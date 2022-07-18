Владимир Петелин: «Премьер Зал» балансирует на уровне нулевой рентабельности, не уходя в минус»

Генеральный директор киносети рассказал БК о том, как компания адаптируется к текущему кризису в кинопрокате, видит ли перспективы в будущем и какие находит для возможности

Как, по вашим наблюдениям, изменился рынок за последние четыре месяца? Каково снижение выручки в вашей сети?

Думаю, не удивлю, если скажу, что, как и у всех на рынке, дела плохи с точки зрения размера падения выручки и посещаемости. От месяца к месяцу цифры разные, но в среднем выручка упала на 70 процентов от обычного уровня. По итогам мая падение в среднем составило 60 процентов по сети. Нам пришлось принять ряд не самых популярных мер – мы более рационально выстроили режим и график работы кинотеатров, оптимизировали расходы и штат сотрудников. Также мы договорились с торговыми центрами о снижении арендной платы. Надо отдать должное партнерам – в отличие от пандемийных времен (хотя и тогда мы в итоге пришли к соглашению), они гораздо легче откликнулись на ситуацию. В результате всех сокращений и благодаря пересмотру договоренностей с торговыми центрами мы в целом балансируем на уровне нулевой рентабельности, не уходя в минус.

Как только голливудские студии в начале марта приостановили свою деятельность в России, мы донесли до арендодателей однозначную позицию: либо мы договариваемся здесь и сейчас, либо мы, понимая, что выручки больше не позволят нам оплачивать аренду, вынуждены будем остановиться, чтобы не накапливать долги. Торговые центры отреагировали с пониманием и согласились продолжить сотрудничество.

Как проходит оптимизация? Сколько кинозалов ваша сеть уже закрыла или закрыла частично на текущий момент?

Как и большинство, мы используем гибкий способ закрытия. Если речь идет о многозальном кинотеатре на восемь-девять залов, то в работе остаются четыре-пять. Кинотеатры, где менее четырех залов, работают с сокращением режима: в будние дни – с 14 до 22 часов.

Как вы оптимизировали персонал? Сократили зарплаты или уволили сотрудников?

Мы никого не увольняли, но сокращенный режим работы и снизившиеся обороты естественным образом уменьшили доходы сотрудников. Персонал в кинотеатре всегда замотивирован на продажи, поскольку часть зарплаты получает в виде процента от бара. Абсолютно все, кого мы потеряли, уходили по собственному желанию. Оставшиеся сотрудники замещали рабочее время ушедших и тем самым компенсировали себе сокращение зарплаты.

На ПМЭФ Алексей Воронков говорил, что кинотеатрам для существования после всех пертурбаций с пандемией нужно сохранить 70 процентов от оборота прошлого года. Сейчас, как мы понимаем, рынок упал в четыре раза, то есть каждый кинотеатр в среднем получает в лучшем случае 25–30 процентов от вала прошлого года. Вы сказали, что вам удается уходить в ноль. Значит, вам хватает 30 процентов от оборота?

Мы искренне благодарны торговым центрам, где расположены наши кинотеатры. Если полностью платить по обязательствам, которые обычно накладываются на любого другого арендатора торгового центра и ранее накладывались на кинотеатры, то площадки однозначно станут убыточными. Сокращенный режим работы позволяет уменьшить коммунальные платежи, расходы по лампам, электричеству, заработной плате. В полноценном режиме работы площадки с оборотом менее чем 70 процентов не смогут существовать. Более того, если ничего не произойдет, то, наверное, рано или поздно торговые центры или другие арендодатели кинотеатров должны будут принять какое-то решение, поскольку бизнес не может позволить себе бесконечно долго давать возможность работать без арендной платы или с крайне низкой символической. Поэтому я поддерживаю слова Алексея Воронкова. Чтобы в текущей ситуации кинотеатры продолжали существовать, им нужно увеличивать выручку тем или иным образом. Либо показывая кино, либо предлагая кинозалы в аренду, либо организуя на своих площадках какие-то другие виды досуга, способные монетизировать функционирование кинотеатра.

Как складывается ситуация с кинооборудованием?

Не открою Америку: новый режим работы и консервация некоторых залов позволяют использовать оборудование и лампы с простаивающих объектов. Благодаря этому в каждом зале лампы работают дольше по календарному времени. Расходы на обслуживание кинооборудования в среднем за месяц сокращаются. И техобслуживание нужно проводить реже, поскольку уменьшилось количество часов работы оборудования. Я думаю, все применяют эту модель. Если раньше кинотеатр работал с 9 утра и до 2 часов ночи, то теперь он функционирует с 14 до 22 часов. Время работы сократилось как минимум на треть. Раньше лампы хватало на три месяца, теперь – на четыре-пять.

Как вы оцениваете идею параллельного импорта?

Насколько я представляю, инициатива с параллельным импортом в прямом смысле этого слова неприменима к кинопрокату, в общем-то, интеллектуальной деятельности. Параллельный импорт может быть использован для покупки iPhone: раньше можно было приобрести его через официальный магазин Apple, а теперь – купить в официальном магазине Apple в Китае и в частном порядке ввезти в Россию. Интеллектуальные же права распространяются на территории. Никак нельзя показывать в России фильм, права на который действуют в Казахстане. Это было бы возможно предположить, если бы речь шла о пленочной копии, поскольку ее можно купить и завезти каким-то серым путем. В числе различных мер для поддержки кинотеатров, озвучиваемых в Думе, вице-спикер заявил, что преждевременно говорить о реализации бездоговорного управления правами, но вместе с другой господдержкой повысится вероятность того, что классическая модель кинопоказа продержится до момента, когда через год и более начнут появляться российские фильмы, получившие новое финансирование в 2022 году. Наверное, это не самый хороший вариант решения в рамках международной индустрии, и, конечно, было бы идеально, если бы студии все-таки возобновили работу с кинотеатрами в России и не пришлось бы обращаться к этой модели. Но если другие варианты не появятся, то рано или поздно, думаю, все кинотеатры, особенно если это будет урегулировано российским законодательством, воспользуются данной инициативой. Тут каждый должен будет принять решение сам для себя.

Стоит ли перед вами вопрос о ввозе оборудования через другие страны?

С этим в текущих условиях вопросов не возникает. Наверное, как и со всем сейчас, появляются свои сложности, но особых проблем нет. На рынке существуют какие-то варианты и аналоги оборудования. Да, увеличиваются сроки выполнения заказов и цена. Тут еще есть нюанс с тем, что так или иначе сокращение количества кинотеатров, увы, выводит на рынок бывшее в употреблении оборудование, поэтому какое-то время с этим проблем точно не будет.

Как у вас обстоят дела с задолженностями перед дистрибьюторами?

До прекращения работы студий мы всегда регулярно платили, стараясь быть комфортным партнером для дистрибьюторов. К сожалению, не всегда удавалось исполнять выплаты прямо неделя в неделю, но мы к этому стремились. Тем не менее на момент приостановки работы студий какие-то небольшие (относительно прежних сборов сети) суммы задолженностей были сформированы. Мы проговорили эти цифры с партнерами и прописали график погашения. К сожалению, его пришлось скорректировать, поскольку изначально ни- кто не предполагал, что ситуация так сильно затянется. В настоящее время мы осуществляем платежи в режиме договоренностей со студиями.

Судя по всему, обстановка сейчас такова, что никто не готов ждать денег продолжительное время. С какой периодичностью вы осуществляете переводы выручки прокатным компаниям?

Мы перечисляем партнерам небольшие суммы, но регулярно.

Как сейчас складывается ситуация с кинобаром? В пандемию из-за закрытия фудкортов у киносетей наблюдался рост среднего чека. Сейчас можно говорить о чем-то подобном?

Ситуация с показателями кинобара такая же малоприятная, как и в оборотах кинотеатра по билетам. Доход кинобаров в абсолютной выручке снизился пропорционально выручке по билетам. Также мы заметили небольшое снижение в пределах 5–10 процентов относительных средних показателей. Средний чек не вырос, среднедушевой доход на зрителя снизился.

После 24 февраля прошло уже четыре месяца. По данным «Невафильм Research», за это время закрылось 11,3 процента кинозалов. Можете ли вы оценить потери, которые продолжает сейчас нести рынок?

Думаю, статистика верная, но всегда важно, под каким углом смотреть. По данным АВК, около ста кинотеатров уже закрыто полностью, и ситуация, увы, становится с каждым днем более динамичной в этом отношении, судя по то и дело возникающим новостям о закрывающихся площадках. Думаю, многие многозальные кинотеатры закрыты как минимум на 50 процентов, что должно показывать большую цифру с точки зрения количества кинозалов. Насколько я понимаю, первая паника прошла. Большинство смогло приземлиться и сбалансировать возможности с потребностями, оптимизировав все по максимуму. Кинопоказчики пытаются продолжать деятельность в надежде на то или иное положительное разрешение проблемы. Но в таком режиме ситуация не может находиться бесконечно долго. Рано или поздно к расположенным в коммерческих торговых центрах кинотеатрам появятся вопросы со стороны бизнеса, владеющего этими площадями.

По словам главы Comscore в России Романа Исаева, нужно учитывать структурную инерционность бизнеса – кинотеатры представляют собой сложные организации, которые очень трудно одномоментно закрыть. Остаются кредиты, выплаты на аренду, зарплату, поэтому площадки вынуждены работать даже в минус. Тем не менее это не может продолжаться вечно, и к концу лета, видимо, сбудутся прогнозы о закрытии половины кинозалов. Согласны ли вы с этим?

Да, я бы присоединился к мнению Романа о том, что кинотеатр так просто, даже когда захочешь, не закроешь... При закрытии кинотеатров нужно освобождать площади, что-то делать с габаритным оборудованием, с креслами, проекторами, колонками, экранами, потом платить за хранение. В текущей ситуации маловероятно массово продать все, что есть из оборудования. Поэтому многие продолжают работать в ноль или небольшой минус. Время идет, а ситуация не меняется в лучшую сторону. В отсутствие внешних позитивных факторов если не будут предприниматься действия по модернизации, диверсификации кинотеатра, то закрытия продолжатся. Теперь уже не просто кинозалов, а кинотеатров. Тенденция очевидна. В репертуаре не появляются яркие проекты, поэтому следующая пара месяцев станет для многих решающей.

То есть вы согласны с мнением, что июль и август будут наиболее сложным периодом?

По всей видимости, да. В предыдущие месяцы были какие-то позитивные моменты, поддерживавшие общую ситуацию. В прокате оставались стартовавшие в феврале голливудские проекты. В какой-то момент был всплеск по «Пушкинской карте». Сейчас же мы видим тенденцию снижения доли купленных по этой карте билетов. В июне все кинотеатры активно работали с групповыми посещениями от школ и лагерей. В июле и августе таких дополнительных возможностей привлечения аудитории не просматривается.

При всей неопределенности в пандемию было представление, что рано или поздно она закончится и можно будет работать. В текущей ситуации совершенно непонятно, что будет в будущем. Согласны ли вы с тем, что в этом особая тяжесть ситуации? И что делать в связи с этим отрасли?

Да, именно этим нынешняя ситуация отличается от того, что было в пандемию. Тогда так или иначе все были уверены, что эпидемия закончится. Сейчас такой уверенности меньше. Мало у кого есть понимание, сколько может продлиться этот некомфортный для кинопроката момент в России. Все непредсказуемо. В этой связи из разговоров с коллегами я знаю, что многие настроены на то, что рано или поздно придется принимать решение о закрытии своих кинотеатров. Хотя если говорить о контенте, то очевидно, что в новогодний период кинотеатры могут увидеть полноценный, как это каждый год бывает, репертуар за счет российского кино. Но это будет не скоро.

Верите ли вы, что российские релизы осени смогут спасти сохранившиеся на тот момент кинотеатры?

В отличие от ближайших двух-трех месяцев осень хотя бы дает какие-то основания полагать, что можно будет работать за счет выходящих в кинопрокат релизов с какими-то более или менее позитивными результатами. Это и обещания продюсеров и работающих дистрибьюторов, и фильмы, заявленные в графике релизов.

Как себя чувствуют привлеченные площадки, в которых «Премьер Зал» занимается росписью?

Их самочувствие ничем не отличается от ситуации в целом по индустрии, особенно среди частных партнеров. С другой стороны, может быть, чуть менее неприятные ощущения переживают директора муниципальных кинотеатров, поскольку у них нет каких-то личных обязательств в виде кредитов в отличие от частного бизнеса. Хотя они тоже отвечают головой за все в своем кинотеатре и за своих сотрудников. Ситуация сложная. Большинство также переходит в режим оптимизации.

Расскажите, пожалуйста, про дополнительные источники дохода «Премьер Зала» – альтернативный контент, событийные показы, концерты, аренда кинозалов, киберспорт. Удается ли привлекать дополнительные сегменты аудитории?

Мы показывали трансляции Лиги чемпионов, ивент-агентства арендовали залы под лекции, кто-то проводил фестиваль татуировок. Все это, к сожалению, пока не носит массовый характер. Может быть, подобное происходит в каждом кинотеатре раз в неделю, но не чаще и не имеет решающего влияния на выручку. Хотелось бы активизировать это направление, чтобы увеличить его долю в доходах кинотеатров. Пока она составляет 5–7 процентов от текущего небольшого оборота площадок, что не позволяет формировать полноценную бизнес-модель. Но мы видим возможность роста в направлении использования наших пространств не под кинопоказ. В частности, совместно с командой шоуменов мы собираемся запустить в кинозалах шоу иллюзионистов. Также мы прорабатываем регулярную модель внедрения киберспорта на площадках.

Как вам кажется, такие мероприятия носят точечный характер, потому что кинотеатры не готовы переквалифицироваться под это предложение? Или дело в том, что нет зрительской привычки смотреть такой контент в кино?

Да, где-то мы обнаруживаем, что для проведения нормальной шоу-программы в кинозале необходимо добавить сценического света и многого другого, поскольку в большинстве залов подобное оборудование отсутствует. В основном мы столкнулись со стереотипом, что в кинотеатре показывают только кино. Мы провели в Екатеринбурге презентацию наших возможностей для ивент-агентств города, и они с удивлением открыли для себя возможность организовывать мероприятия в кинозалах, что-то показывать на экранах, приводить посетителей в большом количестве. То есть начиная с креативных людей, занимающихся разного рода ивентами – от лекций до свадеб, полностью отсутствовало представление, что это можно делать в кинотеатрах. Что уж говорить об остальных людях. Я думаю, с этим есть шанс продолжать работать.

«КАРО» прямо сейчас очень успешно сотрудничает с Beat Film Festival – заполняемость первого зала «Октября» на документальном кино составляет примерно 50 процентов со стоимостью билетов в 700 рублей. В Екатеринбурге, где есть «Ельцин Центр», уже сформирована аудитория, заинтересованная в документальном и арт-кино. Работаете ли вы с этими зрителями?

При всем уважении к 50-процентной заполняемости «Октября» и достойной заполняемости «Ельцин Центра» (с залом на 200 мест) это всего лишь один кинозал в столице и один в крепком миллионнике. При наличии сотен кинотеатров в Москве и десятков в Екатеринбурге отдельно данное направление не выглядит решающим. Конкретно со зрителями неигрового кино прямо сейчас мы еще не работали, но, думаю, будем. В свое время в 2013 году мы организовали прокат документального видового фильма САМСАРА, который в моменте стал самым успешным по посещаемости и сборам неигровым проектом в российском кинопрокате. Это говорит о том, что мы и раньше находились в поиске, а последние три месяца особенно заставили нас искать разные варианты решений для кинотеатров. К примеру, в рамках фестиваля «Ночь музыки», проходившего на прошлой неделе в Екатеринбурге, мы проводили в кинотеатрах показы музыкального фильма. Мы применяем все возможные варианты и используем площадки для привлечения новых гостей. В частности, прямо сейчас реализуем в нескольких кинотеатрах проект арен виртуальной реальности. Это пространство, где 10–15 человек в очках виртуальной реальности могут взаимодействовать в свободном передвижении без проводов и других ограничений, играть в том числе в командные игры. Мы обсуждали совместные проекты с «Ельцин Центром», когда начинали внедрять публичную культурную программу у себя на площадках. Но постоянно происходящие неприятности последних лет периодически выбивают из колеи, и мы так и не реализовали в полноценном виде то, что планировали на своих площадках. Хотя кинокультурный центр «Премьер Зал Омега» активно работал параллельными с кино программами полтора года и в усеченном варианте продолжает это делать сейчас. Тем не менее мы проводили с «Ельцин Центром» несколько раз кинобизнес-форумы в B2B-сегменте. Надеюсь, рано или поздно сотрудничество будет развиваться.

Планируете ли вы совместные проекты со Свердловской киностудией?

Конкретных проектов нет, но с обеих сторон есть совместное желание что-то реализовать. Я думаю, это точно обязательно произойдет.

Ждете ли вы в текущей ситуации поддержки от государства? Может быть, с коллегами из АВК как-то кооперируетесь?

С коллегами из АВК мы находимся на связи. Морально поддерживаем их инициативы и всегда готовы включаться, если потребуется. Если нужно что-то продвигать или информировать на региональном уровне, всегда это делаем. Понятно, что мы не отказались бы от помощи государства. Но в компании мы изначально обозначили себе, что нужно стараться выстроить модель работы в текущей ситуации таким образом, чтобы не рассчитывать на прямую помощь от власти. Я допускаю, что в каком-то виде она еще может поступить. Безусловно, мы коммуницируем с госорганами на региональном уровне и предоставляем информацию АВК, когда необходимо. И сами транслируем обращения, можно сказать, от лица уральского и других региональных представительств ассоциации. То есть мы, как мне кажется, в команде и находимся в активной позиции, не уповая только на помощь.

Что вы думаете о словах министра культуры Ольги Любимовой, которая недавно обосновала причины отсутствия господдержки кинотеатров?

В принципе, мы как компания и наши коллеги в других киносетях и кинотеатрах максимально открыты. Если есть какие-то четкие формулировки и идеи, что нужно сделать, внятная программа, то киносообщество с готовностью будет готово включиться в нее и выполнять необходимый алгоритм, который будет полезен министерству культуры и обществу. Насколько я понял, пока какой-то конкретной модели не было проговорено, поэтому сложно понять, куда бежать и что делать.

Сколько кинотеатров требуется нашему рынку при условии, что Голливуд не вернется в ближайшей перспективе? Стоит ли говорить о том, что в крупных городах можно оставить фактически по одному крупному мультиплексу и одной арт-площадке?

Я сейчас воздержался бы от прогнозирования в цифрах и процентах. Если кинотеатрам удастся сформировать для зрителей какой-то другой вариант продукта, кроме кинопоказа, и подоспеет новый, в том числе отечественный, репертуар, есть шанс продолжить свою работу. Возможно, это будет уже не совсем кинотеатр, а досуговый центр, где есть и кинопоказ тоже. Но нужно продолжать двигаться дальше тем или иным способом, не опуская руки.

Верите ли вы в текущей ситуации в дальнейшую консолидацию рынка? Можно ли ждать прихода неожиданных инвесторов?

Консолидация рынка и инвестиции сейчас могут просматриваться только со стороны государства или госкорпораций. По моему мнению, есть большая вероятность увеличения роли государства на рынке – как в виде объединения своих площадок, так и в виде присоединения коммерческих кинотеатров, которые сменят форму собственности.

Если будет введена принудительная лицензия и нужно будет переводить деньги на расчетный счет одного из банков, получится такой единый агрегатор – дистрибьютор государства.

Сейчас эту модель правильнее называть «бездоговорное управление правами». И да, кажется, ее будет проще организовать в рамках возросшей роли государства.

Верите ли вы в возвращение голливудских студий на наш рынок осенью?

Я исхожу из вероятности, что голливудский контент рано или поздно вернется. Возможность того, что это произойдет осенью, крайне небольшая. Дальше прогнозировать сложно, поскольку это зависит от множества других факторов, предсказывать развитие которых я не берусь.

Что вы сейчас можете посоветовать своим коллегам – владельцам кинотеатров?

Не унывать, не опускать руки. Думать о будущем. Думать о возможностях, которые стопроцентно у нас есть. Делать все, чтобы продолжать работать со зрителями, привлекая их к себе любыми способами. Даже если кажется, что уже все попробовали, нужно действовать!