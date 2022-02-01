Анна Афанасьева назначена руководителем пресс-службы холдинга «Газпром-Медиа»
Автор: Виолетта Палий
1 февраля 2022
Ранее она работала в «Коммерсанте»
Анна Афанасьева возглавила пресс-службу холдинга «Газпром-Медиа». Об этом стало известно 1 февраля.
В число задач Афанасьевой на новой должности входит курирование пресс-службы и общение со СМИ.
Ранее Анна занимала позицию заместителя редактора раздела «Медиа» в «Коммерсанте», суммарно в издании она работала порядка восьми лет.
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