Анна Афанасьева назначена руководителем пресс-службы холдинга «Газпром-Медиа»

Ранее она работала в «Коммерсанте»

Анна Афанасьева возглавила пресс-службу холдинга «Газпром-Медиа». Об этом стало известно 1 февраля.

В число задач Афанасьевой на новой должности входит курирование пресс-службы и общение со СМИ.

Ранее Анна занимала позицию заместителя редактора раздела «Медиа» в «Коммерсанте», суммарно в издании она работала порядка восьми лет.

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