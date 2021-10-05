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Правительство Москвы выделит 84 млн рублей на поддержку анимационных студий

Автор: Виолетта Палий

5 октября 2021

Получение средств одобрено 14 организациям

В Мос­кве одобрено вы­деле­ние грантов в 2021 году на общую сумму порядка 84 млн руб­лей для 14 ани­маци­он­ных сту­ди­й. Об этом сообщила зам­мэ­ра сто­лицы На­талья Сер­гу­нина. На полученные средства компании смогут покупать на эти деньги обо­рудо­вание и прог­рам­мное обеспечение, а так­же потра­тить их на зар­пла­ты сот­рудни­кам.

Пре­тен­до­вать на поддержку мог­ли компании, ко­торые вы­пус­ка­ют муль­тфиль­мы и на­ходят­ся в со­от­ветс­тву­ющих реестрах фе­дераль­но­го Минис­терс­тва куль­ту­ры или про­филь­ной ас­со­ци­ации. Для по­луче­ния под­дер­жки студии необходимо уве­личить вы­руч­ку от про­из­водс­тва фильмов на сум­му, в три ра­за боль­шую размера гран­та.

Кроме того, в этом го­ду мос­ков­ские соз­да­тели не­ком­мерчес­кой ав­тор­ской ани­мации мо­гут пре­тен­до­вать еще на один грант. Что­бы его по­лучить, необходимо получить приз на из­вес­тном рос­сий­ском или меж­ду­народ­ном фес­ти­вале. Старт при­ема за­явок запланирован на но­яб­рь.

Также мос­ков­ские ани­маци­он­ные ком­па­нии мо­гут пре­тен­до­вать на грант для эк­спор­те­ров, ко­торый предоставляют субъ­ек­там ма­лого и сред­не­го пред­при­нима­тель­ства при на­личии эк­спортно­го кон­трак­та. Сум­ма контракта — не ме­нее 6 млн руб­лей.

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