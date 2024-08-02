Кинопрокатная компания «Вольга»: «За последний год не было ни одного проекта, где бы мы потеряли деньги»

В этом году «Вольге» исполняется шестнадцать лет. С какими главными достижениями, на ваш взгляд, компания подходит к этому рубежу?

Сергей Ершов: Самое главное достижение – это команда и процессы, которые нам удалось сформировать, а также наша способность анализировать рынок, адаптироваться к нему и умение не застывать в одной форме и концепции развития. Я благодарен всем, кто был в компании в течение этих шестнадцати лет. Многие люди в индустрии прошли через «Вольгу» и сделали впоследствии хорошие карьеры. Куда ни посмотришь – человек какое-то время работал в «Вольге». Мы начинали с шести-семи сотрудников, выпускавших МИЛЛИОНЕРА ИЗ ТРУЩОБ, а сегодня в компании работает 63 человека и мы представляем 20–30 фильмов в год. Вот эта готовность впитывать понимание рынка от разных игроков – тоже достижение «Вольги». Я очень благодарен Елене Исааковне Шнеерсон, несмотря на разницу наших стилей, она помогла подсветить задачи и сформировать часть процессов в компании. «Вольга» сегодня – результат работы многих людей. Мы не просто собрали команду, которая работает вместе, за годы ротации сотрудников мы сформировали именно свое видение процессов. Этот путь проб и ошибок привел компанию к четким принципам. Процессы, алгоритмы, четкая стратегия, видение конечного результата, понимание своего места на рынке – вот главное достижение. Мы отдаем себе отчет, кто мы есть и почему мы на этом рынке, что мы можем привнести и чем отличаемся от других игроков, что является нашим и что не является таковым.

Можете ли вы рассказать, какое сейчас место «Вольги» на рынке?

Яна Полегаева: Место уверенного игрока с продуманной репертуарной политикой, с четкими контактами, глубоким пониманием, с кем мы работаем, и с большой поддержкой. Люди испытывают уважение при общении с «Вольгой», значит, мы делаем все правильно, верно позиционируем себя на рынке и ведем отношения с партнерами. Внутри мы категорически не согласны с тем, когда нас называют большим прокатчиком. Да, физически мы крупная компания, но обычно «большая компания» – синоним неповоротливости, неспособности к адаптации и развитию. Мы в свои шестнадцать лет еще подростки, переживающие период развития, чувствительные к тому, что происходит и что говорят о нас. Мы можем быть немного угловатыми, делаем какие-то ошибки, но в чем-то мы сильны. В рамках своего видения мы, к примеру, берем проекты, на которые другие даже не смотрят, и являемся домом для умного кино. А еще мы открытые. Все происходящие в компании процессы абсолютно транспарентны для продюсеров, прессы и партнеров.

При этом по итогам 2023 года «Вольга» занимала третье место на рынке, то есть по доле рынка компания все-таки большая.

Яна Полегаева: Для нас рентабельность – более ценный показатель, чем доля на рынке. Тем более что сравнение – опасный путь, учитывая, что сравниваем мы себя с госкорпорациями и компаниями, имеющими другие источники дохода. День рождения «Вольги» совпадает с началом финансового года, как раз в июне и июле мы подводим итоги и определяем стратегию развития на следующий год. Оцениваем и корректируем деятельность компании в маркетинге, в развитии пиара, соцмедиа, в закупках, в продажах VOD. Если компания займет пятое место и при этом будет уверенно чувствовать себя финансово, зарабатывать на интересном продукте, мы будем спать спокойно.

А что сейчас происходит с рентабельностью?

Сергей Некрасов: За последний год практически не было ни одного проекта, где мы потеряли бы деньги. Но, конечно, во многом это связано с тем, что права на выпускаемые сейчас фильмы были приобретены нами два-три года назад. Возникает важный вопрос: что произойдет с рынком в ближайшие годы и смогут ли окупиться и принести прибыль проекты, приобретаемые нами сейчас? Например, четыре года назад нам говорили, что мы заплатили чрезмерно много за ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА. А сейчас те цифры – всего лишь 20 процентов от нынешней цены мультфильма такого уровня, поскольку зарубежная анимация подорожала примерно в четыре-пять раз.

Можете ли вы рассказать, как доходы компании распределяются по следующим сегментам: прокат зарубежного контента (в том числе на других рынках СНГ), соглашения с отечественными продакшнами или продюсерами, онлайн-доходы? Как бы вы оценили стратегическую значимость каждого из сегментов? Какие из них вам представляются наиболее перспективными на данный момент?

Яна Полегаева: В последние два года мы стали больше работать с российскими продюсерами. Кинокомпания СТВ стала нашим большим и важным партнером, сотрудничество с которым мы активно развиваем. В конце лета в прокат выходит мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, где мы работаем с телеканалом «Россия 1», и проект, безусловно, станет знаковым. У нас в пакете есть фильмы, которые мы взяли не для рентабельности, а чтобы научится работать с определенным авторским сегментом. Через них мы налаживаем более глубокие отношения с прессой, с блогерами, всеми теми людьми, кто доверяет нам. Когда показываешь качественное кино, зрители верят твоему вкусу. Это важная для компании ценность, тоже вносящая вклад в рентабельность, так как ее можно монетизировать в будущем.

Если говорить про цифры, то распределение бокс-офиса зарубежного и российского кино происходит примерно 50 на 50. В выручке до 50 процентов приносят VOD и телевидение. Где-то 10 процентов обеспечивает бокс-офис СНГ без Казахстана, который мы теперь выделяем отдельно. Тут надо понимать, что мы считаем выручку, как это раньше делали студии. То есть кино покупается за несколько лет до выпуска, но признание доходов и расходов происходит с релизом фильмов.

То есть фильмы, купленные несколько лет назад, окупаются и приносят прибыль. Учитывая то, что цены закупок растут постоянно, как вы думаете, будут ли они все-таки окупаться через несколько лет?

Сергей Некрасов: Поживем – увидим. Перспективы иногда кажутся пугающими. Но пока закупочная стратегия «Вольги» в целом не изменилась. Мы по-прежнему ищем кино с интересными историями, яркими концептами. Нам интересно умное кино от ярких авторов для широкого зрителя. И такие проекты на рынке имеются и регулярно появляются. Но радикальным образом изменилась и продолжает меняться цена. Простой пример: яркий авторский европейский фильм с каннской историей в 2018 году стоил 50 тысяч долларов, следующий проект того же режиссера (и тоже демонстрировавшийся в Каннах) в 2021-м стоил уже больше 100 тысяч (даже заметно больше), а сейчас новый проект этого же автора стоил бы, думаю, не менее 300 тысяч долларов. Примерно в тех же пропорциях выросли цены на практически любые другие актуальные для нашего рынка фильмы.

С другой стороны, при правильном выборе цена не является основной проблемой. И, как бы то ни было, на рынке практически не остается не проданных на Россию фильмов (вне зависимости от цены), хотя их существенная часть вообще не подходит для кинотеатров. Такие некинотеатральные картины не утоляют контентный голод, а просто ведут к переизбытку слабого контента.

Как меняется ситуация с закупкой иностранного контента: работают ли только прежние связи или удается выстроить какие-то новые либо восстановить отношения, которые были заморожены?

Сергей Некрасов: Безусловно, наработанные связи подверглись пересмотру, но практически все они сохранились. Принципиально не поставляющих свои проекты на российский рынок компаний крайне мало, хотя ряд из них – достаточно крупные структуры. Появились и новые конкуренты с бóльшими деньгами, и какие-то прежние связи стали менее устойчивыми. Сейлзам надо продавать, а мы не склонны брать у поставщиков все и практически не идем на output-сделки. Поэтому мы ищем разные пути: например, выходим не на промежуточных сейлз-агентов, а напрямую на продакшны. В этом нам помогают два наших сотрудника в Лос-Анджелесе, работающие там уже шестнадцать лет. И это один из способов адаптации «Вольги» к условиям высококонкурентного рынка. Например, в российском сегменте мы приходим в агентство талантов, покупаем фильмы на ранних этапах, вкладываемся в российские сценарии, в каких-то случаях даем минимальные гарантии; помогаем российским продюсерам финансировать кино, предоставляя им авансы за реализацию различных прав на фильм.

В то же время часть сильных конкурентов покупает уже не так активно, и вам должно было быть легче?

Сергей Некрасов: Да никто с рынка особо и не ушел. Кто-то назвал себя по-другому, кто-то много лет ничего не покупал и вдруг вернулся, появились новые игроки с деньгами. Но дело не в деньгах, а в экспертизе: как отличить стόящий проект от менее качественного, как определить перспективность проекта и верно оценить риски.

Что вы думаете по поводу контентного голода кинотеатров в летний период? Какие здесь могут быть пути решения, по-вашему? Готовы ли вы выпускать летом большее количество релизов?

Александр Сычев: Лето всегда считалось сезоном блокбастеров голливудских студий. С уходом Голливуда российским продюсерам нужно время, чтобы перестроиться и пересмотреть подход к выбору дат. А еще нужно переломить складывающуюся годами «стратегию безопасного выпуска» в три периода – Новый год, осенние каникулы и 8 Марта. Эти даты чересчур конкурентные и перенасыщенные до сих пор. Наверное, нужно подождать, и количество фильмов, которые будут готовы к выпуску в летний период, станет расти. Релиз летом – это риски, на которые мы в «Вольге» идем. Этим летом мы выпускаем десять проектов: анимационные фильмы ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА и ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, историческую драму ИГРА КОРОЛЕВЫ, хоррор МАКСИН ХХХ, корейскую анимацию для молодых зрителей МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ и так далее. В конце августа выйдет мультфильм ЛУНТИК, который мы выпускаем при поддержке ВГТРК совместно с нашим стратегическим партнером, компанией СТВ, – им и ВОРОНОМ мы закрываем летний период.

Сергей Некрасов: Кстати, некоторые кассовые результаты говорят сами за себя. При достаточно мощной конкуренции со стороны серого контента мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА возглавил на стартовом уикенде легальный чарт и удерживал это положение три недели. Падение понедельника к стартовому четвергу составило всего 6 процентов, а на сегодняшний день сборы фильма уже превысили 210 миллионов рублей (и прокат еще будет продолжаться). Альманах про богатырей стал самым кассовым неновогодним фильмом студии «Мельница». На сегодняшний день это самая кассовая анимационная лента из вышедших в прокат в 2024 году. Так что время летних отпусков – не помеха для правильного контента.

Расскажите, пожалуйста, что «Вольга» делает особенного при продвижении анимации, что двадцатилетняя франшиза о трех богатырях ставит рекорды по сборам? В чем тут уникальность подхода компании?

Виктория Ларина: В первую очередь хотелось бы отметить невероятный симбиоз в работе с Кинокомпанией СТВ. Коллеги обладают колоссальным опытом в выпуске анимации, и в особенности – конкретно этой франшизы. Мы прислушивались к их представлению об аудитории мультфильма и к их опыту применения различных инструментов. Что касается нас, то к выпуску каждого фильма, даже если это двенадцатая часть популярной франшизы, мы подходим как к уникальному опыту, подстраивая кампанию под нужды каждого конкретного проекта. Здесь мы с коллегами столкнулись с задачей оживить и обновить франшизу, постарались посмотреть на нее под новым углом. Поэтому в ходе кампании мы создавали большое количество креативов под разные группы аудитории, заранее запускали тестовые кампании, отключали неработающие инструменты, постоянно кастомизировали кампанию вплоть до ее окончания. Также, безусловно, свою роль сыграл и заблаговременно начавшийся трейлеринг фильма ко всем основным семейным релизам осени. В целом в работе с продюсерами мы всегда стараемся быть максимально прозрачными, вести с ними постоянный диалог, прислушиваться к мнению коллег, находить наиболее эффективные для проекта решения. При релизе ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ это получилось, и мы верим, что это принесло успех.

В рейтинге ожидания «Кинопоиска» ВОРОН находится в первой десятке вместе с ДЭДПУЛОМ. Какой объем рекламы запланирован в продвижении ВОРОНА?

Виктория Ларина: ВОРОН – действительно один из крупнейших проектов «Вольги» в этом году. Выпустив трейлер, мы сразу увидели потрясающую реакцию аудитории с практически блокбастерными цифрами по просмотрам и комментариям. Мы всегда внимательно смотрим на все показатели, которые помогают оценить спрос на фильм, прежде чем окончательно утвердить маркетинговый бюджет. В случае с ВОРОНОМ спрос был высоким с самого начала. Поэтому у фильма будет рекламная кампания 360, как и полагается большому блокбастеру: ТВ-реклама, масштабный диджитал, наружная реклама и большое количество интересных спецпроектов. Трейлеринг также стартовал практически за пять месяцев до релиза, а уже с конца июля начнется размещение полиграфии в кинотеатрах. В том числе мы печатаем большие и эффектные креативные конструкции ВОРОНА. Картина действительно классная, и мы с большим удовольствием работаем с ней последние полгода, продумывая различные нестандартные активации. В основе сюжета – популярная серия комиксов, которую переосмыслили и адаптировали к новым реалиям. Фильм получился зрелищный, динамичный, с потрясающе красивым визуальным рядом и музыкальным наполнением. По всем показателям ВОРОН – один из самых ожидаемых релизов этого лета, поэтому у нас только позитивные ожидания и надежды.

Какие инструменты вы считаете самыми эффективными в маркетинге сейчас?

Виктория Ларина: Безусловно, каналы продвижения будут различаться в зависимости от аудитории и маркетингового бюджета фильма. Но то, что эффективность инструментов в первую очередь зависит от креатива, всегда остается неизменным. Если нет хорошего креатива, можно купить какой угодно объем рекламы, и это не принесет эффекта. Наша основная цель – сделать так, чтобы каждый наш фильм выходил с собственной уникальной рекламной кампанией.

При этом в условиях борьбы за сохранение и рост кинотеатральной аудитории важно уделять особое внимание продвижению фильмов именно в кинотеатрах. Мы верим, что одним из наиболее эффективных инструментов в продвижении релизов является трейлеринг. Зачастую видно прямую корреляцию между ростом осведомленности киноходящей аудитории о релизе после большой подклейки и конечным спросом на него. При проработке каждого инструмента мы всегда думаем о кинотеатрах и их зрителях. Например, если придумываем какие-то кросс-промо, то стараемся трансформировать их в трехсторонние акции, чтобы вовлекать кинотеатры в эти активности. При разработке материалов для SMM сначала анализируем, насколько тот или иной контент откликается в соцсетях кинотеатров, а мерч стремимся сделать интересным в первую очередь аудитории площадок. Наша мечта – объединить усилия с кинотеатрами в вопросе изучения той самой киноходящей аудитории. У нас есть возможность в диджитал-кампании таргетироваться на людей, покупавших билеты на конкретные фильмы-аналоги, но мы уверены, что кинотеатры лучше всех знают, кто к ним ходит и как этих людей привлечь.

Как, по вашим оценкам, вообще изменилась киноаудитория за последние два года?

Виктория Ларина: Мы опираемся на данные Wanta и необходимые в нашей работе дополнительные исследования. Нам кажется, подобной аналитики должно быть больше, так как в условиях постоянных изменений рынок нуждается в последовательном изучении аудитории. Если говорить про тренды, то мы видим два основных. Первый – сокращение кинотеатральной аудитории, что является гигантской проблемой и общей угрозой для дистрибьюторов и кинотеатров. Второй заметный тренд – омоложение зрителей. Подростки сегодня стали наиболее активным киноходящим сегментом. Это произошло в том числе благодаря «Пушкинской карте», и мы благодарны этой инициативе. Она поддерживает не только российское кинопроизводство, но и в принципе вырабатывает привычку кинохождения у молодежи. Еще несколько лет назад мы с опаской смотрели на потребление контента молодых: они предпочитали просматривать вертикальные короткие ролики на телефоне, и мы переживали, что новые поколения перестанут ходить в кино. Благодаря карте подростки приходят – и не только на российские, но и на зарубежные новинки. Зачастую подростки появляются даже на тех жанрах, на которых раньше их не ждали, и ходят на все, куда их пускают, исходя из рейтинга: на российские комедии, где такой публики раньше не было, ее становится больше на хоррорах, она превалирует на семейных картинах. Мы удивились, увидев на тех же ЕЛКАХ 9 больше подростков, чем взрослой аудитории. Это было странно и неожиданно, но таковы сейчас реалии.

Часто говорят, что аудитория совершенно сменилась, и теперь в кино приходят зрители российского кинематографа, а аудитория голливудского уходит из кинотеатров. Согласны ли вы с этим мнением?

Виктория Ларина: Традиционно ядром аудитории, которая ходила на голливудское независимое кино, был сегмент 18–34 лет. Эти люди выросли на зарубежном кино и регулярно приходили на него одни или вместе с друзьями. Сегодня действительно существуют проблемы с привлечением этого конкретного сегмента, но мы видим, как эти люди массово возвращаются в кинотеатры, когда на экранах появляется что-то, по их мнению, стόящее. Это может быть кино с какой-то большой звездой, кино с цепляющим концептом, фильм известного режиссера или просто большое жанровое кино. Поэтому здесь вопрос скорее в контенте, а не в том, что эта аудитория куда-то исчезла. В принципе, мы считаем неправильным разделять аудиторию на тех, кто смотрит только российское, или тех, кто смотрит только иностранное кино – это все зрители. Чем больше в кинотеатрах будет качественного контента, тем больше будет и зрителей. К примеру, на последние фильмы Гая Ричи или ВЕЛИКУЮ ИРОНИЮ Вуди Аллена приходила в основном взрослая аудитория, которая, казалось бы, больше не ходит в кинотеатры на иностранное кино. Поэтому спрос есть, просто нужен хороший контент