Правительство Москвы выделит 84 млн рублей на поддержку анимационных студий
Получение средств одобрено 14 организациям
В Москве одобрено выделение грантов в 2021 году на общую сумму порядка 84 млн рублей для 14 анимационных студий. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. На полученные средства компании смогут покупать на эти деньги оборудование и программное обеспечение, а также потратить их на зарплаты сотрудникам.
Претендовать на поддержку могли компании, которые выпускают мультфильмы и находятся в соответствующих реестрах федерального Министерства культуры или профильной ассоциации. Для получения поддержки студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза большую размера гранта.
Кроме того, в этом году московские создатели некоммерческой авторской анимации могут претендовать еще на один грант. Чтобы его получить, необходимо получить приз на известном российском или международном фестивале. Старт приема заявок запланирован на ноябрь.
Также московские анимационные компании могут претендовать на грант для экспортеров, который предоставляют субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии экспортного контракта. Сумма контракта — не менее 6 млн рублей.