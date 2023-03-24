Ольга Жукова: «Ценность премии АПКиТ – в профессиональном продюсерском признании»

Исполнительный директор АПКиТ рассказала БК об особенностях вручения награды в этом году, трендах в индустрии и перспективах кинопроката

24 марта в Москве состоится десятая церемония награждения национальной кинематографической премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения. АПКиТ назовет лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых состоялись на телевидении и онлайн-платформах в 2021 и 2022 годах, а также отметит лучшие кинопрокатные картины. Исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова рассказала БК об особенностях вручения премии в этом году, трендах в индустрии и перспективах кинопроката.

Расскажите, пожалуйста, как в этом году будет проходить вручение премии АПКиТ?

Мы вышли на финишную прямую в подготовке мероприятия. И сейчас мое главное желание – успеть реализовать все запланированное на максимально высоком профессиональном уровне. Премия АПКиТ – большое событие, которого ждут в киноиндустрии. И свою задачу я вижу в том, чтобы прежде всего оправдать ожидания киносообщества. В этом году церемония наконец-то состоится в ее традиционном формате. Это будет светское мероприятие с большим количеством гостей – первых лиц киноиндустрии, около пятисот VIP-персон. Хочется, чтобы у них остались приятные впечатления от торжества.



В этом году отбор сериалов впервые происходит в категории телесериалов и онлайн-проектов. Почему вы решили частично разделить конкурсы на ТВ и онлайн?

Тренды в индустрии меняются, и премия АПКиТ как ее неотъемлемая часть должна не просто их замечать, но и следовать им. Становилось все сложнее и сложнее сравнивать проекты, которые созданы в разных весовых категориях. Сами эти проекты разные во всех аспектах – от тематики до бюджетов, поэтому было принято решение не ставить в позицию конкурентов ТВ и видеосервисы.

Почему в этом году вы решили отказаться от вручения персональных призов? Не будет наград лучшим актерам, режиссерам, продюсерам, сценаристам и операторам.

Нам пришлось отказаться от вручения персональных наград, поскольку лауреаты десятой премии АПКиТ выбираются сразу за два года – 2021-й и 2022-й. И также за два года будут вручаться спецпризы жюри. То есть на самом деле количество номинаций в текущем году не стало меньше. А вот если бы мы оставили персональные награды, то оно выросло бы до пятидесяти. И чтобы наградить всех, нам потребовалось бы в два раза больше времени, чем обычно: не четыре часа, а восемь или даже десять. Честно скажу: думали долго. И в какой-то момент в голову пришло такое решение – как единственно верное. Ведь каждый кинопроект – это результат совместного труда продюсеров, сценаристов, операторов, режиссеров, актеров и многих других специалистов, без которых проекта просто не было бы. Поэтому, назвав лучшие фильмы и сериалы, мы таким образом отметим работу всех.



Также появились номинации в категории документального кино и документальных сериалов. С чем связаны эти изменения?

Изменения связаны с активным развитием жанра. Во-первых, улучшилось качество проектов. Во-вторых, появилось разнообразие – есть из чего выбирать. И, в-третьих, сегодня на них имеется зрительский отклик. Поэтому продюсеры с огромным удовольствием включили данные номинации в конкурсную программу.

Будут ли еще какие-то нововведения во вручении премии?

Вообще мы стараемся, чтобы в каждой церемонии было что-то новое, что отличает ее от предыдущей. Но это больше касается визуальных и технологических решений. Самой концепции мероприятия мы добавляем современности. Стремимся сделать ее яркой и запоминающейся. В текущем году у нас очень сильный пул партнеров – «Кинопоиск», «Красный квадрат», XOVP, Trailermakers, Пятый канал и «ВКонтакте». С такой поддержкой у нас все должно получиться.

Учитывая гибкость организаторов и готовность меняться, какие еще изменения вам хотелось бы внести в проведение премии?

Я предпочитаю вносить изменения постепенно и своевременно. Раньше очень переживала, что возможности площадки не позволяют пригласить на мероприятие всех желающих, что абсолютно невозможно посадить всех в первый ряд. А очень хотелось. Но случилась пандемия, и пришлось думать совершенно о другом – как в принципе вручить награды. Тогда вместе с Пятым каналом мы сделали, по сути, невозможное – буквально за одиннадцать дней подготовили эфир, к которому в качестве участников церемонии вручения наград одновременно, в режиме онлайн, подключилось более 150 человек. Мы стали первыми в мире, кто смог реализовать такое. И одновременно сбылась моя мечта – на мероприятии виртуально смогли присутствовать все желающие, и все они сидели в первом ряду – перед экранами своих устройств.

Отсутствие премии в прошлом году как-то подсветило для вас ее значимость для индустрии? В чем вы видите ее ценность?

Когда в прошлом году мы сообщили, что приостанавливаем подготовку мероприятия, очень многие спрашивали про новую дату. Тогда мне казалось, что этот вопрос задавали из индустрии все. Было одновременно и грустно, и приятно. А также очень наглядно подтверждало, что премия АПКиТ – ожидаемая в индустрии награда. Ее ценность в том, что она является профессиональным признанием, продюсерской оценкой, которую сложно получить. Но, как мы знаем, чем сложнее – тем важнее.

Существуют ли какие-то критерии оценки и выбора победителей, о которых вы можете рассказать?

Все проекты оцениваются жюри по художественным и производственно-техническим критериям, а также по коммерческим показателям. Здесь целая совокупность факторов продюсерского выбора. Влияет и личный опыт каждого из них: кто-то в прошлом сценарист, кто-то – режиссер, поэтому у каждого при выборе на сцену выходит свой критерий.

Онлайн-сериалы в целом смелее и актуальнее по затронутым темам, но заставляет ли это как-то меняться телевизионные сериалы, на ваш взгляд?

Каждый работает на своего зрителя. Что касается смелых тем, то, как мы видим по рейтингам, они не всегда востребованы широкой аудиторией.

Какие в целом вы видите тенденции в производстве телевизионных и онлайн-сериалов?

Есть тенденция на смешение жанров. В съемочном процессе – на использование экранов дополненной реальности. А самая главная, на мой взгляд, тенденция, которая всегда была, есть и остается, – удивить зрителя.

За последние три года ассоциации продюсеров выпало множество неординарных проблем, требующих активной вовлеченности объединения продюсеров. Какие достижения вы считаете наиболее важными?

У АПКиТ целый ряд задач: взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, создание благоприятных условий для съемок в регионах РФ, борьба с пиратством, поддержка профильного образования, содействие в выплате авторских вознаграждений, проведение отраслевых мероприятий. Работа ведется мощной и дружной командой продюсеров, состоящей из лидеров отрасли, поэтому она приносит результаты. Например, АПКиТ является одним из инициаторов подписания и подписантом меморандума «О сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий». Активно и, на мой взгляд, успешно в последние годы развивается проект «Кино России».

Расскажите, пожалуйста, какие преимущества продюсерам в целом дает вступление в АПКиТ?

Состав ассоциации активно пополняется лидерами кинопроизводства. Например, в 2023 году, несмотря на то, что он только начался, к нам уже присоединились две компании – «Всемирные русские студии» и группа компаний «Формат ТВ». АПКиТ – это в первую очередь объединение, позволяющее совместными силами решать насущные индустриальные вопросы, которые в том числе лежат в юридической плоскости. Кроме того, мы помогаем входящим в АПКиТ кинокомпаниям удалять ссылки на нелегальный контент из поисковиков. Новые регионы подключаются к проекту «Кино России» не просто так, а по запросу продюсеров – в зависимости от того, где им было бы интересно работать. Мы организуем участие продюсеров в крупнейших отраслевых мероприятиях, например, ПМЭФ, московская и сибирская Российские креативные недели, различные форумы, выставки и многое другое.

Какое влияние на рынок оказывает реализация программы «Кино России», на ваш взгляд? Насколько активно регионы теперь задействованы в кинопроизводстве?

Создание благоприятных условий для съемок в регионах РФ – одна из приоритетных задач АПКиТ. На это направлен проект «Кино России», который уже более шести лет реализуется совместными силами Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Агентства стратегических инициатив при поддержке Минкультуры. На данный момент к нему присоединилось уже 22 региона. В тринадцати действует система рибейтов – возмещение части затрат кинокомпаниям на съемки на территории субъектов. На сайте ассоциации есть большой информационный раздел, посвященный «Кино России», в нем все очень подробно изложено. Отмечу, что и для производителей контента, и для регионов это взаимовыгодное сотрудничество. Мы рады, что наша инициатива расширяет географию съемок кинокомпаниям, а регионы развивают свою экономику и увеличивают туристический поток.

Насколько легко удается убедить региональные власти в преимуществах развития кинопроизводства?

Для глав ряда регионов эти преимущества были очевидны, и как такового убеждения не требовалось, обсуждали сразу перспективы. Где-то – да, ведем диалог, иногда достаточно продолжительный. Не скрою, что также есть регионы, в которых мы очень заинтересованы, но отклика от местных властей пока не удается получить. И это тоже нормальный рабочий процесс.

Как вы думаете, удастся ли перестроить кинопрокат так, чтобы основной доход площадкам приносили российские релизы? Финансовая поддержка есть, а есть ли ресурсы у кинематографистов? Особенно учитывая, что многие продюсеры и режиссеры предпочитают создавать сериалы.

На мой взгляд, главное – попасть в сердце зрителя. Последние отечественные релизы тому доказательство: ЧЕБУРАШКА стал абсолютным лидером по сборам, ПРАВЕДНИКА и ПОЕХАВШУЮ аудитория тоже восприняла с интересом.

Как, на ваш взгляд, вернуть зрителям привычку ходить в кино для полноценного перезапуска проката?

В последние несколько лет российскому кино удалось заинтересовать зрителя. И он ходил на него не по остаточному принципу. Сейчас главное – произвести необходимый объем отечественного контента, чтобы загрузить кинотеатры. Привычка ходить в кино у зрителя никуда не делась.

В январе на НТВ вышел ваш первый сериал «Красный Яр», созданный совместно с «Триикс Медиа». Как сложилось это сотрудничество? Насколько вам интересно продюсирование? Работаете ли вы еще над какими-то проектами?

Я благодарна компании «Триикс Медиа», Инессе Юрченко и Сергею Щеглову за совместную работу над сериалом «Красный Яр». Проделать огромную работу над проектом, а потом увидеть ее результат дорогого стоит. Продюсирование – очень кропотливый и интересный творческий процесс создания кинопродукта. Я убедилась в этом лично. Конечно, я с радостью приняла бы участие в производстве еще не одного проекта.