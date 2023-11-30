Тимур Вайнштейн: «Харламов и Гузеева фактически раскручивали «Тещу» последние пять-шесть лет»

Генеральный продюсер телекомпании НТВ и рассказал БК о своих ожиданиях перед кинотеатральным релизом картины

В прокат выходит комедия ТЕЩА с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. В фильме волевая теща и нелюбимый зять обмениваются телами под Новый год, что помогает им преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. Дополнительную интригу картине создают реальные отношения исполнителей главных ролей, много лет подтрунивающих друг над другом в соцсетях. Генеральный продюсер телекомпании НТВ и продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал о том, как противостояние актеров идет на пользу фильму, о своих ожиданиях перед кинотеатральным релизом картины и о других полнометражных и сериальных проектах, над которыми работает.

Расскажите, пожалуйста, как вы стали продюсером фильма ТЕЩА? Как пришла идея пригласить на главные роли Гарика Харламова и Ларису Гузееву?

Первые сценарные наброски принес продюсер Михаил Погосов, а тому, в свою очередь, предложил эту идею режиссер Аскар Узабаев. Мне сразу стало очевидно, что для этого проекта нужно что-то особенное и неожиданное, чтобы максимально раскрыть его потенциал. После наблюдения за словесными перепалками в социальных сетях между Гариком и Ларисой у меня уже давно закрадывалась мысль об их творческом дуэте, но не было подходящего случая. А тут все сошлось, и я уцепился за эту идею ногами, руками, зубами, ушами и всем, чем только возможно. Хотя все вокруг сомневались и на первых встречах по фильму говорили, что шансов никаких, потому что отношения плохие, кто-то обижен, оскорблен и прочее. Но я вообще живу по принципу «чем невыполнимее задача, тем интереснее», поэтому через некоторое время все получилось, хотя до этого Лариса и Гарик абсолютно не были знакомы.

Как вы оцениваете «химию» между актерами?

Скажу честно: в комедии сыграться очень сложно. Люди годами друг к другу пристраиваются, чтобы почувствовать «химию» друг друга именно в комедийном жанре. Уверен, что сыграть в мелодраме или любом другом жанре не то чтобы проще, но там есть многое, чем можно прикрыться, чтобы создать ощущение правильной игры. В комедии этого сделать нельзя. Либо смешно, либо нет – третьей реакции не дано. Гарику понятна культура комедии, он в этом жанре бульдога съел. Мы волновались за Ларису, и она тоже переживала, потому что ей пришлось идти в жанр, который не являлся для нее основным в актерской карьере, и, более того, идти с серьезным соперником, а при всей дружбе это соперничество. Еще им нужно было сыграть друг друга. До этого мы видели, как Гарик может превращаться в женщину, но Ларисе впервые пришлось перевоплотиться в мужчину. Должен сказать, что результатом я очень доволен. Она сыграла великолепно! Мы уже смотрим фильм с разными фокус-группами, и зрители в шоке от того, как прекрасно Лариса с этим справилась. Ну и Гарик, конечно же, на высоте. Появилась отличная пара, которая может ограничиться не только одним фильмом.

Как вы оцениваете сюжет с обменом телами? Судя по комментариям к трейлеру, зрители все-таки считают этот ход избитым и вторичным.

Да о какой вторичности может идти речь? В фильме происходит не просто обмен тел, а очень конкретный обмен очень конкретных тел! Уверен, такого поворота никто не ожидал, и уже как минимум ради этого стоит сходить в кино. Да и в целом наш фильм – все же нечто большее, чем просто очередная история про обмен телами, и, думаю, зрители в этом убедятся после просмотра. В картине много сцен, где люди будут смеяться и хохотать в голос, но есть и моменты, когда, не сомневаюсь, у многих зрителей появится добрая слеза.

Как в продвижении будет использовано противостояние Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова? Как в целом они будут участвовать в промо?

Наш фантастический дуэт уже полноценно вовлечен во все этапы продвижения картины. Чего только стоит поддержка актеров на многомиллионную аудиторию в их социальных сетях. Судя по положительным реакциям пользователей, мы на правильном пути. Но мы не ограничиваемся только их социальными сетями. Известные своим крайне редким общением с прессой Лариса и Гарик любезно согласились дать ряд эксклюзивных интервью крупным изданиям, где поделятся не только историями со съемок, но и подробностями из личной жизни. Мало того, они впервые за всю историю появятся вместе в популярных шоу Comedy Club на ТНТ, «Кстати» во «ВКонтакте». На этом сюрпризы не заканчиваются, под Новый год зрителей ждет еще одно появление главных героев фильма на экранах ТВ, но здесь хочется обойтись без спойлеров. И, конечно же, Лариса с Гариком широко представят картину на светской премьере 27 ноября.

Совершенно очевидно, что этот проект превращается в некий золотой кирпич, во что-то очень оригинальное. Его ждут больше, чем обычно, именно благодаря невероятной паре, которая фактически раскручивала проект последние лет пять-шесть. Сами того не подозревая, Гарик и Лариса создавали постоянный маркетинговый шум вокруг фильма. По сути, это самая длинная маркетинговая кампания кинокартины за всю историю. Спешу отметить, что промокампания строится не только на противостоянии наших героев. Все же хочется подчеркнуть, что картина является семейной, душевной, а дружба между тещей и зятем вполне может существовать.

В сентябре в прокат выходила комедия ПРАЗДНИКИ тоже с сильной женщиной во главе семьи и сложной динамикой в самой семье. Прокатчиком фильма также был «Централ Партнершип». Можно ли сравнивать эти проекты, на ваш взгляд? Чем отличается ТЕЩА?

Мне в целом не нравится проводить параллели с другими картинами, искать, как это модно нынче говорить, референсы. Где-то, безусловно, можно выделить ряд общих критериев, но в то же время в различных обстоятельствах они могут сработать в совершенно противоположных плоскостях. Для широкой аудитории ТЕЩА – уже своего рода феномен за счет долгожданного актерского дуэта Харламова и Гузеевой.

Состав партнеров по продвижению у ТЕЩИ примерно тот же, что и у ПРАЗДНИКОВ. Не сливаются ли эти проекты в один в публичном пространстве, на ваш взгляд?

Прежде всего мы руководствуемся набором инструментов, действительно показывающих себя как максимально рабочие и охватывающих широкий пласт аудитории. ПРАЗДНИКИ – это все-таки фильм в поддержку сериала, выходящего сейчас на ТНТ. Кстати, очень крутая идея. Не могу согласиться, что оба проекта сливаются в публичном пространстве; как минимум у каждого из них есть своя история и своя айдентика. Безусловно, продвижение ТЕЩИ строится не только вокруг промопартнеров, мы задействуем полный спектр инструментов для максимально широкой представленности картины.

Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих инструментах.

С особым трепетом мы относимся к выпуску картины в прокат и ставим перед собой очень высокую и амбициозную планку. По некоему «традиционному» пониманию, рекламные бюджеты делятся под конкретную категорию фильмов. Мы же хотим разорвать этот шаблон и показать, что потенциал у картин подобного жанра гораздо больше. У ТЕЩИ есть абсолютно все слагаемые успеха и высокого бокс-офиса, поэтому маркетинговая кампания уже складывается беспрецедентная. Как минимум стоит отметить, что оба трейлера к фильму широко разошлись в интернете органически, без каких-либо посевов. И судя по реакции аудитории, интерес к картине очень высокий.

Вовсю идет масштабная паблисити-кампания, в том числе благодаря ресурсам главных героев фильма. В активной фазе находится широкая кинотеатральная кампания, где мы, в свою очередь, очень рассчитываем на поддержку кинотеатров как до проката, так и во время, и благодарны тем, кто уже помогает масштабно продвигать проект. Хочется также отметить успешный, на мой взгляд, трейлеринг к блокбастеру ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, показавшему превосходные результаты в прокате.

Особое место в рекламной кампании мы уделили мощнейшей, в полном понимании этого слова, исходя из длины и содержания кампании, ТВ-поддержке (ТНТ, НТВ, «Россия 1», СТС, РЕН ТВ, «Пятница!» и другие), а также массированному продвижению в интернете. Реклама на этих ресурсах стартовала в ноябре и продлится до конца декабря.

Какие у вас в целом ожидания от кинотеатрального проката картины? На какой проект вы с дистрибьютором ориентируетесь?

Ожидания у нас очень высокие, и мы уверены, что кино привлечет не только молодую, но и семейную, и взрослую аудиторию, что позволяет нам надеяться на хорошие сборы. По моему мнению, минимальная планка бокс-офиса составит не меньше 500 миллионов рублей, а дальше, как говорится, зритель покажет. В свое время прецедентом для комедий стал САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ, первый фильм Comedy Club с Харламовым в главной роли. Реакция оказалась разной, но маркетинговый потенциал был огромен. Большое количество людей тогда пошло в кинотеатры, и фильм на тот момент побил рекорды. Мы очень надеемся, что нам также удастся совершить такой рывок. И за счет не только сильного маркетинга картины, но и положительного «сарафана». Я не очень люблю говорить о референсах для фильмов. Мы надеемся, что ТЕЩА станет франшизой и сама будет являться референсом для остальных картин, потому что ее результаты будут отличаться от цифр, которые показывают проекты в этом жанре.

Действие фильма происходит в новогоднем антураже. Значит ли это, что вы рассчитываете продержаться в прокате до новогодних праздников?

Действие фильма действительно происходит в канун Нового года. У картины есть новогодний потенциал, и мы уверены, что декабрьские результаты позволят ей работать еще и в январе. Мы понимаем, что там разворачивается битва крупных игроков, тем не менее у ТЕЩИ есть возможность сохраниться на небольшом, но приличном проценте, чтобы люди могли с удовольствием досмотреть картину на новогодних праздниках. У нас получилось сильное кино, и я уверен в хороших сборах, которые, в свою очередь, дадут кинотеатрам повод поработать фильмом на новогодних выходных.

Как в целом вы оцениваете востребованность комедий на рынке в нынешнее время?

В нынешнее, в предыдущее и в будущее время комедии всегда будут востребованы, потому что люди любят развлекаться, улыбаться и продлевать свою жизнь благодаря смеху. На хорошие комедии рынок будет всегда реагировать.

Режиссер ТЕЩИ Аскар Узабаев снимает сейчас еще один ваш проект – РУКИ ВВЕРХ об одноименной популярной музыкальной группе. Каким получается фильм? Как вообще вы оцениваете тренд на производство картин о популярных музыкальных группах?

Наш фильм не похож на другие картины про музыкальные группы, которые сейчас снимают. Это отдельный проект, отдельная вселенная, отдельная история. Это высокобюджетное кино с масштабной постановкой, с серьезным актерским составом и с большими музыкальными номерами станет событием. Сам по себе Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» на протяжении тридцати лет являются совершеннейшими звездами, все эти годы собирающими «Лужники» и стадионы по России. Это единственная в своем роде группа, которая может себе позволить такую роскошь. Поэтому мы уверены в большом зрительском потенциале фильма. Тренд на производство картин о популярных группах существовал всегда, в том числе и в мировом кинематографе. Думаю, людям всегда интересно посмотреть на изнанку популярности и известности, а еще и послушать любимые песни.

Также у вас в производстве спортивная драма РОДНИНА. На каком этапе находится проект? Когда он выйдет в прокат? Чем вас заинтересовала эта история?

Ирина Роднина – великая спортсменка и гордость нашей страны. Недаром, когда в кино хотят показать величие наших спортивных побед, главным кадром становится Роднина со слезой на пьедестале и на фоне поднимающегося флага. Мы взяли за основу воспоминания Ирины Константиновны и фактически экранизируем ее книгу «Слеза чемпионки». Это несомненный блокбастер, который будет готов к концу следующего года.

НТВ производит совместные проекты с «Иви», Premier, Wink. Как на телевидении показывают себя проекты, ранее представленные на стримингах?

Ровно так же, как и на стримингах. Если на онлайн-платформах проект «выстрелил», то он «выстрелит» и на ТВ. Если прошел со средними показателями, то и у нас пройдет с такими же. Например, остросюжетный хит НТВ «Невский» лидирует на протяжении семи лет показа, в 2022-м став лучшим сериалом года среди всех зрителей России старше восемнадцати лет. Шестой сезон этого сериала, который мы показывали в апреле этого года, со средним рейтингом 4 процента три недели подряд возглавлял топ-5 самых популярных сериалов в России, оставив позади проекты телеканала «Россия 1» и Первого канала. И на «Иви», и на Premier он входит в топ-3 главных сериалов, включая originals платформ. Как и другой мегапопулярный сериал НТВ – «Пес».

И наоборот. Хочу выделить наш опыт с турецким сериалом «Зимородок», который мы поставили в эфир, изучив портрет его аудитории на «Иви». Как оказалось, лояльные зрители сериалов НТВ смотрели на «Иви» еще и «Зимородка», который в диджитале демонстрировал большие просмотры. Поскольку значительную часть аудитории турецких сериалов составляют женщины, мы решили поставить проект по будням в предпрайме, с 16:50 до 19:00 – в слоте «За гранью» и «ДНК», ушедших на летние каникулы. И это оказалось очень успешным кейсом. Финальные серии мы показали в субботу, 26 августа, в дневном слоте, а самую последнюю серию – в вечерний прайм, сразу после «Центрального телевидения» с Вадимом Такменевым. И если говорить о женщинах, то средняя доля женской аудитории старше восемнадцати лет, смотревших этот сериал на НТВ, составила 12,4 процента, максимальная – 14,8 процента.

«Библиотекарь» стартовал на Wink и more.tv еще в июне. Выйдет ли он на НТВ?

«Библиотекарь» был снят режиссером Игорем Твердохлебовым по заказу телеканала РЕН ТВ. Еще до прихода на НТВ мною было разработано много проектов. Среди них, например, «Библиотекарь», «Художник», ПРАВЕДНИК, РОДНИНА из библиотеки «ВайТ Медиа», которые зрители увидели спустя много нет. Того же «Библиотекаря» я начал разрабатывать еще в 2012 году. Сериал с Никитой Ефремовым в главной роли вышел на РЕН ТВ в августе этого года, на НТВ он показан не будет.

Не слишком ли смелы и прогрессивны актуальные проекты платформ для более стерильного телепоказа? Как, например, «Слово пацана», который после премьеры на стриминге должен выйти на НТВ.

«Слово пацана» – это понятное, честное кино про то, что мы пережили в конце 80-х, и про то, что не должно повториться снова. В этом сериале нет фальши, и, безусловно, эта достаточно смелая работа Жоры Крыжовникова станет хитом и на онлайн-платформах, и на НТВ. Люди любят честное кино про жизнь, про то, что было на самом деле. Это всегда привлекает зрителя. Если раньше имелись хоть какие-то отличия в подходе к контенту у телевидения и диджитала, то сейчас их почти нет. Аудитория онлайн-платформ растет, в силу чего начинает работать массовый, а не нишевый контент. «Слово пацана» – на мой взгляд, сериал для всех и должен стать популярным.

На таких проектах, как «Слово пацана», «За час до рассвета», «Мастер», объединяются производственные мощности двух холдингов – «Газпрома» и НМГ. Как вы оцениваете такое сотрудничество? Это уже не конкуренция, а взаимовыгодное сотрудничество?

Да, это взаимовыгодное сотрудничество. Ни платформам, ни телеканалам совершенно не мешает совместный не единовременный показ. Все перечисленные проекты демонстрировали на канале и на платформах хорошие показатели. Мы не наблюдаем никакой каннибализации аудитории. Даже наоборот: на данный момент есть кросс-промоподдержка ТВ и онлайн-кинотеатров. Если раньше они боролись за catch forward, то сейчас идеальная история – catch up по орбите 0+. К этому времени телеканал успевает разогнать интерес к сериалу собственным промо так, что онлайн-кинотеатр по праву может считать, что у проекта состоялась масштабная рекламная кампания на ТВ. Более того, онлайн-кинотеатры покупают у нас рекламу в слоте приобретенного ими сериала, когда он идет в эфире. Естественно, с призывом смотреть все серии на платформе. Мы работаем по разным моделям: как catch up, так и catch forward. Масштабирование взаимодействия с онлайн-платформами подразумевает не только дистрибуцию, но и копродакшн. «Слово пацана», «За час до рассвета», «Мастер» – это как раз примеры совместного сотрудничества НТВ, онлайн-платформ и студий. Как показывает практика, запуски проектов совместно с VOD-платформами обеспечивают рост смотрения в обеих средах, а копродакшн контента позволяет реализовывать по-настоящему масштабные истории, существенно снижая расходы каждой из сторон. От сотрудничества друг с другом выигрывают все.

В какие проекты готов входить НТВ как сопродюсер?

В событийные, качественные и интересные истории, привлекательные как для мужской, так и для женской аудитории.

Вы говорили о том, что активное производство контента платформами повышает стоимость производства по всему рынку. К чему это приведет в дальнейшем, на ваш взгляд?

Цены не могут расти вечно, как и объем производимого контента. Когда онлайн-площадки должны будут демонстрировать прибыль, думаю, стоимость производства стабилизируется.

Вы говорили о том, что средняя стоимость одной серии на НТВ выросла на 20 процентов и достигает 10–12 миллионов рублей. Это справедливо и для совместных с платформами проектов?

Их стоимость, конечно, выше. Именно поэтому все входят в копродукцию и делят права, потому что в одиночку сложно потянуть проекты такого уровня, как, например, «Цербер», «ГДР» и то же «Слово пацана».

В топах стримингов регулярно стали встречаться проекты НТВ. Как вы оцениваете эти успехи? Результат ли это какой-то целенаправленной маркетинговой работы или причина в чем-то другом?

На данный момент наши ключевые партнеры – Premier, Rutube и «Иви», но наш контент действительно присутствует или присутствовал во всех российских онлайн-кинотеатрах и на многих зарубежных платформах. На самом деле здесь нет какого-то чуда, просто у нас достаточно большая библиотека хороших сериалов, которые, как оказалось, популярны у зрителей не только в эфире, но и онлайн. Дело в том, что глобально аудитория телевидения и онлайн-кинотеатров практически одинаковая. Им интересен массовый продукт, и именно такой НТВ производит – он рассчитан не на отдельные социально-демографические страты, а на среднестатистического зрителя. Это именно та экспертиза, которой обладает телевидение. Мы лучше понимаем массового зрителя. Просто в силу привычки потребления на ТВ собирается более возрастная аудитория, а в диджитале – молодая. Мы предоставляем зрителям возможность смотреть наш контент там, где им удобно. Наши франшизы – «Невский» и «Пес» – одинаково популярны как в эфире НТВ, так и в онлайне. Это лишь единичные примеры успехов наших тайтлов, представленных на онлайн-платформах. Сейчас совокупно более 5 тысяч часов контента НТВ присутствует на платформах – свыше ста сериалов из библиотеки НТВ. Всего в нашей библиотеке более 50 тысяч часов оригинального контента.

Есть ли в таком случае смысл в более дорогих по уровню продакшна эксклюзивах? Или там все-таки слишком разная степень востребованности, несмотря на попадание в топы?

И для каналов, и для онлайн-кинотеатров, безусловно, есть смысл в эксклюзивном контенте, произведенном в разной ценовой категории, потому что это права на собственную библиотеку контента. По сути, это основной актив любой медийной компании, который формируется долгим упорным трудом. В случае с НТВ – тридцать лет: именно столько исполнилось каналу в этом году. Другое дело, что на канале это устроено немного по-другому. Мы не можем производить только дорогие сериалы и выпускать их один-два раза в месяц. Российский зритель привык смотреть премьерный сериал каждый вечер. Поэтому мы ежегодно запускаем масштабный пакет сериалов разной стоимости, производимый большим пулом продакшн-компаний. И самое удивительное, что не всегда «выстреливают» именно дорогие проекты. В этом и есть магия нашего бизнеса.

Фото: из личного архива