Два российских сериала стали призерами Берлинского веб-фестиваля

Гран-при получил проект из Швейцарии

15 декабря в онлайн-формате состоялась церемония закрытия берлинского фестиваля веб-сериалов Webfest Berlin. Всего было вручено девять наград, Гран-при отмечен сериал-антиутопия из Швейцарии «Голодранцы».

В программе смотра было представлено около 30 проектов со всего мира. В жюри вошли международные представители индустрии: немецкий актер Ханнес Хельман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик и Мередит Беркхолдер, основатель Webfest Berlin.

«Лучшей комедией» признан российский сериал Шоты Гамисония «Секреты семейной жизни»(Kion Originals), который также был отмечен спецпризом на российском фестивале Realist Web Fest. Еще один отечественный проект «Кибердеревня», у которого более 12 млн просмотров на YouTube, победил в категории «Лучший Sci-Fi/Фэнтази/Хоррор».

Победители VII Webfest Berlin:

• Лучший пилот — «Фальшивая жизнь» (Fake Live), Бразилия

• Лучший Sci-Fi/Фэнтази/Хоррор — «Кибердеревня» (RUSSIAN CYBERPUNK FARM), Россия

• Лучший документальный веб-сериал — «Я Бейрут» (Ana Beirut (I Am Beirut), Ливан

• Лучшая драма – «Ночные ведьмы» (Night Witches), Казахстан

• Лучшая комедия — «Секреты семейной жизни» Married Life Scenes, Россия

• Лучший немецкий веб-сериал — «Эмили и Кристин» (Emmy & Christin), Германия

• Лучший актер/актриса — «Сестры времени: Лучшая игра» (Time Sisters: The Ultimate Game), Польша

• За художественные достижения (Лучшая операторская работа) — Пабло Пинаско (Pablo Pinasco) за сериал «Данасри, Джули и призраки» (Dhanasri, Julies and the ghosts).

• Главный приз/Grand Prize — «Голодранцы» (Bastards), Швейцария

«Хотим поблагодарить всех конкурсантов и уважаемое жюри за участие в фестивале, – говорит владелец смотра Антон Калинкин. – Мы рады, что, несмотря на онлайн-формат, фестиваль привлек внимание создателей веб-контента и представителей индустрии со всего мира. Также очень приятно, что международное жюри отметило российскую комедию, что говорит о том, что миф о чисто русском юморе все-таки миф. Мы с нетерпением ждем следующего года и надеемся, что ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн».

В рамках деловой программы фестиваля прошли круглые столы, на которых представители индустрии и авторы сериалов обсудили важные вопросы, стоящие сегодня перед создателями веб-сериалов – Как веб-фестивали помогают в продвижении веб-контента и Феномен российских сериалов на международном рынке – что происходит сейчас и как будет развиваться это направление.