Александр Зенин: «У многих поставщиков импортного оборудования не было других вариантов, кроме остановки поставок в Россию»

Технический директор группы компаний Incine рассказал об актуальном состоянии сегмента техобслуживания кинопоказа

С началом военной операции на Украине с российского рынка стали уходить западные фирмы, в том числе сегмента B2B. Представители кинотеатров не скрывают, что многие поставщики и технические компании остановили отгрузку оборудования и поставили на паузу заключение сделок. К сожалению, все они в данный момент очень неохотно дают официальные комментарии. Чтобы хотя бы немного разобраться, что сейчас происходит в сегменте техобслуживания кинопоказа, мы обратились к техническому директору группы компаний Incine Александру Зенину.

Расскажите, пожалуйста, какую стратегию действий вы выбрали для компании в условиях нового кризиса?

Incine уже давно не работает в сфере поставок оборудования или его монтажа. Мы делаем это только для давних клиентов или когда нам предлагают нестандартный проект. Мы занимаемся организацией мероприятий, связанных с демонстрацией кино, а также изготовлением контента и исходных материалов. Последняя ниша пока никуда не делась и номинально не пострадала, поэтому в данный момент мы производим контент для платформ и кинотеатров, а также приводим в порядок наш парк оборудования для проката. Что касается мероприятий, то многие или отменились, или пока поставлены на паузу, подвешены. Речь идет о премьерах как зарубежных, так и отечественных фильмов. Следующее большое событие в жизни нашей организации – Московский международный кинофестиваль, он должен состояться в конце апреля, отмены по нему не планируется, однако пока неясно, с какой кинопрограммой мы будем работать. [разговор состоялся до того, как стало известно, что Московский кинофестиваль перенесен. О новой дате проведения организаторы сообщат позднее. – Прим. БК] Мы часто обеспечиваем кинопоказ, подготовку оборудования и контента на крупных конвентах, среди которых «Киношок», «Горький fest», «Дух огня», Comic-Con Russia. Мы занимаемся перекодировкой исходных материалов в DCP, потому что на фестивали фильмы приходят даже на VHS, HD-CAM, Betacam, и только кинопленку оставляем как есть и показываем по классике. Кроме того, мы добавляем и редактируем субтитры. Нас спасает то, что мы стали многопрофильной компанией. Эта идея пришла еще задолго до пандемии. Мы никогда не затачивали компанию исключительно под кинотеатры, хотя с этого, безусловно, начинали. Еще в 2009 году были намеки, что индустрию кинопроката не ждет светлое будущее, об этом говорили общемировые статистические данные по падению посещаемости кинотеатров. А последний кинотехнологический проект мы реализовывали лет пять назад, глобально ничего интересного, необычного и нового с тех пор не открылось. Последние три года мы интегрируемся в кинопроизводство. Подтолкнула нас к этому в том числе пандемия. Сейчас у нас на обслуживании несколько кинотеатров, и у них, да, могут настать нехорошие времена.

Что, на ваш взгляд, будет сейчас происходить на рынке оборудования для кинотеатров? По словам показчиков, полной катастрофы в ближайшие месяцы не ожидается. В крайнем случае они надеются найти необходимые детали на вторичном рынке.

На вторичном рынке, безусловно, будет много оборудования, так как площадки сейчас начнут массово закрываться. Как только из репертуара исчезнет последний иностранный кассовый фильм, к сожалению, в прокате наступит крах. Демонстраторы попросту не смогут окупать свое существование. Как известно, кинотеатр зарабатывает на баре, но если зритель сейчас перестанет ходить в кино, то и попкорн продаваться не будет. Сырье для попкорна в нашей стране не производится, с ним тоже вскоре возникнут проблемы. У отдельных кинотеатров и киносетей есть дополнительная инфраструктура развлечений, но люди могут перестать ходить и туда. Несколько дней назад я звонил в представительство компании, производящей звуковое кинооборудование, мне нужен был кинопроцессор для многоканального воспроизведения объектно-ориентированного звука. Мне сообщили, что все поставки приостановлены, как и продажа лицензий. То есть бывший в употреблении процессор купить-то, может, и получится, но приобрести лицензию, которая запускает этот самый объектно-ориентированный звук, сейчас невозможно. То же самое с одним из самых популярных брендов кинопроекционной аппаратуры, они приостановили поставки совершенно точно, причем в их случае началось это еще в конце ноября прошлого года. Поэтому нельзя однозначно сказать, что именно последние события не дают закупать кинопроекторы, с их поставками давно есть проблемы. Усилители, акустические системы и прочую инфраструктуру кинопоказа можно брать и у китайских компаний. Однако основа кинозала – проекторы и киносерверы, то есть оборудование, сертифицированное DCI (Digital Cinema Initiatives), – находится на стопе по продаже и поставке в России. Пока отгрузки у некоторых брендов остановлены на две недели, но надо понимать, что двумя неделями это не ограничится, так как большинство этих компаний имеют американское происхождение, управление и контроль. Причем у известного производителя звукового кинооборудования есть крепкие позиции также на рынке кинопроизводства. У нас распространены процессоры этого бренда для сведения звука на киностудиях, и сейчас все компании, занятые сведением, задаются вопросом, не превратятся ли их процессоры в кирпичи, когда встанет вопрос обновления лицензии или прошивки. Но есть и компании-производители, которые объясняют приостановки поставок не политикой, а незнанием ценообразования в период валютных плясок. Это немаловажный фактор, так как можно попасть в ситуацию продажи оборудования по цене ниже себестоимости, сейчас это как никогда реально.

Важно понимать, что если не производить апгрейд оборудования и лицензий на тех же цифровых проекторах и киносерверах, то какие-то новые версии контента перестанут проигрываться. К примеру, первыми на кодировку DCP в SMPTE-формат в свое время перешла тогда еще компания WDSSPR, она требовала от кинотеатров соответствующего обновления. В текущей ситуации можно смело утверждать, что российский контент вряд ли станет предлагаться в каких-то новых версиях DCP, и он проигрываться однозначно будет. А вот для проигрывания зарубежных фильмов может потребоваться обновление оборудования, так как прогресс не стоит на месте, и мир пытается переходить на новые способы защиты и шифрования фильмов.

То есть можно сказать, что поставщики оборудования де-факто остановили работу с российскими заказчиками?

Отчасти да, у многих из-за происхождения не было других вариантов. Но, как я говорил ранее, есть и другая причина – лихорадка курса валют.

Возможны ли поставки оборудования из Китая? Или китайские поставщики рискуют попасть под так называемые вторичные санкции?

Если американцы решат нас душить, то рискуют. Если где-то всплывет оборудование с новыми серийными номерами, которое было выпущено не для территории РФ, то эти компании могут попасть под санкции. У каждой такой «киножелезки» есть серийный номер и под каждую из них отдельно производится цифровой «ключ» для контента, причем для иностранных фильмов «ключи» производятся, как правило, за рубежом. Мы уже думали с коллегами над такой схемой: китайцы покупают новые серверы и проекторы, а мы их покупаем как бывшие в употреблении. Черт его знает, сработает ли это. Какое-то время, наверное, так можно будет протянуть, если появится реальная блокировка поставок без сильных колебаний курса рубля.

Те аппараты, которые принято называть сегодня проекторами, содержат элементы, производимые в Америке, и их производство – это абсолютная монополия. Речь о матрицах-микрочипах от компании Texas Instruments, а также чипах шифрования изображения. Дальше вы понимаете, что может произойти. Если правительство им скажет, то не подчиниться они не смогут. Мы не знаем, произошло это уже или нет, но это суровая реальность. Китай физически не способен производить эти элементы. И кто бы ни выпустил сам проектор, всегда потребуется лицензия от DCI и основные детали от Texas Instruments. И их сертификацию можно потерять, например, если китайская компания продаст нам, вопреки всем контрактам, какой-нибудь «свой» проектор. Специалисты меня поправят, что никакой монополии нет, так как компания Sony использует другую технологию в проекции (LCOS) и тоже имеет сертификат DCI. Все так, но только от Sony мы уже тоже слышали про блокировки.

Были ли случаи, когда заказ оборудования был оплачен до 24 февраля, а поставка теперь приостановлена?

От коллег я уже знаю, что такие случаи есть, и их много. На складах оборудование, может, и имеется, но его запрещено отгружать, все на паузе ближайшие две недели. Дальше сделки будут совершаться уже в пересчете на текущий курс доллара и евро либо производители будут возвращать продукцию назад, а мы останемся без оборудования. Конкретно у нас произошел и вовсе вопиющий случай. Оборудование было не только оплачено по старому курсу довольно давно, но и уже привезено на территорию РФ. А поставщик решил устроить на него «аукцион», потому как цена в рублях резко возросла. И хотя мы оплатили все задолго до начала понятных событий, адекватного решения со стороны поставщика не нашлось, и нам пришлось отказаться от покупки. Если бы мы заказали, например, 22 февраля, нам еще ничего не отгрузили и попросили доплатить, это как-то можно было бы понять, но тут все финансовые вопросы закрыты давно, ожидалась только доставка на склад.

По-вашему, решения поставщиков продиктованы политической подоплекой или же они все-таки заняли выжидательную позицию с целью извлечь для себя в дальнейшем бόльшую выгоду из-за скачка курса рубля?

У всех разная ситуация. Кто-то занимает нейтральную позицию относительно всех внешних событий и просто пока не понимает, какая у них будет отныне экономика. Доллар и евро подскочили в два раза, большинство игроков просто пока не знают, что сейчас делать с ценообразованием. Но есть компании, которым просто было сказано остановить все отгрузки.

Отмечу также момент, что вся сложившаяся ситуация позволяет международным поставщикам крайне удачно скрывать, что у них на самом деле оборудование в данный момент находится в дефиците. Недавно произошел сбой в производстве микрочипов, и сейчас в мире сильно ограничилось производство высокопроизводительных полупроводников для компьютерного оборудования. Многие контроллеры сейчас не производятся, так как встал единственный в мире завод, который делал для их производства сырье. Таким образом, во всем мире сейчас наблюдается сильный дефицит микроконтроллеров и микросхем. И последние события никак не связаны с этим дефицитом, на самом деле эти проблемы начались еще более полугода назад.

Существуют ли ксеноновые лампы для проекторов отечественного производства?

Они существовали, но до 2005 года, и были не так уж плохи. В столице в начале нулевых еще работал Московский электроламповый завод (МЭЛЗ). Только на нем была освоена технология закачки под очень большим давлением самого дорогого элемента лампы – инертного газа ксенона. Сейчас на территории завода всякие хипстерские магазины и фотостудии. Варка стекла для производства таких ламп у нас осталась, но во многом благодаря тому, что крупнейший холдинг Shvabe скупил все выжившие с советского времени российские оптические производства. Но конкретно завода по производству ксеноновых ламп в стране сейчас нет. Давайте не забывать, что есть еще один очень важный расходный материал в ламповых проекторах – отражатель. Он как раз и формирует от лампы мощный световой поток в проекторе. Но сейчас кинотеатры начнут лампы передерживать, как они это любят делать, и срок переработки увеличится. Это повышает риск взрыва ксеноновой лампы. Когда это происходит, отражатель разлетается просто в пыль, иногда унося за собой теплофильтр и еще пару-тройку «органов» кинопроектора. Если это произойдет, то запасных отражателей и теплофильтров ведь не будет! Отражатель – очень дорогой элемент, поэтому его впрок, как правило, никто не покупает, только иногда крупные киносети. А так как поколений проекторов много, как и моделей, то и отражатели все разные, и предугадать, сколько и каких нужно иметь в запасе, просто невозможно. Стоимость этой незамысловатой стекляшки начинается от трех тысяч евро в зависимости от модели и бренда проектора. Что касается новомодных лазерных проекторов, то тут выход из строя лазерного излучателя кончится только одним – мусорный бак и остановка кинозала на неопределенный срок.

Некоторые кинотеатры уже планируют консервировать часть залов. Как вы считаете, поможет ли это на среднесрочной дистанции?

Отчасти да, в этом есть экономическая целесообразность. Когда в кинозале сидят три зрителя, затрат на электроэнергию за время сеанса у кинотеатра выходит больше, чем получаемая им прибыль с этих трех билетов. А еще ведь есть система вентиляции, бар, зарплаты сотрудникам. Понятно, что нужно проявлять максимальную лояльность даже для одного зрителя, иначе он в дальнейшем не вернется, но все-таки в подобных условиях экономика не бьется совершенно. И показывать кино для одного человека только ради обеспечения минимального разрыва между сеансами и репертуарного удобства означает работать себе в убыток.

Какое время кинотеатры могут протянуть на нынешнем оборудовании при самом худшем развитии событий? Есть ли у площадок запас прочности?

Уже в пандемию кинотеатры вырабатывали свои последние ресурсы. Им пришлось достать из шкафов старые переработанные лампы, мыть старые одноразовые фильтры. Сейчас мы только-только вышли из пандемии, из состояния тотальной экономии, и, казалось, стояли на пороге новой фазы. Но произошло то, что произошло. И теперь кинотеатрам, у которых оборудованию больше семи лет, будет очень тяжко. Я давно пристально не слежу за тем, как работают кинотеатры, но постоянно слышу от коллег, что они все чаще отказываются от годового и полугодового технического обслуживания. Что сейчас там делают киномеханики, если они еще где-то остались, мне неведомо. Судя по профессиональным обсуждениям, качество показов ухудшилось во время пандемии в разы, хотя тенденция была и задолго до. Достаточно вспомнить, что в кинотеатрах перестали под каждый фильм и набор рекламных роликов специально устанавливать громкость звука. Тотально это пошло с момента, как все перешли на цифру. Для пленки это было важно, звук для пленочных фильмокопий готовили более тщательно, таких проблем не имелось, к тому же работали киномеханики. А теперь на звук очень сильно влияет специфика акустики зала, ведь нет теперь в звуке алгоритма вычитания «ненужных» частот. А настройка звукового оборудования зала по частотным характеристикам и относительной громкости всех звуковых каналов и вовсе стала моветоном.

Как в целом будут развиваться события на рынке кинопроката, на ваш взгляд?

В разгар пандемии окончательно стало понятно, что у бизнеса кинопоказа огромные проблемы. Кинотеатры ухудшили качество предоставляемых услуг уже очень давно. А зритель, который почти два года смотрел фильмы дома на своих телевизорах и мониторах, отметил, что часто даже дешевый телек по качеству картинки и звуку, доносящемуся из двух маленьких динамиков, лучше, чем темное бубнящее нечто, называемое кинопоказом в кинотеатре. Поэтому неудивительно, что зритель развернулся сегодня в сторону онлайн-просмотра, предпочитая смотреть кино дома в комфортных условиях, а репертуарное разнообразие ему предоставляют платформы и иные источники видеоконтента.