Фестиваль анимационного кино в Суздале объявил участников конкурсной программы

Смотр пройдет с 16 по 22 марта

XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино объявил конкурсную программу. Всего в различных категориях будут представлены 110 проектов.

Смотр пройдет с 16 по 22 марта 2022 года в Суздале. Список фильмов внеконкурсной программы будет опубликован дополнительно.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

Студенческие фильмы

1. 10 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (6 мин. 35 сек., реж. Рябова Варвара, Сильвестрова Софья, НИУ ВШЭ)

2. АПНОЭ (4 мин., реж. Кононова Александра, Школа-студия «ШАР»)

3. БЕЖА, БЕЖА ПО ВЫСТАВКЕ (4 мин. 20 сек., реж. Торопова Анастасия, Сибирцева Люся, Вдовина Катя, Шишова Дарья, Юдин Федор, Мещеряков Никита, Деева Александра, Кононова Александра, Павлова Александра, Ватель Катя, Морозов Дмитрий, Школа-студия «ШАР»)

4. ДО ТЕМНОТЫ (2 мин. 37 сек., реж. Погудин Паша, Куликов Макс, УрГАХУ, «Светлые Истории»)

5. ДОРОГА ТЫСЯЧИ ВЫСОТ (6 мин. 12 сек. реж. Объедкова Варвара, ВГИК)

6. ЗАДВЕРЬЕ (6 мин. 28 сек., реж. Каморина Анастасия, Максимова Мария, НИУ ВШЭ)

7. ЗВЕЗДНЫЙ УЛОВ (4 мин. 04 сек., реж. Генералова Пелагея, УрГАХУ, Фонд Поддержки Анимации)

8. ЗООТРОП (1 мин. 28 сек., реж. Шитикова Татьяна, Смоленцева Валерия, УрГАХУ)

9. ИСКРА (2 мин.08 сек., реж. Набиулина Валентина, УрГАХУ)

10. ИСКРЫ В ТЕМНОТЕ (3 мин., реж. Девятова Евгения, СПбГИКиТ)

11. КАБАРЕ (4 мин. 02 сек., реж. Григорова Марианна, ВГИК)

12. КАЛОКЕРИ (1 мин. 59 сек., реж. Жаркова Ирина, Театральный художественно-технический)

13. МАМА И ЖИВОТНЫЕ (2 мин. 50 сек., реж. Задарко Юлия, Ростовский-На-Дону филиал ВГИК)

14. МАРМЕЛАД (4 мин. 36 сек., реж. Любимцева Анна, НИУ ВШЭ)

15. МАРУСЬКА, (4 мин. 48 сек., реж. Смоляр Людмила, ВГИК)

16. МАСКА (3 мин. 54 сек., реж. Манцерева Дарья, ВГИК)

17. МОРОЖЕНЫ ВОЛКИ (3 мин. 57 сек., реж. Лавриков Данил, ВГИК)

18. МУРАВЬИНЫЙ МАРШ (5 мин. 22 сек., реж. Юдин Федор, Школа-студия «ШАР»)

19. НА БЕГУ (3 мин. 27 сек., реж. Климова Анастасия, СПбГИКиТ)

20. НА МОРЕ (7 мин. 20 сек., реж. Догаева Анна, ВГИК)

21. НЕСЧАСТНЫЙ (1 мин.19 сек., реж. Шитикова Татьяна, УрГАХУ)

22. НОСОК (6 мин. 51 сек., реж. Чикерлан Анастасия, ВГИК)

23. ПОДРУЖКИ (4 мин.09 сек., реж. Абрамова Наталья, ВГИК)

24. ПОЧЕМУ У БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НОС ЧЕРНЫЙ? (3 мин. 17 сек., реж. Митрофанова Екатерина, ВГИК)

25. С ПТИЧЬЕГО КРЫЛА (1 мин. 25 сек., реж. Шустова Полина, Театральный художественно-технический)

26. СБЛИЖЕНИЕ (5 мин.43 сек., реж. Тютерев Валентин, ВГИК)

27. СВЁРТОК (5 мин.08 сек., реж. Щербатова Зинаида, ВГИК)

28. СЛЕПЫЕ (5 мин. 16 сек., реж. Верейкина Анастасия, ВГИК)

29. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (4 мин. 04 сек., реж. Артамонова Анна, ВГИК)

30. ТАТЬ (3 мин. 44 сек., реж. Ульянова Екатерина, ВГИК)

31. У НЕБА НЕТ КРАЯ (3 мин. 44 сек., группа авторов (руководители - Богуславский Юрий, Чирков Василий, Юдович Илья, Цех Анимации)

32. ХОЛОДАЕТ (3 мин. 35 сек., реж. Рузанова Дарья, СПбГИКиТ)

33. ЧАСТУШКИ (2 мин. 50 сек., реж. Мещеряков Никита, Школа-студия «ШАР»)

Дебютные фильмы

1. БОЛЬШОЙ ТЫЛЬ (6 мин. 06 сек., реж. Осипова Алиса, Creative Space studio, Таллин Эстония)

2. В МОРЕ (7 мин. 30 сек., реж. Соколов Андрей, Студия «Пчела»)

3. ВСТРЕЧА (5 мин. 52 сек., реж. Криволуцкая Александра, Школа-студия «ШАР»)

4. КУДА УХОДЯТ ПАПЫ (5 мин., реж. Хабарова Алина, Кинокомпания «СНЕГА»)

5. МОЙ КОМБЕЗ (4 мин. 38 сек., реж. Железнова Мария, Студия «Урал Синема»)

6. НЕ ДЛЯ МЕНЯ (8 мин. 06 сек., реж. Бондаренко Иван, Школа-студия «ШАР»)

7. ПРАВИЛЬНАЯ ОСТАНОВКА (6 мин. 30 сек., реж. Ракитина Мария. Школа-студия «ШАР»)

8. РОЖДЕНИЕ ФОРМЫ (6 мин. 39 сек., реж. Огородникова Екатерина)

9. РУСАЛКА (8 мин., реж. Жукова Светлана. Студия «А-фильм»)

10. ФАНТАСМАГОРИЯ В СТИЛЕ МОДЕРН (КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ) (6 мин. 52 сек., реж. Броневицкая Оксана, Кинокомпания «Мастер - фильм»)

11. ЧАДО (7 мин.26 сек., реж. Гаррисон Доминика)

Авторские короткометражные фильмы

1. АНДЕРДОГ (5 мин. 41 сек., Галактионов Василий)

2. БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ (5 мин. 53 сек., реж. Чирков Василий, Киностудия «Союзмультфильм»)

3. БЕСТИАРИЙ (10 мин. 54 сек., реж. Бахурин Андрей, Разгуляева Светлана, Мирзоян Наталья, Фадеев Евгений, Мельников Игорь, Максимов Иван, Солошенко Михаил, Погорелова Карина, Михеева Екатерина, Кинокомпания «Мастер-Фильм»)

4. ГОРЮ! (7 мин. 15 сек., реж. Дьяков Антон)

5. ДВЕ СЕСТРЫ (14 мин. 04 сек., реж. Буданова Анна, IMAKA FILMS)

6. ДРОВОСЕКОВА КРАЮШКА (13 мин. 10 сек., реж. Почивалов Алексей, Беляев Эдуард, Анимационная Студия «Пилот» Александра Татарского)

7. ЗАВТРАК ДЛЯ УЛИТОК (7 мин. 07 сек., реж. Фадеев Евгений, Школа-студия «ШАР»)

8. ИВАНОВЫ ВАРЫ (6 мин. 01 сек., реж. Стрелков Евгений, Студия «Дирижабль»)

9. КВАРТИРА ТИХА, КАК БУМАГА (2 мин. 12 сек., реж. Алдашина-Филиппова Екатерина, Студия БФМ)

10. КОСТЁР В ЗАПОВЕДНИКЕ (6 мин. 14 сек., реж. Милославская Екатерина, ООО «Юпитер ХХI»)

11. КРЫЛЬЯ ДЛЯ ДРУГА (3 мин., реж. Алдашин Михаил, Арефьев Константин, Киностудия «Союзмультфильм»)

12. МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА СТАСКИВАЕТ СКАТЕРТЬ (1 мин. 50 сек., реж. Скворцова Елизавета, Институт Адама Мицкевича, Culture.pl)

13. МАМИНА ПУГОВКА (6 мин., реж. Крицкая Анна, Студия «А-фильм»)

14. МОЙ ДРУГ ТИГР (7 мин., реж. Киселёва Татьяна, Киностудия «Союзмультфильм»)

15. ОГУРЦЫ (15 мин. 43 сек., реж. Шмельков Леонид, Школа-студия «ШАР», Amopix)

16. ОЙ ЧИЕ Ж ТО ЖИТО ( 6 мин. 51 сек., реж. Швейгольц Анна, Школа-студия «ШАР»)

17. ПЕСОЧНИЦА (11 мин., реж. Бардин Гарри. ООО Фирма «Стайер»)

18. ПОГОВОРИМ? (5 мин., реж. Михеева Катя)

19. ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА (13 мин., реж. Волчек Игорь, Республиканское унитарное предприятие Национальная киностудия «Беларусьфильм»)

20. СИНИЙ ЛЕВ (17 мин., реж. Трофимова Зоя, Студия «Пчела», IMAKA FILMS)

21. СНЕГ ИДЁТ (2 мин., реж. Бисярина Нина, АО Киностудия «Союзмультфильм»)

22. ТРАМВАЙ № 8 (13 мин., реж. Подивилов Станислав, Кинокомпания «Мастер-Фильм»)

23. ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ (2 мин., реж. Скворцова Елизавета, Киностудия «Союзмультфильм»)

24. У ГОРЫ, НА ГОРЕ, С ГОРЫ (11 мин. 11 сек., реж. Кадыкова Анна. Школа-студия «ШАР»)

25. УБИТЬ ДРАКОНА (5 мин 55 сек., реж. Шарафутдинов Рим. ООО «Юпитер XXI»)

26. ЧУЖОЙ ХЛЕБ (7 мин. 11 сек., реж. Бахурин Андрей, «Гамма Фильм»)

Прикладная анимация

1. «В воздушном дрифте», 1 мин., реж. Милославская Екатерина

2. «Волшебник-недоучка», 3 мин. 39 сек., реж. Меринов Сергей, АО «Аэроплан»

3. «Всемирный день борьбы против малярии», 48 сек., реж. Мигунова Дана

4. «Добрый жук», 2 мин. 56 сек., реж. Холодова Оксана. АО «Аэроплан»

5. «Жук и желудь», 3 мин. 25 сек., реж, Мижуй Денис, Токинданг Андрей Боджи

6. «Заставка XV Большого фестиваля мультфильмов», 40 сек., реж. Яковлева Варя, Студия БФМ

7. «История мирного атома и термоядерный синтез», 5 мин. 37 сек., реж. Эльшанская Ирина, Студия БФМ

8. «История отечественной школы медицины», 6 мин. 03 сек., реж. Бондаренко Иван, Студия БФМ

9. «Карл Вебер», 1 мин. 46 сек., реж. Погудин Павел, «Светлые Истории»

10. «Комсомольск — Скука», 2 мин. 31 сек., реж. Рахматуллоева Нигина, НИУ ВШЭ

11. «Край чудес», 3 мин. 45 сек., реж. Бездудный Константин. Анимационная студия «Мечталет»

12. «Левайс», 2 мин. 18 сек., реж. Куликов Макс, «Светлые Истории»

13. «Легенды Орленка. Легенда об Истине.», 1 мин. 22 сек., реж. Томилов Юрий, «Светлые Истории»

14. «Матч – Евро 2020», 58 сек., реж. Черникевич Игорь, Hunters Animation Studio

15. «Московский пассажир Льюис Кэрролл», 6 мин. 44 сек., реж. Стрелков Евгений, Студия «Дирижабль»

16. «Нехватка витамина Д», 1 мин. 30 сек., реж. Подъячева Светлана, «Усилитель вкуса», «Акрихин»

17. «Новая история Земли», 6 мин. 12 сек., реж. Пивоварова Александра, Студия «Да»

18. «Пётр Налич – Why Shoe Man», 4 мин. 03 сек., реж. Ким Ситора, Токарева Ксения, Жордания Мариам, НИУ ВШЭ

19. «Подсолнух. История Алисы», 2 мин. 36 сек., реж. Эльшанская Ирина, Студия БФМ

20. «Преступление и наказание: киберпанк-версия», 3 мин. 23 сек., реж. Воронин Денис, Анимационная Студия «Делай»

21. «Сердце», 5 мин. 01 сек., реж. Богуславский Юрий, Цех Анимации

22. «FEELS», 3 мин. 50 сек., реж. Блюменкранц Кирилл, HonkFu

23. «Fire Granny - Девки пляшут», 3 мин. 46 сек., реж. Потемкина Наталья, НИУ ВШЭ

Сериалы

1. «Бабочки прилетают!» (сериал «Сказки из лукошка»), реж. Троицкая Анастасия, «ДСП»

2. «Волшебная книга» (сериал «Азбука опасностей»), 13 мин., реж. Кублицкая Татьяна, Республиканское унитарное предприятие Национальная киностудия «Беларусьфильм»

3. «Дело вещей птицы Гамаюн» (сериал «Приключения Пети и Волка»), 11 мин., реж. Мирзоян Наталья, Киностудия «Союзмультфильм»

4. «День Волшебния» (сериал «Чуч-Мяуч»), 7 мин., реж. Шахова Галина, Киностудия «Союзмультфильм»

5. «Десять монеток» (сериал «Тайная комната»), 7 мин. 16 сек. реж. Басова Ольга, Банана Анимейшн

6. «Диди» (сериал «Диди»), 16 мин. 30 сек., реж. Тарасова Ирина, Республиканское унитарное предприятие Национальная киностудия «Беларусьфильм»

7. «Концерт» (сериал «Ладушки 2.0»), 4 мин. 06 сек., реж. Васильев Александр, Студия «Мастер-Фильм»

8. «Королев» (сериал «МультиКосмос»), 3 мин. 11 сек., реж. Федоров Владимир, Студия анимации «Мультограм»

9. «Отцы и дети» (сериал «Капризка»), 8 мин. 04 сек., реж. Наиль Мубинов, Продюсерский центр Капризка

10. «После нас» (мини-сериал «Мал, да удал!»), 6 мин. 30 сек., реж. Струсовский Сергей, Киностудия «Союзмультфильм»

11. «Привет, сосед!» (сериал «Привет, сосед!»), 14 мин. 30 сек., реж. Демидов Дмитрий, Студия Продюсерского Кино

12. «Русалка» (сериал «Пушкин и...»), 6 мин. 01 сек., реж. Мальгин Александр, Студия «Да»

13. «Гора вещей» (сериал «Соня и Леня»), 5 мин. 43 сек., реж. Воронин Денис, Анимационная Студия «Делай»

Полнометражные фильмы

1. ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (1 час 44 мин., Цицилин Алексей, Wizart Animation)

2. ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА (1 час 12 мин., Турова Елена, Республиканское унитарное предприятие Национальная киностудия «Беларусьфильм»)

3. КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1час 30 мин., Колпин Андрей, Анимационная студия «Паровоз»)

4. ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! (1 час 11 мин., Чернов Денис, Куприянов Илья, Студия компьютерной анимации «Петербург»)

5. ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (1 час 15 мин., Шмидт Дарина, Феоктистов Константин, Студия «Мельница»)