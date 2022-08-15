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Федор Попов: «Государство должно быть инвестором, а не меценатом»

Автор: Рая Башинская

15 августа 2022

Продюсер «ВГИК-Дебют» о проектах компании, итогах питчингов в министерстве культуры и господдержке кинопроизводства

В этом году продюсерский центр «ВГИК-Дебют» завершил производство пяти дебютов, в том числе совместного с All Media фильма НА ВЫДОХЕ Рината Махмудова и совместного проекта с киноконцерном «Мосфильм» У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ Александра Зачиняева. На этапе постпродакшна находятся картины АДА Станислава Светлова, ВЕТА Стаси Венковой, ВРЕМЕНА ГОДА Максима Шабалина. Готовится к выходу в прокат новая режиссерская работа Александра Галибина ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ – детское кино, снятое в Дагестане. Ближайшим релизом на больших экранах станет второй фильм Бориса Акопова КЭТ производства студии «Стелла», который зрители увидят 15 сентября. Продюсер «ВГИК-Дебют» Федор Попов рассказал БК о проектах компании, о том, как прошли питчинги в министерстве культуры и о господдержке кинопроизводства в целом.

В этом году вы выпускаете рекордное количество фильмов – причем не только дебютов, но и работ признанных режиссеров. Расскажите, пожалуйста, о стратегии работы над этими проектами?
В этом году мы действительно завершаем и выпускаем приличное количество фильмов. И это, как ни странно, последствия пандемии и борьбы с ней. Несколько месяцев я провел в изоляции на даче, продолжая все это время работать. Мы продолжали съемки и завершили несколько картин. Но, конечно, производственная съемочная активность была не такой, как в доковидные времена. И очень большие усилия мы сосредоточили на подготовке новых проектов. Это ежедневная работа в Zoom или по телефону с авторами, режиссерами,  редакторами. Я давно так много не читал, как в то время. В итоге мы подготовили солидный и очень достойный пакет проектов. Хочу подчеркнуть, что проекты – это не только сценарии, которые читают и оценивают члены экспертного совета на начальном этапе. В каждом проекте, особенно дебютном, главное лицо – режиссер, чье имя еще неизвестно, для всех это «кот в мешке». И мы в первую очередь отбираем режиссеров, в основном пользуясь как инструментом Международным студенческим фестивалем ВГИК, который состоялся даже во время пандемии. Все было как обычно, за исключением одного – показы и даже сама церемония открытия проводились онлайн. У нас в этот год было рекордное количество участников из сорока стран. Этот инструмент мы активно используем уже больше десяти лет. Подбираем и подготавливаем тех самых режиссеров, которых потом продвигаем, помогаем им создать проект. Часто у  них есть свои сценарии. Мы помогаем их доработать. Много примеров, когда мы им предлагаем сценарии, соединяем сценариста и  режиссера. Так было с  Александром Хантом, снявшим свой фильм по сценарию дебютанта Алексея Бородачева, который сейчас уже мастер во ВГИКе. Я  часто привожу этот пример, потому что он самый красноречивый. Или пример Александра Цоя. У него была идея, но не было сценария. Он его написал вместе с нашим сотрудником, редактором Евгением Гущиным, тогда – студентом ВГИКа. Для следующей картины Александру Цою написал сценарий Юрий Арабов, который не нуждается в рекламе. Юрия Николаевича как раз убедил и вдохновил дебютный фильм Цоя КОГДА ОНА ПРИХОДИТ, высоко им оцененный. Мы представили 21 июля проект СЕЛФИ ДЛЯ ПРИЗРАКА на питчинге министерства культуры. В прошлом году он попал в резерв, в этом мы его представили повторно. Пути у всех режиссеров очень разные. Объединяет их одно: мы этих режиссеров не просто находим спонтанно, выхватываем для очередного конкурса. Мы их ведем, следим за ними на протяжении многих лет обучения во ВГИКе. И хотя главное, на что все обращают внимание, – сценарий, повторюсь, за каждым сценарием стоит никому, кроме нас, не известный режиссер-дебютант.
Минкультуры в  этом году активно субсидирует дебюты – и  стопроцентное финансирование, и поддержка в прокате. Как вы оцениваете господдержку на нынешнем этапе? Какое влияние она окажет на рынок?
Немножко самокритики. В  этом году неожиданно объявили конкурс по полному финансированию дебютных проектов. То есть мы ожидали, что он будет когда-то, поскольку этот вопрос поднимался во ВГИКе еще в 2019 году, в год столетия вуза, когда туда приезжал президент. Инициатива исходила от ВГИКа. Я говорю сейчас о полном финансировании дебютных работ студентов, выпускников высших учебных заведений, которые получили дипломы не больше пяти лет назад. Мы знали, что такой конкурс будет, но не было известно, когда точно он состоится. Поэтому когда его все же объявили и отвели на подачу документов слишком мало дней, мы оказались не очень готовы. К сожалению, так бывает. Мы начали работать с Александрой Гавриленко, студенткой с прекрасной репутацией, с неплохими короткометражными работами, подыскали для нее сценарий «Звереныш», это сценарный дебют Александры Натаровой. Но между коротким и полным метром – целая пропасть. Я говорю о производстве, коммуникативных, лидерских способностях, можно сказать, умении, ладить и вести группу. Короткометражка – это все-таки твой личный потенциал, полный метр – это уже производство, коллективное творчество. Если мы называем кинопроцесс индустрией, вполне уместно назвать создание фильма кинопроизводством. В итоге, когда мы стали с режиссером готовиться к питчингу, я понял, что это ошибка, что Александра не готова, и мы не можем взять на себя такую ответственность. Считаю, что это вполне честно и справедливо. Мы отказались от проекта, от возможных денег, я написал в министерство культуры письмо с обоснованием. Жаль отличный материал сценаристки Александры Натаровой ЗВЕРЕНЫШ. Будем подыскивать для него нового режиссера. Кстати, про деньги: вот сейчас, когда на дебюты в два раза увеличились бюджеты… Мы-то снимали все наши работы, получая 25 миллионов рублей. Когда эта сумма увеличилась вдвое, хлынуло такое количество желающих позаниматься дебютным кино! Как-то даже интересно стало: какой ажиотаж, какая конкуренция, оказывается. Но не может не радовать такое обилие дебютантов. У отечественного кино огромный потенциал.
Считаю несправедливым, что у нас даже не были допущены до питчинга два замечательных проекта наших дебютанток. Одна из них – Вера Васильева, выпускница ВГИКа прошлого года, мастерская Андрея Эшпая. На прошлом фестивале ВГИКа я лично вручал ей приз «Перспектива». Она просто лучшая ученица, профессионал, отмечу ее готовность, ее состоятельность как режиссера. Видно, что у человека есть, чем поделиться – вот что главное. Сценарий называется «2007», он просто блестящий, на мой взгляд, и Вера сама его написала, это уже обнадеживающее обстоятельство, потому что она знает, что снимать, как она будет снимать, про что снимать. Но он даже не был допущен до публичной защиты. Мне трудно это комментировать. Второй проект называется СЛЕПОЙ ВЕДЕТ НЕЗРЯЧЕГО. Его режиссер – Камила Рамазанова, выпускница ВГИКа этого года,  режиссерская мастерская Александра и Владимира Котт. Она прекрасно защитилась, великолепные отзывы. Сценарий мы ей подыскали. Но он тоже не прошел экспертный совет. Конечно, я очень сильно разочарован. Не тем, что во «ВГИК-Дебют» будет запущено на один-два проекта меньше. А тем, что именно этих двух девушек-режиссеров воспитывали во ВГИКе, они получали образование на бюджетном отделении. У них прекрасная фильмография, они наиболее яркие и перспективные выпускницы ВГИКа, абсолютно готовые, на мой взгляд, к самостоятельной работе. Конкурс, о котором мы говорим, как раз задуман и создан для таких случаев. И вся логика этого процесса каким-то странным и непостижимым образом дала сбой. Наверное, это вопрос к ответственности экспертов и уровню экспертизы. Не хотелось бы никого обидеть лично.
Как вам кажется, это случайность или недостатки процедуры?
Эта тема имеет отдельное значение, потому что многие проекты, как я  понимаю, не доходят до публичного слушания. Публичная защита проектов – это вершина айсберга, малая толика от большого количества поданных работ, которые были отвергнуты на первом этапе экспертизы. Я понимаю, что сценарии распределяются между группами экспертов из-за срочности, из-за объемов, ведь поданы сотни проектов. Это неидеальная, мягко говоря, схема для такой очень важной работы, хотя, конечно, идеального в мире ничего нет. Для дебютанта первая постановка – это жизненно важное событие. Если ВГИКу доверяют учить профессии, то должны, наверное, больше доверять и экспертизе ВГИКа. Когда выпускница института получает красный диплом и прекрасно защищается, имеет многочисленные призы за свои короткометражные работы. Это пятилетнее обучение, когда каждый мастер знает, на что способен его выпускник. Стопроцентная поддержка дебютам нужна, она давно выстрадана, мы очень долго ее ждали.
Изменились ли как-то, по вашим наблюдениям, темы, интересные дебютантам? О чем снимают свои первые фильмы кинематографисты?
Они и изменились, и нет. Потому что молодых людей волнует то, что они знают, то, что они пережили. Александр Хант снимал про себя. Борис Акопов снимал про себя, непрошедший сценарий «2007» Веры Васильевой – про себя. Я рад, что у нас появилось много авторских картин, социальных драм. Я рад, что у нас появились картины, которые могут в  дальнейшем претендовать на широкий прокат, или, лучше сказать, на успех у зрителей. Например, это криминальная комедия ДЕЛО ДЕДА МОРОЗА. По сути ничего не изменилось. Но время меняется, а люди – продукты этого времени, молодые реагируют на происходящее в их жизни.
Как на рынок повлияет увеличение инвестиций со стороны государства?
Конечно, повлияет положительно. Чем больше денег, тем больше фильмов. И  сейчас это как нельзя кстати – чтобы заполнить изменившийся ландшафт в  кинотеатрах, надо втрое увеличивать количество фильмов. И увеличивать бюджеты каждой картины. Чтобы повысить качество, возможности производителя делать более качественный контент. При этом нельзя не думать о  возвратных механизмах. Не должно государство постоянно просто так выделять каждый год все больше и больше денег. К примеру, мы сейчас все схватились за голову: что будем делать с  кинотеатрами после ухода зарубежных компаний с  рынка? Ну а  раньше-то где были? Почему со времен перестройки не было ни одного органа, который регулировал бы отношения в области кинопоказа? Никто этим всерьез не занимался. Это стихийный рынок. Это очень странно. Государство должно быть инвестором, а  не меценатом. Не надо буквально понимать, что инвестировал миллиард – получил миллиард. Инвестировал миллиард – получил режиссеров, дебютантов. Инвестировать надо не в коммерческую продукцию, а в детское кино, молодежное, дебютное. Что смотрят сейчас наши дети? Что смотрит молодежь? Надо вспомнить про задачи, которые выполняет кино. И это не только и не столько экономические задачи. Это образование, культура, идеология, информация, формирование личности, воспитание. А мы воспитываемся на голливудской продукции. Прекрасная продукция, но она не наша. Почему-то наши фильмы в США не идут широким прокатом…
В  рамках «Российской креативной недели» вы участвовали в публичной дискуссии «Новое поколение блогеров». Расскажите, пожалуйста, об этом направлении деятельности «ВГИК-Дебюта» – вы ведь начали производить контент для Rutube.
Это новое направление «ВГИК-Дебюта». Да, наша работа привлекла внимание пользователей, креативных групп, в итоге у нас появились интересные партнеры. В частности, мы заключили договор с «Газпром-медиа» и компанией «Иннопрактика», а также с Rutube и с Yappy, которые заинтересованы в развитии этих сервисов. Суть в том, что «ВГИК-Дебют» имеет большой ресурс привлечения профессиональной творческой молодежи, может делать этот контент более качественно. Эти люди имеют отношение ко ВГИКу, но мы этим не ограничиваемся, естественно, и готовы сотрудничать с другими вузами, с теми, кто разделяет нашу концепцию, взгляды и может делать качественный контент.
В  мае вы организовали первую международную сессию российских и  африканских кинематографистов в Сенегале. Какие задачи вы ставите перед собой в рамках этой инициативы?
Здесь также нельзя не упомянуть о компании «Иннопрактика», при поддержке которой мы создаем и развиваем наши социально значимые проекты. Это и учреждение премии «Глобальные ценности» на Международном студенческом фестивале ВГИКа, это Международный форум молодых кинематографистов в  Севастополе, куда съезжаются представители творческой молодежи из разных стран мира. Недавно мы провели выездную сессию молодых кинематографистов в  Сенегале, куда тоже привезли творческую молодежь, провели для нее мастер-классы. Это, с одной стороны, продвижение нашей культуры в разные страны и  уголки мира, с  другой стороны – привлечение молодежи во ВГИК, в Россию. То есть это та самая мягкая сила, которая позволяет решать многие задачи. В итоге это формирует положительный образ России в  умах людей, от которых зависит будущее в мире.
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