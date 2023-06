Константин ЕЛКИН: «Российские компании сами взвинчивают цены на рынке. Все слишком боятся дефицита контента»

О том, как сегодня продюсеру из России стать участником международного проекта, как проходил Marché du Film рассказал генеральный директор компании Russian World Vision

Каннский кинофестиваль открывала картина ЖАННА ДЮБАРРИ известной постановщицы Майвенн. В производстве высокобюджетной французской ленты принимал участие в том числе и российский продюсер Константин Елкин. Масштабная костюмная драма с Джонни Деппом станет одной из немногих картин с большой голливудской звездой в главной роли, которая официально выйдет в российских кинотеатрах предстоящим летом. О том, как сегодня продюсеру из России стать участником международного проекта, как проходил Marché du Film и о совершенных на нем покупках БК рассказал генеральный директор компании Russian World Vision Константин Елкин.

ЖАННА ДЮБАРРИ – ваш первый международный проект. Как вы стали частью его продюсерской команды? Как на вашу работу повлияли новые условия, с которыми вынуждены сталкиваться российские продюсеры, работающие сегодня за рубежом?

Мы получили предложение присоединиться к проекту на самой ранней стадии создания от наших французских партнеров, компании Why Not Productions. Сотрудничество по производству стало возможным благодаря продюсерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким фон ден Дриш и Нелли Холмс, которые имеют большой опыт работы на международных проектах. У Светланы, Юлии и Нелли было эксклюзивное право представлять фильм на территории России. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании картины. Также мы давно сотрудничаем с компанией Wild Bunch International и, узнав о том, что она будет заниматься международными продажами фильма, поняли, что участие в производстве – отличная возможность присоединиться к команде мастеров своего дела и создать масштабный международный проект, который увидит огромное количество зрителей по всему миру. Работа над картиной стала для нас потрясающе интересным опытом, чего стоят одни только съемки в Версале, который специально закрывался на этот период, с участием более трех сотен человек!

В то же время текущая ситуация, безусловно, повлияла на большинство процессов, связанных с производством и кинопрокатом. Сотрудничество с иностранными компаниями и продюсерами стало сложнее ввиду объективных причин, появился ряд сложностей в международном копродюсировании. Речь о различных санкционных мерах, когда в ряде стран продолжают действовать прямые запреты на сотрудничество с крупными российскими холдингами. Но справедливости ради стоит отметить, что в Европе многие игроки сами не до конца понимают, как стоит правильно действовать, и большей частью просто перестраховываются, просто ведут себя аккуратно. Лично я в последнее время наблюдаю заметное потепление отношений. Работу по нашему проекту мы начали еще более двух лет назад, и в новых обстоятельствах очень большую роль сыграли уже сложившиеся партнерские отношения и поддержка наших коллег. Креативные люди со всего мира понимают ценность обмена опытом и усилий, в результате которых появляется на свет художественное произведение. Результат этой работы объединяет и вдохновляет людей, позволяет им пережить совместный эмоциональный опыт, и это по-настоящему важно, особенно в непростые времена.

Как проект стал фильмом открытия Каннского кинофестиваля?

Продюсеры просто подали заявку на участие фильма в фестивале, проект проходил отбор наравне с другими картинами. Нам лишь оставалось надеяться, что мы пройдем. ЖАННА ДЮБАРРИ – один из самых крупнобюджетных французских проектов за последнее время. В его производстве задействованы крайне профессиональные кинематографисты, но даже для такого фильма участие в Каннском кинофестивале – одна из важнейших ступеней продвижения. Поэтому решение о том, что ЖАННА ДЮБАРРИ выбрана фильмом открытия Каннского кинофестиваля, стало большим событием для всех создателей. Мы этому очень рады!

Успели ли вы побывать на самом фестивале, посмотреть какое-нибудь громкое конкурсное кино? Какой была атмосфера на смотре? Вышел ли он из кризиса последних лет?

По ощущениям, все было как в старые добрые времена. Кажется, ковид наконец забыт. Канны вернулись в состояние главного мирового праздника искусства кино. Улицы и набережные были перекрыты толпами людей. Гостей и звезд было очень много, кажется, в этот раз приехали абсолютно все! Топовые премьеры в зале «Люмьер» проходили при полных аншлагах и продолжительных овациях.

Как ЖАННА ДЮБАРРИ будет продвигаться в дальнейшем? Какие планы по выпуску картины в России?

Фильм выйдет в российский прокат летом этого года, Russian World Vision выпустит его самостоятельно. Как прокатчик мы ставим перед собой задачу выпускать большое зрительское разножанровое кино, и ЖАННА ДЮБАРРИ – наилучший пример именно такого контента. Мы ожидаем, что картина станет очень заметным релизом в летний период и поддержит кинотеатры отличными сборами. Во Франции продюсеры не побоялись выпустить фильм одновременно с десятым ФОРСАЖЕМ 16 мая, и по сборам на старте у ДЮБАРРИ разница с ним только в два с половиной раза. Мы проведем полномасштабную рекламную кампанию с использованием коммерческих опций, с партнерской поддержкой, с большой светской и зрительской премьерами в Москве, премьерными показами в Санкт-Петербурге и крупных городах, розыгрышами уникальных сувениров от звезд фильма. Пиар картины начался задолго до мировой премьеры, и каждый инфоповод влечет за собой волну публикаций и обсуждений. Интерес к фильму, по нашим оценкам, крайне высок, и, безусловно, мы будем подогревать его со своей стороны. И мы благодарны нашим партнерам из онлайн-кинотеатра Okko, которые присоединились к проекту в качестве дистрибьютора в digital-среде на территории России и СНГ.

Какие у вас дальнейшие планы в области производства? Вы нацелены на развитие международного или российского контента?

Мы точно будем использовать полученный опыт, углубляться в него и реализовывать международные проекты, нам это очень интересно. Но мы не собираемся отказываться и от производства российских картин, отечественное кино для нас по-прежнему является приоритетом. Надеемся, опыт, который мы получаем сейчас в работе с зарубежными партнерами, поможет в создании более качественного российского кино.

Каковы ваши впечатления от прошедшего Marché du Film? Какие проблемы зарубежные и российские коллеги в основном обсуждали на встречах?

Все зависит от обсуждаемого контента. Одна из главных тем для обсуждения – мотивация и активность у российских закупщиков, она на этом рынке была очень высока. В остальном – риски, успехи других проектов, заслуги и провалы, все как обычно.

Какие интересные или, наоборот, настораживающие тенденции вы наблюдаете на рынке?

Скупить все, что как-то может заработать. Не могу сказать, что это настораживает или радует, – просто интересно для наблюдения. Таков феномен, родившийся в новых глобальных условиях нашей индустрии. На наш взгляд, рынок сильно перегрет по ценам, но это естественно в связи со сложившейся ситуацией ухода мейджоров, все боятся вернуться в состояние дефицита контента. Конкуренция высока и цены взлетают вверх.

Как за год поменялось отношение к российским участникам? Наблюдается ли здесь позитивная динамика?

Да, на мой взгляд, наблюдается. В целом все, кто избегал осуждения по национальному признаку, так его и избегают. Все адекватные люди как-то остались адекватными. Даже те компании, которые по политическим причинам не могут себе позволить работать с территорией РФ, на частном уровне общения избегают конфликтов, что и мы делаем со своей стороны. В конечном итоге решения зависят от выбора головной компании или просто управляющего. Вообще, на уровне личного общения никаких проблем не могу отметить. Есть часть компаний, которые либо по-прежнему не работают с Россией, либо приняли решение не сотрудничать только сейчас. Есть часть, которая не работала, но начала работать после берлинского рынка, но со своими давними, проверенными партнерами. В целом велико внимание к этике компании-дистрибьютора. Кажется, кредит доверия стал аргументом еще более весомым, чем раньше.

Каким в целом было предложение? Насколько много было интересных вам фильмов? Какая наблюдается динамика цен на привлекательный контент?

Российские компании, закупающие контент сейчас, сами взвинчивают цены на рынке, зачастую предлагая суммы, которые сильно превышают изначально запрашиваемые правообладателем. Что понятно по причине очевидной конкуренции и высокого спроса на весь более-менее стόящий контент. Динамика цен вверх очень активная. Увеличение финальной стоимости контента в среднем по сравнению с периодом до февраля 2022-го – в несколько раз за средние и крупные проекты.

Что вы можете уже анонсировать из закупок?

Каннский Кинорынок прошел очень плотно, можно сказать, гиперактивно. Некоторыми успехами можно уже поделиться, остальные новости мы хотим придержать поближе к релизам, чтобы потомить немного и зрителей, и наших партнеров. Можем только сказать, что очень довольны результатами. Из того, о чем можно сообщить уже сейчас, одно из главных для нас событий этого рынка – мы стали эксклюзивным правообладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии Ghibli от режиссера Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права, и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, в нее входящих. Конкуренция была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими прекрасными картинами. Также в нашем новом пакете главный корейский блокбастер THE MOON. Бюджет картины – 30 миллионов долларов, и качество проекта отвечает вложениям. Картина куплена у правообладателя знаменитых ПАРАЗИТОВ, и мы готовимся к выпуску в прокат в ближайшее время. Это большой студийный проект, один из основных на азиатском рынке этого года.

Очень были обрадованы просмотром приобретенной нами еще на EFM молодежной музыкальной феерии HOW TO HAVE SEX. Тонкая режиссерская и актерская работа молодой команды о трех днях первого самостоятельного отпуска молодых девчонок, которым очень хочется, но так страшно выходить в самостоятельную жизнь. Прекрасная главная героиня – трогательная, энергичная, нежная и очень хрупкая, несмотря на всю видимость смелости. У фильма стопроцентный рейтинг положительной критики, это один из фаворитов программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Также мы приобрели права на французский психологический триллер DE GRANDES ESPERANCES с любимой Эммануэль Берко в одной из главных ролей, Ребеккой Мардер, известной по проекту МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, и Бенжаменом Лаверном, сыгравшим в ЖАННЕ ДЮБАРРИ. Это один из примеров очень зрительской и сюжетно крепкой картины.

Остальные релизы мы объявим позже. Могу только обозначить, что это как яркие и значительные зрительские мейнстрим-проекты, так и топ-проекты, фильмы-события в рамках большого фестивального кинематографа.

Как за последнее время изменился интерес зарубежных байеров к российскому контенту? Удалось ли вам провести переориентацию продаж на арабский и азиатский регионы? Можете ли вы рассказать о каких-то последних удачных сделках?

В большинстве своем мы не можем выделить какие-то отдельные регионы, которые перестали приобретать права на российский контент. Как правило, речь идет скорее об отдельных компаниях на тех или иных территориях, например, крупных холдингах, телеканалах, которые приостановили закупки российского кино. В связи с этим у зарубежных дистрибьюторов на некоторых рынках стало меньше возможностей для успешной реализации прав на российский контент. Это привело к тому, что они стали еще более избирательными и менее лояльными при согласовании условий сделок. Однако я бы не сказал, что территории продаж прав на наш контент претерпели существенные изменения.

Как изменилась доля онлайна в доходах компании? Влияет ли на вашу работу с этим направлением уход Голливуда с платформ?

Безусловно, данный сегмент рынка сейчас дает нам возможность получать неплохие финансовые результаты и позволяет направлять вырученные средства на другие сегменты, в основном это производство картин в России. Площадки растут, аудитория растет, надеемся, что эта тенденция будет сохраняться и в будущем.

Какие у вас ожидания на оставшуюся часть года? Какие задачи вы ставите перед собой?

Мы надеемся вскоре заявить о вхождении в еще несколько зарубежных проектов. Сейчас заканчиваем работу над четырьмя российскими картинами: ОДНА ДОМА, САМБО, ДУХ БАЙКАЛА и КОНЦЕРТ ОТМЕНЯЕТСЯ. Планируем их выпустить до конца года в кинотеатрах. Также планируем запустить съемки нашего первого сериала и еще порядка трех российских картин, которые сейчас находятся в стадии препродакшна. Также мы запускаем собственный телеканал, который уже в ближайшие два месяца появится у операторов. На канале, который называется «Кино без границ», будет демонстрироваться наша разнообразнейшая библиотека, состоящая из кассовых и рейтинговых фильмов: российское кино, европейский авторский кинематограф, вечная классика от культовых режиссеров, фильмы ужасов, комедии, боевики – абсолютно все жанры для любой зрительской аудитории.

В наших кинопрокатных планах – выпускать в театральный прокат фильмы каждые две-три недели. Одной из наших задач является увеличение валовых сборов по сравнению с прошлым годом. Чтобы этого достичь, в том числе важно работать с коммерческим кино. Именно поэтому мы пробуем новые для себя жанры, в нашем пакете появились хорроры, российское кино, семейный контент и масштабный исторический байопик. Мы хотим расти и наращивать мощности как прокатная структура и как креативная команда.

В любом случае главная задача – продолжать показывать зрителю максимально качественное, интересное кино любыми доступными нам способами. Надеюсь, наши закупки, наш прокат, производство, телеканал и YouTube-канал будут этому способствовать. Мы по-прежнему хотим показывать зрителю классное кино вне зависимости от страны происхождения – кино, которое мы любим и в которое верим сами.