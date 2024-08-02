Кинопрокатная компания «Вольга»: «За последний год не было ни одного проекта, где бы мы потеряли деньги»
В большом разговоре с БК приняли участие ключевые руководители дистрибьютора
24 июля «Вольге» исполнилось шестнадцать лет. В приуроченном к дню рождения большом разговоре с БК приняли участие ключевые руководители компании: глава «Вольги» Сергей Ершов, исполнительный директор Яна Полегаева, директор по закупкам Сергей Некрасов, директор кинопрокатного отдела Александр Сычев и директор по маркетингу Виктория Ларина. Прошлый год «Вольга», будучи одним из основных поставщиков кассового зарубежного контента на российский рынок, завершила с рекордными для себя результатами, заработав 2,9 млрд рублей по итогам проката 29 релизов. Ее доля на рынке составила 7,6%. Также компании удалось выпустить своего второго «миллиардера» и рекордсмена по сборам среди российской анимации, мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, показав тем самым, что и отечественное кино становится для «Вольги» все более значимым.
В этом году «Вольге» исполняется шестнадцать лет. С какими главными достижениями, на ваш взгляд, компания подходит к этому рубежу?
Сергей Ершов: Самое главное достижение – это команда и процессы, которые нам удалось сформировать, а также наша способность анализировать рынок, адаптироваться к нему и умение не застывать в одной форме и концепции развития. Я благодарен всем, кто был в компании в течение этих шестнадцати лет. Многие люди в индустрии прошли через «Вольгу» и сделали впоследствии хорошие карьеры. Куда ни посмотришь – человек какое-то время работал в «Вольге». Мы начинали с шести-семи сотрудников, выпускавших МИЛЛИОНЕРА ИЗ ТРУЩОБ, а сегодня в компании работает 63 человека и мы представляем 20–30 фильмов в год. Вот эта готовность впитывать понимание рынка от разных игроков – тоже достижение «Вольги». Я очень благодарен Елене Исааковне Шнеерсон, несмотря на разницу наших стилей, она помогла подсветить задачи и сформировать часть процессов в компании. «Вольга» сегодня – результат работы многих людей. Мы не просто собрали команду, которая работает вместе, за годы ротации сотрудников мы сформировали именно свое видение процессов. Этот путь проб и ошибок привел компанию к четким принципам. Процессы, алгоритмы, четкая стратегия, видение конечного результата, понимание своего места на рынке – вот главное достижение. Мы отдаем себе отчет, кто мы есть и почему мы на этом рынке, что мы можем привнести и чем отличаемся от других игроков, что является нашим и что не является таковым.
Можете ли вы рассказать, какое сейчас место «Вольги» на рынке?
Яна Полегаева: Место уверенного игрока с продуманной репертуарной политикой, с четкими контактами, глубоким пониманием, с кем мы работаем, и с большой поддержкой. Люди испытывают уважение при общении с «Вольгой», значит, мы делаем все правильно, верно позиционируем себя на рынке и ведем отношения с партнерами. Внутри мы категорически не согласны с тем, когда нас называют большим прокатчиком. Да, физически мы крупная компания, но обычно «большая компания» – синоним неповоротливости, неспособности к адаптации и развитию. Мы в свои шестнадцать лет еще подростки, переживающие период развития, чувствительные к тому, что происходит и что говорят о нас. Мы можем быть немного угловатыми, делаем какие-то ошибки, но в чем-то мы сильны. В рамках своего видения мы, к примеру, берем проекты, на которые другие даже не смотрят, и являемся домом для умного кино. А еще мы открытые. Все происходящие в компании процессы абсолютно транспарентны для продюсеров, прессы и партнеров.
При этом по итогам 2023 года «Вольга» занимала третье место на рынке, то есть по доле рынка компания все-таки большая.
Яна Полегаева: Для нас рентабельность – более ценный показатель, чем доля на рынке. Тем более что сравнение – опасный путь, учитывая, что сравниваем мы себя с госкорпорациями и компаниями, имеющими другие источники дохода. День рождения «Вольги» совпадает с началом финансового года, как раз в июне и июле мы подводим итоги и определяем стратегию развития на следующий год. Оцениваем и корректируем деятельность компании в маркетинге, в развитии пиара, соцмедиа, в закупках, в продажах VOD. Если компания займет пятое место и при этом будет уверенно чувствовать себя финансово, зарабатывать на интересном продукте, мы будем спать спокойно.
А что сейчас происходит с рентабельностью?
Сергей Некрасов: За последний год практически не было ни одного проекта, где мы потеряли бы деньги. Но, конечно, во многом это связано с тем, что права на выпускаемые сейчас фильмы были приобретены нами два-три года назад. Возникает важный вопрос: что произойдет с рынком в ближайшие годы и смогут ли окупиться и принести прибыль проекты, приобретаемые нами сейчас? Например, четыре года назад нам говорили, что мы заплатили чрезмерно много за ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА. А сейчас те цифры – всего лишь 20 процентов от нынешней цены мультфильма такого уровня, поскольку зарубежная анимация подорожала примерно в четыре-пять раз.
Можете ли вы рассказать, как доходы компании распределяются по следующим сегментам: прокат зарубежного контента (в том числе на других рынках СНГ), соглашения с отечественными продакшнами или продюсерами, онлайн-доходы? Как бы вы оценили стратегическую значимость каждого из сегментов? Какие из них вам представляются наиболее перспективными на данный момент?
Яна Полегаева: В последние два года мы стали больше работать с российскими продюсерами. Кинокомпания СТВ стала нашим большим и важным партнером, сотрудничество с которым мы активно развиваем. В конце лета в прокат выходит мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, где мы работаем с телеканалом «Россия 1», и проект, безусловно, станет знаковым. У нас в пакете есть фильмы, которые мы взяли не для рентабельности, а чтобы научится работать с определенным авторским сегментом. Через них мы налаживаем более глубокие отношения с прессой, с блогерами, всеми теми людьми, кто доверяет нам. Когда показываешь качественное кино, зрители верят твоему вкусу. Это важная для компании ценность, тоже вносящая вклад в рентабельность, так как ее можно монетизировать в будущем.
Если говорить про цифры, то распределение бокс-офиса зарубежного и российского кино происходит примерно 50 на 50. В выручке до 50 процентов приносят VOD и телевидение. Где-то 10 процентов обеспечивает бокс-офис СНГ без Казахстана, который мы теперь выделяем отдельно. Тут надо понимать, что мы считаем выручку, как это раньше делали студии. То есть кино покупается за несколько лет до выпуска, но признание доходов и расходов происходит с релизом фильмов.
То есть фильмы, купленные несколько лет назад, окупаются и приносят прибыль. Учитывая то, что цены закупок растут постоянно, как вы думаете, будут ли они все-таки окупаться через несколько лет?
Сергей Некрасов: Поживем – увидим. Перспективы иногда кажутся пугающими. Но пока закупочная стратегия «Вольги» в целом не изменилась. Мы по-прежнему ищем кино с интересными историями, яркими концептами. Нам интересно умное кино от ярких авторов для широкого зрителя. И такие проекты на рынке имеются и регулярно появляются. Но радикальным образом изменилась и продолжает меняться цена. Простой пример: яркий авторский европейский фильм с каннской историей в 2018 году стоил 50 тысяч долларов, следующий проект того же режиссера (и тоже демонстрировавшийся в Каннах) в 2021-м стоил уже больше 100 тысяч (даже заметно больше), а сейчас новый проект этого же автора стоил бы, думаю, не менее 300 тысяч долларов. Примерно в тех же пропорциях выросли цены на практически любые другие актуальные для нашего рынка фильмы.
С другой стороны, при правильном выборе цена не является основной проблемой. И, как бы то ни было, на рынке практически не остается не проданных на Россию фильмов (вне зависимости от цены), хотя их существенная часть вообще не подходит для кинотеатров. Такие некинотеатральные картины не утоляют контентный голод, а просто ведут к переизбытку слабого контента.
Как меняется ситуация с закупкой иностранного контента: работают ли только прежние связи или удается выстроить какие-то новые либо восстановить отношения, которые были заморожены?
Сергей Некрасов: Безусловно, наработанные связи подверглись пересмотру, но практически все они сохранились. Принципиально не поставляющих свои проекты на российский рынок компаний крайне мало, хотя ряд из них – достаточно крупные структуры. Появились и новые конкуренты с бóльшими деньгами, и какие-то прежние связи стали менее устойчивыми. Сейлзам надо продавать, а мы не склонны брать у поставщиков все и практически не идем на output-сделки. Поэтому мы ищем разные пути: например, выходим не на промежуточных сейлз-агентов, а напрямую на продакшны. В этом нам помогают два наших сотрудника в Лос-Анджелесе, работающие там уже шестнадцать лет. И это один из способов адаптации «Вольги» к условиям высококонкурентного рынка. Например, в российском сегменте мы приходим в агентство талантов, покупаем фильмы на ранних этапах, вкладываемся в российские сценарии, в каких-то случаях даем минимальные гарантии; помогаем российским продюсерам финансировать кино, предоставляя им авансы за реализацию различных прав на фильм.
В то же время часть сильных конкурентов покупает уже не так активно, и вам должно было быть легче?
Сергей Некрасов: Да никто с рынка особо и не ушел. Кто-то назвал себя по-другому, кто-то много лет ничего не покупал и вдруг вернулся, появились новые игроки с деньгами. Но дело не в деньгах, а в экспертизе: как отличить стόящий проект от менее качественного, как определить перспективность проекта и верно оценить риски.
Что вы думаете по поводу контентного голода кинотеатров в летний период? Какие здесь могут быть пути решения, по-вашему? Готовы ли вы выпускать летом большее количество релизов?
Александр Сычев: Лето всегда считалось сезоном блокбастеров голливудских студий. С уходом Голливуда российским продюсерам нужно время, чтобы перестроиться и пересмотреть подход к выбору дат. А еще нужно переломить складывающуюся годами «стратегию безопасного выпуска» в три периода – Новый год, осенние каникулы и 8 Марта. Эти даты чересчур конкурентные и перенасыщенные до сих пор. Наверное, нужно подождать, и количество фильмов, которые будут готовы к выпуску в летний период, станет расти. Релиз летом – это риски, на которые мы в «Вольге» идем. Этим летом мы выпускаем десять проектов: анимационные фильмы ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА и ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, историческую драму ИГРА КОРОЛЕВЫ, хоррор МАКСИН ХХХ, корейскую анимацию для молодых зрителей МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ и так далее. В конце августа выйдет мультфильм ЛУНТИК, который мы выпускаем при поддержке ВГТРК совместно с нашим стратегическим партнером, компанией СТВ, – им и ВОРОНОМ мы закрываем летний период.
Сергей Некрасов: Кстати, некоторые кассовые результаты говорят сами за себя. При достаточно мощной конкуренции со стороны серого контента мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА возглавил на стартовом уикенде легальный чарт и удерживал это положение три недели. Падение понедельника к стартовому четвергу составило всего 6 процентов, а на сегодняшний день сборы фильма уже превысили 210 миллионов рублей (и прокат еще будет продолжаться). Альманах про богатырей стал самым кассовым неновогодним фильмом студии «Мельница». На сегодняшний день это самая кассовая анимационная лента из вышедших в прокат в 2024 году. Так что время летних отпусков – не помеха для правильного контента.
Расскажите, пожалуйста, что «Вольга» делает особенного при продвижении анимации, что двадцатилетняя франшиза о трех богатырях ставит рекорды по сборам? В чем тут уникальность подхода компании?
Виктория Ларина: В первую очередь хотелось бы отметить невероятный симбиоз в работе с Кинокомпанией СТВ. Коллеги обладают колоссальным опытом в выпуске анимации, и в особенности – конкретно этой франшизы. Мы прислушивались к их представлению об аудитории мультфильма и к их опыту применения различных инструментов. Что касается нас, то к выпуску каждого фильма, даже если это двенадцатая часть популярной франшизы, мы подходим как к уникальному опыту, подстраивая кампанию под нужды каждого конкретного проекта. Здесь мы с коллегами столкнулись с задачей оживить и обновить франшизу, постарались посмотреть на нее под новым углом. Поэтому в ходе кампании мы создавали большое количество креативов под разные группы аудитории, заранее запускали тестовые кампании, отключали неработающие инструменты, постоянно кастомизировали кампанию вплоть до ее окончания. Также, безусловно, свою роль сыграл и заблаговременно начавшийся трейлеринг фильма ко всем основным семейным релизам осени. В целом в работе с продюсерами мы всегда стараемся быть максимально прозрачными, вести с ними постоянный диалог, прислушиваться к мнению коллег, находить наиболее эффективные для проекта решения. При релизе ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ это получилось, и мы верим, что это принесло успех.
В рейтинге ожидания «Кинопоиска» ВОРОН находится в первой десятке вместе с ДЭДПУЛОМ. Какой объем рекламы запланирован в продвижении ВОРОНА?
Виктория Ларина: ВОРОН – действительно один из крупнейших проектов «Вольги» в этом году. Выпустив трейлер, мы сразу увидели потрясающую реакцию аудитории с практически блокбастерными цифрами по просмотрам и комментариям. Мы всегда внимательно смотрим на все показатели, которые помогают оценить спрос на фильм, прежде чем окончательно утвердить маркетинговый бюджет. В случае с ВОРОНОМ спрос был высоким с самого начала. Поэтому у фильма будет рекламная кампания 360, как и полагается большому блокбастеру: ТВ-реклама, масштабный диджитал, наружная реклама и большое количество интересных спецпроектов. Трейлеринг также стартовал практически за пять месяцев до релиза, а уже с конца июля начнется размещение полиграфии в кинотеатрах. В том числе мы печатаем большие и эффектные креативные конструкции ВОРОНА. Картина действительно классная, и мы с большим удовольствием работаем с ней последние полгода, продумывая различные нестандартные активации. В основе сюжета – популярная серия комиксов, которую переосмыслили и адаптировали к новым реалиям. Фильм получился зрелищный, динамичный, с потрясающе красивым визуальным рядом и музыкальным наполнением. По всем показателям ВОРОН – один из самых ожидаемых релизов этого лета, поэтому у нас только позитивные ожидания и надежды.
Какие инструменты вы считаете самыми эффективными в маркетинге сейчас?
Виктория Ларина: Безусловно, каналы продвижения будут различаться в зависимости от аудитории и маркетингового бюджета фильма. Но то, что эффективность инструментов в первую очередь зависит от креатива, всегда остается неизменным. Если нет хорошего креатива, можно купить какой угодно объем рекламы, и это не принесет эффекта. Наша основная цель – сделать так, чтобы каждый наш фильм выходил с собственной уникальной рекламной кампанией.
При этом в условиях борьбы за сохранение и рост кинотеатральной аудитории важно уделять особое внимание продвижению фильмов именно в кинотеатрах. Мы верим, что одним из наиболее эффективных инструментов в продвижении релизов является трейлеринг. Зачастую видно прямую корреляцию между ростом осведомленности киноходящей аудитории о релизе после большой подклейки и конечным спросом на него. При проработке каждого инструмента мы всегда думаем о кинотеатрах и их зрителях. Например, если придумываем какие-то кросс-промо, то стараемся трансформировать их в трехсторонние акции, чтобы вовлекать кинотеатры в эти активности. При разработке материалов для SMM сначала анализируем, насколько тот или иной контент откликается в соцсетях кинотеатров, а мерч стремимся сделать интересным в первую очередь аудитории площадок. Наша мечта – объединить усилия с кинотеатрами в вопросе изучения той самой киноходящей аудитории. У нас есть возможность в диджитал-кампании таргетироваться на людей, покупавших билеты на конкретные фильмы-аналоги, но мы уверены, что кинотеатры лучше всех знают, кто к ним ходит и как этих людей привлечь.
Как, по вашим оценкам, вообще изменилась киноаудитория за последние два года?
Виктория Ларина: Мы опираемся на данные Wanta и необходимые в нашей работе дополнительные исследования. Нам кажется, подобной аналитики должно быть больше, так как в условиях постоянных изменений рынок нуждается в последовательном изучении аудитории. Если говорить про тренды, то мы видим два основных. Первый – сокращение кинотеатральной аудитории, что является гигантской проблемой и общей угрозой для дистрибьюторов и кинотеатров. Второй заметный тренд – омоложение зрителей. Подростки сегодня стали наиболее активным киноходящим сегментом. Это произошло в том числе благодаря «Пушкинской карте», и мы благодарны этой инициативе. Она поддерживает не только российское кинопроизводство, но и в принципе вырабатывает привычку кинохождения у молодежи. Еще несколько лет назад мы с опаской смотрели на потребление контента молодых: они предпочитали просматривать вертикальные короткие ролики на телефоне, и мы переживали, что новые поколения перестанут ходить в кино. Благодаря карте подростки приходят – и не только на российские, но и на зарубежные новинки. Зачастую подростки появляются даже на тех жанрах, на которых раньше их не ждали, и ходят на все, куда их пускают, исходя из рейтинга: на российские комедии, где такой публики раньше не было, ее становится больше на хоррорах, она превалирует на семейных картинах. Мы удивились, увидев на тех же ЕЛКАХ 9 больше подростков, чем взрослой аудитории. Это было странно и неожиданно, но таковы сейчас реалии.
Часто говорят, что аудитория совершенно сменилась, и теперь в кино приходят зрители российского кинематографа, а аудитория голливудского уходит из кинотеатров. Согласны ли вы с этим мнением?
Виктория Ларина: Традиционно ядром аудитории, которая ходила на голливудское независимое кино, был сегмент 18–34 лет. Эти люди выросли на зарубежном кино и регулярно приходили на него одни или вместе с друзьями. Сегодня действительно существуют проблемы с привлечением этого конкретного сегмента, но мы видим, как эти люди массово возвращаются в кинотеатры, когда на экранах появляется что-то, по их мнению, стόящее. Это может быть кино с какой-то большой звездой, кино с цепляющим концептом, фильм известного режиссера или просто большое жанровое кино. Поэтому здесь вопрос скорее в контенте, а не в том, что эта аудитория куда-то исчезла. В принципе, мы считаем неправильным разделять аудиторию на тех, кто смотрит только российское, или тех, кто смотрит только иностранное кино – это все зрители. Чем больше в кинотеатрах будет качественного контента, тем больше будет и зрителей. К примеру, на последние фильмы Гая Ричи или ВЕЛИКУЮ ИРОНИЮ Вуди Аллена приходила в основном взрослая аудитория, которая, казалось бы, больше не ходит в кинотеатры на иностранное кино. Поэтому спрос есть, просто нужен хороший контент
Несколько последних уикендов лидером по сборам становились релизы теневого проката. Параллельно ВОРОНУ в прокате наверняка будет работать пиратский ЧУЖОЙ: РОМУЛ.
Яна Полегаева: Откровенно говоря, наши реалии мало изменились. Мы как работали раньше вместе со студийным контентом, так и продолжаем это делать и чувствуем себя конкурентоспособными с нашим предложением.
Сергей Некрасов: Наверное, в какой-то момент можно было позволить себе роскошь думать, что на нашем рынке мы отныне работаем без мейджоров, но теперь ситуация повернулась так, что мы работаем с теневым студийным продуктом, практически как и раньше (с поправкой на отсутствие мейджорских рекламных кампаний). Кроме того, если еще недавно между стартом, например, в Казахстане мейджорского контента и пиратским релизом в России проходило какое-то время (как правило, неделя), то копии второй ГОЛОВОЛОМКИ появились во многих кинотеатрах уже на третий день проката. Тут надо отметить, что когда на площадках появляется значимый зарубежный пиратский проект, то, с одной стороны, это увеличивает конкуренцию, но с другой – разгоняет трафик в кинотеатрах, повышает проходимость. Что же касается вашего вопроса, то РОМУЛ и ВОРОН рассчитаны на разные целевые аудитории. РОМУЛ – sci-fi и хоррор, в то время как ВОРОН – в гораздо большей степени фэнтезийный экшн, и мы видим очень хороший отклик у young adult и женской аудитории.
Яна Полегаева: После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что никогда не поддерживали ограничительные меры, и сейчас мы тоже не за то, чтобы расчищать и запрещать фильмы в прокате. Поэтому если кинотеатры считают, что они могут зарабатывать на показе теневых картин, это их право. Наша же задача – предложить свой качественный и легальный контент, убедить партнеров, что он достоин большого экрана.
Вы не согласны с мнением о том, что эти фильмы получают мало копий и из-за рекламы собирают совсем незначительно? То есть, на ваш взгляд, пиратские проекты все-таки можно считать достойными конкурентами?
Александр Сычев: Смотря какой пиратский контент. Когда выходит ГОЛОВОЛОМКА, это одно, когда какой-то другой пиратский проект, это другое. Да и как оценить их сборы? Насколько реалистичны существующие данные? Все равно теневой прокат – это серая зона.
АВК считает, что уже в следующем году пиратский прокат постепенно сойдет на нет, потому что не поддерживается рекламой, копии стоят дорого и кинотеатрам это все постепенно становится неинтересно. Есть у вас ощущение, что это так?
Александр Сычев: После ГОЛОВОЛОМКИ такого ощущения нет. Но мы снова возвращаемся к вопросу контента. Один пиратский контент, по отзывам кинотеатров, работает слабо, а другой, как ГОЛОВОЛОМКА, собирает полные залы. Фактически качественный контент будет востребован зрителем вне зависимости от того, российский ли он, зарубежный или пиратский.
«Вольга» – не та компания, которая будет винить рынок в собственных провалах. В первую очередь мы обращаем внимание на качество нашего контента и на качество наших усилий, а не на ухудшившиеся обстоятельства рынка. Мы будем работать на таком рынке, каков он есть.
Как вы относитесь к практике коллег, когда они не дают кинотеатрам свои фильмы, если последние показывают пиратский контент?
Яна Полегаева: Мы не поддержали это предложение, так как против любых запретов. Мы не хотели бы, чтобы нам кто-то запрещал, и тем более – чтобы мы кому-то что-то запрещали. Их право работать так, как они считают нужным, со своим контентом. Пока мы находимся в моменте и не понимаем, куда разворачивается ситуация и к каким последствиям она приведет.
Но если теневой прокат исчезнет из кинотеатров, то вы считаете, что зрителей станет меньше?
Сергей Некрасов: Анализируя то, что уже имело место, я уверен, что если не станет вот этого альтернативного серого пиратского контента, то количество зрителей сократится.
Александр Сычев: Основная угроза для нас – отсутствие зрителей в кинотеатрах. Мы делаем все возможное, чтобы зритель там остался. Важно, чтобы рынок сохранился живым. При этом отмечу, что мы только за легальный контент и никогда не занимались нелицензионным продуктом.
Какие выводы вы сделали для себя после ситуации с фильмом МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ?
Яна Полегаева: Большое кино надо смотреть на большом экране. Мы как прокатчик поддерживаем коллективный просмотр в кинотеатрах, поэтому фильмы нужно выпускать в прокат при любых обстоятельствах.
Как вы оцениваете результаты проката фильма? Насколько одновременный онлайн-релиз влияет на кинотеатральные сборы, на ваш взгляд? Рассматривал ли «Кинопоиск» возможность отложить цифровую премьеру?
Яна Полегаева: На результаты картины влияло много факторов: и дата, и время для рекламной кампании, которого особо не было.
Сергей Некрасов: Говоря про дату, до сих пор некоторые продюсеры считают, что чем меньше предложение на дате, тем лучше для тех, кто на этой дате остается. А это в данном конкретном случае по факту инициировало отток зрителя, не увидевшего на праздники в кинотеатрах интересующих его картин. В итоге все проиграли. И основными проигравшими стали, к сожалению, кинотеатры, для которых сезон майских праздников мог оказаться существенно более прибыльным. А упущенная выгода – тот же убыток.
Вот интересно, «Вольга» показывает такие высокие результаты с анимацией «Мельницы», но при этом Сергей Сельянов выпускает свою новую сказку ОГНИВО не с вами, а впервые сотрудничает с «Централ Партнершип». То есть он все-таки искал новых партнеров для проката сказки. Рассматривал ли он возможность выпустить картину с вами?
Яна Полегаева: Мы не можем комментировать чужие сделки. Этот вопрос нужно задавать не нам.
А какие преимущества предлагает «Вольга» для продюсеров вот таких крупных российских фильмов?
Яна Полегаева: Результаты ЕЛОК 9 и мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, где рынок прогнозировал сборы в 500 миллионов рублей, а мы обеспечили 1 миллиард 300 миллионов, говорят сами за себя. Мы предлагаем внимательное отношение к партнерам и релизам, нашу экспертизу, принципы, набор используемых рекламных инструментов. Конечно, нам крайне интересно зайти на эту поляну, мы готовы брать финансовые риски и платить минимальные гарантии. К сожалению, пока нас не рассматривают продюсеры крупнобюджетного кино. Не то чтобы это проблема, но некая ступень развития. Два года назад мы даже не думали и не мечтали, что у нас будут БОГАТЫРИ и ярд триста. Следующий этап – сделать так, чтобы продюсеры обращались к «Вольге» для проката такого кино. Думаю, коллеги-дистрибьюторы и кинотеатры понимают, что мы можем справиться с такой задачей. Будем надеяться, что продюсеры это тоже увидят.
Виктория Ларина: Я бы добавила, что многие отделы в «Вольге» функционируют in-house. То есть у нас большой отдел маркетинга и пиара, есть собственный отдел продакшна. Мы сами формируем стратегию и максимально вкладываемся в нее. Каждый раз мы стараемся креативно и интересно подходить к выпускаемым материалам. Поэтому мы можем предложить продюсерам с крупными проектами реализовать полноценную масштабную кампанию. Мы анализируем проект и находим даже самые незаметные точки, на которые можем опираться при продвижении. В целом такой подход к выпуску делает нас независимыми от ложной идеи, что от количества вливаний в маркетинговый бюджет растет результат. В случае, если мы считаем, что большие вложения не обязательны, мы смещаем акцент на пиар, кросс-промо, продвижение в соцмедиа и одинаково вовлеченно работаем со всеми проектами вне зависимости от их размера.
Яна Полегаева: Большинство считает, что прокатчик обеспечивает подклейку трейлеров, роспись и собирает деньги. Мы же позиционируем себя как сильное рекламное агентство. В этом состоит основной фокус компании. Второе – мы четко разделяем медийное и немедийное продвижение. В рамках медийного продвижения мы покупаем рекламу, и это call to action, то есть финал всей рекламной кампании. А немедийное продвижение предполагает работу с кинотеатрами, с местами продаж, с торговыми центрами, с соцмедиа, с неплатными рекламными интеграциями. Эта огромная работа проводится месяцами и становится важным фактором в нашей деятельности, в это вкладываются значительные финансовые ресурсы в том числе. Также важно отметить, что у нас сильный отдел букинга, который беспокоит не количество сеансов, а их качество. Нам нужны правильные сеансы на правильных площадках. И вот это еще одно отличительное свойство «Вольги»: количество никогда не является KPI для команды, гораздо важнее обеспечение качества сеансов.
Виктория Ларина: Мы много времени посвящаем работе с кинотеатрами для того, чтобы предлагать максимально выгодные условия как продюсерам фестивального кино, так и потенциально обращающимся к нам продюсерам больших проектов. Говоря о том, что стало причиной успеха с проектами СТВ, надо отметить, что эта компания когда-то занималась прокатом, поэтому понимает многие процессы. Там есть свои специалисты в маркетинге, диджитале, то есть люди понимают, что мы делаем. Мне кажется, нам есть что предложить, и мы готовы выслушать мнение партнеров, так как очень важна коллаборация с обеих сторон. Откровенно говоря, работать с опытным продюсером легко.
Как вы оцениваете решение все большего числа коллег-дистрибьюторов участвовать в кинопроизводстве? Есть ли у вас в планах создание фильмов?
Яна Полегаева: У нас нет большой экспертизы в производстве, мы это прекрасно понимаем. Девелопмент проектов, разработка сценариев, отношения с создателями – не наша сильная сторона. Поэтому наш главный фокус был и остается в реализации прав. Но это не значит, что мы не профинансируем кино. Мы можем соинвестировать в проект и можем участвовать в правах вместе с кем-то из продюсеров. Если к нам обратится режиссер с интересным сценарием, мы, безусловно, профинансируем создание кино, но не станем продюсерами и не поставим свои имена в титрах.
У вас был всплеск интереса к отечественному кино в 2022 году, когда вы выпустили шестнадцать фильмов, но в 2023-м их количество сократилось до шести. Как вы выбираете российские проекты в свой пакет? Какими критериями руководствуетесь?
Сергей Некрасов: Действительно, шестнадцать российских проектов в год для «Вольги» – это удивительная цифра. Все-таки 2022-й был абсолютно нетипичным годом для российского кинобизнеса по всем известным причинам. Все выпущенные проекты были нам интересны: какие-то, безусловно, привлекали по коммерческим соображениям, по каким-то просто хотелось, чтобы зритель мог увидеть их на большом экране. При этом результаты некоторых фильмов, потенциал которых мы оценивали невысоко, несмотря на тяжелую ситуацию в прокате, превысили наши и индустриальные эстимейты. В общем, 2022-й оказался для нас годом проверки, сможем ли мы выдержать тест российским кино, которое вдруг в таком неожиданном для нас самих количестве оказалось представлено в нашем лайнапе. И, как нам представляется, мы с этим тестом справились. Ну а затем, в 2023 году, произошла нормализация. Тем не менее эти шесть фильмов оказались разнообразными – от кино на взыскательную аудиторию и нетипичного для коммерческого рынка продукта до тех же самых ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ И ПУПА ЗЕМЛИ, возглавивших чарт сборов российской анимации за все время постсоветского проката. В 2024 году мы стараемся продолжать работать с диверсифицированным российским продуктом. В августе состоится релиз ЛУНТИКА, на Новый год запланирован выход очередного ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА. Надеемся, к «Кино Экспо» сможем заявить еще один-два проекта на этот год. Так или иначе с российским кино мы будем продолжать работать. И здесь много разных полян, в том числе и довольно крупных, и нам хочется на них зайти и поработать.
Как изменились доходы от фестивального российского кино за последние два-три года?
Сергей Некрасов: Их как не было, так и нет, за очень редкими исключениями, которые можно пересчитать по пальцам одной руки не только в лайнапе «Вольги», но и вообще в прокате России. Единицы здесь пересекли планку в 100 миллионов рублей или хотя бы приблизились к ней. Все остальное приносит менее 50 миллионов (чуть больше – в случае поддержки телеканалов). Тем не менее выпускать яркие фестивальные фильмы на экраны нужно, даже необходимо. Они вырабатывают новый киноязык, адекватный времени; не дают процессу закоснеть. При этом, конечно, не хотелось бы, чтобы бренд «Вольги» ассоциировался только с фестивальным кино. Но уж если мы беремся иногда его поддерживать, то должны сделать эту работу хорошо (вне зависимости от кассового потенциала того или иного проекта).
2023-й «Вольга» завершила с рекордными для себя результатами, как и многие другие дистрибьюторы. Большинство прокатчиков усилилось за последние два года. Как вы оцениваете рынок дистрибьюторов на сегодняшний момент?
Яна Полегаева: Если дистрибьюторы усиливаются и есть продукт для большого экрана, значит, есть и люди в кинотеатрах, что для нас крайне важно. Мы за конкурентный рынок. Чем больше дистрибьюторов, тем веселее и лучше. Например, 2022 год, когда мейджоры ушли и остались независимые прокатчики, оказался крайне неприятным периодом. А вот когда появилось много новых игроков и кто-то из них показал яркие успехи, стало, конечно же, лучше.
АВК предлагает увеличить цену билетов до 500 рублей, чтобы кассовые сборы по итогам года оказались удовлетворительными для кинотеатров. Что вы думаете по этому поводу?
Александр Сычев: Этот вопрос обсуждается участниками рынка не в первый раз и на самом деле вызывает тревогу, потому что необходимо проанализировать, повлияет ли увеличение цены билета на посещаемость, которая, к сожалению, и так снижается. Понятен интерес кинотеатров догнать итоговые сборы в году при снизившейся посещаемости. Но как в действительности поведет себя зритель при увеличении цены билета? Опять же, мы вновь возвращаемся к контенту, который будет предлагаться зрителю за эти деньги. Во время конференции АВК кто-то сказал: наша задача – приводить зрителя и обеспечить фильму количество сеансов, а задача владельцев кинотеатров – определять цену билета. С нашей точки зрения, чем лучше будет контент, тем дороже должен быть билет.
Если говорить о рынке СНГ, то изменилась ли тут как-то работа «Вольги»?
Яна Полегаева: Мы больше внимания уделяем этому направлению. Если пять лет назад один сотрудник просто расписывал площадки и ничего более, то сейчас наша партнерская компания в Казахстане занимается маркетингом проектов, проводит премьеры и выпускает не только наши фильмы, но и сконцентрировалась на том, чтобы больше выпускать локальных проектов. Например, она представила на больших экранах фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, ставший для компании в Казахстане самым успешным проектом. Отмечу, что казахстанская кинопрокатная компания Asanafilm принадлежит казахстанскому акционеру. Мы хотим, чтобы, как и в Беларуси, эти компании росли вместе с нами как наши партнеры. Но мы работаем в плотной интеграции и делимся с ними экспертизой. Сейчас мы намереваемся открыть компанию в Узбекистане. Мы постоянно анализируем, что работает, как двигаться дальше, что является нашими целями и какие задачи нужно решить, чтобы их достигнуть.
Расскажите, пожалуйста, о приоритетах компании на ближайшие годы. Чего бы вам хотелось добиться, условно, к двадцатилетней годовщине?
Яна Полегаева: Одним из важных достижений работы компании стало четкое понимание пределов наших возможностей. Мы не хотели бы сильно расширять репертуарную линейку, чтобы не переоценить свои силы. Нам хотелось бы сосредоточиться на еще более качественном выпуске проектов, еще более усердно над ними работать, чтобы раздвинуть достигнутые сегодня пределы.
Сергей Ершов: Мы за то, чтобы через десять лет компания наладила еще более плотные отношения с индустрией и вместе с коллегами выстроила диалог и площадку для обсуждения важных для индустрии тем о привлечении зрителей, новых форматах, мировых трендах и технологиях. А вообще в планах у нас – очень много работать.
Фото: кадры из фильмов ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА, ВОРОН и МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ