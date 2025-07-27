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Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 июля 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

27 июля 2025

Новая работа Романа Михайлова, драма «Красавица» и уход комедии «Уволить Жору»

На минувшей неделе «Централ Партнершип» убрал из графика релизов комедию УВОЛИТЬ ЖОРУ, релиз которой был намечен на 25 декабря. Главные роли в картине Марюса Вайсберга исполнили Данила Козловский, Михаил Галустян и Наташа Бардо.

«К24» поставила на 14 августа новую ленту Романа Михайлова НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ. Мокьюментари рассказывает о том, как Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Илларион Маров, Александра Киселева, Чингиз Гараев и другие отправились в Индию на съемки картины Михайлова ЖАР-ПТИЦА.

RWV Film назвал новую дату выхода хоррора АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ – лента вернулась в прокатную сетку и дебютирует в прокате с 21 августа.

«Вольга» заявила на 19 февраля 2026 года драму КРАСАВИЦА. Главные роли в картине Антона Богданова о сотрудниках сотрудники зоосада в блокадном Ленинграде исполнили Слава Копейкин, Стася Милославская, Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков.

«Парадиз» убрал из графика релизов сразу пять релизов: СЕЗОН ОХОТЫ (11 сентября), ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (30 октября), STRANGLEHOLD (20 ноября), НАЙТИ КОРОЛЯ (27 ноября) и ГИГАНТ (4 декабря). Освободившееся 20 ноября заняла фантастика АСТРОНАВТ, ранее заявленная на 23 октября, а 4 декабря – пародийная комедия ФЭКХЕМ-ХОЛЛ, релиз которой был запланирован на 30 октября. Две картины компании дебютируют раньше намеченного: ВЕС ПОБЕДЫ выйдет в прокат 4 сентября вместо 25-го, а ВЫЖИВШИЙ – 6 ноября вместо 13-го.

«КИНО.АРТ.ПРО» поставила на 16 октября историческую драму ЖАТВА из программы прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

АО «Синема Парк» поменяло местами два своих проекта – перевыпуск аниме ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ ХАРУКА И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО и фэнтезийный мультфильм ЭКЗОРЦИЗМ: ХРОНИКИ. Теперь они выйдут 7 и 21 августа соответственно.

Перевыпуск драмы ИГЛА с Виктором Цоем, намеченный на 14 августа, не состоится – картина выбыла из графика релизов.

Фото: кадр из фильма КРАСАВИЦА

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