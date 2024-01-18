Сергей Сельянов: «Над созданием сказок приятно работать, и это полезно для кармы»

Продюсер рассказал БК, что результаты новых «Трех богатырей» существенно превзошли ожидания создателей

Продюсер проекта ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ Сергей Сельянов рассказал БК о том, что результаты двенадцатого фильма франшизы существенно превысили ожидания создателей. Во многом это связано со свежими идеями, привнесенными в новый мультфильм.

Как вы оцениваете сборы мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ? Превзошли ли результаты изначальные ожидания?

Мы не ожидали таких результатов, тем приятнее получить подобные цифры. Консервативный прогноз составлял 500+ миллионов рублей – и вот плюс оказался существенным. Правда, мы с самого начала рассчитывали, что плюс не будет маленьким благодаря сеттингу новых БОГАТЫРЕЙ. Сейчас мы работаем со студией «Сказка» над новым мультфильмом МАРАКУДА, где действие также происходит в первобытном мире. Как выяснилось на фокус-группах, такой сеттинг очень привлекателен для зрителей: дети, как известно, любят динозавров и ту эпоху. Соответственно, это сработало и в БОГАТЫРЯХ. Все эти существа – динозавры, или, например, олень с красными рогами – интересны аудитории. Плюс в мультфильме есть некие странности, связанные с образом Пупа Земли, который внедряется в сознание героев, что стало необычной краской для франшизы. Надеемся, новые идеи сыграли роль в привлечении зрителей.

Станет ли ПУП ЗЕМЛИ самым кассовым фильмом франшизы, на ваш взгляд? Удастся ли ему превзойти сборы мультфильмов ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ и ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ?

Я не стал бы сравнивать сборы нового фильма с результатами проектов пяти-десятилетней давности. Гораздо точнее оценивать показатели по количеству проданных билетов. По числу зрителей ПУП ЗЕМЛИ далек от результатов этих фильмов и более близок к НАСЛЕДНИЦЕ ПРЕСТОЛА, привлекшей 2,6 миллиона зрителей и собравшей 580 миллионов рублей. Чтобы сравнивать сегодняшний рубль и прежний, нужно вводить какие-то коэффициенты, к примеру, связанные со стоимостью производства анимационного фильма. Ведь бюджет нового мультфильма раза в полтора точно превышает стоимость производства предыдущих.

Как проходила промокампания картины? Что вам кажется наиболее удачным в ее маркетинге?

Ничего необыкновенного в маркетинге мы не придумали и использовали стандартные инструменты. Вопрос только в качестве рекламного сообщения – прежде всего трейлера и постера. Видимо, нам удалось донести до аудитории информацию о новом сеттинге мультфильма. Никогда не получить точного ответа на этот вопрос, если не проводить глубинного качественного исследования аудитории, поэтому остается только предполагать. Возможно, свою роль в привлечении зрителей сыграл большой объем пиар-работы, связанной с двадцатилетием франшизы про богатырей и двадцатипятилетием студии «Мельница», в том числе программа с моим участием «Кстати» во «ВКонтакте» набрала большое количество просмотров. «Вольга» обеспечила качественный трейлеринг, подкрепив тизер, а потом и трейлер к 15–18 релизам.

Как вы оцениваете текущие сборы сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ?

Фильм показал высокий результат, хотя в «новогодней битве» картина участвовала уже номинально. Мне хотелось, чтобы фильм остался в кинотеатрах на праздничных каникулах, и я благодарен показчикам, поставившим его в расписание. Приятно принимать участие в новогоднем прокате и иметь возможность – пусть и в обойме мощных картин – предложить наш фильм тем зрителям, кто еще не посмотрел его. Тем более к новогоднему столу картина очень подходит. Прокат продолжается, хотя основные результаты пришлись на октябрь и ноябрь. И это хорошо, потому что российские кинотеатры должны зарабатывать не только в Новый год.

Есть ли у проекта зарубежные продажи?

Есть и будут. Западные рынки для нас по-прежнему достаточно закрыты. С анимацией в этом отношении чуть легче, но с игровым кино сложно. Тем более картина слишком национальная. Обычно спрос на такие фильмы довольно сдержанный, но он точно есть.

Что вы в целом думаете по поводу потенциала сказочного жанра в российском прокате?

Рынок покажет. Сказки – прекрасный жанр, и для существенной части аудитории он слаще лимонада. Над их созданием приятно работать, и это полезно для кармы. Не думаю, что рынок перегреется от количества сказок. В целом их не так много. Прокат прокатом, но для продюсера и всех кинематографистов важно, чтобы фильм жил десятки лет. Это имеет большое значение и с точки зрения бизнеса, и в профессиональном смысле, и вообще для страны. Естественно, не для всех и не для каждого проекта, но если фильм получился, то у жанра сказки больше шансов получить много лет активного зрительского интереса. Кинокомпания СТВ уже работает над производством двух новых сказок: создание ОГНИВА уже завершается, и мы приступили к ГОРЫНЫЧУ. Есть еще планы на ближайшее будущее. У меня нет опасений в том, что сказок будет чрезмерно много, так как они дороги в производстве. Хотя и не исключаю, что в какой-то момент возникнет ощущение перенасыщения.

О чем вам как продюсеру говорят рекордные результаты новогоднего проката второй год подряд в сложное для страны время? Какие выводы вы делаете для себя по итогам новогодних выходных и какие составляете профессиональные планы?

Думаю, российская киноиндустрия демонстрирует существенную стойкость. Вместе с Фондом кино и Министерством культуры нам удалось создать устойчивую индустрию. Компетенции продюсеров растут, так как зрительское кино в основном является продюсерским, и также увеличиваются навыки всех остальных членов съемочной команды. Тем не менее еще есть над чем работать. Необходимо добиться того, чтобы фильмы собирали не только в Новый год, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и 4 ноября. Индустрии нужно увеличивать количество производимых в стране зрительских фильмов, чтобы в течение года, в том числе летом, осваивать месяцы, которые пока российскому кино не очень даются. Эта задача давно актуальна для продюсеров и для Фонда кино как основного партнера в создании зрительских картин, но сейчас ее важность еще более возрастает.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Рабочие. График релизов компании сформирован. 18 января выпустим хорошее кино, комедийную драму ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, и хочется, чтобы зритель заметил ее. Предположительно осенью или на Новый год выйдет наша новая сказка ОГНИВО – совместный проект с телеканалом «Россия», над которым работала команда ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и КОНЬКА-ГОРБУНКА. Состоится релиз полнометражного ЛУНТИКА Константина Бронзита. В 2024 году закончим еще два больших мультфильма – МАРАКУДА и ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ 2, релиз какого-то из них, возможно, состоится в наступившем году.

Фото: пресс-служба кинокомпании СТВ