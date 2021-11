В Москве объявили победителей 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-при получила картина «Баламут» из Нигерии

19 ноября были подведены итоги 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, стартовавшего 15 ноября. В течение недели в стенах ВГИК и на площадках фестиваля были представлены студенческие работы из 48 стран мира — это рекордное значение за всю историю фестиваля. Также впервые к участникам фестиваля присоединились кинематографисты девяти стран африканского континента.

ПРИЗЫ:

• Гран-при/Grand Prix – БАЛАМУТ, режиссер Олив Нвосу, Школа искусств Колумбийского университета, Нигерия/ «Troublemaker», directed by Olive Nwosu, Columbia University School of the Arts, Nigeria

• Приз за лучший игровой фильм/Best Short Fiction Film Prize – СТАЯ, режиссер Флоренс Лафонд, Университет Квебека в Монреале, Канада/ «Herd», directed by Florence Lafond, Université du Québec à Montréal, Canada

• Приз за лучший документальный фильм/Best Short Documentary Film Prize – СЧАСТЛИВЫЙ, режиссер Иван Родин, ВГИК, Россия/ «Happy», directed by Ivan Rodin, VGIK, Russia

• Приз за лучший анимационный фильм/Best Short Animation Film Prize – Я ЗДЕСЬ, режиссер Юлия Орлик, Высшая государственная школа кино, телевидения и театра в г. Лодзь, Польша/ «I’m here», directed by Julia Orlik, The Polish National Film, Television And Theatre School in Lodz, Poland

• Специальный диплом профессионального жюри/Special diploma – ПОДЪЕЗД, режиссер Крис Захариев, Национальная академия театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова в Софии, Болгария / «One elevator apart», directed by Chris Zahariev, National Academy of Film & Theatre Arts (NAFTA) «Kr. Sarafov», Bulgaria

• Специальный диплом профессионального жюри/Special diploma – СУМЕРКИ, режиссер Уджал Пол, Национальный институт кинематографии и изобразительных искусств в Калькутте, Индия/ «Dusk», directed by Ujjal Paul, National Institute of Film and Fine Arts, Kolkata, India

• Специальный диплом профессионального жюри/Special diploma – СОБАКИ ПАХНУТ МОРЕМ, режиссер Анастасия Лисовец, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Россия/ «Dogs smell like sea», directed by Anastasia Lisovets, School of Design, National Research University Higher School of Economics, Russia

• Специальный диплом профессионального жюри/Special diploma – ПЕРВОЕ ЛЕТО КОНЦА СВЕТА, режиссер Настазья Гонера, Высшая государственная школа кино, телевидения и театра в г. Лодзь, Польша/ «First last summer», directed by Nastazja Gonera, The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz, Poland

• Специальный диплом профессионального жюри/Special diploma – НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, режиссер Яннис Александр Кифер, Бабельсбергский киноуниверситет им. Конрада Вольфа, Германия/ «Good German work», directed by Jannis Alexander Kiefer, Film University Babelsberg Konrad Wolf, Germany

• Приз студенческого жюри за лучший фильм/Student Jury Prize for the Best Film – ЗАСТОЙНАЯ ВОДА, режиссер Коралина Зореа, Иерусалимская школа кино и телевидения им. Сэма Шпигеля, Израиль/ «Stagnant water», directed by Coraline Zorea, The Jerusalem Sam Spiegel Film And Television School, Israel

• Специальный диплом студенческого жюри «За смелый анализ коллективного прошлого»/Student Jury special diploma «For the strong analysis of the collective memory» – НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, режиссер Яннис Александр Кифер, Бабельсбергский киноуниверситет им. Конрада Вольфа, Германия/ «Good German work», directed by Jannis Alexander Kiefer, Film University Babelsberg Konrad Wolf, Germany

• Специальный диплом студенческого жюри «За влияние кино на жизни людей»/Student Jury special diploma «For the influence the cinema makes on people» – ДЕТИ ХОНИЯРА, режиссер Арман Голипур Даштаки, Исфаханский университет искусств, Иран/ «Khoniyar’s children», directed by Arman Gholipour Dashtaki, Art University of Isfahan, Iran

• Приз продюсерского центра «ВГИК-Дебют» «Перспектива»/Special prize «Perspectiva» from the Production center «VGIK-Debut» – КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, режиссер Вера Васильева, ВГИК, мастерская А.А. Эшпая/ «Red, yellow, green», directed by Vera Vasilieva, VGIK, workshop of A.A. Eshpai

• Приз зрительских симпатий по итогам голосования по регионам/Audience Choice Award – ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, режиссер Наталья Попова, ВГИК, Россия/ «Railroad», directed by Natalya Popova, VGIK, Russia

Программу 41-го Международного студенческого Фестиваля ВГИК посмотрели более 10000 зрителей по всей России от Калининграда до Магадана. Показы прошли в 31 субъекте федерации в 269 населенных пунктах на 310 площадках.

В истории фестиваля этот сезон особенный: первый фестиваль ВГИК провели 60 лет назад, в 1961 году (ранее фестиваль проводился 1 раз в 2 года). Первым победителем в истории фестиваля в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ. С тех пор фестиваль открыл множество мастеров кинематографа – Элема Климова, Василия Шукшина, Сергея Соловьева, Никиту Михалкова, Вадима Абдрашитова, а также новых авторов — Александра Ханта, Бориса Акопова, Александра Цоя и других.

В этом году работа фестиваля шла традиционно в два этапа. В первом, российском, профессиональное жюри отметило пятерых авторов – студентов ВГИК, они продолжили свое участие в международном этапе и стали претендентами на главные призы.

Жюри международного этапа за дни фестиваля предстояло отсмотреть 86 работ. С этой задачей справилась большая интернациональная команда: под председательством российской актрисы, лауреата «Ники» и «Золотого орла» Елены Лядовой работы участников оценивали французские, итальянские, польские, сербские кинематографисты – продюсеры, режиссеры, критики.

Генеральным спонсором фестиваля в 2021 году выступило ПАО «Газпром». Образовательные и культурно-просветительские инициативы, направленные на поддержку талантливой молодежи, занимают особое место в меценатской деятельности компании.

Спонсором фестиваля в 2021 году выступил «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральным партнером конкурса является онлайн-кинотеатр KION – это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента. Под эгидой компании «Иннопрактика» учреждена специальная номинация «Глобальные ценности». Долгие годы фестиваль поддерживает киностудия полного цикла «СинеЛаб» и вручает победителям некоторых номинаций сертификат на постпродакшн в студийном комплексе.