Инесса Юрченко: «Нам очень нравится работать с ТВ-3. Вообще нам прекрасно работается со всеми телеканалами. Мы с ними единомышленники»

БК поговорил с генеральным продюсером и сооснователем кинокомпании «Триикс Медиа» о новых проектах и об актуальных проблемах кинопроизводства

В сентябре в Санкт-Петербурге завершились съемки мистического сериала «Крестоносцы». В проекте режиссера Александра Колесника главные роли сыграли Денис Васильев, Екатерина Домашенко и Александр Кононец. Съемочными локациями сериала стали улицы, набережные, мосты, яхт-клуб, городские парки, находящиеся в Северной столице. Также в кадре можно будет увидеть пейзажи поселка Ландышевка и знаменитый замок, известный как Усадьба Нобелей. Производством проекта по заказу телеканала ТВ-3 занималась «Триикс Медиа». БК поговорил с генеральным продюсером и сооснователем кинокомпании Инессой Юрченко о новых проектах, о специфике сотрудничества с телеканалами и стримингами, а также об актуальных проблемах кинопроизводства.

В текущем году компания «Триикс Медиа» впервые сняла сразу несколько проектов для ТВ-3. Расскажите, пожалуйста, об этих новых проектах.

Снятые для нашего нового партнера ТВ-3 сериалы заметно отличаются от сурового мужского кино, которое обычно мы делаем, поэтому они стали определенным вызовом, воспринятым с большим интересом и энтузиазмом нашей командой. Речь идет о четырех новых художественных сериалах: «Крестоносцы», «Блонды», «Ронин» и «Расклад на любовь». Детективный жанр в них мы решили сохранить, дополнив магией, красотой, природой и любовью.

Например, сериал «Крестоносцы» сочетает детектив с элементами мистики. Его главный герой Константин Крестоносцев в исполнении актера Дениса Васильева возглавляет опергруппу, раскрывающую преступления, связанные якобы с чем-то сверхъестественным. Но в итоге оказывается, что совершают их обычные люди. Тем не менее намек на существование высших сил в сериале все-таки будет. Отдельно стоит отметить мастерство Дениса Васильева – одного из любимцев женской аудитории многих наших проектов, где он сыграл. В большей степени актер известен по главной роли в сериале «Пилигрим», который получил оценку зрителей 8,9 из 10-ти в онлайн-кинотеатре Wink.

Многосерийная картина «Блонды» – это авантюрная история про спецотдел из трех очаровательных красавиц и их начальника, которого играет популярный актер Данила Якушев. Вместе они расследуют самые запутанные преступления в Петербурге под прикрытием брачного агентства. Несмотря на то, что все они совершенно разные люди, им предстоит научиться работать командой. Кстати, мы редко снимаем проекты, где в качестве главных героев выступают женщины, и нам очень полюбился этот сериал.

Что касается «Ронина», то мы полностью работали над его производством в Красноярске, где два года назад открыли филиал нашей кинокомпании, «Сибирь Триикс Медиа». Съемки проводились при его организационной поддержке, а также организационной поддержке «Енисей кино» с максимальным привлечением красноярских артистов театров, соответствующих специалистов, оборудования и техники. Всего в актерский состав вошло более 470 человек. И все они из Красноярского края, кроме Дмитрия Паламарчука и Любови Баханковой, которые исполнили главные роли. Экспедиция длилась около шести месяцев, что для нас по продолжительности стало рекордом. Вместе с тем своевременно сформированная собственная кинопроизводственная база в Сибири помогла избежать серьезной бюджетной нагрузки. В целом мы стараемся почаще выезжать на съемки в регионы, поскольку считаем важным их поддержку и развитие. Убеждены, что будущее российского кинематографа за ними.

Сериал «Расклад на любовь» – это еще одна мистическая детективная история. Подробностей пока не будет. Держим интригу.

Регулярным местом действия сериалов компании «Триикс Медиа» является Санкт-Петербург, но съемки «Ронина» стали выездными. От чего зависят планы по расширению географии ваших проектов?

Как показывает практический опыт, ключевым фактором в расширении географии проектов является прежде всего заинтересованность местных властей в том, чтобы в их в регионе снималось кино. В идеале такая заинтересованность способствует созданию условий, при которых организована подготовка соответствующих кадров, постоянно совершенствуется материально-техническая составляющая кинопроизводственной базы, есть кинокомиссия, на региональном уровне принят закон, предусматривающий возврат части затраченных финансовых средств в виде рибейтов, объем которых ежегодно индексируется. Все это позволяет повысить привлекательность региона для кинокомпаний. Конечно, такие условия есть не везде, но если, как я уже сказала, местное руководство заинтересовано в развитии кинематографа, то со временем они будут созданы. Яркими примерами являются Красноярский край и, безусловно, Калининградская область.

Следует также учитывать и интересы самих зрителей. Каждый российский регион по-своему уникален – людьми, историей, культурой, природой. И мы это показываем. Познавать свою собственную страну таким образом становится невероятно интересно. Более того, после многих наших сериалов и фильмов усиливается турпоток в те места, которые там демонстрировались. То есть география наших проектов достаточно широкая. Я уже не говорю о том, что мы работали в Сирии, Ливии, Израиле, Турции, Тунисе, на Кипре и в других странах. Все меньше остается мест в России, где мы еще не снимали. Совсем скоро, например, собираемся отправиться на Сахалин.

Как изменилась ваша работа за два последних года? Пришлось ли вам наращивать производство в связи с исчезновением с рынка легального западного контента?

Наращивание производства – для нас процесс постоянный в связи с востребованностью проектов, которые мы снимаем. При этом мы всегда открыты и готовы к новому сотрудничеству. В данный момент нам очень нравится работать с ТВ-3. У него сейчас очень креативная, потрясающая команда, возглавляемая Тиной Канделаки. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что нам прекрасно работается со всеми телеканалами. У нас не бывает разногласий. Мы с ними единомышленники. Это касается и НТВ, куда мы в свое время привели всех медийных актеров, и Пятого канала, который в том числе при нашем участии вышел в этом году на третье место согласно данным компании Mediascope.

К слову, наша кинокомпания работает не только с телеканалами. При поддержке Института развития интернета был снят художественный фильм о судьбе детей, переживших трагедию в школе Беслана, захваченной террористами в 2004 году. Проект получил пятнадцать наград на российских и международных кинофестивалях. В настоящее время при поддержке ИРИ мы снимаем еще два проекта. Первый – сериал «Таганрог» о героях молодежного антифашистского движения в годы Великой Отечественной войны. Его производством занимается «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с нами. Хочу выразить благодарность Александру Александровичу Жарову, который поддержал меня в создании этой картины. Второй проект – «Тюремный дневник» по одноименной книге Марии Бутиной, который выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

В целом ежегодно мы производим около двадцати проектов. За восемнадцать лет с момента основания кинокомпании «Триикс Медиа» нами снято уже более 260 фильмов и сериалов, что составляет свыше 6 тысяч часов эфирного времени. В текущем году общая продолжительность контента нашего производства по заказу федеральных телеканалов достигла 430 эфирных часов. Такого количества не делает ни одна киностудия в стране. И это не реклама, а действительность, в которой мы живем. Останавливаться на достигнутом мы не планируем. Все дело в востребованности у зрителей наших проектов.

По-вашему, рост объемов отечественного производства сегодня – благо или угроза для индустрии? Это повышает среднее качество проектов из-за усиления конкуренции или, наоборот, провоцирует востребованных специалистов работать вполсилы?

На этот вопрос нет однозначного ответа, каждый продюсер ответит на него индивидуально. Не думаю, что большой объем производства ощутимо ухудшает контент в целом, но, безусловно, такой риск существует. Это зависит от добросовестности конкретных генеральных продюсеров и владельцев компаний.

Вы любите подчеркивать, что в компании «Триикс Медиа» вы руководите без малого 1500 сотрудников. Где вы берете кадры? Испытываете ли кадровый голод?

Я слышала, что у коллег в Москве эта проблема крайне актуальна, но уже неоднократно говорила в интервью, что в Петербурге ее нет. Мы – самая крупная кинокомпания в регионе, фактически системообразующая на всем северо-западе. Перед нами стоит задача сохранять традиции ленинградской школы кино, особенно сериальной, поскольку производство первых российских сериалов началось именно здесь, да и многих советских – тоже. И хотя у нас некоторые специалисты уехали в Москву, удается не только сохранять, но и наращивать коллектив, который в нашей компании сложился изначально. Молодых специалистов мы берем из профильных вузов Санкт-Петербурга, так как заинтересованы в том, чтобы растить собственные кадры. У нас, к примеру, в компании четыре директора, которые начинали с простых рабочих. Единственный нюанс – сценаристы. В Петербурге нет профильного сценарного вуза, но даже с учетом этого для нас пишут преимущественно авторы не из Москвы. С нашим большим редакторским отделом контактируют сценаристы из Новосибирска, Владивостока, Воронежа и других городов.

Что происходит сейчас со стоимостью сериального производства? Как это отражается на ваших планах и непосредственной работе?

Стоимость сериального производства в последнее время возросла даже не на 30, а на 40 процентов. Несмотря на то, что у нас налажен полный производственный цикл и все оборудование свое, приходится объяснять телеканалам-заказчикам, что сегодня невозможно снимать за те цены, которые были еще два-три года назад. Поскольку мы – мастера длинных франшиз, все эти нюансы обговариваем для каждого следующего сезона. Хочу отметить, что качество и популярность у зрителей подтверждают только такие проекты, проверенные временем.

И мне непонятна история про заоблачные гонорары и ситуации, когда гоняются за каким-то конкретным режиссером или актером. Зачастую качество картины зависит от операторской работы и дальнейшего постпродакшна. А это как раз у нас все свое, поэтому не стоит задача перекупать специалистов, как это часто делается в Москве. При этом у режиссеров «Триикс Медиа» фильмография обширнее, чем у всех их московских известных модных коллег. То же самое с операторами. У нас свой собственный операторский цех. Плюс каждый год добавляются молодые специалисты.

На какую аудиторию рассчитаны ваши проекты, кто их зритель? В кинопрокате превалирует женская аудитория, а как с этим на ТВ?

Наши проекты в равной степени смотрят и мужчины, и женщины. Уклон проекта в ту или иную аудиторию зависит от запроса телеканала. Если это мужчины, делаем больше сцен экшна, а для женщин более подробно прописываем мелодраматическую линию. Основной запрос один – на положительного героя, умного, мужественного и честного. Успех таких проектов, как «Невский», «Шеф», мне кажется, основан именно на этом. Причем в последнее время запрос у женщин меняется от «плохих парней» в сторону положительных героев. Подтверждением этому являются наши высокорейтинговые сериалы «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым, а также «Пилигрим», «Настоящий», «Наш спецназ» и другие.

Что касается возраста, то наши проекты рассчитаны на широкую аудиторию, в том числе молодежь. Тот же сериал «Невский», вышедший в онлайн-кинотеатре «Иви», который имеет довольно молодую аудиторию подписчиков, смотрят с 16 лет. В целом сегодня довольно много представленных на стриминговых платформах наших проектов пользуются заслуженной популярностью, попадая в их аудиторию. В частности, сериал «Спецкоры» с Петром Рыковым меньше чем за неделю достиг высокого рейтинга, получив от зрителей оценку 9,1 из 10-ти в онлайн-кинотеатре KION, а также 8,1 из 10-ти с момента выхода на Okko. Кроме того, одним из знаковых проектов, ставших для нас визитной карточкой, является остросюжетный детектив «Ленинград 46». Сериал вышел на «Кинопоиске», получив оценку зрителей 8,2 из 10-ти, на «Иви» (8,7 из 10-ти), а также на Premier (8,8 из 10-ти).

По вашим наблюдениям, какие жанры сейчас наиболее востребованы на телевидении?

Я считаю, самый востребованный жанр – детектив. И уже довольно долгое время. Он может быть реализован в чистом виде, а может существовать в качестве дополнительного элемента. Возможно, на мое мнение повлияло то, что я по образованию юрист, проработавший более двадцати лет в международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», и криминальный жанр мне наиболее понятен.

Как вы оцениваете сотрудничество эфирных каналов и стримингов в работе над крупными проектами? По-вашему, в чем плюсы и минусы этого процесса?

Мы видим сегодня все больше коллабораций между телеканалами и платформами. Считаю результаты этого процесса превосходными. Появление проекта на телевидении дает импульс тому, что его потом активнее смотрят на платформах. Работает и обратное. Это обоюдовыгодная история для всех. Но в целом в нашей большой стране зрители в основном предпочитают смотреть сериалы на телеканалах. Кстати, в настоящее время платформы тоже стали покупать максимально длинные проекты. Если раньше они производили и приобретали сериалы по 8–10 серий, то теперь к нам поступают предложения от них о покупке и производстве длинных франшиз.

Главный тренд в полнометражном кинопроизводстве на данный момент – сказки и семейные фильмы. Ваша компания традиционно была сильна в производстве патриотического контента. Есть ли в ваших планах начать производить больше семейного кино?

Действительно, такое ощущение, что все бросились снимать сказки. Но именно поэтому мы не торопимся занимать эту нишу. У нас пока есть своя собственная, в которой мы себя чувствуем уверенно. Я очень любила сказки, снятые в советское время, и не в восторге от современных. Если мы начнем снимать сказки, то они не будут похожи на те, что производятся сегодня. Важны не только спецэффекты, а в первую очередь добрая история, которую ты рассказываешь детям. Снять хорошую сказку – это большая, ответственная задача.

Что вы думаете о тренде на 90-е сегодня?

На мой взгляд, снимать этот период сейчас сложнее, чем любую другую историческую картину. Когда наступили 90-е, мне было 23 года, для меня это как будто вчера. Подбирать соответствующие костюмы, реквизит, декорации, музыку гораздо сложнее, поскольку есть взыскательные зрители, которые, как и я, хорошо помнят то время. И любые неточности будут сразу видны. Мне, если честно, нравятся фильмы о том времени. Например, «Бандитский Петербург» по книгам Андрея Константинова. Не буду скрывать, у нас сейчас есть несколько проектов про 90-е в разработке, они находятся на стадии написания сценариев.

Какие другие тренды вы видите на рынке телевидения и кино в данный момент?

Пожалуй, один из главных современных трендов в киноиндустрии, как и в других экономических отраслях, – искусственный интеллект. Уже многие наши коллеги его используют в производстве и довольно успешно. Но что касается творчества... Я видела сценарии, написанные искусственным интеллектом – они пока не годны для реализации, на мой взгляд. Успех наших проектов как раз во многом основан на том, что мы предлагаем зрителям что-то живое и настоящее.

Фото: Александр Коряков