз бюджет был выше обычного.

Будете ли вы усиливать рекламу фильма на следующем уикенде?

Ядро рекламной кампании рассчитано на две недели, начиная с 28 апреля, то есть покрывает два первых уикенда. Далее будем смотреть по ситуации. Но обычно включается «сарафан», который у СОКРОВИЩ ГНОМОВ прекрасный. Мы видим сотни постов с благодарностями в соцсетях.

Смогут ли итоговые сборы фильма превысить цифры ЖДУНА, как вы думаете?

Знаю одно: СОКРОВИЩА ГНОМОВ имеют хороший потенциал работы вдолгую, в том числе исходя из графика других релизов ближайших трех-четырех недель.

Что в целом вы думаете о прокатном потенциале недорогих семейных комедий с CGI-персонажами? В этом году на экраны выйдут еще СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК. Планируете ли вы и дальше создавать такие проекты?

Я не согласен с определением «недорогие». Все фильмы, снятые и выпущенные нами в этом году – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, ЖДУН; ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ и СОКРОВИЩА ГНОМОВ – создавались без господдержки. Может быть, для кого-то это и недорого, а для нас окупить стоимость производства любого из этих фильмов и бюджет на рекламу – серьезная задача, связанная с большими рисками. Наши проекты становятся успешными благодаря колоссальному труду создателей и команды, отвечающей за их выпуск. Мы стараемся оптимизировать производственные расходы, но не экономим на том, на чем экономить нельзя. Я очень рад, что наша стратегия приносит свои результаты, и в следующем году выйдут продолжения ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, ЖДУНА, а также многие другие картины, которые мы произведем в грядущем съемочном сезоне. Практически каждый наш новый фильм задумывается как потенциальная франшиза, и среди них хочу выделить, конечно же, ВИННИ-ПУХА, съемки которого пройдут в августе-сентябре и который выйдет в прокат в октябре 2026 года. Кроме того, большой франшизный потенциал имеют также наши новые картины – БОГАТЫРИ, ПАПА МОЖЕТ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА, СНЕГОВИК, ЛУКОМОРЬЕ, ЖАР-ПТИЦА, СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ и другие.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»