Максим Рогальский: «Мы справились с задачей продать рынку масштабный семейный фильм»

Управляющий партнер компании «Наше кино» рассказал БК об итогах первого уикенда фэнтези «Василиса и хранители времени»

Приключенческое фэнтези Павла Лунгина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ рассказывает о противостоянии волшебника и его внучки с коварной злодейкой и по совместительству – бывшей воспитанницей деда. Бюджет производства первой сказки режиссера фильмов ОСТРОВ и ТАКСИ-БЛЮЗ с Машей Кошиной, Дарьей Мороз, Сергеем Гармашем, Юрием Кузнецовым, Агриппиной Стекловой в главных ролях составил 500 млн рублей. На продвижение дистрибьютор выделил более 100 млн. Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский рассказал БК об итогах первого уикенда проекта.

Как вы оцениваете стартовые результаты фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ? Каковы были ваши прогнозы?

Внутри команды был довольно большой разбег по ожиданиям, но результат первого уикенда оказался в рамках моего личного прогноза.

Вы говорили, что Павел Лунгин обратился к вам со словами, что команда «Нашего кино» делает невозможные вещи – и мы согласны с мнением режиссера. Что вы сделали «невозможного» в случае с ВАСИЛИСОЙ?

Мы просто стараемся честно делать свою работу. Была задача продать рынку и зрителю масштабный семейный фильм. Мне кажется, мы с ней справились.

Если рекламная кампания превысила 100 миллионов рублей, то на какие ресурсы в первую очередь вы направили эти средства? Отличался ли маркетинг ВАСИЛИСЫ от продвижения фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, и если да, то чем?

Затраты на рекламную кампанию ВАСИЛИСЫ оказались существенно выше, чем у ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, но тот фильм выходил в совершенно другой ситуации. В свою очередь, по проекту БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД стоимость продвижения будет гораздо больше, чем у ВАСИЛИСЫ, потому что картина выходит в высококонкурентной среде, перед Новым годом.

Что вы считаете самым удачным в продвижении ВАСИЛИСЫ?

Маркетинговые материалы получились очень сильными. Постер и трейлер вызывают желание смотреть этот фильм в кинотеатрах.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? На какие итоговые сборы рассчитываете? Удастся ли ВАСИЛИСЕ приблизиться к кассе БАБЫ ЯГИ?

Сложный вопрос. Всем известно, что от прокатчика и его рекламной кампании в большей степени зависит результат первого уикенда, далее работает «сарафан» картины. На этой неделе начались триместровые каникулы, которые также будут нам в помощь. Жанровой конкуренции до конца октября не предвидится, поэтому мы надеемся на успешную работу ВАСИЛИСЫ вдолгую.

Вы говорили о том, что пиратские релизы сильно влияют на официальный прокат, забирая себе сеансы. В этот уикенд сборы нелегальных фильмов оказались не очень высокими. В итоге помешало ли это ВАСИЛИСЕ, на ваш взгляд?

Результаты прошедшего уикенда только подтверждают мои слова о том, что рынок вполне может обойтись без «пиратки». А «пиратка» должна уйти в небытие как временное и порочное явление.

Позиционировали ли вы ВАСИЛИСУ как сказку или как фэнтези? Что вы думаете про перспективы именно фэнтезийного жанра в России? Есть ли между ними существенные для аудитории различия?

Мы позиционировали ВАСИЛИСУ как большое семейное кино. Именно поэтому множитель уикенда к четвергу получился таким высоким. В моем понимании фэнтези – это кино, ориентированное на более взрослую, подростковую аудиторию. Я вижу прекрасные перспективы и у семейного, и у подросткового кино. Множество проектов находится в запуске и производстве – в следующем году отечественные кинематографисты удивят всех и количеством, и качеством фильмов.

Фото: Алексей Молчановский