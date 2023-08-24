Анна Шалашина: «В случае с авторским небольшим кино мы рассматриваем кинотеатральный прокат как приятный бонус»

Продюсер фильмов «Свет» и «Крецул» рассказала БК о прокатном будущем картин, фестивалях и судьбе авторского кино в России

Главный приз 31-го фестиваля российского кино «Выборг» («Окно в Европу») получила драма СВЕТ Антона Коломейца. Фильм также был отмечен жюри за лучший актерский ансамбль и стал победителем зрительского конкурса «Выборгский счет». Елена Яковлева играет в этой ленте работницу социальной службы Татьяну Сергеевну, ухаживающую за престарелыми подопечными и готовящуюся встретить собственное шестидесятилетие. Параллельно с этим она же в молодости отдаляется от своей лучшей подруги из-за ее новой компании. Продюсер картины Анна Шалашина рассказала БК о работе над фильмом, его участии в выборгском фестивале и дальнейшей судьбе.

Расскажите, пожалуйста, как к вам попала эта картина? Чем вас заинтересовал проект?

Моя подруга и коллега, продюсер Мария Якубова давно дружит с режиссером Антоном Коломейцем. Однажды она предложила мне его сценарий, очень тронувший ее, со словами, что эта история мне подходит. Не имея совершенно никаких ожиданий, я начала читать сценарий и не смогла остановиться, не «проглотив» его до конца. Дождавшись утра, я позвонила Антону и предложила сделать это кино вместе.

О чем в целом фильм для вас?

Для меня это фильм про дружбу и про обиды, иногда мешающие нам жить, про вообще ощущение времени в нашей жизни. В одной из моих любимых книг «Предчувствие конца» главный герой подробно описывает события ранней юности и молодости, потом рассказывает уже на нескольких страницах о своем среднем возрасте, и мы приходим в точку, когда ему 50–60 и он снова сталкивается с событиями юности. Такая конструкция всегда была мне интересна. Мы детально помним наше детство и раннюю юность, потом жизнь как будто становится на перемотку, и всегда есть вещи, которые мы откладываем, считая, что сможем сделать их позже, – позвонить человеку, которого мы обидели, или просто позвонить кому-то и сказать, что мы скучаем или что он нам дорог. А этот момент может никогда не наступить. В какой-то один из просмотров уже готовой версии фильма я осознала, что это кино все-таки про наших родителей и в целом про образ матери как таковой. Не так часто мы видим в наших фильмах, чтобы, несмотря ни на что, матери поддерживали своих детей. Что бы те ни творили, какие бы события ни переживали, мамы всегда рядом, всегда готовы поддержать.

Что вы вкладываете в слово «свет» в названии фильма?

Это тот беспрецедентный случай, когда название фильма родилось, и больше никаких вариантов никто никогда не рассматривал. Свет – это прежде всего чувства, любовь, теплота, возникающие между людьми. В какой-то момент, возможно, они теряются или мы забываем про них, поэтому свет – это то, что невозможно сохранить навсегда, но он есть где-то внутри нас.

Какое значение и ценность имеют для вас призы фильма на фестивале «Выборг»?

Мы очень рады, что уехали со своего первого фестиваля с таким количеством наград. Нам очень приятно, что фильм оценили коллеги и прежде всего зрители – особенно был ценен приз зрительских симпатий. Когда мы с Антоном Коломейцем начинали работать над проектом еще в 2020 году, то думали, что из-за небыстрого темпа повествования это будет небольшое фестивальное кино для ограниченной аудитории, любящей такие картины. Поэтому, когда фильму дали приз зрительских симпатий и практически все СМИ заявили, что это народная драма с элементами комедии, понятная широкой аудитории, сказать, что это стало для нас неожиданностью – ничего не сказать. Мы с Антоном бесконечно пересылали друг другу какие-то статьи и удивлялись реакции коллег. Естественно, картина не была простой в производстве. Она частично снималась в экспедиции, было задействовано два сезона, участвовали большие артисты. Нам очень важно, что коллеги отметили нашу кропотливую работу по формированию актерского ансамбля. Елена Алексеевна Яковлева была в проекте самого начала. На первой встрече я спросила Антона, кого он видит в роли Татьяны Сергеевны. На что он ответил: «Дай возможность себе пожить с этой мыслью, но мне кажется, это Елена Яковлева». Такой выбор сначала показался мне неожиданным. Елена Алексеевна прочитала сценарий и написала нам сообщение: на десятой странице я заинтересовалась, а на двенадцатой – абсолютно влюбилась. Когда мы встретились, никаких сомнений уже не возникало. А актрис на роли девушек, Тани в юности и Марины, мы искали полгода. Для Миланы Владыкиной роль Марины стала первой в кино. Дарья Коныжева – прекрасная артистка и зарекомендовала уже себя как в больших фильмах, так и в авторском кино. В картине также участвовали новосибирские актрисы. Собственно, персонажа Авы играет Галина Алехина, мастер Антона, который сам актер по первому образованию. Он родом из Новосибирска, и при работе над сценарием думал именно про этот город, поэтому для меня тоже было важно сохранить этот элемент в истории.

Почему, на ваш взгляд, картину называют народной драмой?

Из того, что я слышу от посмотревших картину, могу предположить, что народность ей придают живые диалоги. В большинстве случаев люди говорят об ощущении, что диалоги писал не сценарист, а человек, подслушавший разговоры на кухне – настолько жизненно и просто они написаны. Мне кажется, именно этот элемент роднит кино с массовым зрителем. И в фильме действительно есть классный юмор. Не могу сказать, что его там много, все-таки это не комедия, но его немало, там есть над чем посмеяться и в чем узнать себя.

Как вы оцениваете нынешний конкурс в Выборге?

В этом году программа в Выборге была прекрасной. В конкурсе участвовало много интересных картин, в том числе от больших кинематографистов – Юрия Мороза и Павла Мирзоева. Мы вообще не надеялись и не предполагали, что нас как-то отметят, потому что изначально понимали: конкурс сильный и в программе присутствует крен в более зрительское кино. Все показы проходили в переполненных залах. В прошлом году я приезжала в Выборг с фильмом НАКАНУНЕ Алисы Ерохиной, поэтому мне есть с чем сравнивать. На мой взгляд, этот фестиваль прошел при каком-то большем внимании индустрии и зрителей. Мне очень понравилось, что после показов ввели сессию ответов и вопросов. Раньше пресс-конференции после фильмов действительно были несколько пустоватыми. А вот на сессии кинематографистам задавали вопросы не только многие журналисты, также присутствовавшие на показах, но и обычные зрители, которые смотрели кино вместе в зале и хотели тоже поделиться своими впечатлениями.

Как вы думаете, почему происходит крен в зрительское кино?

Крен в зрительское кино объясняется прежде всего интересами авторов, создающих это кино. Видимо, авторы чувствуют потребность снимать более зрительское кино, и сейчас их интересуют такие истории.

В центре сюжета многих картин в нынешнем конкурсе – женские образы. О чем вам это говорит?

Выборгский фестиваль действительно был богат на женские образы, и, мне кажется, картины были достойными. Эта тенденция меня очень радует. Особенно приятно, что всего три фильма из конкурсной программы сняты режиссерами-женщинами, значит, режиссерам-мужчинам также интересны женские персонажи, и они умеют здорово и небанально рассказывать женские истории. Наверное, важно сохранять баланс, чтобы мужские истории также в равной степени популяризировали бы хорошие мужские образы.

Онлайн-премьера фильма состоится на Wink, но есть ли договоренность о кинопрокатном релизе?

Мы сейчас активно работаем над выходом картины в прокат. У нас есть предложение от коллег по выпуску картины, в ближайшее время мы сообщим дату релиза. Это очень красивое кино. Оператор Катя Смолина проделала просто прекрасную работу. Как и все художественные департаменты: и художники-постановщики, и художники по костюмам, собиравшие на «Авито» и в различных местах аренды костюмы из 70-х и подбиравшие каждую пуговичку. Конечно, хотелось бы, чтобы у зрителя была возможность увидеть картину на большом экране и рассмотреть все детали, над которыми мы кропотливо трудились.

Опишите, пожалуйста, зрителя картины. Кому она будет интересна?

Нам казалось, что картина заинтересует прежде всего женскую аудиторию любого возраста, официальный рейтинг фильма – 12+, и до 70–80 лет. Ленту посмотрели наши бабушки и остались крайне тронуты. Откровением стало то, что картина нравится молодым мужчинам. В споре с отцом на кухне они видят отголоски своих семейных разговоров с родителями и какую-то возможность найти баланс в этих отношениях. После награды и первых просмотров можно сделать вывод, что картина в целом равно хорошо воспринимается как женщинами, так и мужчинами.

О чем говорит то, что вы нашли онлайн-платформу для показа раньше, чем прокатчика?

Онлайн-кинотеатры стали полноценными игроками рынка. Сегодня они плотно занимаются поиском интересных проектов и расширением собственных библиотек. Это отличная тенденция, потому что мы долго ждали, когда авторское кино попадет в зону их интереса. Тренд проявляется в активном участии платформ Start и KION в разработке и производстве в том числе полнометражных фильмов. Wink недавно начал этим заниматься. СВЕТ – мой второй фильм после КРЕЦУЛА, созданного совместно с Metrafilms, который приобрели платформа и «НМГ Студия».

Реализация онлайн-прав в плане полученных доходов перекрывает то, что вы потенциально могли бы собрать в прокате?

Все зависит от фильма. В случае с авторским небольшим кино мы рассматриваем кинотеатральный прокат скорее как приятный бонус, нежели как какую-то серьезную статью доходов. Так или иначе мы понимаем, что наши картины собирают до 15 миллионов рублей в прокате. И это при наилучшем раскладе, когда сходятся все звезды – при прекрасной маркетинговой стратегии и при подборе правильной даты. Поэтому в авторском кино достаточно сложно судить, могут ли доходы от онлайн-проката перекрывать потенциальный бокс-офис. Думаю, в коммерческих картинах ситуация обратная, так как речь идет о других суммах сделок и ведутся другие переговоры.

Будет ли СВЕТ участвовать в каких-либо международных смотрах?

Нам очень этого хотелось бы. Собственно, мы доделали картину буквально за три дня до «Выборга», поэтому теперь сможем подавать заявки на участие в международных фестивалях. Мы уже обратились к ряду киносмотров и ждем решения. Речь идет о конкурсах, рассматривающих контент из России – азиатские, ближневосточные фестивали, точечные европейские смотры. Я достаточно долго занималась копродукцией и знакома со многими коллегами, поэтому, надеюсь, фильм все-таки покажут за рубежом.

Нынешний фестиваль в Выборге отметился скандалом между продюсером и режиссером. Бывало ли у вас такое, что режиссеры хотели снять свое имя с проекта? Что в целом вы думаете о таких ситуациях? Как в подобных условиях взаимодействовать продюсеру и режиссеру?

В продюсерской деятельности бывает всякое, поэтому такой случай, к сожалению, не единичный. Я в подобных ситуациях советую действовать в рамках договора: как прописано в договоре, так и нужно поступать. Если у режиссера есть право на финальный монтаж, то так тому и быть. Если последнее слово остается за продюсером, то тогда режиссер уступает. Но вообще, обе стороны должны искать возможности для диалога, потому что любое кино прежде всего является совместной творческой работой.

А обычно у режиссера остается право финального монтажа?

В России такое происходит крайне редко, потому что продюсер несет основную финансовую, организационную и репутационную ответственность. Если у тебя нет возможности контролировать монтаж, то достаточно сложно нести все риски за финальный результат. Я бы сказала, даже невозможно, потому что ты не можешь гарантировать партнерам, онлайн-кинотеатром или телеканалам, участвующим в производстве картины, что вы сдадите кино, которое понравится их аудитории.

Премьеры двух последних ваших фильмов – СВЕТА Антона Коломейца и КРЕЦУЛА Александры Лихачевой – проходили в Выборге и в Калининграде на фестивале «Короче». Как происходит выбор, на каком смотре какой проект показать?

Все фестивали в целом на очень высоком уровне продвигают фильмы. «Короче» принимает только первые фильмы режиссеров, так что мы априори не могли рассматривать там премьеру СВЕТА, второй работы Антона Коломейца. Поэтому, как всегда, мы подали заявки и ждали, какой из фестивалей первым подтвердит участие картины. И дальше уже думали о том, какой из них выбрать для премьеры. На выбор фестиваля в основном влияет потенциальное освещение СМИ работы смотра. Нам важно, чтобы после фестиваля было много прессы, туда приезжали бы кинокритики и писали о кино. Также важно, чтобы на фестивале присутствовала обычная публика, чтобы мы видели реакцию посмотревших фильм людей.

В целом как вы оцениваете сложившуюся в России ситуацию с фестивалями? Не слишком ли много стало смотров, которые позиционируются как крупные, на ваш взгляд? Хватает ли в отрасли контента на всех?

У меня нет ощущения, что фестивальный ландшафт в России перенасыщен. Думаю, такое чувство может возникнуть, потому что одновременно появилось много фестивалей, но, на мой взгляд, в ближайшем будущем все они займут свою нишу. Кто-то уйдет в дебютное кино, кто-то станет исключительно премьерным фестивалем, кто-то будет показывать только серьезное авторское кино. В целом мы ждем возможности показывать фильм на нескольких смотрах. Тот же СВЕТ уже пригласили на два фестиваля, и мы ждем эти премьеры. Мне кажется очень важным прежде всего в регионах показывать фильм именно в рамках фестивалей, чтобы у него была возможность получить первую прессу от локальных СМИ, которым местная аудитория, возможно, доверяет больше, чем федеральным.

Согласны ли вы с мнением, что оставшиеся и новые фестивали частично берут на себя функции «Кинотавра» и таким коллективным образом замещают его отсутствие, одновременно получив стимул для собственного развития?

Не знаю, можно ли заменить «Кинотавр», все-таки это было абсолютно отдельное явление. Так как ниша освободилась, естественно, фестивали будут активно развиваться, и, надеюсь, мы своими фильмами тоже будем этому способствовать. Хорошо, что появляются фестивали для дебютного кино, потому что крайне важно поддерживать молодых режиссеров.

Авторское кино переживает сейчас сложные времена в прокате – зритель предпочитает смотреть его на платформах, а не на больших экранах. Международные фестивали стали недоступны для российского авторского кино. Как это повлияет на его развитие в долгосрочном периоде, на ваш взгляд?

Я не верю, что авторское кино может перестать существовать. Так или иначе оно будет находить возможности, источники финансирования и площадки для просмотра. Очевидно, какое-то время его будет меньше либо оно будет видоизменяться и в большей степени ориентироваться на зрителя. Эта тенденция вполне себе понятна, но у меня нет сомнений в том, что авторское кино в России будет сниматься.

Следите ли вы за проходящими сейчас питчингами в Фонде кино? На какие мысли они вас наталкивают?

Да, конечно, я стараюсь всегда смотреть, что предлагают коллеги и какие тенденции сейчас существуют, потому что именно они их задают. Здорово, что больше создается сказок и снимается больше полнометражного высокобюджетных кино. Основная часть представленных на питчинге проектов оперирует существенным бюджетом. Радостно, что коллеги находят истории и команды, способные совершенствовать свои навыки и создавать такие проекты.

Даже если говорить не о лидерах, а только о независимых компаниях, то, судя по заявкам, бюджеты проектов значительно выросли. Действительно ли это так?

Затраты на кинопроизводство выросли. Увеличилась стоимость услуг технического персонала, стоимость и ремонт оборудования, поскольку оно все иностранное.

Что сейчас происходит с копродукционными проектами? Есть ли у вас такие в разработке?

Есть проекты, которые мы хотели бы создавать вместе с Казахстаном. С Таджикистаном и Узбекистаном у меня есть сериал в разработке и два полнометражных фильма. Будем надеяться, что мы наконец-то подпишем соглашение с Казахстаном, потому что сегодня это очевидный партнер по кинопроизводству. Очень хотелось бы, чтобы этот проект все-таки был поддержан, и необходимость стимулирования отношений между нашими странами была бы услышана.

Насколько производство с Таджикистаном и Узбекистаном привлекательно для вас?

В Узбекистане и Таджикистане есть абсолютно потрясающие фактура и локации для съемок. Есть истории, которые будут понятны зрителю и там, и здесь. В Советском Союзе было достаточно много совместных с этими странами проектов. В современной России их меньше, и это фестивальное кино. Мне кажется, нужно развивать это направление. Понятно, что там достаточно сложно снимать. КРЕЦУЛА мы снимали в Молдавии, и съемки требовали серьезных организационных, технических вложений и масштабной подготовки, потому что в этих странах оснащенность киносъемочным оборудованием и транспортом невелика. Приходится привозить оборудование, обучать персонал, вообще не имеющий кинопроизводственного опыта. Опять же, если бы прошли съемки четырех-пяти больших совместных проектов, то, думаю, мы достаточно быстро восполнили бы эту нишу с точки зрения и технического оснащения, и профессионального ресурса.

Над какими картинами вы сейчас работаете?

С Кириллом Логиновым мы готовим дебютный фильм, задорную комедию ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ, действие которой происходит в абхазской деревне. Над сценарием работает Алиса Габлия, выпускница мастерской Юрия Арабова. Очень долго мы искали режиссера, которому эта история покажется близкой. Также мы работаем над двумя полнометражными картинами в совместном производстве. Одну из них мне хотелось бы сделать с Алисой Ерохиной, которую я считаю крепким автором и самобытным режиссером. На ранней стадии разработки находится история с Игорем Поплаухиным, тоже интересным авторским режиссером. Еще мы продолжаем разрабатывать сериалы. В прошлом году моя компания Wish Media сняла четыре сериала. Два – для платформы KION: «Отчаянная невеста», вышедшая 4 мая, и «Одна жизнь», чья премьера состоялась на фестивале «Пилот». Далее мы выпустили третий сезон сериала «Сама дура». С его режиссером Анной Зайцевой мы планируем продолжать малую вселенную проекта и работаем над следующим сезоном, а также потенциальным полным метром.

Кстати, «Отчаянная невеста» Анны Зайцевой – это же тот самый случай, когда режиссер убрал свое имя из титров проекта?

Да, именно тот самый случай. Платформа не приняла режиссерский монтаж сериала, и по договору у стриминга было право сделать свой монтаж. После просмотра финальной версии Аня решила снять свое имя. Мы действовали в рамках договора и с уважением друг к другу.

При этом вы свое имя не убрали и согласились с монтажом платформы?

Не то чтобы продюсер имеет привилегированную позицию снимать свое имя с титров. Я даже не слышала о таких прецедентах. Я в целом уважаю творчество Ани и считаю ее талантливым, зрительским автором. Мы классно работаем вместе, и желание продолжать делать совместные проекты, хотя бы в рамках уже начатых, мне кажется взаимным.

После монтажа платформы сериал хорошо себя показал в онлайн-кинотеатре?

Если честно, я не в курсе цифр по просмотрам, но знаю, что старт у проекта был хорошим.



Фото: личный архив Анны Шалашиной