В Москве пройдет выставка CPS-2023

Она будет посвящена технологиям и оборудованию для производства медиаконтента

На Киностудии АМЕДИА с 29 по 31 марта пройдет 19-я выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2023. Ключевое событие российского рынка кино-, теле-, фотопроизводства и новых цифровых медиа объединит производителей и дистрибьюторов оборудования, разработчиков технологий и ПО, системных интеграторов, производителей контента, медиахолдинги и телеканалы, профильные ассоциации и представителей СМИ.

В рамках деловой программы выставки пройдет несколько мероприятий:

29.03 — специальная сессия «Роль ArtMasters в развитии киноиндустрии — подготовка молодых специалистов» (организатор — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters);

29.03 — «МедиаОбраз» — сессия профориентации по продвижению образовательных услуг в сфере кинематографии и телевидения (партнер сессии — Невафильм Educate);

30.03 — конференция «Меры перезапуска кинопроизводства в регионах. Точка сборки», на которой обсудят вопросы создания благоприятных условий для съемочного процесса в регионах, развитие школ креативных индустрий, подготовку кадров на местах, привлечение инвестиций и поиск новых точек роста;

30.03 — конференция «Возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока в сфере киноиндустрии» (при поддержке Российско-Китайской палаты при РСПП, Центра Делового сотрудничества Москва-Пекин Московской Деловой России). На ней обсудят возможности копродукции и не только. Состоится подписание протокола о намерениях с китайской стороной;

30.03 — CG-Fest (организатор Real Time School) соберет специалистов в области компьютерной графики;

30.03 — специальная сессия «Звук в кино» от Российского музыкального союза, в рамках которого пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии и паблик-ток с участием ведущих мастеров звукорежиссуры;

30.03 — Заседание КиноИнвестКлуба.



К участию приглашены и подтвердили участие:

Александр Акопов, зам. генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор телеканала СТС;

Александр Ляпин, директор по интегрированным коммуникациям ИРИ;

Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, «Кинокомпания Братьев Андреасян»;

Анастасия Зуенко, Руководитель Московской кинокомиссии;

Анна Рыжикова, Исполнительный продюсер в «Yellow, Black & White». Фильмография: «Чебурашка», «Вампиры средней полосы», «Безсоновъ», «Обычная женщина», «Гранд» и многие другие;

Павел Пупа, руководитель департамента виртуальных технологий телецентра «Останкино», продюсер, технический эксперт в области технологий дополненной/виртуальной реальности в медиа. Сооснователь компании TDS Virtual Production;

Сергей Астахов, оператор х/ф «Вызов», «БРАТ»;

Иван Поморин, оператор (сериал «Скорая помощь» и др.);

Олег Березин, гендиректор АО «Невафильм», директор ЧОУ ДПО «Высшая школа киноинженеров», член совета директоров Европейского форума цифрового кино (Нидерланды), председатель российской секции Общества инженеров кино и телевидения SMPTE (USA);

Тамара Богданова, CEO, продюсер кинокомпании KINOKULT.

Среди посетителей выставки — руководители киностудий и телеканалов, продюсерских центров, технические специалисты, поставщики оборудования и услуг, фото и видеостудии, event-агентства, учреждения культуры, профильные учебные заведения, профессиональные объединения, СМИ, представители государственных структур в области культуры и кинематографии.

Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации на сайте www.cps-expo.ru

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Контакты: +7(495) 225-2542, cps@expors.ru