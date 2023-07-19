II Международный фестиваль дебютов «Одна шестая» пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге

Смотр открыт для дебютантов

Второй международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявляет даты проведения – он состоится в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября. У фестиваля также сменилась команда – его президентом стал директор по развитию Свердловской киностудии, режиссер Евгений Григорьев, а программным директором – кинокритик Егор Москвитин.

Участие в основном конкурсе фестиваля «Одна шестая» могут принять кинематографисты из стран Европы и Азии, снявшие первый или второй игровой фильм хронометражем не менее 60 минут, а также неигровой дебют хронометражем не менее 45 минут. Заявки принимаются на официальном сайте Свердловской киностудии.

Евгений Григорьев поблагодарил предыдущего президента фестиваля, режиссера Алексея Федорченко, который помог запустить «Одну шестую» в прошлом году и создать ее уникальный стиль.

Григорьев отметил, что цели и задачи фестиваля остаются прежними. «Что касается моей точки зрения, то очевидно, что на нее влияет моя должность – директор по развитию. Поэтому фестиваль для меня – это инструмент развития Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. Другими словами, мы стремимся создавать возможности. И, конечно, в фокусе моего внимания прежде всего индустриальная деловая программа, у которой должны быть измеряемые результаты. Новые кинопроекты с новыми именами в титрах, новые коммуникации, которые приводят к новым контрактам и соглашениям о сотрудничестве, новые необходимые для развития темы в информационном индустриальном пространстве и так далее. Это все можно будет посчитать, конечно, не этой осенью. А через два-три года. Такие усилия – это игра вдолгую», – отметил Евгений Григорьев.

«Год назад фестиваль поразил меня огромным количеством новых лиц и имен. Фестиваль дебютов – место слета гостей из будущего. Авторов, думающих, «а что там потом». Героев, чье частное станет нашим общим. И историй, которые смотрят в будущее, не отворачиваясь от настоящего. Поэтому мы делаем конкурсную программу непредсказуемой и устремленной вперед. Но это лишь часть механизма «Одной шестой». Наша цель – сделать фестиваль, на который приезжают, чтобы интенсивно учиться», – рассказал программный директор фестиваля Егор Москвитин.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино – единственный в Евразии. Первый фестиваль «Одна шестая» состоялся в августе 2022 года, за шесть дней работы он принял более 3000 гостей. В конкурсную и внеконкурсную программы тогда вошло 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран, которые жители и гости Екатеринбурга и Свердловской области смогли увидеть совершенно бесплатно. Было вручено 10 фестивальных наград.

Кинофестиваль стал местом притяжения для продюсеров, режиссеров, сценаристов, актеров и других представителей индустрии из разных стран, которые находятся в поисках свежего взгляда и новых идей.

Он объединил конкурсную программу, спецпоказы, деловую программу, сценарную и актерскую лаборатории, в которой участвовали представители из ряда городов РФ, а также Молдавии, Турции, Белоруссии. По результатам сценарной лаборатории были заключены контракты с участниками и приехавшими на фестиваль продюсерами.