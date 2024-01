Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

В числе претендентов – Грега Гервиг, Кристофер Нолан и Мартин Скорсезе

Стали известны претенденты на 76-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).



Победители будут объявлены на тожественной церемонии вручения 10 февраля.

Полный список номинантов

Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино

• Грета Гервиг (БАРБИ)

• Йоргос Лантимос (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Александр Пэйн (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

Лучший полнометражный дебют

• Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Мануэлла Мартелли (1976)

• Нура Ниасари (ШЕЙДА)

• А.В. Рокуэлл (ТЫСЯЧА И ОДИН)

• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале

• Питер Хор («Одни из нас», серия «Long, Long Time»)

• Бекки Мартин («Наследники», серия «Rehearsal»)

• Марк Майлод («Наследники», серия «Connor’s Wedding»)

• Андрий Парех («Наследники», серия «America Decides»)

• Роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман («Наследники», серия «Tailgate Party»)

Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале

• Эрика Дантон («Тед Лассо», серия «La Locker Room Aux Folles»)

• Билл Хейдер («Барри», серия «wow»)

• Деклан Лауни («Тед Лассо», серия «So Long, Farewell»)

• Кристофер Сторер («Медведь», серия «Fishes»)

• Реми Юссеф («Медведь», серия «Honeydew»)

Лучшая режиссерская работа в телефильме или мини-сериале

• Шон Леви («Весь невидимый нам свет»)

• Тара Миле («Уроки химии», серия «Introduction to Chemistry»)

• Миллисент Шелтон («Уроки химии», серия «Poirot»)

• Сара Адина Смит («Уроки химии», серия «Her and Him»)

• Зинга Стюарт («Дейзи Джонс и The Six», серия «Track 10: Rock ‘n’ Roll Suicide»)

Лучшая режиссерская работа в документальном кино

• Мозес Бвайо и Кристофер Шарп (БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ)

• Мстислав Чернов (20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ)

• Мадлен Гэвин (ЗА УТОПИЕЙ)

• Дэвис Гуггенхайм (НЕИЗМЕННЫЙ: МАЙКЛ ДЖ. ФОКС)

• Д. Смит (КОКОМО-СИТИ)