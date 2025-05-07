Ольга Жукова: «Профессионалы индустрии – как драгоценные металлы, а отыскать настоящих мастеров – путь в самые недра»

Исполнительный директор АПКиТ рассказала БК, почему темой премии этого года стали драгоценные металлы, какие номинации появились, а какие пришлось упразднить

13 мая в двенадцатый раз состоится церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Ежегодно ведущие продюсеры страны отмечают самые запоминающиеся проекты прошедшего года, подсвечивают текущие кинотренды и даже предвосхищают будущие. Исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова рассказала БК, почему темой премии этого года стали драгоценные металлы, какие номинации появились, а какие пришлось упразднить. Она также порассуждала о том, может ли искусственный интеллект получить награду за работу в кино, и поделилась планами ассоциации по развитию профильного образования в регионах.

Как изменились задачи АПКиТ за последние пять лет, когда кино переживает как технологический бум, так и трудности, связанные с ограничениями, начиная с пандемии? Что, как вам кажется, больше всего волнует в 2025 году продюсеров, входящих в АПКиТ?

В первую очередь волнует удорожание производства более чем на 70 процентов за эти годы. На наш взгляд, рост цен становится серьезной угрозой для производства контента. Кроме того, в связи с изменениями в налоговом законодательстве был введен НДС для индивидуальных предпринимателей, что также может негативно сказаться на всей российской киноотрасли. Не менее 30 процентов от общего объема услуг по производству проекта приходится именно на ИП, размер затрат на оплату их услуг может доходить до 70 процентов от бюджета картины. Особенно это затронуло декорационный, художественный и актерский цеха. Конечно, организации кинематографии работают по льготной системе налогообложения, что значительно помогает процессу кинопроизводства, но было бы правильно применить те же льготы к ИП, задействованным в производстве кино на всех этапах.

Как изменилась сама премия: какие номинации добавились, какие ушли, какие скорректировались? Что именно премия подсвечивает и чествует в индустрии в 2025 году?

Безусловно, мы следим за индустрией, потому что без этого невозможно грамотно выстроить механизм работы по премии. Каждый год задолго до старта приема заявок мы проводим, скажем так, небольшое исследование – срез вышедших за год премьер, отслеживая их серийность и место релиза. Например, в 2023 году появилась номинация «Лучший онлайн-сериал» (более двенадцати серий). В течение последних двух лет тенденция на выпуск таких проектов снизилась, поэтому было принято решение упразднить этот приз. Но возможность подать такие проекты на соискание премии все равно есть – в категории «Лучший онлайн-сериал» (семь и более серий).

Если говорить о документальных проектах, то эти номинации были введены в 2023 году, на десятой премии АПКиТ. Тогда рынок документалок заметно вырос качественно и количественно, притянув к себе пристальное внимание как зрителей, так и индустрии. Документальные проекты стали делать на том же уровне, что и полнометражные художественные фильмы. Мы ввели эту номинацию, и она основательно закрепилась. Судя по тенденциям рынка, конкуренция в этих категориях будет расти с каждым годом все больше и больше.

Важно отметить, что корректировка номинаций – не самый очевидный показатель изменений премии. Главное – это регламент. Мы не только мониторим премьеры, но и ведем активный диалог с коллегами. Одна из ключевых корректировок в регламент была внесена перед одиннадцатой премией АПКиТ. Раньше обязательным условием для подачи сериальных проектов был выход всех эпизодов в предыдущем году. Это ограничивало возможность подачи на премию некоторых проектов, и их создатели были вынуждены переносить выход финальной серии. Мы прислушались к коллегам и изменили правила подачи – теперь можно подать сериал, премьера которого состоялась в прошлом году, без обязательного условия по выходу всех серий. Кроме того, каждый год вручаются специальные призы. Таким образом продюсеры отмечают выдающиеся достижения в сфере кино за прошедший год. В этом году они тоже несомненно будут. Мы наградим тех, кто внес неоценимый вклад в профильное образование, рисковал жизнью, чтобы запечатлеть ключевые события новых реалий, а также создает социально значимые проекты и внедряет инструменты в уже существующий контент для решения острых для общества проблем.

В индустрии все активнее используются нейросети и искусственный интеллект, причем в самых разных рабочих процессах, от сценария до звукового оформления. Как вы думаете, появятся ли в рамках премии отдельные соответствующие номинации?

Конечно, нейросети уверенно ворвались в нашу жизнь, и кино не стало исключением. Сейчас многие используют их возможности: в написании музыки для проекта, как помощника в сценарном мастерстве, в графике и во многом другом. В связи с этим пока не представляется возможным разработать единую систему оценки использования искусственного интеллекта в кино. Повторюсь, мы следим за рынком, и если механизм оценивания будет выработан, то обязательно обратим на это внимание и введем номинацию. Но уже сейчас имеется категория «Лучшие визуальные эффекты», в которой представлены специалисты и компании, отвечающие за VFX-оформление проекта. Вы думаете, они не используют нейросети? Еще как! Поэтому пока необходимости в отдельной номинации мы не видим, а если будет что-то выдающееся, то у нас есть специальные призы. Думаю, продюсеры не оставят незамеченным какой-то невероятный технологический прорыв в кино и обязательно его отметят.

В прошлом году премия запомнилась характер-постерами номинаций. Чем будет визуально выделяться нынешняя церемония? Двенадцатая премия АПКиТ реализуется в концепции «Драгоценные металлы». Поясните, пожалуйста, что это значит и влияет ли как-то на оформление?

Эта концепция была выбрана неспроста. Драгоценные металлы – золото, серебро и платина – очень сложно добываются и никогда не теряют своей ценности. То же самое можно сказать о профессионалах киноиндустрии. Несмотря на то, что многие из них находятся за кадром, без них невозможно создать кино, а отыскать настоящих мастеров – путь в самые недра. Именно это мы и хотим подчеркнуть нашей концепцией. Визуальное оформление церемонии вручения двенадцатой премии АПКиТ будет выполнено также в рамках этой идеи. Оттенки металлов, природные ландшафты, стихии – все это ждет гостей и зрителей трансляции. Все материалы пиар-кампании также собраны в этом стиле, в том числе характер-постеры и специальный проект «Номинанты». Этот визуал уже можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях.

Церемония пройдет 13 мая, в день открытия Каннского кинофестиваля. Почему выбрана эта дата? Как журналист отмечу, что к середине мая выходит уже такое количество новых проектов, что порой приходится поднапрячься, чтобы вспомнить, что было в прошлом году.

Да, действительно, мы сдвинулись в этом году с марта по ряду причин. В первую очередь потому, что в связи с масштабной застройкой нам требуется больше дней на подготовку, чем раньше. Поскольку церемония проводится на одной из главных площадок страны, в конгресс-центре ЦМТ, очень сложно подобрать свободные дни, руководствуясь только своим желанием. Коллеги пошли навстречу и дали возможность провести премию максимально близко к мартовской дате. Что касается выходящих проектов, то индустрия не стоит на месте, количество премьер растет, что не может не радовать. Но проекты, вошедшие в шорт-лист нашей премии и ставшие лауреатами, невозможно забыть! Это настоящие хиты, которые остаются в памяти и зрителей, и всей индустрии.

В целом, по-вашему, премия – это по большей части праздник для представителей индустрии или важный комментарий к деятельности индустрии, влияющий на ее будущее?

Безусловно, это праздник, который очень полюбился всем кинематографистам. На премии царит непередаваемая атмосфера – в первую очередь когда коллеги радуются друг за друга, не скрывая эмоций. В то же время главное отличие нашей премии в том, что голосуют понятные люди, ее жюри – топовые продюсеры страны. Отметить проект или специалиста наградой с точки зрения продюсеров – людей, знающих о кинопроизводстве все, – значит сделать важный качественный комментарий к работе кинематографистов. Нашей награде рады все, в том числе лидеры индустрии, потому что всегда важно, когда тебя выделяют коллеги.

Планируется ли трансляция церемонии? Как вы оцениваете зрительский интерес к мероприятию на ТВ и онлайн?

Трансляция, конечно, будет. Много лет подряд люди смотрят ее и болеют за проекты и специалистов не меньше, чем сами кинематографисты. Просмотры трансляции прошлого года невероятные – 7 миллионов человек! Это самая большая аудитория среди всех кинопремий страны. Мы благодарим зрителей за такой интерес к нашему событию и Пятый канал, бессменного партнера, который на протяжении долгих лет проводит прямую трансляцию на своем сайте и в социальных сетях, а позже показывает телеверсию премии. Но большого яркого события не было без наших дорогих партнеров, обеспечивающих трансляцию – медиагруппы «Красный квадрат» и компании GTO Group. В этом году в качестве индустриального партнера также присоединился Okko. И, конечно, отдельная благодарность «Кинопоиску» – уже третий год подряд он поддерживает премию, что позволяет нам открывать новые горизонты и возможности.

13 мая также стартует Всероссийская креативная неделя в Челябинске, где одной из важнейших будет сессия, посвященная региональному кино. И по моему опыту работы на креативной неделе, сейчас вопросом локальной кинематографии озабочен каждый регион. В связи с этим хочется узнать, как продвигается деятельность программы «Кино России», которую АПКиТ развивает? Какими конкретными результатами можно похвастать сейчас, а какая работа еще впереди? Может, стоит рассмотреть номинацию АПКиТ за лучший проект, реализованный в рамках программы?

Последние годы в индустрии наблюдается тенденция на децентрализацию кинопроизводства. Не побоюсь сказать, что АПКиТ стала одним из родоначальников этого. Проект «Кино России» подразумевает создание благоприятных условий для кино- и телепроизводства в регионах. За восемь лет реализации программы мы подписали соглашения с 26 субъектами. Кинокомиссии действуют в пятидесяти регионах, в восьми – планируются, а в восемнадцати есть система рибейтов. Эти цифры – залог долгой и кропотливой работы, и они показывают, что регионы заинтересованы в развитии кинопроизводства на своих территориях и готовы выходить на диалог с кинематографистами. Безусловно, планируется расширение проекта и подписание новых соглашений.

Введение отдельной номинации не очень корректно, потому что в первую очередь непонятно, как оценивать эти проекты. У каждого фильма или сериала своя конкретная задача в конкретном регионе, поэтому выработать четкую систему оценивания довольно сложно. Но мы неоднократно вручали специальные призы за вклад в развитие регионального кинематографа, поэтому незамеченными труды никогда не остаются.

Если проследить в динамике работу программы, насколько охотнее региональные власти стали признавать преимущества развития кинопроизводства?

Те регионы и губернаторы, которые запустили у себя программу, уже видят плюсы ее внедрения: это развитие кадрового ресурса, улучшение инфраструктуры, привлечение инвестиций, рост туристического потока, создание местной творческой экосистемы и многое другое. Но важно отметить, что реально заметные успехи наблюдаются в тех регионах, где их главы сами любят кино и поддерживают кинематограф.

В описании программы «Кино России» выделено три ключевых понятия: «кино России», «кинокомиссия» и «система рибейтов». Поясните, пожалуйста, взаимосвязь между этими тремя понятиями. Могут ли они существовать друг без друга? В чем преимущество их комплексной работы? На что в этой связи влияет именно АПКиТ?

Кинокомиссия на безвозмездной основе оказывает услуги приезжающим в регион кинопроизводителям, это важная структура в развитии регионального кино. От качества ее работы напрямую зависит репутация региона среди кинематографистов. Рибейты – это компенсация кинокомпаниям части их затрат на съемки из местного бюджета. По нашим подсчетам, в 2024 году во всех регионах, где есть система рибейтов, было выплачено более 400 миллионов рублей компенсаций. Кинокомиссия и рибейты могут существовать по отдельности. Но система рибейтов – конкурентное преимущество регионов. Когда в регионе есть компенсация части затрат, кинематографисты охотнее туда едут и есть понимание, что нас там ждут, потому что создаются все условия для работы. Также, как показывает практика, где есть рибейты, там есть и кинокомиссия. Такие регионы работают в режиме одного окна, то есть можно обратиться в одну структуру по всем вопросам, что значительно улучшает процесс взаимодействия «большого» кино и регионов.

Наша задача – аккумулировать запрос от компаний, в каких регионах они хотели бы снимать, но там еще нет нужного для этого функционала. Как только мы получаем запрос, начинаем работать с регионом и налаживать коммуникацию.

Ключевая проблема, которую озвучивают в регионах – отсутствие профильного образования. Проще говоря, молодые кинематографисты и рады бы снимать у себя на родине, но поскольку уезжают учиться в Москву, Петербург или (новый тренд) Екатеринбург, в большинстве своем там и остаются. Вовлечена ли АПКиТ в решение этой проблемы?

Развитие профильного образования – одна из ключевых задач АПКиТ. Конечно, приезжая в регион, кинематографисты хотели бы прибегать к помощи местных специалистов, потому что это серьезно облегчает финансовую составляющую производственного процесса. Безусловно, существует тенденция на то, что кадры уезжают учиться из своего родного места в большие города и там остаются. Стоит отметить, что это характерно не только для кино. Но решение этой проблемы требует комплексного подхода. В первую очередь нужно создать рабочие места в регионах, чтобы специалистам было где реализовывать свой потенциал. То есть нужно развивать местное кинопроизводство. В этом случае может оказать положительный эффект внедрение программы «Кино России», потому что когда кинокомпании приезжают снимать в регион, происходит обмен опытом, который помогает в старте развития местной творческой экосистемы. Продюсеры, в свою очередь, подключаются к этому вопросу с каждым годом все активнее: мы сотрудничаем со всеми киношколами Москвы, проводим в регионах мастер-классы, посещаем различные мероприятия и всегда открыты к диалогу, потому что нехватка кадров – одна из острых проблем в кино.

Кто-то предпринимает более глобальные действия. Например, продюсеры Инесса Юрченко и Сергей Щеглов в 2022 году открыли в Красноярске дочернюю кинокомпанию «Сибирь Триикс Медиа». В съемках, которые компания проводит на территории Красноярского края, принимает участие большое количество местных специалистов. Кроме того, «Триикс Медиа» организовала бесплатное обучение красноярских специалистов киноиндустрии на базе факультета дополнительного образования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с проведением практических занятий на съемочных площадках компании.

Есть еще пример. Оксана Барковская, генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ» и Дальневосточный федеральный университет запустили образовательные киномодули в регионе. Первый поток проходил с октября по декабрь 2024 года, второй запланирован на июнь 2025-го. Ожидаются слушатели из Приморского и Хабаровского краев, а также участники из Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Образовательный процесс будет погружать в профессии сценариста, продюсера и режиссера. А среди преподавателей – действующие специалисты киноиндустрии, в том числе продюсеры кинокомпаний, входящих в АПКиТ. Дальний Восток – очень интересный регион с точки зрения кинопроизводства. Но основная сложность в том, что туда трудно и дорого добираться. Этот образовательный модуль создан в первую очередь для того, чтобы кинематографисты могли снимать регион в самом регионе: Камчатку на Камчатке, Владивосток во Владивостоке и так далее. Важно, чтобы люди на местах, желающие заниматься кино, знали, что к ним приедут крупные производители и они смогут сотрудничать с ними. У них будет и работа, и возможность творческой самореализации. Кроме того, хороший творческий кадровый потенциал региона может способствовать тому, что проекты будут отдаваться на аутсорс под художественным и финансовым контролем московских компаний. В данном случае в выигрыше все: жители получают рабочие места и занимаются любимым делом, а кинематографисты приобретают качественный материал без огромных затрат на экспедиции.

Если говорить о кинообразовании шире, то мы видим одной из ключевых причин нехватки кадров неосведомленность населения о кинопрофессиях. Все знают продюсеров, режиссеров, сценаристов и актеров. А ведь в кино существует около ста профессий, многие из которых находятся за кадром. У нас был опыт общения со студентами колледжей, которые учатся на электриков. Когда они узнали, что могут переквалифицироваться в осветителей, потому что у них есть нужный уровень доступа к оборудованию, то не сразу поверили нам. Ведь работа в кино всегда считалась привилегией и находилась под завесой тайны. Мы решили ее немного приоткрыть. Совместно с Александром Плотниковым, сооснователем киношколы «Студия 24», одной из немногих, которая обучает кинопрофессиям второго эшелона, мы запустили в разработку проект «Подслушано с киноиндустрией», где действующие профессионалы рассказывают все о своей профессии: с чего начинался их путь, какое нужно образование, из кого можно переквалифицироваться и к чему нужно быть готовым, работая в кино. Как показала практика реализации нашего проекта «Подслушано с продюсером», закулисье кинопроизводства вызывает неподдельный интерес, поэтому мы надеемся, что рассказ о кинопрофессиях замотивирует зрителей начать свой профессиональный путь в кино.

Как вы сами оцениваете индустриальные итоги 2024 года? Можно ли сказать, что эти тренды задают сами члены ассоциации?

В ассоциацию уже входит 51 компания, которые все вместе производят более 80 процентов российского контента, поэтому можно смело утверждать, что да, они задают тренды. Радует, что с каждым годом все больше выходит фильмов в прокат, в 2024-м их было 214. В целом год был очень богат яркими и запоминающимися премьерами, индустрия развивается, производство не останавливается. На мой взгляд, прекрасно, когда у зрителя есть большой выбор под любое настроение, а в индустрии – здоровая конкуренция.

В 2023 году вышел спродюсированный лично вами сериал. Чем для вас стал этот опыт? Планируете ли вы продолжать?

Это был невероятный опыт погружения в производство, благодаря которому я поняла, почему люди попадают в кино и остаются там навсегда. Это безумно интересно и увлекательно, поэтому и невозможно остановиться. Сейчас в разработке у меня несколько проектов, и, думаю, на этом я однозначно не остановлюсь!

Фото: пресс-служба АПКиТ