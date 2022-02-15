Глава «Роскино» рассказала новые подробности о «русской версии IMDb»

Сейчас ресурс открыт только для внутреннего рынка в тестовом формате

Гендиректор «Роскино» Евгения Маркова в интервью БК поделилась актуальной информацией о платформе Russian Content Worldwide (RCW), которую пресса называет отечественным аналогом портала IMDb. По ее словам, англоязычная база данных о российском аудиовизуальном контенте уже открыта для игроков российского рынка в тестовом режиме. Готовится и масштабная презентация для международной аудитории, сейчас для этого идут поиски площадки. Ранее планировалось презентовать RCW на EFM в Берлине, однако этот кинорынок решили провести в онлайн-формате. Маркова вновь отметила, что на платформе будут представлены проекты, люди, продюсеры, режиссеры и актеры – информация, которая рассчитана на зарубежных байеров, продюсеров, журналистов, заинтересованных в получении информации о стране и о ее теле-, кино- и анимационном сегменте.

«Мы также обсуждаем возможность с представителями индустрии касаемо предоставления доступа к информации о правах по территорим. Мы как компания, не владеющая правами, имеем на этот счет одно мнение: в идеале – сделать этот продукт удобным для байера. А байеру, конечно, важно видеть именно доступность прав на свою территорию. Наши коллеги хотели бы где-то оставить поле для маневра и иметь возможность торга, что можно понять: когда все территории открыты и прозрачны, им сложнее маневрировать, а торговля всегда требует переговорного процесса. Начнем действовать поступательно, посмотрим на продукт в действии и будем меняться на ходу, что, в общем, мы всегда и делаем», – отметила глава «Роскино».

Что касается доступности информации, то часть будет открыта, например, о законодательстве или другие общие данные. При этом другая часть – информация о компании, контактные данные и т.д. – потребует регистрации. «Запросы на регистрацию будут проходить модерацию со стороны «Роскино». У каждого участника с российской и зарубежных сторон будет свой логин и пароль. Российский игрок сможет загружать информацию, зарубежный – ее смотреть», – рассказала Маркова.

Кроме того, Евгения Маркова уточнила, что данные на платформе RCW и «Кинопоиске» никак не будут пересекаться, так как эти проекты рассчитаны на тотально разные целевые аудитории и преследуют принципиально разные задачи. В частности, одно из ключевых отличий – отсутствие на «Кинопоиске» информации о проектах в стадии продажи, о продюсерам, заинтересованных в копродукции, об актерах, которые имеют возможность сниматься в зарубежных фильмах.

Впервые о планах запустить платформу RCW Евгения Маркова объявила в июне 2021 года в рамках онлайн-форума контента Key Buyers Events. Тогда она отметила, что онлайн-портал для российского рынка, аналогичный IMDb, соберет всю информацию о национальной индустрии, ее игроках, талантах, проектах на всех этапах производства, возможностях, новостях и так далее.

Полную версию интервью можно прочитать в печатном выпуске БК №1-2 (175-176), который уже доступен на нашем сайте в электронном виде.