Федор Попов: «Государство должно быть инвестором, а не меценатом»

Эта тема имеет отдельное значение, потому что многие проекты, как я понимаю, не доходят до публичного слушания. Публичная защита проектов – это вершина айсберга, малая толика от большого количества поданных работ, которые были отвергнуты на первом этапе экспертизы. Я понимаю, что сценарии распределяются между группами экспертов из-за срочности, из-за объемов, ведь поданы сотни проектов. Это неидеальная, мягко говоря, схема для такой очень важной работы, хотя, конечно, идеального в мире ничего нет. Для дебютанта первая постановка – это жизненно важное событие. Если ВГИКу доверяют учить профессии, то должны, наверное, больше доверять и экспертизе ВГИКа. Когда выпускница института получает красный диплом и прекрасно защищается, имеет многочисленные призы за свои короткометражные работы. Это пятилетнее обучение, когда каждый мастер знает, на что способен его выпускник. Стопроцентная поддержка дебютам нужна, она давно выстрадана, мы очень долго ее ждали.
Изменились ли как-то, по вашим наблюдениям, темы, интересные дебютантам? О чем снимают свои первые фильмы кинематографисты?
Они и изменились, и нет. Потому что молодых людей волнует то, что они знают, то, что они пережили. Александр Хант снимал про себя. Борис Акопов снимал про себя, непрошедший сценарий «2007» Веры Васильевой – про себя. Я рад, что у нас появилось много авторских картин, социальных драм. Я рад, что у нас появились картины, которые могут в дальнейшем претендовать на широкий прокат, или, лучше сказать, на успех у зрителей. Например, это криминальная комедия ДЕЛО ДЕДА МОРОЗА. По сути ничего не изменилось. Но время меняется, а люди – продукты этого времени, молодые реагируют на происходящее в их жизни.
Как на рынок повлияет увеличение инвестиций со стороны государства?
Конечно, повлияет положительно. Чем больше денег, тем больше фильмов. И сейчас это как нельзя кстати – чтобы заполнить изменившийся ландшафт в кинотеатрах, надо втрое увеличивать количество фильмов. И увеличивать бюджеты каждой картины. Чтобы повысить качество, возможности производителя делать более качественный контент. При этом нельзя не думать о возвратных механизмах. Не должно государство постоянно просто так выделять каждый год все больше и больше денег. К примеру, мы сейчас все схватились за голову: что будем делать с кинотеатрами после ухода зарубежных компаний с рынка? Ну а раньше-то где были? Почему со времен перестройки не было ни одного органа, который регулировал бы отношения в области кинопоказа? Никто этим всерьез не занимался. Это стихийный рынок. Это очень странно. Государство должно быть инвестором, а не меценатом. Не надо буквально понимать, что инвестировал миллиард – получил миллиард. Инвестировал миллиард – получил режиссеров, дебютантов. Инвестировать надо не в коммерческую продукцию, а в детское кино, молодежное, дебютное. Что смотрят сейчас наши дети? Что смотрит молодежь? Надо вспомнить про задачи, которые выполняет кино. И это не только и не столько экономические задачи. Это образование, культура, идеология, информация, формирование личности, воспитание. А мы воспитываемся на голливудской продукции. Прекрасная продукция, но она не наша. Почему-то наши фильмы в США не идут широким прокатом…
В рамках «Российской креативной недели» вы участвовали в публичной дискуссии «Новое поколение блогеров». Расскажите, пожалуйста, об этом направлении деятельности «ВГИК-Дебюта» – вы ведь начали производить контент для Rutube.
Это новое направление «ВГИК-Дебюта». Да, наша работа привлекла внимание пользователей, креативных групп, в итоге у нас появились интересные партнеры. В частности, мы заключили договор с «Газпром-медиа» и компанией «Иннопрактика», а также с Rutube и с Yappy, которые заинтересованы в развитии этих сервисов. Суть в том, что «ВГИК-Дебют» имеет большой ресурс привлечения профессиональной творческой молодежи, может делать этот контент более качественно. Эти люди имеют отношение ко ВГИКу, но мы этим не ограничиваемся, естественно, и готовы сотрудничать с другими вузами, с теми, кто разделяет нашу концепцию, взгляды и может делать качественный контент.
В мае вы организовали первую международную сессию российских и африканских кинематографистов в Сенегале. Какие задачи вы ставите перед собой в рамках этой инициативы?
Здесь также нельзя не упомянуть о компании «Иннопрактика», при поддержке которой мы создаем и развиваем наши социально значимые проекты. Это и учреждение премии «Глобальные ценности» на Международном студенческом фестивале ВГИКа, это Международный форум молодых кинематографистов в Севастополе, куда съезжаются представители творческой молодежи из разных стран мира. Недавно мы провели выездную сессию молодых кинематографистов в Сенегале, куда тоже привезли творческую молодежь, провели для нее мастер-классы. Это, с одной стороны, продвижение нашей культуры в разные страны и уголки мира, с другой стороны – привлечение молодежи во ВГИК, в Россию. То есть это та самая мягкая сила, которая позволяет решать многие задачи. В итоге это формирует положительный образ России в умах людей, от которых зависит будущее в мире.