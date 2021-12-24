В Лондоне прошел международный форум для актеров Casting Bridge 

В программе также участвовали агенты, продюсеры и кастинг-директора

В лондонском Chelsea Theatre в рамках деловой программы Russian Film Week состоялся форум Casting Bridge – индустриальная программа, проводимая в партнерстве с Perkon Productions, Гильдией кастинг-директоров России, E-Talenta и StarTalent (группа компаний Start). Цель форума – способствовать профессиональным отношениям между актерами, агентами, продюсерами и кастинг-директорами из Великобритании, ЕС и России.

В рамках индустриальных встреч в Великобритании впервые состоялась презентация агентства российских талантов StarTalent. Генеральный директор Рита Ленских рассказала о миссии StarTalent – продюсировать начинающих актеров, режиссеров, шоураннеров, сценаристов, создавать качественную среду для роста и реализации как молодых, так и состоявшихся талантов – и об услугах, которые предоставляет агентство благодаря экосистеме Start, накопленной экспертизе, а также широкой партнерской базе. StarTalent входит в группу компаний Start.

Рита Ленских, генеральный директор агентства StarTalent (группа компаний Start): «The Casting Bridge Forum – важное мероприятие для обмена опытом. Мы впервые провели презентацию агентства StarTalent, а иностранные кастинг-директора и агенты оценили наш масштаб и идеи. Во время деловых встреч продюсеры и кастинг-директора подтвердили заинтересованность в российских талантах и их растущую востребованность на международном рынке. Форум был насыщен значимыми для нас встречами: так, например, мы очень рады знакомству с Нэнси Бишоп, основательницей и экс-президентом совета директоров европейского отделения The Casting Society of America».

Из России на мероприятие также приехали специалисты по подбору актеров, которые представили Гильдию кастинг-директоров России. В формате закрытых встреч специалисты из России провели круглый стол с коллегами из Великобритании. Российскую делегацию представили Рита Ленских (генеральный директор агентства StarTalent), а также кастинг-директора Елена Цапко (член ICDN), Екатерина Дубровская и Ирина Лаврентьева (Happy End).

Член Гильдии кастинг-директоров Великобритании, кастинг-директор Виктор Дженкинс и продюсер проекта Роберт Джонс рассказали о своей последней совместной работе в сериале Питера Козмински The Undeclared War, в котором одну из ролей сыграл российский актер Герман Сегал, и о том, как русскоязычным актерам найти работу в иностранных проектах. «Стучите в каждую дверь. Имейте непоколебимую веру в себя! Убедитесь, что вы максимально заметны. Попытайтесь показать себя. Пройдите прослушивание, сделайте самопробы. Задавайтесь вопросом «что в тебе такого особенного, что выделяет тебя из толпы?», – отметил Джонс.

Одним из ярких событий форума стала панельная дискуссия известного агента Стива Кэша и актрисы Лены Трониной. Оба спикера поделились своим опытом работы в международных проектах и отметили интерес зарубежной киноиндустрии к русскоязычным актерам.

На панели, посвященной теме присутствия зарубежных актеров в российском кинематографе, выступили актеры, которые имеют в своей фильмографии большое количество ролей именно в России. Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, что первую свою роль в России он получил почти случайно. Сначала он был напуган и не знал, чего ожидать от поездки в Россию, но потом совершенно влюбился в российскую киноиндустрию, переехал в Москву и продолжает работать в России. Литовская актриса Иева Андреевайте рассказала о том, что в начале своей карьеры в России она почти не знала языка и говорила с сильным акцентом, но никогда не играла иностранок. За пределами России она также играет только русских героинь. Швейцарский актер Филипп Рейнхардт рассказал, что первую свою роль в России получил через «Фейсбук» и назвал свое участие в российских фильмах судьбоносным. Все трое отметили высокий уровень российского кинопроизводства.

Также участники форума приняли участие в мастер-классе фотографов Криса Манна и Майкла Шелфорда, членов Ассоциации профессиональных хэдшот-фотографов Великобритании (APHP), а также в круглом столе с участием русскоязычных актеров, которые успешно снимаются в международных проектах Netflix, HBO и прочих. Так, российская актриса из Бельгии Регина Биккинина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале Into the Night (Netflix Original), дала совет всегда быть в искреннем диалоге с режиссером и всей командой и не бояться задавать вопросы. Русскоязычный актер из Казахстана Данияр Алшинов рассказал, что изначально в сериале «Инфинити» он пробовался на эпизод, но решил заодно записать пробы на главную роль и так понравился режиссеру, что главного героя переписали под него, несморя на то, что изначально планировалась, что эту роль исполнит актер постарше.

Во второй день форума актеры получили практические знания от представителя международной кастинг-платформы. Филипп Могильницкий представил новые инструменты, которые помогают общаться с индустрией и продвигать себя, а также напоминать о себе профессиональным образом (casting letter). Могильницкий показал, как проходит процесс кастинга и как он выглядит изнутри, а именно – со стороны кастинг-директора.

В этом году организаторы форума получили рекордное количество заявок – 187 анкет из разных стран мира: России, ОАЭ, Великобритании, Украины, Германии, Польши, Кипра, Норвегии, Латвии, Индии, Франции, Нидерландов, Израиля, Италии, Беларуси, Дании, Казахстана, США и Бельгии. Конкурс прошли только 40 человек. Актриса Лада Имамович из Франции (родом из России) выиграла грант на поездку от организаторов.