Дмитрий Якунин: «Региональному кинематографу нужно тянуться за федеральным, при этом не теряя свои колорит и уникальность».

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа рассказал о деталях деловой программы ММКФ

В рамках бизнес-программы 45-го Московского международного кинофестиваля Фонд поддержки регионального кинематографа проведет питчинг сценарного отбора «Метод. Москва» и конкурс «Лаборатория саспенса». Активно будут обсуждаться возможности копродукции Индии и России, а также совместное кинопроизводствосо странами СНГ и развитие регионального кино. Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа и генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин рассказал БК о деталях деловой программы ММКФ, деятельности фонда и состоянии регионального кино в России.



Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка к бизнес-площадке ММКФ? Какие темы будут обсуждаться в этом году?

Уже пятый год я являюсь куратором бизнес-площадки ММКФ, за что благодарен Никите Сергеевичу Михалкову и Леониду Эмильевичу Верещагину. В этом году бизнес-программа расширилась и впервые займет не два, а три дня и пройдет с 20 по 22 апреля в девятом зале кинотеатра «Октябрь». В первый день состоится финал сценарного конкурса «Метод. Москва», посвященного проектам Московских кинематографистов о столице. Питчинг пройдет в трех категориях – документальное, короткометражное кино и игровые фильмы и сериалы. В жюри конкурса входят ведущие эксперты, представители платформ и продюсеры. Среди них Сергей Мирошниченко, Вадим Соколовский, Владимир Котт, президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, главный редактор Института развития Интернета Татьяна Матвеева. В рамках «Лаборатории саспенса» Иван Кудрявцев проведет презентацию совместного с издательствами «Эксмо» и АСТ конкурса экранизаций. Мы поговорим об опыте экранизаций с ведущими продюсерскими компаниями и обсудим актуальность этого тренда. Второй день будет посвящен Индии. «Роскино» привозит большую делегацию ведущих индийских продюсеров под руководством исполнительного директора Гильдии продюсеров Индии Нитин Теджа Ахуджа.В последнюю декаду апреля «Роскино» проведет локейшн-тур для индийских продюсеров по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. В рамках деловой программы ММКФ состоится презентация этого локейшн-тура и круглый стол по копродукции России и Индии. Также мы организуем питчинг копродукционных проектов России и Индии, где могут участвовать не только молодые кинематографисты, но и опытные российские студии, у которых есть проекты, направленные на совместное производство с индийскими продюсерами. В третий день мы проведем круглый стол по региональному кино от Фонда поддержки регионального кинематографа с участием руководителей регионов, директора департамента кинематографии министерства культуры Дмитрия Давиденко, заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александра Журавского. Мы расскажем о работе нашего фонда за прошлый год и подискутируем о моделях развития регионального кинематографа, представим успешные практики. Кроме того, в рамках дело вой программы состоится презентация международных площадок и обсуждение возможностей для копродукции с продюсерами из Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и других стран. Представители киностудий этих стран расскажут о своих кинематографиях и об опыте сотрудничества с Россией. Помимо этого, мы представим платформенные возможности для кинематографистов и презентуем новые сервисы для киноиндустрии – юридическую платформу Movieright, платформу по авторскому праву IPChain, портал аудиоматериалов «Звуки музыки», ставший одним из лауреатов питчинга региональных стартапов, проведенных нашим фондом.

В этом году вы не проводите Всероссийский молодежный кинофорум и питчинг дебютантов?

Напомню, что последние четыре года молодежный кинофорум проводился при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и проходил в Москве и в регионах России. Именно региональные питчинги дали импульс для создания Фонда поддержки регионального кино. Кроме того, сейчас многие регионы проводят собственные питчинги и выделяют гранты для молодых кинематографистов. В этих конкурсах мы выступаем либо экспертами, либо информационными партнерами, либо соорганизаторами. В прошлом году Фонд поддержки регионального кино успешно провел лабораторию «Формула пути», и мы понимаем, что эффективность лаборатории, включающей в себя многомесячную образовательную программу, более высока, чем у одного питчинга. Помимо этого, появилось несколько крупных программ для молодых сценаристов – речь идет прежде всего о проекте «Автор» Фонда кино, сценарном конкурсе «Метод», организованном нашей командой совместно с автономными некоммерческими организациями «Креативная экономика» и «Центр кинофестивалей и международных программ», и лаборатории «Саспенс». Поэтому задача нового руководителя Молодежного центра Союза кинематографистов России Кати Лебедевой, которой я в прошлом году передал свои полномочия, – переосмыслить формат питчинга дебютантов, найти его место в экосистеме сценарных конкурсов и сделать его еще более актуальным. Уверен, питчинг дебютантов будет жить дальше, и, возможно, уже в этом году мы увидим его новые этапы.

В рамках бизнес-площадки, помимо Индии, будут представлены кинематографии стран Азии и СНГ. Насколько российские продюсеры проявляют интерес к возможности копродукции с этими странами?

Между Россией и Индией подписано межправительственное соглашение о копродукции, однако официальных проектов по этой линии пока не было. Уверен, что и Индия для России, и Россия для Индии являются перспективными рынками, поэтому, возможно, именно наше мероприятие на ММКФ даст импульс к новой фазе взаимоотношений. В рамках бизнес-площадки своим опытом сотрудничества с индийскими кинематографистами поделится Александр Досталь, который помогал в организации съемок индийскими кинематографистами в Москве и Санкт-Петербурге, а также киностудия ГПМ КИТ, снимающая документальный проект в Индии. Что касается второго направления, то в прошлом году мы совместно с киностудией «Лендок» провели питчинг копродукционных проектов со странами СНГ. По его итогам создается несколько проектов. В частности, документальный российско-узбекский фильм МЕЧЕТЬ о строительстве самой большой в России мечети в Санкт-Петербурге. Кроме того, в разработке российско-таджикские проекты: анимационный сериал «Снежный барс» и полнометражный фильм ТИШИНА В ГОРАХ. Также хочу проанонсировать показ 9 мая на телеканале «Культура» документального проекта ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ, который представляет собой серию интервью с ветеранами Великой Отечественной войны из России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. В этом году мы снова совместно с «Лендоком» будем проводить новый питчинг в конце августа в Санкт-Петербурге.

Могли бы вы рассказать о проекте «Метод», в котором являетесь соорганизатором?

В начале января стартовал прием заявок на сценарный конкурс «Метод», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Было прислано более 10 тысяч заявок. Наши редакторы отобрали 104 проекта из 28 регионов, которые прошли интенсивную четырехдневную образовательную программу с приглашенными педагогами. Среди них – главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, креативный продюсер компании «Приор продакшн» Олег Богатов, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, продюсер Алексей Сашин, главный продюсер компании Black Box Production Константин Маньковский, генеральный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, креативный продюсер Роман Картушин, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский. Кроме того, был проведен мастер-класс Александра Цыпкина, состоялась презентация программы «Автор» с участием Федора Соснова, а также лекции по авторскому праву. Финалом мероприятия стал питчинг 25 проектов, отобранных педагогами в шорт-лист. Экспертами стали Антон Малышев, Иван Кудрявцев, Дмитрий Рудовский, Галина Сыцко, Татьяна Матвеева, Андрей Терешок, Алексей Рязанцев, Сусанна Альперина, Альберт Рябышев, Андрей Смиян, Гавр Гордеев, Татьяна Беличенко, Ольга Ерофеева-Муравьева и другие. По итогам питчинга было заключено шестнадцать соглашений о продюсерской разработке проектов. Хочу сказать, что по количеству проектов, уровню экспертной комиссии, качеству и интенсивности образовательной программы, а также результативности самого питчинга это был самый крупный независимый сценарный конкурс в России. Но на этом мы не останавливаемся. При поддержке «Агентства креативных индустрий» наша команда проводит конкурс «Метод. Москва». Помимо кинематографической части, финал которой пройдет в рамках бизнес-площадки ММКФ, в конце апреля состоится питчинг сценариев для видеоигр и конкурс экранизаций.

Какие проекты привлекли продюсеров?

Стоит сказать, что на питчинге были представлены проекты самых разных жанров и тематик. Участники конкурса пытались максимально удивить экспертов. Одним из лауреатов стал анимационный проект Василины Свиридовой «Аля в облаках» о девочке-шаманке. Впервые на крупном питчинге была представлена презентация, созданная с помощью искусственного интеллекта. Эксперты оценили спортивные драмы – картину ЮЖНАЯ СТЕНА Федора Бабенко о покорении советскими альпинистами вершины Лхоцзе в 1990 году и проект В НЕРАВНЫХ УСЛОВИЯХ Вероники Токарской о триумфе советских спортсменов на Олимпиаде 1952 года. Также было отмечено несколько сценариев семейных фильмов и сериалов: «Сонька – золотая голова» Елены Джейхан, «Как Гагарин» Дарьи Пономаренко, «Средняя школа выживания» Артура Чернушкина и Анастасии Забелиной. Эксперты поддержали несколько региональных проектов: «Время собирать камни» (автор сценария Урузмаг Засеев из Владикавказа), «Протокол безопасности» (авторы – Иван Кульнев из Карелии и Лилия Янтилина из Уфы), «Книга Степей. Табун» Михаила Мерзликина из Абакана и Анны Гуриной из Москвы. Мы получили самые высокие отзывы о конкурсе от продюсеров и экспертов отрасли, они хвалят уровень подготовки участников и уровень проектов. Поэтому мы обдумываем дальнейшее развитие конкурса «Метод».

С открытия Фонда поддержки регионального кинематографа прошел год. Какие вы можете подвести первые итоги?

Во-первых, хочу еще раз поблагодарить руководство Союза кинематографистов России за решение о создании фонда, Администрацию Президента РФи Министерство культуры РФ за выделение бюджета, а совет фонда – за активную и конструктивную деятельность. В прошлом году основным проектом фонда стало производство документальных фильмов в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее». Мы выделили финансирование на производство десяти альманахов и пятидесяти новелл. Всего было снято 96 фильмов (если считать с новеллами). Картины снимались в 44 регионах России, за исключением Москвы и Питера. Приоритетная тематика поддержанных нами фильмов – развитие креативных индустрий, сохранение исторической памяти, картины о молодых ученых, врачах, спортсменах, деятелях культуры, людях труда. Кроме того, несколько документальных лент о спецоперации были сняты на Донбассе. Помимо производства, фонд поддержал маркетинг снятых картин. Наши картины востребованы ведущими кинофестивалями – специальные показы пройдут в рамках российской программы ММКФ, фестивалей «Флаэртиана», «Ноль плюс» и других. Наши фильмы уже завоевывают призы и участвуют в конкурсных программах престижных киносмотров. В настоящий момент ведутся переговоры с телеканалами, кинопрокатчиками и платформами. Таким образом, благодаря фонду документальное кино будет представлено широкой аудитории. Мне кажется, наш проект сделает большой шаг не только в развитии регионального кинематографа, но и документального кино в целом. Об успехах этих картин (призах на фестивалях и просмотрах на телеканалах и платформах) можно будет судить ближе к лету, но эксперты отмечают высокий уровень этих фильмов в плане технического и художественного качества. Вторым достижением стало проведение лаборатории игровых фильмов и сериалов «Формула пути». Критерии отбора – региональный сеттинг проектов либо причастность авторов к региону России. Авторы на протяжении трех месяцев получали от педагогов индивидуальные рекомендации по доработке своих сценариев, консультации от исполнительного директора, кастинг-директора, оператора-постановщика и художника. По итогам лаборатории в финальный питчинг вышло четырнадцать проектов – семь сериалов и семь полных метров. Результатом образовательной программы стало подписание четырех соглашений о продюсировании проектов. Ряд проектов подан в Институт развития Интернета, часть готовится к конкурсу в министерстве культуры.

Также мы провели лабораторию чернового монтажа Pro Cut в рамках фестиваля «Флаэртиана». Участники лаборатории, победители конкурса «Россия – взгляд в будущее», получили рекомендации от мастеров по монтажу и сведению звука по своим проектам. Кроме того, фонд организовал питчинг региональных стартапов, целью которого было выявить и поддержать программные проекты и новые технологические решения для киноиндустрии. Эксперты высоко оценили несколько проектов, некоторые из них будут представлены на бизнес-площадке ММКФ. В частности, мы представим юридическую платформу Movieright, позволяющую оптимизировать и автоматизировать договорную работу. Проект профинансирован фондом и будет запущен ориентировочно в июне этого года. Для проектов фонда, а также для кинематографистов из регионов эта платформа будет доступна абсолютно бесплатно.

Кроме того, эксперты отметили портал аудиоматериалов «Звуки музыки», включающий в себя библиотеку звуков и российскую библиотеку production-музыки для студий и отдельных пользователей. Таким образом фонд вкладывает средства не только в производство, но и в инфраструктурные проекты и решения, актуальные прежде всего для регионов, позволяющие оптимизировать разные стадии съемочного процесса. Мы планируем развивать это направление и дальше, привлекать как частные, так и государственные средства для реализации подобных технологических разработок.

Учитывая все эти нововведения в поддержке регионального кино, каковы ваши амбиции как одного из руководителей фонда?

Собственно, каких-то дополнительных амбиций лично я не питаю. Главная задача моей команды – качественно делать все проекты, за которые мы беремся, как общественные, так и продюсерские. Дорожить репутацией, завоеванной нами за десять лет при организации проектов Молодежного центра и продюсерского центра «Мувистарт». Быть полезными киноиндустрии, приносить пользу Союзу кинематографистов, помогать отдельным кинематографистам, прежде всего дебютантам и региональным творцам. Им пробиться в большую киноиндустрию намного сложнее, чем всем остальным.

Что касается планов на этот год, то, в этом году мы снова проведем «Россия-взгляд в будущее», а также сосредоточимся на продвижении снятых нами фильмов. Кроме того, мы планируем будем проводить и дальше лабораторию «Формула пути» и Питчинг региональных стартапов. В ближайшее время состоится Совет Фонда, который должен утвердить новые концепции этих конкурсов. Также мы проведем сессии фонда на таких ключевых площадках, как Санкт-Петербургский экономический форум, Российская и Дальневосточная креативные недели. Но самый большой проект в этом году – форум регионального кинематографа «Новый вектор», который пройдет в городе Светлогорске Калининградской области в конце июня. Форум состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области. В рамках мероприятия пройдут презентации успешных региональных практик по развитию кино, форум кинокомиссий, питчинги и многое другое. Концепцию Форума регионального кино мы также представим на бизнес-площадке ММКФ 22 апреля на панельной дискуссии «Модели развития регионального кинематографа». Еще одна новость: при Фонде регионального кино мы создали продюсерский центр, основная задача которого – продюсирование проектов, разработанных в рамках проводимых нами лабораторий, дистрибуция регионального кино, в том числе фильмов конкурса «Россия – взгляд в будущее» и дубляж национальных фильмов на русский язык.

На питчингах в Минкультуры все чаще появляются проекты из различных регионов. Насколько вы считаете это результатом собственных усилий?

В прошлом году министерство культуры поддержало два региональных игровых проекта (не считая проектов Свердловской киностудии) – МИКУЛАЙ Ильшата Рахимбая и ВОЛКИ Михаила Кулунакова. Фильм ВОЛКИ победил на нашем питчинге дебютантов еще три года назад и получил 500 тысяч рублей на съемки тизера, показанного на защите. В этом году Михаил Кулунаков на фестивале «Дух огня» показал другой свой фильм – ТРОПА, завоевавший целую россыпь призов. Данный проект был представлен полтора года назад на питчинге в Хакасии и также получил 500 тысяч рублей. Эти средства стали первым вкладом в картину, и, безусловно, помогли ей реализоваться. В позапрошлом году в Минкультуры выделили финансирование на производство четырех региональных проектов. Три из них участвовали либо побеждали на наших питчингах: московско-якутский проект БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, ПИСЬМО ингушского режиссера Амура Амирханова, ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ Артура Наймана, снятый в Карачаево-Черкессии. БЕЛЫЙ ПАРОХОД и ПИСЬМО ранее победили на питчинге и получили поддержку на съемки тизера. Стоит также вспомнить триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА, который получил поддержку Фонда кино, в прошлом году вышел в прокат и был представлен на фестивале «Новые сезоны». В 2020-м проект на уровне сценария на питчинге в Казани заметила продюсер Екатерина Кононенко и в дальнейшем довела его до реализации. Нам приятно, что региональные питчинги дали импульс для развития региональных студий, в которых мы видим серьезный потенциал, или же помогли федеральным продюсерам найти талантливых дебютантов.

То есть, на ваш взгляд, перспективных региональных проектов становится больше?

Конечно. Благодаря демократизации профессии, возможности получения образования онлайн, удешевлению техники, большому количеству нетворкингов, где любой желающий может познакомиться с крупным продюсером и презентовать ему свой проект. На наших мероприятиях порой идут споры: какой проект можно считать региональным? Например, если режиссер родом из какого-то региона, отучился в Москве, вернулся обратно снимать кино и приехал вместе со своей командой? Кроме того, успешные региональные компании имеют свои представительства или партнеров в Москве или Санкт-Петербурге. Однако есть определенные параметры и критерии, которые относят проект к региональному: состав съемочной группы, юридический адрес компании, источники финансирования и прочее. Одна из задач фонда как раз в том, чтобы, с одной стороны, региональные компании тянулись за федеральными, делали совместные проекты, выходили на федеральные и международные рынки, с другой стороны, на мой взгляд, этим студиям важно сохранять региональный и национальный колорит, не терять свою уникальность.

Криминальная драма ЧЕКАГО была поддержана на питчинге дебютантов, затем получила поддержку Минкультуры. Чем продюсерский центр «Мувистарт» привлек этот проект? Как удалось договориться о прокате с «Атмосферой кино»?

Производством ЧЕКАГО занималась региональная студия из Хакасии «Ветер перемен», которая стала первой сибирской компанией, получившей субсидию Минкультуры на производство игрового кино. Генеральный продюсер картины Влад Кафеев пригласил меня стать партнером и сопродюсером проекта. Нас заинтересовали качественный сценарий, перспектива сотрудничества с новым для кинематографии, красивым и уникальным регионом – Хакасией, а также профессионализм и креативность режиссера-дебютанта Николая Рыбникова, которого я награждал за короткометражный фильм «Окурок» еще шесть лет назад на Шукшинском кинофестивале. Проект в целом можно назвать регионально-федеральным: режиссер и исполнительный продюсер Денис Лафанов родом из Москвы, федеральные актеры – Иван Кокорин, Игорь Жижикин, Мила Ершова, Даниил Стеклов, но все это легло на базу региональной киностудии и инфраструктуры. Наверное, эту историю можно было бы снять где-то под Москвой или в спальном районе, тем более, к сожалению, описанные в сюжете проблемы характерны не только для Сибири, однако, уверен, в таком случае не получилось бы столь яркого, искреннего кино с сибирским колоритом и сибирским духом. Эта правдивость привлекла не только «Мувистарт», но и «Атмосферу кино», выступившую прокатчиком картины. Вадим Иванов и Николай Борунков, за что им большое спасибо, решили взяться за рискованный проект, представили фильм на Кинорынке и показали его более чем в 400 залах по всей стране. Кроме того, в проект поверила компания СТВ, благодаря которой наша картина выходит 6 апреля на «Кинопоиске» и «Иви», и ее сможет посмотреть еще большее количество зрителей.

Насколько успешным вы считаете этот кейс и насколько он является ориентиром для вашей деятельности?

Безусловно, жанр криминальной драмы не является для нашей компании приоритетным и единственным. В нашем сценарном пакете и семейные фильмы, и комедии, и социальные драмы, и научные веб-сериалы, и многое другое. Между тем, проект ЧЕКАГО, на мой взгляд, полезен по нескольким причинам. Во-первых, для индустрии мы открыли молодого режиссера, который сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с крупными кинокомпаниями. Во-вторых, благодаря этом проекту в Хакасии, где большое кино не снималось более двадцати лет (в республике проходили съемки нескольких сцен СИБИРСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА), создается техническая база, обучаются люди, и, надеюсь, в ближайшие годы будет снято еще несколько фильмов. В-третьих, хакасская команда получила огромный опыт организации съемочного процесса, который сейчас реализует при производстве своего нового фильма БРАВЫЕ ПАРНИ, также поддержанного министерством культуры. Надеемся, что и новый проект, один из лауреатов питчинга «Метод», сериал «Книга степей. Табун», также получит поддержку и будет снят в этом уникальном регионе. ЧЕКАГО – это прежде всего социальный, импакт-проект. Задача картины – на молодежном, доступном языке с помощью захватывающего сюжета показать подросткам пагубность употребления наркотиков и опасность связей с наркобизнесом. Именно поэтому еще на стадии сценария фильм был поддержан общественным движением «Стопнаркотик» и Государственным антинаркотическим комитетом. Поэтому, безусловно, это замечательный пример наших двух компаний, синергии федерального и регионального сотрудничества.

Когда на Okko выйдет документальный фильм МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ? Расскажите, пожалуйста, об истории создания фильма.

Платформа Okko в ближайшее время анонсирует дату премьеры первой серии документального фильма. Офлайн-премьера фильма состоится на ММКФ 22 апреля в рамках программы «Свободная мысль». Мы делали кино с любовью и уважением к Михаилу и творчеству группы. Надеемся, что картину оценят по достоинству не только поклонники коллектива, но и простые любители кино. Еще четыре года назад документальный фильм Дарьи Иванковой АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ, спродюсированный мною и Ольгой Филоновой, вошел в конкурсную программу ММКФ и получил приз зрительских симпатий.

Тогда же, в 2019 году, после успешного сотрудничества с режиссером мы задумались о новом совместном проекте. Даша предложила снять фильм памяти Михаила Горшенева. Идею этого проекта мы озвучили в кулуарах премии «Чартова дюжина», где режиссер получала приз за лучший документальный фильм. В дальнейшем она провела огромную исследовательскую работу, изучила все доступные материалы: интервью Михаила и участников группы, архивные фото и видео. После того, как она подготовила сценарий и заявку, мы решились позвонить Андрею Князеву, чтобы получить благословение. Андрей сначала был достаточно категоричен, заявив, что это невозможно. Однако, более внимательно прочитав заявку, поговорив с Дашей и поняв ее вовлеченность и осведомленность, посмотрев фильм про Крупнова, Андрей и его продюсер дали добро на реализацию проекта. В 2020 году картину поддержало Минкультуры, и в 2021-м мы начали снимать ее в Петербурге. Качественного материала оказалось много, поэтому мы решили сделать двухсерийный проект для платформ. Кроме того, мы планируем выпустить полнометражную версию фильма в прокат к 10-летию памяти Михаила в июле этого года. Думаю, зрители оценят наш проект. Мне видится, что он даст новый импульс для привлечения внимания широкой аудитории к документальному кино, станет своего рода документальным блокбастером.

Учитывая популярность группы и успех сериала «Кинопоиска», прокатная версия наверняка привлечет большую аудиторию?

Мы с большим уважением относимся к коллегам из «Кинопоиска» и Рустаму Мосафиру, снявшим качественный, резонансный сериал. Безусловно, личность Михаила Горшенева – культовая и знаковая для отечественной музыки и культуры. Здорово, что выходитсразу несколько проектов, посвященных группе «Король и Шут». Тем более в разных форматах и с разной авторской концепцией. Наш фильм точно не конкурирует с игровым сериалом, у нас своя ниша и свой путь.

Выход в прокат после онлайн-премьеры не помешает сборам картины?

Для нас выход картины в прокат летом – это не бизнес-проект, а возможность показать фильм на большом экране. Уверен, поклонники «Короля и Шута» и просто документального кино этого ждут с нетерпением, несмотря на выход двухсерийного проекта. Кроме того, в полнометражной версии будут использованы эксклюзивные материалы, не вошедшие в сериал.

Есть ли еще проекты, производством которых сейчас занимается «Мувистарт»?

К сожалению, в этом году у нас затишье в плане выпускаемых проектов. Полтора года назад «Мувистарт» (именно такой срок мы считаем оптимальным для качественного девелопмента) обновил креативную команду, мы сформировали сценарный пакет, который в настоящее время показываем платформам, а также готовимся к конкурсам Минкультуры и ИРИ. Помимо этого, в стадии формирования находится сценарный пакет продюсерского центра ФПРК. Поэтому наша продюсерская деятельность тоже находится на стадии переосмысления. Учитывая успех предыдущих фильмов, новые продюсерские проекты «Мувистарт» должны быть еще более качественными и резонансными.

В связи с острой необходимостью российского кино в прокате и увеличением финансирования кинопроизводства со стороны государства стало ли больше заявок? Видите ли вы больше возможностей для регионального кино?

На презентации программы «Автор» Фонда кино Иван Кудрявцев подметил, что сейчас возможностей больше, чем возможностей. Речь идет о тех возможностях, которые дает индустрия для молодых (увеличение грантов и субсидий, создание новых институций и фондов, сценарные акселераторы и так далее), и тех возможностях и проектах, которые могут дать молодые кинематографисты и в целом сценарное сообщество отрасли. В индустрии не хватает качественно проработанных сценариев, специалистов, образовательных программ, поэтому мы считаем, что для нашего кинематографа наступило важное время. Наверное, создание фонда является как никогда актуальным, потому что региональные кадры не были в приоритете крупных студий, а сейчас отношение к ним меняется. Мы считаем, что региональное кино действительно обладает серьезным потенциалом, и его доля в общих сборах, в количестве создаваемых регионами фильмов и сериалов будет с каждым годом расти.

Можете ли вы рассказать, в каких регионах России больше всего снимают московские кинематографисты?

Недаром мы проведем форум регионального кино в Калининграде – негласной столице кинокомиссий, где снимается больше всего кинопроектов. В 2021-м и 2022 годах рибейты получили по одиннадцать проектов, снимавшихся в регионе. Также в прошлом году рибейты получили в Краснодарском крае двадцать проектов, в Мурманской области – пять, в Нижегородской области – пять, в Ленинградской области – шесть, в Пермском крае – пять. На премии АПКиТ приз за создание благоприятных условий в регионе для кинематографистов был вручен руководителю «Ярсинема» Юрию Ваксману. В регионе, хотя на данный момент там не введена система рибейтов, снимается огромное количество фильмов и сериалов. В прошлом году по итогам Международного кинофорума кинопроизводителей в Красноярске принято решение о выделении рибейтов в размере 50 миллионов рублей на 2023 год. В этом году будут выделены средства на компенса цию затрат в Республике Бурятия и Республике Алтай, в Архангельском крае, а также в Свердловской области. Безусловно, децентрализация кинопроизводства – это важное и нужное направление киноотрасли. Однако не всегда продюсеры, выбирая тот или иной регион для съемок, руководствуются только суммой рибейтов. Очень важны другие факторы: уникальность и доступность локаций, техническая база, инфраструктура, опыт принимающей стороны, квалифицированный персонал и так далее. Хорошо, что многие руководители региональных кинокомиссий это понимают и развивают эти сервисы. Соответственно, «тренд» на децентрализацию будет усиливаться и дальше.