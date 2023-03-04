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В Москве пройдет выставка CPS-2023

4 марта 2023

Она будет посвящена технологиям и оборудованию для производства медиаконтента

На Киностудии АМЕДИА с 29 по 31 марта пройдет 19-я выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2023. Ключевое событие российского рынка кино-, теле-, фотопроизводства и новых цифровых медиа объединит производителей и дистрибьюторов оборудования, разработчиков технологий и ПО, системных интеграторов, производителей контента, медиахолдинги и телеканалы, профильные ассоциации и представителей СМИ. 

В рамках деловой программы выставки пройдет несколько мероприятий: 
29.03 — специальная сессия «Роль ArtMasters в развитии киноиндустрии — подготовка молодых специалистов» (организатор — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters);
29.03 — «МедиаОбраз» — сессия профориентации по продвижению образовательных услуг в сфере кинематографии и телевидения (партнер сессии — Невафильм Educate);
30.03 — конференция «Меры перезапуска кинопроизводства в регионах. Точка сборки», на которой обсудят вопросы создания благоприятных условий для съемочного процесса в регионах, развитие школ креативных индустрий, подготовку кадров на местах, привлечение инвестиций и поиск новых точек роста; 
30.03 — конференция «Возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока в сфере киноиндустрии» (при поддержке Российско-Китайской палаты при РСПП, Центра Делового сотрудничества Москва-Пекин Московской Деловой России). На ней обсудят возможности копродукции и не только. Состоится подписание протокола о намерениях с китайской стороной;
30.03 — CG-Fest (организатор Real Time School) соберет специалистов в области компьютерной графики;
30.03 — специальная сессия «Звук в кино» от Российского музыкального союза, в рамках которого пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии и паблик-ток с участием ведущих мастеров звукорежиссуры;
30.03 — Заседание КиноИнвестКлуба.


К участию приглашены и подтвердили участие:

  • Александр Акопов, зам. генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор телеканала СТС;
  • Александр Ляпин, директор по интегрированным коммуникациям ИРИ;
  • Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, «Кинокомпания Братьев Андреасян»;
  • Анастасия Зуенко, Руководитель Московской кинокомиссии;
  • Анна Рыжикова, Исполнительный продюсер в «Yellow, Black & White». Фильмография: «Чебурашка», «Вампиры средней полосы», «Безсоновъ», «Обычная женщина», «Гранд» и многие другие;
  • Павел Пупа, руководитель департамента виртуальных технологий телецентра «Останкино», продюсер, технический эксперт в области технологий дополненной/виртуальной реальности в медиа. Сооснователь компании TDS Virtual Production;
  • Сергей Астахов, оператор х/ф «Вызов», «БРАТ»;
  • Иван Поморин, оператор (сериал «Скорая помощь» и др.);
  • Олег Березин, гендиректор АО «Невафильм», директор ЧОУ ДПО «Высшая школа киноинженеров», член совета директоров Европейского форума цифрового кино (Нидерланды), председатель российской секции Общества инженеров кино и телевидения SMPTE (USA);
  • Тамара Богданова, CEO, продюсер кинокомпании KINOKULT. 

Среди посетителей выставки — руководители киностудий и телеканалов, продюсерских центров, технические специалисты, поставщики оборудования и услуг, фото и видеостудии, event-агентства, учреждения культуры, профильные учебные заведения, профессиональные объединения, СМИ, представители государственных структур в области культуры и кинематографии.
Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации на сайте www.cps-expo.ru 
Новости выставки доступны в телеграм-канале https://t.me/cps_info 
Контакты: +7(495) 225-2542, cps@expors.ru

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