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Александр Андрющенко и Михаил Врубель: «Мы хотим развивать жанр фантастики и выстраивать в нем вселенные»

Автор: Рая Башинская

5 июня 2024

Создатели «Сто лет тому вперед» рассказали БК о промежуточных итогах проката, а также о своих будущих проектах

Приключенческий фильм СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД по повести Кира Булычева четыре недели возглавлял российский прокат, заработал к сегодняшнему дню почти 1,4 млрд рублей и отобрал звание самого успешного российского фантастического проекта у ПРИТЯЖЕНИЯ и ВТОРЖЕНИЯ от тех же создателей. Картина стала 28-м «миллиардером» в отечественном прокате и шестым – за 2024 год. В производстве проекта с бюджетом 900 млн рублей (из них от Фонда кино получено 565 млн безвозвратных средств и 50 млн возвратных) участвовало семь игроков – компании «Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип», «НМГ Студия», телеканал «Россия 1», Okko, «Союзмультфильм». Продюсеры фильма Михаил Врубель и Александр Андрющенко, также выступивший режиссером картины, рассказали БК о промежуточных итогах проката СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ожиданиях от ее дальнейшей работы и о своих будущих проектах – сказке БУРАТИНО и новой версии ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОНИКА.

Как вы оцениваете сборы фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД на текущий момент? Насколько вы довольны результатами картины?

Александр Андрющенко: Я очень доволен. Фильм показал новый лучший результат среди отечественной фантастики. Да и вообще для проката вне новогодних праздников бокс-офис более чем хороший. Не говоря уже об оценке фильма и «сарафанном радио». Так что не радоваться этому результату было бы как минимум неуважительно по отношению ко всем, кто проделал огромную работу как по созданию, так и по продвижению картины.

Какие были изначальные эстимейты?

Александр Андрющенко: Мы ориентировались на результат от одного до полутора миллиардов рублей. В мечтах, конечно, представляли себе и два миллиарда, но реальные рыночные факторы говорили о том, что это менее вероятно.

Как вы позиционировали картину при продвижении – как семейный фильм или как фантастику для молодежи? На какую аудиторию в целом рассчитывали? Насколько удалось ее привлечь, по вашим оценкам?

Александр Андрющенко: Как приключенческую фантастику для всей семьи. Думаю, ядро аудитории – более подростково-молодежное, это определяется главными героями истории. Но, мне кажется, фильм может быть привлекателен абсолютно всем, кому интересен этот жанр. Что и показывают исследования среди тех, кто пришел на картину.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге фильма? Какие ресурсы использовали при продвижении в целом? Продолжаете ли вы поддерживать фильм сегодня?

Михаил Врубель: С точки зрения маркетинга это сложный продукт – как мы любим: трудный жанр, предубеждения зрителей против нового, которое опирается на хорошо забытое старое, возраст главных героев. Так или иначе, нам и нашим партнерам из ЦПШ и ВГТРК (а среди них, не побоюсь этих слов, лучшие маркетологи страны) в очень большой степени удалось эти барьеры преодолеть. На меня лично произвел особое впечатление наш тур по России – мы в очередной раз посмотрели в глаза зрителям и поняли, как нужны друг другу. Наш ключевой медиапартнер ВГТРК продолжает поддерживать прокат и по сей день.

Вы говорили о том, что если бы фильм снимался сегодня, а не в 2022 году, то его бюджет был бы выше на 20–50 процентов. Действительно ли настолько повысилась стоимость производства? И за счет чего это произошло в первую очередь?

Александр Андрющенко: Да, действительно. За счет повышения стоимости всего – и зарплатного фонда, и материалов. Жизнь вообще стала дороже.

Каковы перспективы СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД в международном прокате? На какие рынки он продан, когда начнет там работу?

Михаил Врубель: По международным продажам активно идет работа, и скоро будет понятно, на каких территориях есть повышенный интерес к фильму.

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, а впоследствии БЛИНДАЖ вышли в условиях отсутствия сильных конкурентов – как теневых, так и легальных. В то же время ЛЕД 3 вы недавно выпускали в прокат при более плотной конкуренции. Насколько отсутствие конкурентов помогло прокату СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, на ваш взгляд?

Александр Андрющенко: Я не стал бы сравнивать прокатный потенциал ЛЬДА 3 и СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Все-таки один – оригинальный фильм в жанре приключенческой фантастики, а другой – финал супернародной и всеми любимой франшизы, да еще на раскачанной этой же франшизой дате 14 февраля. Шаг за шагом, я уверен, мы сможем раскачать для аудитории и этот жанр, главное – не опускать планку качества самих фильмов. Репутацию российской фантастики нужно заработать, и мы к этому вызову готовы. А если говорить про теневой прокат, то я не могу поддерживать его просто потому, что это нарушает авторские права. Это неправильно, незаконно по отношению к таким же создателям, как и мы сами.

Как вы думаете, могла ли невыдача прокатного удостоверения МИНИСТЕРСТВУ НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ и зачистка проката от пиратского контента привести к тому, что поток зрителей, особенно молодых, в кинотеатрах сократился? Условно говоря, если бы МИНИСТЕРСТВО стартовало в изначально запланированные сроки, то зрителей в кинотеатрах было бы больше, и СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД тоже досталась бы часть этой молодой аудитории? Или это все-таки не так?

Александр Андрющенко: Считать, что прокат существенно определяется какими-либо одним-двумя факторами, мне кажется поверхностным подходом. Дата, рекламная кампания, доверие к жанру, попадание в аудиторию, конкурентное окружение, страшные форс-мажорные обстоятельства, огромное количество других внешних событий в мире, влияющих на настроение людей, погода, качество работы конкретных кинотеатров и прочее – весь причудливый коктейль разных причин выливается в определенный поток зрителей. И понять, что на что повлияло, мы сможем позже, после проката и подробного его анализа. Может быть, тогда появятся какие-то ответы. Но не сейчас.

Как, по вашим ожиданиям, фильм будет работать с выходом МИНИСТЕРСТВА и потом – МАЙОРА ГРОМА? Будет ли проект работать летом, когда знаковых картин появится совсем немного?

Александр Андрющенко: Мы на это очень надеемся. NPS фильма такую надежду дает.

С фильмом СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД вы приняли решение сделать не ремейк популярного советского телесериала, а свою экранизацию книги, что в итоге помогло избежать негативной реакции со стороны поклонников сериала. Расскажите, пожалуйста, почему и как вы приняли такое решение?

Александр Андрющенко: Мне просто было неинтересно делать ремейк. Это я понимал с самого начала. Но к той версии, которая получилась в итоге, мы шли витиеватой и преимущественно интуитивной творческой дорогой.

Будут ли в таком же ключе сделаны ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА? Можете ли вы рассказать подробности о проекте?

Михаил Врубель: Да, мы активно работаем над сценарием. Думаю, к осени станет понятно, когда мы сможем зайти в съемки, кто будет режиссером и кто будет сниматься в картине.

«Водород» активно продолжает работать в жанре фантастики. Как вы оцениваете его перспективы в российской киноиндустрии?

Михаил Врубель: Мы считаем, что развитие этого жанра является очень важным для индустрии в целом. Как мы начали с ПРИТЯЖЕНИЯ, так и продолжаем уверенно работать в нем. Хотим развивать его и выстраивать фантастические вселенные.

Есть ли у вас в планах расширение вселенной об Алисе Селезневой?

Александр Андрющенко: Для этого нужно взвешенно оценить проделанную работу и ее результат. Дождаться выхода фильма в сети и на телевидении. Понять итоговый качественный и количественный портрет аудитории картины. И почувствовать, насколько расширение вселенной для этой аудитории действительно необходимо.

Фонд кино в этом году уже в третий раз поддержал производство сказки БУРАТИНО. Расскажите, пожалуйста, когда начнутся съемки? Какой подход вы нашли к этой истории?

Александр Андрющенко: Съемки начнутся в конце лета. Подход традиционный для наших компаний – мы ставим себе задачу сделать самую увлекательную приключенческую сказку в России. И будем делать все, что для этого потребуется. Кастинг вы уже видели, дальше будет только интереснее.

Чем вас заинтересовал survival-триллер ПРОПАСТЬ, который в этом году также получил поддержку Фонда кино?

Александр Андрющенко: Это очередной жанровый эксперимент, который нас очень будоражит. Эмоциональный моноаттракцион о силе духа человека, поставленного в нечеловеческие условия. Какая-то дверь, в которую мы еще не заходили. Подробности будут позже.

На каком этапе сейчас находится мультфильм НА СВЯЗИ? Чего ждать зрителям?

Михаил Врубель: Идет активная работа. Скоро мы объявим имя очень интересного режиссера, который возглавит проект, и расскажем о том, с какой студией и как мы будем его делать.

Александр Андрющенко: Могу только сказать, что мы добились поистине феноменального качества сценария и с нетерпением ждем, когда нам удастся поделиться этой историей со зрителями.

Согласны ли вы с тем, что в прокате сегодня не хватает анимации? Как вы думаете, почему мало кого из продюсеров сейчас интересует производство мультфильмов? Тем более что российская анимация востребована за рубежом.

Михаил Врубель: Анимации абсолютно не хватает. По разным оценкам, ее недостаточно на 50–75 процентов. То есть сегодня производится в лучшем случае половина необходимого, а скорее всего – около четверти. Именно поэтому мы хотим активно развивать это направление.

Есть ли у вас в планах проекты в копродукции? Или выход на международные рынки производства, как это сделали Валерий Федорович и Евгений Никишов?

Михаил Врубель: По выходу на международные рынки у нас есть большие планы, но о них мы будем рассказывать позже.

«Водород» редко снимает сериалы, сейчас известно о проекте «Пока смерть не разлучит нас». Чем он для вас интересен?

Александр Андрющенко: «Пока смерть не разлучит нас» – сериал, придуманный Кариной Чувиковой, выпускницей «Индустрии», однокурсницей режиссера ЛЬДА 3 Юры Хмельницкого и Василисы Кузьминой, сценариста и режиссера НИКИ. Для меня это продолжение линейки очень важных для нас дебютов наших же студентов. И этот сериал важен именно авторской интонацией Карины, ее уникальным видением. Я в нее очень верю. Мне кажется, проект должен стать глотком свежего воздуха в потоке стриминговых релизов.

Что вы думаете о сериалах и стабильно растущем рынке стримингов? В чем преимущества создания сериалов, а не полнометражного кино, для производителей?

Александр Андрющенко: Не уверен, что это можно назвать преимуществом, скорее спецификой. Сериал – это другой формат сторителлинга. Более подробный, более обстоятельный. Это и другая коммуникация со зрителями. Не такая стремительная, как в кинотеатре. В ней есть и минусы, и плюсы. Кажется, что зрителю гораздо проще включить сериал на любом доступном устройстве, чем дойти до кинотеатра, но и конкуренция на стримингах как будто гораздо выше чисто из-за количества релизов. А в общем-то, сериалы предполагают просто другие правила игры, но игроки те же. Все равно побеждает самая сильная и лучше всего рассказанная история.

Киношкола «Индустрия» функционирует уже несколько лет, и ее выпускники работают на ваших новых проектах. Как вы оцениваете развитие школы на данном этапе? Учитывая, насколько в отрасли не хватает специалистов и какой она переживает бум производства, можно ли сказать, что все выпускники находят себе работу в индустрии? Какие у вас планы на развитие школы?

Александр Андрющенко: Мы очень довольны выпускниками «Индустрии». Как будто доказывать их состоятельность на рынке нет никакой необходимости – сценаристы, режиссеры и продюсеры наших курсов и так у всех на слуху. Но это только верхушка айсберга. Есть огромное количество специалистов – операторов, вторых режиссеров, режиссеров монтажа, звукорежиссеров, VFX-специалистов, маркетологов и других работающих в индустрии на различных позициях. Так что мы чувствуем полную отдачу от вложенных усилий. И планы на развитие школы – грандиозные…

Активная поддержка со стороны Фонда кино на длительном отрезке дала свой результат в качестве российских фильмов. Насколько количественно российская индустрия готова сейчас занять освободившиеся ниши? Сколько еще лет дотаций потребуется для того, чтобы российское кино было рыночно успешным и самостоятельным?

Александр Андрющенко: Мне не кажется возможным дать такой прогноз. Мы можем видеть, что российское кино развивается и делает это хорошими темпами. И это заслуга не только кинопроизводителей, Фонда кино, минкульта или дистрибьюторов, но и результаты невероятных усилий конкретных киносетей и кинотеатров. И еще глубже – конкретных кинозрителей. Только все вместе мы и есть то, что называют рынком. Вся цепочка от начала и до конца. И обрести высокое качество этой культуры нельзя быстро. Для этого должна работать вся цепочка. Те тенденции, которые я вижу, вызывают оптимизм. Это не значит, что нет ошибок. Иногда у нас получаются не очень хорошие фильмы, иногда не срабатывает маркетинг, а иногда по-прежнему заходишь в кинотеатр, и там просто грязно, а твой стенди засунули в угол у подсобки. Но бόльшая часть рынка работает профессионально и классно. Надо просто бросить истерики и набраться терпения. И все будет хорошо. Побольше любви к профессии и уверенности в собственных силах – и зрители потянутся.

Фото: Мария Хуторцева, кадры из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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