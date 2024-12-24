Лала Рустамова: «На новые “Елки” мы хотим привлечь не только молодого зрителя, но и вернуть франшизе ее традиционную аудиторию старше тридцати»

Генеральный продюсер компании Bazelevs обсудила с БК ближайшие перспективы нового фильма новогодней франшизы

Одиннадцатая глава ЕЛОК демонстрирует новые признаки кассового возрождения легендарной праздничной франшизы. С результатом в 154 млн рублей лента на 37,9% опередила стартовые цифры вышедшей ровно год назад десятой части. С учетом превью в копилке семейной комедии уже 196 млн. Генеральный продюсер компании Bazelevs Лала Рустамова обсудила с БК первые результаты проекта и ближайшие перспективы нового фильма новогодней франшизы.

Как вы оцениваете первые цифры ЕЛОК 11? Соответствуют ли они вашим прогнозам?

Мы довольны результатами превью и стартового уикенда, оцениваем их крайне положительно. Наши прогнозы были ровно такими же, то есть чуть выше, чем ожидания сторонних экспертов, так что итог нам представляется закономерным.

Одиннадцатая часть франшизы показала прирост относительно десятой – как по деньгам, так и по зрителям. С чем вы это связываете?

Связываем с несколькими нашими антикризисными решениями. Когда мы увидели, что результаты десятой части не соответствуют нашим ожиданиям, мы решили, с одной стороны, вернуть некоторых старых героев, в первую очередь Дмитрия Нагиева, и ввести несколько привлекательных новых. Явно сработало привлечение турецкой звезды Бурака Озчивита. Перед стартом работы над одиннадцатой частью мы изучили рейтинги актера, они являются крайне высокими в России. На наш взгляд, именно звездный актерский состав стал главным фактором, мобилизовавшим аудиторию.

Как на результате первого полноценного уикенда сказались превью-показы? Какой после них сформировался «сарафан»?

«Сарафан» у фильма крайне положительный, мы этим очень довольны. Особенно довольны тем, что позитивные отзывы зрителей полностью совпали с высокими оценками фокус-групп, все оценки не опускались ниже 8 баллов. Несколько раундов монтажа и несколько этапов фокус-групп не прошли даром. Особенно отрадно, что нам удалось донести до зрителей главные ценности, заложенные в ДНК ЕЛОК: семья, дружба, объединение всей страны и взаимопомощь.

Кто стал основной аудиторией проекта?

Кто основная аудитория нашего проекта – один из главнейших вопросов для нас на данный момент. За последние три части целевая аудитория франшизы очень сильно омолодилась. Возможно, в какой-то мере это произошло под влиянием «Пушкинской карты». И мы надеемся, что на новом фильме не только сохраним молодого зрителя, но и вернем франшизе ее традиционную аудиторию – женщин старше тридцати, мамочек, которые в первую очередь и решают, на что вся семья пойдет в кино. Мы привлекли Бурака Озчивита ровно для этого, ведь он является главной звездой как раз у этой аудитории.

Как проходила рекламная кампания проекта, что в ней оказалось наиболее эффективным? Чем маркетинг новой части отличается от продвижения прошлогоднего фильма?

Продвижение было организовано в целом традиционно, но из нового можно выделить большую поддержку, которую мы получили от Maer Group, они предоставили нам очень много наружной рекламы по всей стране, в том числе множество супербаннеров, мы этим очень довольны. Кроме того, мы получили большую поддержку от Первого канала, в том числе редакционную. Также у нас было много диджитала и пиара, мы всегда с этим работали. Например, мы вновь получили большую поддержку от VK и «Одноклассников», как и в прежние годы.

Как вы оцениваете перспективы проекта на новогодних праздниках?

Перспективы на праздниках мы оцениваем также положительно. Надеемся, что сохраним хорошую роспись, все-таки ЕЛКИ – традиционное праздничное кино, и наш зритель всегда готов прийти и посмотреть его в длинные выходные. Я думаю, наши сборы превью и в первый уикенд дали хороший сигнал кинотеатрам, что достойная роспись ЕЛОК 11 принесет всем заслуженные плоды.

Ждать ли нам продолжения франшизы?

Мы, конечно, уже готовим двенадцатый фильм, будем всех удивлять новыми звездами и новыми сюжетами в следующем году. Так что можно уже ждать новую часть!

Фото: пресс-служба компании Bazelevs