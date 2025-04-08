Антон Зайцев: «Доверие к бренду “Бати” было таким сильным, что люди активизировались»

Соавтор сценария и продюсер «Бати 2» рассказал БК, как удалось достичь такого выдающегося успеха и будет ли у истории продолжение

Комедия БАТЯ 2. ДЕД, где к воспитанию главного героя присоединяется дедушка из деревни в исполнении Евгения Цыганова в пластическом гриме, за первый – и не праздничный – уикенд собрала больше итоговых сборов первого фильма. Разница между количеством зрителей еще сохраняется: первую картину посмотрели за все время 1,8 млн человек, вторую – 1,3 млн. Как удалось достичь такого выдающегося успеха и будет ли у истории продолжение, БК рассказал соавтор сценария и продюсер картины Антон Зайцев.

Поздравляем вас со стартом комедии БАТЯ 2. ДЕД! Ожидания по фильму у продюсеров были высокими, но вряд ли вы ждали настолько сильной реакции зрителей?

Спасибо! Цифры БАТИ 2 нас приятно порадовали, и мы очень благодарны зрителям. Честно признаться, видимо, это все потому, что у нас с ними взаимная любовь.

В чем вы видите причины подобного феноменального успеха – и не только по сборам, но и по количеству зрителей? Почему просто комедия стартовала на уровне блокбастеров, на ваш взгляд?

Мы занимается созданием комедийных проектов уже более пятнадцати лет и хорошо знаем, что делаем. Сборы БАТИ 2 – это надводная часть айсберга, а есть еще подводная. В результате длинного и тернистого пути мы обладаем экспертизой создавать такие истории, которые объединяют вокруг себя лучших. В случае с БАТЕЙ 2 объединились сильный прокатчик «Централ Партнершип», телеканал ТНТ со своими мощными ресурсами, команда по маркетингу, которую возглавляет со стороны ТНТ Тина Канделаки, Гавриил Гордеев в качестве независимого продюсера, талантливые сценарист Алексей Литвиненко и режиссер Илья Учитель, а также такие невероятные актеры, как Евгений Цыганов и Владимир Вдовиченков. С подобными людьми сложно сделать плохо. Плюс наше умение создавать народные истории на протяжении многих лет. Если привести в пример сериалы, то мы делали и «Ворониных», которые много лет держали фокус зрительского внимания на СТС, и «Реальных пацанов» на ТНТ, и «Мир! Дружба! Жвачка!» на Premier. Блокбастер – это ведь про народную зрительскую любовь. И как будто бы дело не в том, чтобы вкладывать много денег, а в том, чтобы делать хорошие истории, привлекая лучших творцов.

Часть этих лучших творцов принимала участие в создании прошлогоднего ТОПОЛИНОГО ПУХА, который прошел в прокате не как блокбастер, а как обычная российская комедия. В чем здесь отличия?

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ делался как очень понятная, нишевая история со своеобразным вайбом, где человек не рассуждает об архетипическом, а думает о частном. И для частной истории фильм сработал хорошо, собрав в два раза больше многих обычных комедий, а потом успешно прошел на платформах. В случае же с БАТЕЙ 2 попадание в архетип – очень важная часть успеха картины.

Насколько на успех ДЕДА повлиял маркетинг? Он был более объемным по сравнению с первым фильмом, какие направления вы усилили?

ДЕД поддержан так, что про него мы даже видели комментарий: «Боюсь открывать холодильник, вдруг там кто-то начнет рекламировать БАТЮ 2». Продвижение действительно было очень серьезным. Первый трейлер мы запустили еще в сентябре, прикрепив его перед всеми премьерами ЦПШ, а это около десятка фильмов. Поэтому киноходящая аудитория уже давно знала, что картина появится в прокате. И мы видели по отзывам, что ожидания складываются высокие. Первый тизер-трейлер на YouTube набрал миллион просмотров. Мы понимали, что эти ожидания нужно подкреплять. Реклама идет на всех телеканалах ГПМ – ТНТ, «Матч ТВ» и других, на многих радиостанциях, задействован аутдор. Каждый из продюсеров очень здорово вложился лично в продвижение картины – и Тина Канделаки, и Гавриил Гордеев, который вместе с актерами и режиссером проехал по городам, создав вот эту важную для зрителя личную сопричастность фильму.

Что вы считаете самым удачным в продвижении?

Конечно, все в комплексе, но первая картина уже была зрительским «сарафанным» кейсом. И в данной ситуации вся реклама как будто бы снова спровоцировала возобновление «сарафанного» шлейфа. На «Кинопоиске» стало увеличиваться количество оценок первого фильма, а БАТЯ 2 занял лидирующие позиции среди самых ожидаемых проектов. Как мне кажется, самое крутое и ценное, что сделала команда по маркетингу – она возобновила «сарафан», который заставил сработать первый фильм, и мы увидели, что этот «сарафан» не испортился и продолжает действовать. Я даже сталкивался с тем, что многие люди начали пересматривать первую часть с появлением рекламы второй. Соответственно, доверие к бренду первой истории было таким сильным, что люди активизировались и пошли в кинотеатры.

А второй фильм будет «сарафанным» хитом, как вы думаете?

Судя по отзывам, которые я получаю и вижу в комментариях, похоже, что это снова зрительское «сарафанное» кино. Нужно оценить цифры второго уикенда, хочется надеяться на лучшее.

Гавриил Гордеев говорил о том, что хотел бы, чтобы фильм оставался на больших экранах до майских праздников. Учитывая результаты премьерного уикенда, так и произойдет, но будете ли вы продолжать промокампанию проекта и до какого момента?

Промо сохранится, хотя уже не в таком объеме: прямой рекламы будет меньше, пиар-составляющая точно останется. Будет работать «сарафан», и в различных изданиях будут писать о фильме. Поскольку в картине затрагивается история ветерана Великой Отечественной войны, ее присутствие на больших экранах на майских праздниках будет очень органичным.

Фильм стартовал на уровне прошлогоднего ЛЬДА 3, который чуть не добрался до отметки в 2 миллиарда рублей. Удастся ли это сделать БАТЕ 2, как вы думаете?

Отвечу так: мне бы хотелось, чтобы БАТЯ 2 собрал 2 миллиарда рублей, но это зависит от того, как зритель будет продолжать ходить на фильм. Посмотрим!

Как вам пришла идея ввести голос рассказчика и пригласить на эту роль Никиту Михалкова?

Когда мы делали БАТЮ, то стремились выстроить повествование по структуре романа, именно поэтому первая часть была разделена на главы и мы представили в картине аттракцион монтажа. Ведь даже «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса состоит из анекдотов, собранных в единую линию путешествия господина Кихота. И вторая часть выстраивалась согласно романной традиции: сложная композиция из трех времен и трех историй была объединена голосом рассказчика. По сути, БАТЯ 2 – это роман, частная судьба на фоне истории. Если в первом фильме за кадром был голос взрослого Макса, то в сиквеле появилось третье время и требовался еще один рассказчик. И чей голос использовать, как не Никиты Сергеевича Михалкова, чья интонация давно и прочно ассоциируется с классическим, глубоким и умным российским кино.

Гавриил Гордеев также говорил о том, что история отцовской линии завершена. На фоне такого успеха что говорит продюсер внутри вас? Есть ли в планах продолжение франшизы?

Наша команда всегда старается рассказывать те истории, которые нас интересуют и которые отзываются в нас самих. Конечно, у нас есть хорошо настроенная матрица для оценки востребованности проектов, но самое главное – вписывать в эту матрицу личные истории, которые нас тревожат. БАТЮ я написал вместе со своим товарищем Алексеем Литвиненко после того, как не смог договориться с отцом, чтобы он приехал ко мне на день рождения. Про деда я мечтал написать с семи лет, на войне его спасла после обстрела медсестра. Сейчас мы крепко думаем, стоит ли нам идти в сторону третьей части. Конечно же, она должна быть про мать. Многие задавали вопрос про нее после выхода первого фильма. Но мы относимся к этому проекту не как к франшизе, а как к важной истории, ценность которой зритель очень тонко чувствует. Мы сможем прийти к продолжению только тогда, когда почувствуем, что сюжет появился внутри нас, авторов, и требует реализации.

Очень круто, когда история, которая трогает вас, попадает в архетип зрителей и получается такой грандиозный успех.

Да, больше пятнадцати лет мы попадаем в эти архетипы. Чаще всего попадаем, хотя иногда они слишком частные, иногда зритель не то чтобы сильно узнает себя в них. Все эти годы мы очень сосредоточенно снимаем сериалы, но когда переключаемся на кино, то понимаем, что делаем.

Фото: Good Story Media