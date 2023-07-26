Эксперты российской киноиндустрии о забастовке в Голливуде: Надежда Мотина
Комментирует президент компании Arna Media
Мы попросили экспертов отрасли – продюсеров, сценаристов, прокатчиков – рассказать об их восприятии забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, а также предположить, как конфликт может отразиться на российской киноиндустрии. На вопросы отвечаетпрезидент компании Arna Media.
Сказывается ли как-то забастовка сценаристов и актеров на ваших проектах?
Забастовка прежде всего влияет на студийные фильмы. Независимые картины получают разрешение от гильдии. На прошлой неделе начались съемки ШПИОНСКОЙ СВАДЬБЫ с Ребел Уилсон. ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 находится в активной подготовке к сьемкам.
Может быть, забастовка как-то влияет на производство ваших международных проектов? В целом видите ли вы ее влияние на производство за пределами США?
Не вижу. Получила письмо от фестиваля в Торонто, что в этом году 70 процентов фильмов будут не из США, так что они уверены: программа будет интересной и насыщенной. И американские спикеры будут участвовать в деловых мероприятиях. По международным проектам артисты продолжают обсуждать свои графики в обычном режиме. Мы надеемся привезти нескольких интересных актеров осенью.
Что в целом вы думаете о забастовке? Как она повлияет на индустрию, на ваш взгляд?
Забастовка сильно влияет на производство сериалов, потому что направлена прежде всего против стриминг-гигантов, во вторую очередь – против студий. Мне кажется, к сентябрю, когда начинаются съемки, стороны придут к соглашению.
К каким последствиям забастовки приведут на рынке независимого контента? Готовитесь ли вы к сокращению контента и повышению цен?
Не думаю. Забастовка повлияет только на большие независимые проекты, которые в США выпускают студии, а таких, к сожалению, немного.
Как в целом, по вашему мнению, забастовка повлияет на российский рынок?
Хочется надеяться, что российские фильмы, актеры и сценаристы будут более востребованы. Сейчас обсуждаю включение русского актера в американский фильм.
Возможна ли такая забастовка в России, как вы считаете?
Не думаю. В России нет гильдий, кроме гильдии продюсеров, но это не гильдия в американском понимании.
Откроет ли какие-то новые возможности для российского контента сокращение предложения на международном рынке?
Надеюсь на это. Я в диалоге с глобальными платформами. Пока они не могут приобретать российский контент и участвовать в его производстве. Посмотрим, что будет дальше.
Фото: пресс-служба компании Arna Media.