Эксперты российской киноиндустрии о забастовке в Голливуде: Надежда Мотина

Комментирует президент компании Arna Media

Мы попросили экспертов отрасли – продюсеров, сценаристов, прокатчиков – рассказать об их восприятии забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, а также предположить, как конфликт может отразиться на российской киноиндустрии. На вопросы отвечаетпрезидент компании Arna Media.

Сказывается ли как-то забастовка сценаристов и актеров на ваших проектах?

Забастовка прежде всего влияет на студийные фильмы. Независимые картины получают разрешение от гильдии. На прошлой неделе начались съемки ШПИОНСКОЙ СВАДЬБЫ с Ребел Уилсон. ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 находится в активной подготовке к сьемкам.

Может быть, забастовка как-то влияет на производство ваших международных проектов? В целом видите ли вы ее влияние на производство за пределами США?

Не вижу. Получила письмо от фестиваля в Торонто, что в этом году 70 процентов фильмов будут не из США, так что они уверены: программа будет интересной и насыщенной. И американские спикеры будут участвовать в деловых мероприятиях. По международным проектам артисты продолжают обсуждать свои графики в обычном режиме. Мы надеемся привезти нескольких интересных актеров осенью.

Что в целом вы думаете о забастовке? Как она повлияет на индустрию, на ваш взгляд?

Забастовка сильно влияет на производство сериалов, потому что направлена прежде всего против стриминг-гигантов, во вторую очередь – против студий. Мне кажется, к сентябрю, когда начинаются съемки, стороны придут к соглашению.

К каким последствиям забастовки приведут на рынке независимого контента? Готовитесь ли вы к сокращению контента и повышению цен?

Не думаю. Забастовка повлияет только на большие независимые проекты, которые в США выпускают студии, а таких, к сожалению, немного.

Как в целом, по вашему мнению, забастовка повлияет на российский рынок?

Хочется надеяться, что российские фильмы, актеры и сценаристы будут более востребованы. Сейчас обсуждаю включение русского актера в американский фильм.

Возможна ли такая забастовка в России, как вы считаете?

Не думаю. В России нет гильдий, кроме гильдии продюсеров, но это не гильдия в американском понимании.

Откроет ли какие-то новые возможности для российского контента сокращение предложения на международном рынке?

Надеюсь на это. Я в диалоге с глобальными платформами. Пока они не могут приобретать российский контент и участвовать в его производстве. Посмотрим, что будет дальше.

Фото: пресс-служба компании Arna Media.