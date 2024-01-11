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Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

11 января 2024

В числе претендентов – Грега Гервиг, Кристофер Нолан и Мартин Скорсезе

Стали известны претенденты на 76-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).

Победители будут объявлены на тожественной церемонии вручения 10 февраля.

Полный список номинантов

Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино
• Грета Гервиг (БАРБИ)
• Йоргос Лантимос (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Александр Пэйн (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

Лучший полнометражный дебют
• Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Мануэлла Мартелли (1976)
• Нура Ниасари (ШЕЙДА)
• А.В. Рокуэлл (ТЫСЯЧА И ОДИН)
• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале
• Питер Хор («Одни из нас», серия «Long, Long Time»)
• Бекки Мартин («Наследники», серия «Rehearsal»)
• Марк Майлод («Наследники», серия «Connor’s Wedding»)
• Андрий Парех («Наследники», серия «America Decides»)
• Роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман («Наследники», серия «Tailgate Party»)

Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале
• Эрика Дантон («Тед Лассо», серия «La Locker Room Aux Folles»)
• Билл Хейдер («Барри», серия «wow»)
• Деклан Лауни («Тед Лассо», серия «So Long, Farewell»)
• Кристофер Сторер («Медведь», серия «Fishes»)
• Реми Юссеф («Медведь», серия «Honeydew»)

Лучшая режиссерская работа в телефильме или мини-сериале
• Шон Леви («Весь невидимый нам свет»)
• Тара Миле («Уроки химии», серия «Introduction to Chemistry»)
• Миллисент Шелтон («Уроки химии», серия «Poirot»)
• Сара Адина Смит («Уроки химии», серия «Her and Him»)
• Зинга Стюарт («Дейзи Джонс и The Six», серия «Track 10: Rock ‘n’ Roll Suicide»)

Лучшая режиссерская работа в документальном кино
• Мозес Бвайо и Кристофер Шарп (БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ)
• Мстислав Чернов (20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ)
• Мадлен Гэвин (ЗА УТОПИЕЙ)
• Дэвис Гуггенхайм (НЕИЗМЕННЫЙ: МАЙКЛ ДЖ. ФОКС)
• Д. Смит (КОКОМО-СИТИ)

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