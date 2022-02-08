Проект «И снова здравствуйте!» показал лучший старт среди российских сериалов на IVI

БК собирает промежуточные итоги по ключевым новинкам онлайн-кинотеатров

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра IVI «И снова здравствуйте!» показал лучший старт среди всех российских сериалов на платформе в первый уикенд — сериал посмотрели более 350 тыс. домохозяйств. Премьера состоялась 2 февраля.

Сериал рассказывает о восставшем из мертвых бандите Борисе. Главную роль исполнил Андрей Мерзликин. Один точный выстрел должен был положить конец насыщенной жизни и большим амбициям, но как бы не так. Борис пробуждается в морге и заручается помощью отзывчивого и добродушного практиканта-медика Артема. Втянув парня в безумный переполох, Борис пытается уладить свои незаконченные дела и раскрыть тайну собственной смерти.

Также в проекте сыграли Денис Власенко, Аглая Тарасова, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Павел Чинарев и другие.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals: «Я очень рад, что сериалы и фильмы IVI Originals пользуются все возрастающей популярностью у зрителей — каждый новый проект ставит рекорды. Хочется выразить благодарность создателям сериала «И снова здравствуйте!», ведь новый рекорд — это, безусловно, наша общая победа!»

Генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов: «Мы благодарны команде IVI за веру в проект и профессионализм».