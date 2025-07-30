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Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло до 67 млн человек

Автор: Илья Кувшинов

30 июля 2025

Количество платных подписок увеличилось год к году на 44%

 Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за второй квартал 2025 года.

Согласно ему, по данным на конец июня российские стриминги обслуживали по подписке 67 млн пользователей (+26% год к году). Количество платных подписок, в свою очередь, увеличилось с 36 млн до 52 млн (+44%). При этом, на пять крупнейших сервисов («Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и KION) приходится 85,5% всех пользователей.

Лидером по количеству подписчиков вновь оказался «Кинопоиск» (16,5 млн, из них 11,9 млн платящих). Второе место досталось Okko (11,7 млн и 8,3 млн), а бронзу взял «Иви» (10,7 млн и 7,4 млн). Четвертую строчку топа занял Wink (9,5 млн и 8,6 млн), а пятую – KION (8,9 млн и 8,3 млн). Стоит отметить, что две последних платформы имеют наибольшую долю платящих абонентов в совокупной базе – более 90%.

Быстрее остальных количество подписок среди онлайн-кинотеатров, обслуживающих более 1 млн пользователей, за год нарастил KION – на 44,5%. На втором месте оказался Okko (+41,3%), а на третьем – Premier (+24,7%).

Удовлетворенность сервисом опрошенные оценивали по 5-балльной шкале. Лидером там также оказался «Кинопоиск» (4,35 балла), второе место занял Okko (4,33 балла), а третье – Premier (4,27 балла). Четвертая строчка досталась «Амедиатеке» (4,26 балла). Пятерку замкнул KION (4,25 баллов).

Фото: Freepik 

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