Федор Попов: «Государство должно быть инвестором, а не меценатом»

Минкультуры в этом году активно субсидирует дебюты – и стопроцентное финансирование, и поддержка в прокате. Как вы оцениваете господдержку на нынешнем этапе? Какое влияние она окажет на рынок?

Немножко самокритики. В этом году неожиданно объявили конкурс по полному финансированию дебютных проектов. То есть мы ожидали, что он будет когда-то, поскольку этот вопрос поднимался во ВГИКе еще в 2019 году, в год столетия вуза, когда туда приезжал президент. Инициатива исходила от ВГИКа. Я говорю сейчас о полном финансировании дебютных работ студентов, выпускников высших учебных заведений, которые получили дипломы не больше пяти лет назад. Мы знали, что такой конкурс будет, но не было известно, когда точно он состоится. Поэтому когда его все же объявили и отвели на подачу документов слишком мало дней, мы оказались не очень готовы. К сожалению, так бывает. Мы начали работать с Александрой Гавриленко, студенткой с прекрасной репутацией, с неплохими короткометражными работами, подыскали для нее сценарий «Звереныш», это сценарный дебют Александры Натаровой. Но между коротким и полным метром – целая пропасть. Я говорю о производстве, коммуникативных, лидерских способностях, можно сказать, умении, ладить и вести группу. Короткометражка – это все-таки твой личный потенциал, полный метр – это уже производство, коллективное творчество. Если мы называем кинопроцесс индустрией, вполне уместно назвать создание фильма кинопроизводством. В итоге, когда мы стали с режиссером готовиться к питчингу, я понял, что это ошибка, что Александра не готова, и мы не можем взять на себя такую ответственность. Считаю, что это вполне честно и справедливо. Мы отказались от проекта, от возможных денег, я написал в министерство культуры письмо с обоснованием. Жаль отличный материал сценаристки Александры Натаровой ЗВЕРЕНЫШ. Будем подыскивать для него нового режиссера. Кстати, про деньги: вот сейчас, когда на дебюты в два раза увеличились бюджеты… Мы-то снимали все наши работы, получая 25 миллионов рублей. Когда эта сумма увеличилась вдвое, хлынуло такое количество желающих позаниматься дебютным кино! Как-то даже интересно стало: какой ажиотаж, какая конкуренция, оказывается. Но не может не радовать такое обилие дебютантов. У отечественного кино огромный потенциал.